Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 8 этап, Прая-а-Маре - Монтеверджине-ди-Меркольяно

Восьмой этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в Прая-а-Маре (Praia a Mare), где накануне финишировал седьмой этап итальянского Гран-тура. Из Прая-а-Маре (провинция Козенца, регион Калабрия) пелотон отправится далее на север по побережью Тирренского моря. Достигнув Салерно и разыграв там промежуточный спринт, участники 101-го итальянского Гран-тура устремятся в Апеннинские горы и начнут подниматься до финиша этапа в Монтеверджине-ди-Меркольяно (Montevergine di Mercogliano).



Подъём Монтеверджине-ди-Меркольяно – не столько боль, сколько удовольствие - идеален для разминки перед более тяжёлыми подъёмами. Подъём 2-й категории Монтеверджине-ди-Меркольяно (протяжённость 17,1 км, 404 - 1260 м, перепад 856 м средний градиент 5%, максимальный градиент 10%). Участникам 8-го этапа Джиро д'Италия-2018 предстоит преодолеть подъём почти в 20 км с дорогой, свёрнутой почти в клубок, где крутизну смягчают 22 поворота, причём 19 из них сосредоточены на последних 9 км.



Весь подъём можно разделить на две части: первые 6 км до Оспедалетто-д’Альпиноло (Ospedaletto d’Alpinolo) похожи на лестницу, где довольно лёгкие участки сменяются более серьёзными, с резким уклоном, требующим приложения усилий; последние 11 км состоят из преамбулы с незаметным градиентом, который сменяется постоянным уклоном, идеальным для того, чтобы произошла первая селекция в группе. Правда, виражи, упомянутые выше, делают подъём довольно сносным, и дают возможность перевести дыхание. Больших разрывов ожидать не приходится, главные фавориты будут беречь силы к следующему этапу.



Детали подъёма Монтеверджине-ди-Меркольяно



Восхождение к Монтеверджине-ди-Меркольяно может сравниваться с мученической ношей лишь для христиан, потому что дорога на самом деле ведёт к храму, но на этом какие-то параллели с тяжестью несения своего креста заканчиваются. Для велогонщиков этот подъём не потеряет своего очарования из-за непомерных градиентов – там есть и плавный склон, и меняющиеся панорамы, и частые повороты, где можно перевести дух.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 8 этап



Из-за логистических трудностей финиш этапа невозможно сделать на площади перед Храмом Монтеверджине (Santuario di Montevergine). Участники 8-го этапа Джиро д'Италия-2018 пересекут финишную черту за 300 м до площади, находящейся на высоте 1260 м. К сожалению, перенос финиша не даёт возможности включить в дистанцию самый тяжёлый отрезок подъёма – именно на не вошедших в дистанцию трёхстах метрах средний градиент достигает 10,3 %.



Монтеверджине-ди-Меркольяно известна также под именем Подъём Авеллино (Monti di Avella), гора является частью Аппенинской гряды, её склоны покрыты лесом, в котором преобладают буки и каштаны. А почти на самой вершине разместилось Святилище Монтеверджине - Храмом Монтеверджине – храм, посвящённый Деве Марии. По легенде, его начали строить примерно в 700 году н.э. С 1124 года Святилище стало местом обоснования ордена бенедиктинцев. Весь комплекс состоит из храма, построенной в 1961 году базилики, монастыря и здания для гостей. В годы второй мировой войны монахи Храма Монтеверджине хранили Священную Плащаницу, оберегая её от нацистов.



Подъём Монтеверджине-ди-Меркольяно начинается примерно в 5 километрах от Авеллино, на дороге SS7bis. Первая часть подъёма довольно лёгкая – на первых 1,3 км всего 40 метров перепада высот, со средним градиентом 2,9%. Затем идёт абсолютно прямой участок, проходящий над полотном автострады, ведущей от Неаполя до Пулии. После этого участники этапа окажутся прямо у Меркольяно.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 8 этап



В Меркольяно, велогонщики проедут совсем недалеко от главной достопримечательности этого городка - Дворца Аббациале ди Лорето (Palazzo Abbaziale di Loreto). Это роскошное восьмиугольное здание, построено в стиле барокко в конце восемнадцатого века. Палаццо заменило разрушенное во время землетрясения 1732 года Святилище и стало местом обитания монахов Монтеверджине в зимний период. В настоящее время в палаццо находится культурный центр. Дорога на Монтеверджине-ди-Меркольяно уходит влево, выравниваясь в конце, и через 1,2 км достигает центра Меркольяно (508 м), подводя к развалинам замка Святой Анны (Sant’Anna), нависающих амфитеатром. К въезду в город ведёт довольно сложный подъём – 0,7 км с 6,8%, а вот пересечение центра Меркольяно трудностей не представляет, кроме того, именно там начинаются два первых изгиба серпантина, ведущего к вершине.



Именно здесь журналисты, которые приедут освещать Джиро д'Италия-2018, должны будут оставить свои машины и выбрать для себя один из вариантов – или смотреть прохождение финальной части этапа на больших экранах, которые установят у местной средней школы, или же подниматься до вершины на фуникулёре, который в день этапа будет закрыт для простой публики. Надо заметить, что отмена свободного доступа к фуникулёру – событие исключительное, как, например, наводнение, случившееся вскоре после завершения этапа Джиро д'Италия 2001 года. Этот фуникулёр, соединяющий Меркольяно с Храмом Монтеверджине является особенным. Идея строительства, которое начали ещё в 1882 году, принадлежала аббату Гульелмо де Чезаре, но ряд неожиданных препятствий, прежде всего, войны, растянули завершение проекта на 70 лет. Официальное открытие фуникулёра состоялось в 1956 году, и он считался одним из самых быстрых в Европе, а перепад уровней в 734 метра с максимальным уклоном 64% делал фуникулёр до Монтеверджине-ди-Меркольяно самым крутым из существующих. Сейчас расстояние в 1669,5 м преодолевается на фуникулёре за 7 минут, со средней скоростью 4 м\с. Фуникулёр состоит из двух вагончиков, каждый из которых может перевезти 85 человек.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 8 этап



После выезда из центра Меркольяно секцию в 1,7 км также можно назвать вполне проходимой для большей части пелотона (средний градиент 4,5%), именно на этом участке велогонщики увидят флажок – 14 км до финиша. Следуя по улице Партэнио (Via Partenio) пелотон вскоре достигнет коммуны Оспедалетто-д’Альпиноло, после которой их ждёт не слишком приятный сюрприз в виде S-образного участка длиной 300 м, где градиент будет зашкаливать 8%, достигая максимальной величины в 10,3%. «Пустячок», — как сказал бы великий итальянский комик Тото. Когда «пустячок» останется позади, примерно с километр градиент будет оставаться неизменным – 6,1%, пелотон выйдет на трассу SS347, ведущую по склону прямо до Авеллино. На очереди вновь «пустячок», но на этот раз без неприятных сюрпризов – 2,6 км с 3,6%. Дорога, по которой будут преодолеваться последние 11 км до вершины, была построена между 1851 и 1931 годами, ведь прежде до святилища Храм Монтеверджине, расположенного на вершине, можно было добраться лишь по горной тропе. Параллельно современной дороге идёт так называемая «Священная миля» - название возникло из-за того, что на этой дороге, ведущей к Храму Монтеверджине находится часовня, украшенная квадратными керамическими плитками (майоликой).



Как уже упоминалось ранее, вторая часть подъёма не представляет особых трудностей, 19 поворотов серпантина завершатся за 9 км до финиша. Градиент последних 3-х километров не превышает 5,5%, но вот когда велогонщики проедут флажок, обозначающий начало последнего километра этапа, дорога нанесёт последний «удар стилетом» - на небольшом участке длиной в 300 м градиент моментально взлетает до 7,7%, чтобы затем снова «успокоиться» на последних метрах дистанции.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 8 этап



Вторая половина подъёма благодаря многочисленным виражам серпантина позволяет бросить взгляд вниз, и даёт возможность насладиться видом на Меркольяно и Оспедалетто-д’Альпиноло с различных точек. Если велогонщики поднимут голову на первом повороте, то они могут увидеть конечную цель их трудного путешествия. А один из самых захватывающих видов открывается с поворота за 2 км до финиша, откуда можно наслаждаться созерцанием Везувия и Неаполитанского залива.



Если для велогонщиков подъём закончится после пересечения линии финиша, то любители прогулок в горах могут проверить свои силы, потому что на велосипеде можно подняться ещё выше, к бывшей базе НАТО (1461 м), расположенной почти на вершине Монтеверджине-ди-Меркольяно (1493 м). Этот участок в 2,2 км с градиентом 7,8% превращается в настоящую стену с 10,4%, которая начинается через километр после прохождения храма и завершается у самых ворот бывшей военной базы. Но проезд за ворота не вызовет проблем, так как военные покинули эти места ещё в 1987, и сейчас этот участок абсолютно заброшен. Полный подъём к вершине Монтеверджине-ди-Меркольяно составляет 19,6 км, с 1058 метрами перепада высот и средним градиентом 5,4%.



Подъём Монтеверджине-ди-Меркольяно в истории Джиро д'Италия



В наши дни у Монтеверджине-ди-Меркольяно больше нет секретов от Джиро д'Италия, ведь гора принимает велогонку уже в 6-й раз. Если не принимать во внимание этап Джиро д'Италия 1962 года, то современные болельщики должны быть хорошо знакомы с этой горой – Джиро д'Италия 2001, 2004, 2007 и 20011 года включали Монтеверджине-ди-Меркольяно в свой маршрут.



Впервые подъём на Монтеверджине-ди-Меркольяно появился на Джиро д'Италия 25 мая 1962 года. Это был 7-й этап длиной 224 км, стартовавший во Фьюджи (Fiuggi). Финишную черту на Монтеверджинед'Италия первым пересёк бельгийский велогонщик Арман Десмет (Armand Desmet), опередивший соперников на 23 секунды. Победа на этапе принесла Десмету и розовую майку лидера, которую он удерживал ещё неделю. Затем почти на 40 лет Джиро д'Италия забыла эти края.



Монтеверджинеди-Меркольяно вернулась в велогонку в 2001 году, когда приняла финиш 4-го этапа Джиро д'Италия-2001, где выиграл Данило Ди Лука (Danilo Di Luca), вырезавший спринт из небольшой группы, в которой находились Джильберто Симони (Gilberto Simoni), Стефано Гардзелли (Stefano Garzelli), Джулиано Фигуэрас (Giuliano Figueras) и Давиде Ребеллин (Davide Rebellin). Пелотон проиграл этой пятёрке всего 3 секунды.



Похожий финиш на Монтеверджине-ди-Меркольяно был и на Джиро д'Италия-2004 года – на 7-м этапе спринт из группы, состоящей из 4-х велогонщиков, выиграл Дамиано Кунего (Damiano Cunego), опередивший тогда Брэдли МакГи (Bradley McGee), Франко Пелиццотти (Franco Pellizotti) и Джулиано Фигуэраса. Также, как и в 2001, остальные велогонщики финишировали через три секунды.



В 2007 году Монтеверджине-ди-Меркольяно снова принимала финиш 4-го этапа Джиро д'Италия, и вновь гора принесла победу Данило Ди Луке, который на финише опередил Риккардо Рикко (Riccardo Ricco), Дамиано Кунего и Анди Шлека (Andy Schleck), и вновь стал лидером генеральной классификации.



На 7-м этапе Джиро д'Италия-2011 первым попытку отъехать на подъёме предпринял Стефано Пирацци (Stefano Pirazzi), атаковавший у подножия финального подъёма Монтеверджине-ди-Меркольяно. А затем пришло время Барта Де Клерка (Bart De Clercq). Бельгийский велогонщик Omega Pharma–Lotto атаковал, когда до финиша оставалось 8 километров. А основная группа (точнее говоря, то, что от неё осталось – поскольку «нежные» спринтеры выпали уже после протяга Стефано Пирацци (Stefano Pirazzi) проявляла завидную самоуспокоенность. Гвардия Микеле Скарпони (Michele Scarponi), огромную помощь которому в подъёмах, к слову, оказывал Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi), взвинтила темп на последних километрах, но, как говорится, поезд уже ушёл. Скарпони остановился в полуметре от победы на этапе, а Де Клерк посвятил свой успех трагически ушедшему из жизни несколько дней назад до этого Воутеру Вейландту (Wouter Weylandt).



После финиша было заметно, что Микеле Скарпони раздосадован. Казалось бы, стОит ли так переживать из-за каких-то считанных бонификационных секунд? Но Скарпони, словно, предчувствовал, что судьба многодневки и будет во многом определена этими «горсточками» из десятков секунд на разных этапах, которые надо было не лениться собирать в свою копилку. Справедливость этого утверждения Альберто Контадор (Alberto Contador) с успехом подтвердил днём позже.



Подъём Монтеверджине-ди-Меркольяно практически каждый раз становилась вершиной, на которой менялся лидер генеральной классификации – в 1962 розовая майка перешла от Винченцо Меко (Vincenzo Meco) к Арманду Десмету (Armand Desmet), в 2001 лидерство от Рика Вербрюгге (Rik Verbrugghe) перешло к Дарио Фриго (Dario Frigo), в 2004 Джильберто Симони отдал розовую майку Дамиано Кунего. В 2007 Энрико Гаспаротто (Enrico Gasparotto) передал розовую майку своему капитану Данило Ди Луке. Только в 2011 Питеру Венингу (Pieter Weening) удалось сломать эту устоявшуюся традицию и удержать розовую майку на своих плечах после прохождения подъёма Монтеверджине-ди-Меркольяно. На финише группа из 26 велогонщиков, включая фаворитов, финишировала на 10 секунд быстрее остальных участников этапа.



Какую роль сыграет Монтеверджине-ди-Меркольяно на Джиро д'Италия – 2018 года, мы узнаем уже скоро. В любом случае, мы с вами виртуально прошли последний подъём, нам остаётся лишь поддерживать велогонщиков, за которых болеем, и наслаждаться велогонкой.

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