Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 7 этап, Пиццо - Прая-а-Маре

Седьмой этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в небольшом городке Пиццо (Pizzo), который расположен на Тирренском побережье в южной части Италии. Город раскинулся на склоне мыса в самом сердце залива Сант-Эуфемия (Golfo di Sant'Eufemia). Зубчатая береговая линия выделяется отвесными скалами и бухтами, чередующимися с широкими песчаными пляжами, многие пляжи отмечены голубым флагом за чистоту.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 7 этап



Над городом возвышается величественный замок-крепость Фердинанда Арагонского, или, как его ещё принято называть, замок Мюрата. Строительство замка было начато в 1487 году по приказу короля Кастилии, Арагона, Сицилии и Неаполя Фердинанда Арагонского, который прибыл в эти места для того, чтоб подавить восстание, поднятое местными феодалами, которые хотели избавится от гнёта.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 7 этап



На возведение замка-крепости ушло почти 5 лет, и по сей день это сооружение стоит в первозданном виде. Но прославился замок благодаря Йоакиму Мюрату (Gioacchino Murat) (1767-1815) - генералу и маршалу Франции, королю Неаполя и зятю Наполеона. Мюрата казнили в этом замке в 1815 году. Такое страшное наказание постигло маршала за то, что он, сумевший завоевать Королевство Неаполя, проиграл битву под Ватерлоо. Тогда Мюрата взяли в плен, заточили в замке и позже расстреляли.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 7 этап



Ещё одной выдающейся достопримечательностью Пиццо является подземная церковь Пьедигротта (Chiesetta di Piedigrotta). В семнадцатом веке во время шторма потерпел крушение корабль. Спасшиеся моряки очнулись на берегу, и среди обломков, которые прибило к берегу, они нашли икону Девы Марии. В поисках укрытия от непогоды они отправились на поиск места, где смогли бы переждать ненастье. Неподалёку им встретился грот, в нём они и укрылись. Когда шторм утих, моряки пошли в город, но икону оставили в пещере. Через некоторое время местные рыбаки нашли эту икону и отнесли её в церковь. После очередного шторма, обрушившегося на Пиццо некоторое время спустя, икона пропала. Каким же сильным было удивление местных жителей, когда икона нашлась в той самой пещере. После произошедшего местные жители приняли решение соорудить в пещере алтарь, а также повесили в ней корабельный колокол.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 7 этап



В 1900 году художник и скульптур Анджело Бароне (Angelo Barone) решил расчистить пещеру от накопившегося туфа, и более того, из этого туфа он начал создавать скульптуры Библейских персонажей. Бароне работал над созданием скульптур пятнадцать лет, затем эту работу продолжил его сын, над которыми тот трудился на протяжении сорока лет. Племянник Анджело Бароне стал тем, кто в 1969 году завершил задуманное его дядей. В наши дни церковь является действующей, в ней проходят службы.



В Пиццо есть ещё одна достопримечательность - вкусная. Это мороженое Иль Тартуфо ди Пиццо (tartufo), замечательный десерт, созданный в 1943 году. Необычный вкус мороженому "Тартуфо" придаёт сочетание ликёра, шоколада и какао.

Город Пиццо в истории Джиро д'Италия



Джиро д'Италия во второй раз выбирает Пиццо в качестве стартового города. В 2008 году, в 91-м издании «Корса Роса», победа на 4-м этапе досталась британскому спринтеру Марку Кэвендишу (Mark Cavendish), впервые проявившему себя на этапах Джиро д'Италия.

В Пиццо участники итальянского Гран-тура отправятся по маршруту 7-го этапа, спринтерского, без категорийных подъёмов. Джиро д’Италия-2018 перебирается на Апенниский полуостров. Этап проложен по побережью Тирренского моря, ветер с которого может оказать влияние на развитие этапа.

Из Пиццо пелотон отправится на север. За 19 км до финиша начнётся некатегорийный подъём протяжённостью 4 км с набором высоты в 140 м, после чего велогонщики развернутся на юг и спустятся к финишу этапа в Прая-а-Маре (Praia a Mare).

Небольшой курортный городок Прая-а-Мар располагается в 125 км от города Козенца, в регионе Калабрия. В десятом веке это место было известно как невольничий рынок захваченных в Византии рабов. Затем город переименовали сначала в Прая-д'Аета, а затем в Прая-а-Маре.



В наши дни Прая-а-Маре является одним из популярнейших курортов на Тирренском побережье, "воротами" знаменитой Ривьеры Цитронов (Ривьера дей Чедри). Побережье известно тем, что это единственное место в Европе, где растут цитроны - редчайшие цитрусовые. О цитроне писали Теофраст, Виргилий, Палладио, Марциал, но самое древнее упоминание о нем встречается в Библии. В Прая-а-Маре особый микроклимат и уникальная земля, способная поддержать жизнь редчайшего цитрусового растения в мире.



С незапамятных времён на Ривьеру Цитронов ежегодно съезжаются раввины со всего мира, чтобы отобрать плоды цитрона для традиционного еврейского праздника в честь сбора урожая Суккот (Sukkoth), или праздника шалашей (festa delle capanne). Далеко не всякий фрукт подойдёт на роль ритуального символа, каждый плод проходит тщательную, почти микроскопическую проверку. Все делается согласно завещанию, оставленному иудейскому народу самим Моисеем, по которому плод цитрона является таким же важным культовым атрибутом, как семисвечник или пальмовая ветвь.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 7 этап



В окрестностях Прая-а-Маре находится один из крупнейших аквапарков на Тирренском побережье - "Аквафан" (Aquafan), известный далеко за пределами Калабрии.



В числе достопримечательностей Прая-а-Маре старинный грот, в котором с XIV века хранится чудотворное изображение Девы Марии и мраморная "Снежная Дева Мария" XVII века. Храм Санта Мария делла Гротта - место паломничества находится в скале Виньоло (Monte Vingiolo) в нескольких километрах от центра города. Сам грот, кстати, тоже весьма интересен - археологи обнаружили в нём палеолитические и неолитические стоянки. Долгие годы никто из местных жителей не догадывался о том, что рядом с их домами хранится чудесная реликвия, пока в один прекрасный день, изображение Девы Марии не обнаружил мальчик-пастух. Изображение Девы Марии оказалось чудотворным: всякий раз, когда его пытались украсть, оно необъяснимым образом возвращалось на своё прежнее место.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 7 этап



Неподалёку от города находится остров Дино, известен с античных времён (тогда он назывался Аедина), на котором расположен античный храм, посвящённый богине Венере. Остров Дино ещё известен своими гротами - Сардине, Леоне и Фронтоне. На скалистом утёсе близ острова возвышается одинокая башня - все, что сохранилось до наших дней от замка Фьюццо (XVII века).

Город Прая-а-Маре в истории Джиро д'Италия

В 2016 году участники Джиро д'Италия финишировали на 4-м этапе в Прая-а-Маре. Среднегорный этап, первый из семи такого рельефа на Джиро д’Италия-2016. На старт в Катандзаро (Catanzaro) участники велогонки вышли после дня отдыха, во время которого совершили перелёт из Голландии в Италию. Основная часть 200-км дистанции пролегала вдоль побережья Тирренского моря. Первые 100 км этапа преимущественно по равнине, а далее по холмам с двумя подъёмами 3-й категории.

В ранний отрыв отобралось несколько участников - Матей Мохорич (Matej Mohoric) из Lampre-Merida, Никола Боем (Nicola Boem) из Bardiani-CSF, Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf) из BMC; чуть позже к ним переложился Маттиас Брандле (Matthias Brandle) из IAM. Но отъехать отрыву с ощутимым преимуществом не давала команда Nippo-Vini Fartini, гонщики которой активно работали во главе пелотона. Их попытки догнать отрыв так и не увенчались успехом, работать гонщики прекратили. И после этого отрыву удалось развить преимущество до 4 минут.



На 126-м км маршрута была расположена вершина подъёма 3-й категории Бонифати (Bonifati), протяжённостью 6.5 км, 28-409 м, перепад - 381 м, средний градиент 5.9%, максимальный - 9%. У её подножия отрыв выигрывал 2 минуты 30 секунд. В пелотоне же ситуацию контролировала команда Etixx-Quick Step.

Далее был спуск, после которого преимущество отрыва увеличилось до трёх с половиной минут. Проехав вдоль побережья ещё 10 км, гонщикам предстояло совершить восхождение на подъем 3-й категории Сан-Пьетро (San Pietro), протяжённостью 5.3 км, 19-378 м, перепад - 359 м, средний градиент 6.8%, максимальный - 11%. Скорость пелотона к началу восхождения увеличилась. Впереди начали работать гонщики команды Giant-Alpecin. Пелотон начал просеиваться, в основном, отваливались спринтеры, среди них был и лидер гонки - Марсель Киттель.



Отрыв был пойман у вершины. А за очки горной классификации поборолись Стефано Пирацци (Stefano Pirazzi) из Bardiani-CSF и Дамиано Кунего (Damiano Cunego) из Nippo-Vini Fantini. По итогам этапа, Кунего облачился в синюю майку лидера горной классификации.



На спуске пелотон опять замедлился, благодаря чему отвалившиеся спринтеры смогли добрать пелотон. Ситуация изменилась, когда атаковали два гонщика команды Ag2R - Гийом Боннафон (Guillaume Bonnafond) и Аксель Домон (Axel Domont). На их стремительный побег среагировал пелотон - сформировалась группа преследователей из 18 гонщиков. Гонщики команды Movistar встали на первую позицию в пелотоне и благодаря их усилиям отрыву не удалось добиться серьёзного преимущества.



Преследователям удалось догнать беглецов, но к этому моменту из пелотона переложились ещё несколько гонщиков, а из разросшейся группы отрыва, наоборот, начали сыпаться гонщики. В итоге сформировалась группа из 11 участников, в которую вошли: Тим Велленс (Tim Wellens) Lotto-Soudal, Диего Улисси (Diego Ulissi) и Валерио Конти (Valerio Conti) из Lampre-Merida, Маттео Бузато (Matteo Busato) из Wilier-SouthEast, Павел Кочетков (Pavel Kochetkov) из Katusha, Георг Прайдлер (Georg Preidler) из Giant-Alpecin, Джэй МакКарти (Jay Mccarthy) из Tinkoff, Давид Лопес (David Lopez) из Sky, Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) из BMC, Петер Серри (Pieter Serry) из Etixx-Quick Step и Стефано Пирацци из Bardiani-CSF.



Когда до финиша 4-го этапа в Прая-а-Маре (Praia a Mare), оставалось 10 км, гонщикам предстояло преодолеть некатегорийный подъем протяжённостью 1.8 км со средним градиентом 7.7% и максимальными участками в 18%, расположенными в начале и конце подъёма. Далее был спуск и 3 км по равнине вдоль набережной до линии финиша этапа.



К началу последнего подъёма в отрыве осталось всего шесть гонщиков, и их преимущество над пелотоном составляло не более 20 секунд.



В пелотоне гонщики тоже активизировались. Гонщики отрыва начали сыпаться. Но уже никто не мог противостоять Диего Улисси, который, атаковав из отрыва за 9 км до финиша, сумел удержать преимущество, став первым на этой Джиро д’Италия итальянским гонщиком, взявшим победу на этапе. Капитан команды Giant-Alpecin Том Дюмулин благодаря поздней атаке на последнем километре этапа финишировал вторым и вернул себе розовую майку лидера общего зачёта.











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