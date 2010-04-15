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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 15 этап, Тольмедзо - Саппада

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 15 этап, Тольмедзо - Саппада


    Пятнадцатый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в Тольмедзо (Tolmezzo). Город расположен у подножия горы Старбут (Strabut) на высоте 323 м над уровнем моря в месте слияния семи долин в окружении Восточных Карнийских Альп. Место, где раскинулся Тольмедзо, известно с древних времён. Именно по этой долине проходила дорога, известная ещё в Римской империи, проложенная через перевал Монте Крочи Карнико (Passo di Monte Croce Carnico) в Австрию. В документах она значится как «Дорога Иулия Аугуста» (via Iulia August). 

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 15 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 15 этап


    Близкое соседство с величественными Карнийскими Альпами, в окружении которых раскинулся на равнине Тольмедзо, подарило городу невероятной красоты пейзажи. Ведь даже символом города Тольмедзо является вершина Амариана, великолепная гора, возвышающаяся над городом. Её высота составляет 1 906 м над уровнем моря. Белоснежная шапка венчает вершину Амариана, больше похожую на пирамиду.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 15 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 15 этап


    За свою историю Тольмедзо пережил немало трагических событий, в числе которых череда землетрясений. В 1976 году город был опустошён и разрушен из-за землетрясений, которые начались 6 мая и продолжались до 15 сентября. Последствия этих землетрясений были катастрофическими. Многие исторические здания, которые уцелели в городе после войн, не устояли перед силой природы.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 15 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 15 этап


    В последующие годы город Тольмедзо был отстроен заново с учётом современных технологий и антисейсмических критериев.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 15 этап, Тольмедзо - Саппада

 

 

 Из Тольмедзо велогонщики отправятся на запад. Перед днём отдыха предстоит транзитный горный этап с набором высоты 4 000 м. Сценарий развития этапа, скорее всего, разделится на две части: отрыв уедет за этапом, а генеральщики станут следить друг за другом.

 

   Сразу после старта дорога начнёт подниматься вверх - 48 км подъёма с набором высоты в 1 200 м, который завершится на вершине подъёма 3-й категории Пассо-делла-Маурия (Passo della Mauria, 910 - 1 301 м, протяжённость 8,8 км, перепад высот 391 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 9%).

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 15 этап, Тольмедзо - Саппада

 

  Далее 12 км скоростного спуска и последующие 40 км тягуна с набором высоты в 500 м, дорога плавно поведёт на север.  

 

  Разыграв промежуточный спринт в Кортина д'Ампеццо (Cortina d'Ampezzo), отрыв, а за ним и пелотон, повернёт на восток и начнёт покорять Пассо Тре Крочи (Passo Tre Croci, 2 категория, 1 225 - 1 805 м, протяжённость 7,9 км, перепад высот 580 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%). В прошлый раз на Джиро д’Италия-2013 году первым вершину Тре Крочи прошёл Павел Брутт.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 15 этап, Тольмедзо - Саппада 

 

 

   Далее 28 км спуска до начала связки трёх подъёмов и 2 спусков. Сначала подъём 2-й категории Пассо-ди-Сант-Антонио (Passo di Sant'Antonio, 845 - 1470 м, протяжённость 8,3 км, перепад высот 625 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 15%

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 15 этап, Тольмедзо - Саппада

 

  После 10-километрового спуска начнётся подъём на Косталиссойо (Costalissoio (Bosco dei Giavi), 2 категория, 964 - 1 300 м, протяжённость 3,8 км, перепад высот 336 м, средний градиент 8,8%, максимальный градиент 14%

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 15 этап, Тольмедзо - Саппада

 

   Покорив вершину Косталиссойо, велогонщики отправятся на 7-ми километровый спуск, а затем дорога вновь пойдёт вверх - перед финишем начнётся некатегорийный подъём протяжённостью 4 км со средним градиентом в 5,5% и максимальным 10%. Далее выполаживание до финишной черты в Саппаде (Sappada, провинция Беллуно, регион Венеция).

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 15 этап, Тольмедзо - Саппада


    Город Саппада лежит на высоте 1 250 метров над уровнем моря  на северо-востоке Италии на границе между Фриули и Австрией. Окружающие   горы входят в состав Доломитовых Альп, большая часть территории города и  расположенных в окрестностях живописных деревушек, находится в лесной зоне.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 15 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 15 этап


    Саппада простирается с востока на запад, а по долине, где раскинулся город, течёт река Пьяве (Piave). Как мы уже писали в превью к 13-му этапу Джиро д'Италия, до Первой мировой войны город Нервеза-делла-Батталья назывался Нервеза. Свою приставку «делла Батталья» он получил из-за сражения между итальянскими и австро-венгерскими войсками состоявшееся 15-23 июня 1918 года у реки Пьяве во время Первой мировой войны. Эта битва в военной истории известна как «Битва при Пьяве» (seconda battaglia del Piave).

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 15 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 15 этап


    Источники, питающие реку Пьяве, находятся на территории Саппады, на высоте 1 830 м над уровнем моря, на склонах вершины Перальба (Mount Peralba). И в 2018 году организаторы Джиро д'Италия отдают дань уважения военным событиям столетней давности (Первая мировая война), поэтому город Саппада выбран не случайно.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 15 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 15 этап


   Городок Саппада окружают луга, чередующиеся с лесами елей и лиственниц, населёнными разнообразной альпийской фауной. Дома в Саппадо выстроены в деревенском стиле, многие из них находятся в лесу и отделаны с помощью техники наложения балок – «блок-хаус» (по сути, не будет ошибкой считать «блок-хаус» разновидностью вагонки, только он имитирует не плоскую поверхность, а сруб из оцилиндрованного бревна).


Саппадо в истории Джиро д'Италия


   На маршруте Джиро д'Италия Саппадо появлялся лишь однажды. На 15-м этапе Джиро д'Италия-1987 как финишный город, и на 16-м этапе, как стартовый. Для ирландца Стивена Роча (Stephen Roche) 1987 год стал триумфальным - он стал велогонщиком номер один в 1987 году: «ирландский метеор» в этот год выиграл Джиро д'Италия-1987, Тур де Франс (Tour de France) и Чемпионат Мира. Но триумфальный путь начался с трудностей, с которыми он встретился по ходу Джиро д'Италия-1987.


    Подойдя к Джиро д'Италия в отличной форме, Роч не получил статус капитана. Ведь в команде находился итальянец Роберто Висентини (Roberto Visentini), победитель Джиро д'Италия-1986, который стремился повторить свой успех. И Висентини сразу же после победы на прологе в Сан-Ремо (Sanremo) надевает розовую майку лидера. Однако по ходу гонки Рочу удалось снять розовую майку со своего капитана, что и привело к расколу в команде.


 Командная гонка с раздельным стартом проходила между Леричи (Lerici) и Лидо ди Камайори (Lido di Camaiore) (43 км), победа команды Carrera, снова принесла ирландцу розовую майку. Роч надевает её и, остаётся в розовой майке на протяжении десяти дней.


  На 13-м этапе лидер сменился, Висентини выиграл индивидуальную гонку на время (46 км) с преимуществом в 2 минуты 47 секунд над Рочем, и обогнал своего соперника и товарища по команде, возглавив общий зачёт Джиро д'Италия-1987.


   Команда Carrera оказывает полное доверие своему капитану, но Роч, вразрез командной тактике, атакует на 15-м этапе (Лидо-ди-Йезоло (Lido di Jesolo) - Саппадо, 224 км) и уезжает в отрыв, Висентини испытывает кризис и, за 10 км до финиша, сдаётся. Он финишировал, проиграв Рочу 5 минут 56 секунд.


    Йохан Ван Дер Вельде (Johan van de Velde) стал победителем 15-го этапа с финишем в Саппадо, Стивен Роч вернул себе розовую майку Джиро д'Италия-1987.


   На старт 16-го этапа участники Джиро д'Италия-1987 вышли в Саппаро, а через 221 км этап завершился вновь победой Йохана Ван Дер Вельде.

 

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Rokka

    Сегодня, 19:02 | Регистрация: 23.01.2016

    Завтра пойдут те, кто не смог показать себя на сегодняшнем крутяке. Идеально было бы если Лопез отыграл здесь и укрепил свои позиции в генерале.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 30.06.2017

    Бильбао должен уйти в отрыв, отставание более четырех минут, его могут отпустить..и попытаться взять этап.Его высота, его подьемы. А если накроют , подстраховать Лопеса.

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:44 | Регистрация: 15.04.2010

    Жалко, что на финише маловата горка, а так  было бы очень интересно. Может кто-то выиграет из отрыва.

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Skoda-Tour de Luxembourg

3 июня 2018

Gran Premio Citta di Lugano

3 - 10 июня 2018

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    Zhanzhak-Фото
    Возможно, вы знаете, что именно, поделитесь. Так безапелляционно заявляете, не иначе как знаете.
  • veloster
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    veloster-Фото

    А кто-нибудь вообще, в принципе, ставил сегодня на Фрума?

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Жалко, что на финише маловата горка, а так  было бы очень интересно. Может кто-то выиграет из отрыва.

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    M-07-Фото
    В 2014 году серьёзно и не рвали особо, точнее Кинтана не рвал, только за Ураном сидел, который пытался отъехать, но не удавалось. Если бы хотел, то уехал бы, думаю, и время было прилично быстрее.
  • Hammill
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    Hammill-Фото
    Думаю, то что они принимают немногим отличается от того, что Винокуров раздаёт в нынешней Астане.
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    Николай Н.-Фото

    Как Фрум обещал, что начнёт ехать на 3 недели, вот правда начал немного раньше, но ещё впереди неделя. И хорошая разделка. Всё интересное впереди.

  • gaaga777
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    gaaga777-Фото

    а Димулен Ничегошеньки не проиграл)

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    M-07-Фото
    Ну приводить явно неготового Ару как пример довольно странно. А серьёзные горы по сути только начинаются, как будет дальше Йейтс себя чувствовать, непонятно, его может не хватить на третью неделю. Тем более его попадания в десятку на Вуэльте и Туре о многом говорят, и перспективы у обоих братьев видны давно. Вот у Фрума страннее некуда скачок на Вуэльте-2011 был, а с Йетсом ничего подобного не вижу.
  • MSG
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    MSG-Фото

    Время восхождения

    2018:9,8 km@12,2%---39:58---average speed (Christopher Froome)
    2014:9,8 km@12,2%---41:30---average speed 14.17 km/h(Rigoberto Uran)
    ---41:35---average speed 14.14 km/h(Nairo Quintana)
    ---43:55---average speed 13.39 km/h(Michael Rogers)
    2011:9,8 km@12,2%---40:52---average speed 14.39 km/h(Igor Anton)
    2010:9,8 km@12,2%---40:42---average speed 14.45 km/h(Ivan Basso)
    2007:9,8 km@12,2%---39:03---average speed 15.06 km/h(Simoni-Piepoli

    тот же Ару относительно себя 2014 неплохо заехал даже(тогда он пару десятков секунд от Урана словил). Но тогда это был этап после горной разделки + 20ый по счету, да и конкуренция на Джиро за послежние годы серьезно выросла

  • Такие дела
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    Такие дела-Фото
    Зная как себя ведут арабы в ПСЖ, боюсь Ару целый год не дадут привыкать... когда уходят из команд такие, как Нибали (которые пришли уже топовыми)... в дальнейшем только радуешься за них... а вот за Ару не никак не болеется

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5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
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7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
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