Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 15 этап, Тольмедзо - Саппада



Пятнадцатый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в Тольмедзо (Tolmezzo). Город расположен у подножия горы Старбут (Strabut) на высоте 323 м над уровнем моря в месте слияния семи долин в окружении Восточных Карнийских Альп. Место, где раскинулся Тольмедзо, известно с древних времён. Именно по этой долине проходила дорога, известная ещё в Римской империи, проложенная через перевал Монте Крочи Карнико (Passo di Monte Croce Carnico) в Австрию. В документах она значится как «Дорога Иулия Аугуста» (via Iulia August).

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 15 этап



Близкое соседство с величественными Карнийскими Альпами, в окружении которых раскинулся на равнине Тольмедзо, подарило городу невероятной красоты пейзажи. Ведь даже символом города Тольмедзо является вершина Амариана, великолепная гора, возвышающаяся над городом. Её высота составляет 1 906 м над уровнем моря. Белоснежная шапка венчает вершину Амариана, больше похожую на пирамиду.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 15 этап



За свою историю Тольмедзо пережил немало трагических событий, в числе которых череда землетрясений. В 1976 году город был опустошён и разрушен из-за землетрясений, которые начались 6 мая и продолжались до 15 сентября. Последствия этих землетрясений были катастрофическими. Многие исторические здания, которые уцелели в городе после войн, не устояли перед силой природы.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 15 этап



В последующие годы город Тольмедзо был отстроен заново с учётом современных технологий и антисейсмических критериев.

Из Тольмедзо велогонщики отправятся на запад. Перед днём отдыха предстоит транзитный горный этап с набором высоты 4 000 м. Сценарий развития этапа, скорее всего, разделится на две части: отрыв уедет за этапом, а генеральщики станут следить друг за другом.

Сразу после старта дорога начнёт подниматься вверх - 48 км подъёма с набором высоты в 1 200 м, который завершится на вершине подъёма 3-й категории Пассо-делла-Маурия (Passo della Mauria, 910 - 1 301 м, протяжённость 8,8 км, перепад высот 391 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 9%).

Далее 12 км скоростного спуска и последующие 40 км тягуна с набором высоты в 500 м, дорога плавно поведёт на север.

Разыграв промежуточный спринт в Кортина д'Ампеццо (Cortina d'Ampezzo), отрыв, а за ним и пелотон, повернёт на восток и начнёт покорять Пассо Тре Крочи (Passo Tre Croci, 2 категория, 1 225 - 1 805 м, протяжённость 7,9 км, перепад высот 580 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%). В прошлый раз на Джиро д’Италия-2013 году первым вершину Тре Крочи прошёл Павел Брутт.

Далее 28 км спуска до начала связки трёх подъёмов и 2 спусков. Сначала подъём 2-й категории Пассо-ди-Сант-Антонио (Passo di Sant'Antonio, 845 - 1470 м, протяжённость 8,3 км, перепад высот 625 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 15%)

После 10-километрового спуска начнётся подъём на Косталиссойо (Costalissoio (Bosco dei Giavi), 2 категория, 964 - 1 300 м, протяжённость 3,8 км, перепад высот 336 м, средний градиент 8,8%, максимальный градиент 14%)

Покорив вершину Косталиссойо, велогонщики отправятся на 7-ми километровый спуск, а затем дорога вновь пойдёт вверх - перед финишем начнётся некатегорийный подъём протяжённостью 4 км со средним градиентом в 5,5% и максимальным 10%. Далее выполаживание до финишной черты в Саппаде (Sappada, провинция Беллуно, регион Венеция).



Город Саппада лежит на высоте 1 250 метров над уровнем моря на северо-востоке Италии на границе между Фриули и Австрией. Окружающие горы входят в состав Доломитовых Альп, большая часть территории города и расположенных в окрестностях живописных деревушек, находится в лесной зоне.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 15 этап



Саппада простирается с востока на запад, а по долине, где раскинулся город, течёт река Пьяве (Piave). Как мы уже писали в превью к 13-му этапу Джиро д'Италия, до Первой мировой войны город Нервеза-делла-Батталья назывался Нервеза. Свою приставку «делла Батталья» он получил из-за сражения между итальянскими и австро-венгерскими войсками состоявшееся 15-23 июня 1918 года у реки Пьяве во время Первой мировой войны. Эта битва в военной истории известна как «Битва при Пьяве» (seconda battaglia del Piave).

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 15 этап



Источники, питающие реку Пьяве, находятся на территории Саппады, на высоте 1 830 м над уровнем моря, на склонах вершины Перальба (Mount Peralba). И в 2018 году организаторы Джиро д'Италия отдают дань уважения военным событиям столетней давности (Первая мировая война), поэтому город Саппада выбран не случайно.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 15 этап



Городок Саппада окружают луга, чередующиеся с лесами елей и лиственниц, населёнными разнообразной альпийской фауной. Дома в Саппадо выстроены в деревенском стиле, многие из них находятся в лесу и отделаны с помощью техники наложения балок – «блок-хаус» (по сути, не будет ошибкой считать «блок-хаус» разновидностью вагонки, только он имитирует не плоскую поверхность, а сруб из оцилиндрованного бревна).



Саппадо в истории Джиро д'Италия



На маршруте Джиро д'Италия Саппадо появлялся лишь однажды. На 15-м этапе Джиро д'Италия-1987 как финишный город, и на 16-м этапе, как стартовый. Для ирландца Стивена Роча (Stephen Roche) 1987 год стал триумфальным - он стал велогонщиком номер один в 1987 году: «ирландский метеор» в этот год выиграл Джиро д'Италия-1987, Тур де Франс (Tour de France) и Чемпионат Мира. Но триумфальный путь начался с трудностей, с которыми он встретился по ходу Джиро д'Италия-1987.



Подойдя к Джиро д'Италия в отличной форме, Роч не получил статус капитана. Ведь в команде находился итальянец Роберто Висентини (Roberto Visentini), победитель Джиро д'Италия-1986, который стремился повторить свой успех. И Висентини сразу же после победы на прологе в Сан-Ремо (Sanremo) надевает розовую майку лидера. Однако по ходу гонки Рочу удалось снять розовую майку со своего капитана, что и привело к расколу в команде.



Командная гонка с раздельным стартом проходила между Леричи (Lerici) и Лидо ди Камайори (Lido di Camaiore) (43 км), победа команды Carrera, снова принесла ирландцу розовую майку. Роч надевает её и, остаётся в розовой майке на протяжении десяти дней.



На 13-м этапе лидер сменился, Висентини выиграл индивидуальную гонку на время (46 км) с преимуществом в 2 минуты 47 секунд над Рочем, и обогнал своего соперника и товарища по команде, возглавив общий зачёт Джиро д'Италия-1987.



Команда Carrera оказывает полное доверие своему капитану, но Роч, вразрез командной тактике, атакует на 15-м этапе (Лидо-ди-Йезоло (Lido di Jesolo) - Саппадо, 224 км) и уезжает в отрыв, Висентини испытывает кризис и, за 10 км до финиша, сдаётся. Он финишировал, проиграв Рочу 5 минут 56 секунд.



Йохан Ван Дер Вельде (Johan van de Velde) стал победителем 15-го этапа с финишем в Саппадо, Стивен Роч вернул себе розовую майку Джиро д'Италия-1987.



На старт 16-го этапа участники Джиро д'Италия-1987 вышли в Саппаро, а через 221 км этап завершился вновь победой Йохана Ван Дер Вельде.

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках, вКонтакте и Гугл +. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2018.