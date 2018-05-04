Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 16 этап, Тренто - Роверето (ITT)



На старт шестнадцатого этапа Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 участники велогонки выйдут в Тренто (Trento). Небольшой городок Тренто называют воротами Доломитовых Альп, он расположен в самом сердце Альп, и стал полноценным городом уже в эпоху Древнего Рима.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 16 этап



Имя города связано с числом три: Тридентум (Tridentum) по-латыни это означает – «разделённый на три». Так назвали римляне поселение древних кельтов в верховьях реки Адидже (Adige), когда пришли сюда во времена Юлия Цезаря в первом веке до нашей эры. Долины трёх гор: Виголана (Vigolana, 2 150 м), Монте-Бондоне (Monte Bondone, 2 181 м), Паганелла (Paganella, 2 124 м) стали опорным пунктом продвижения Древнего Рима через Альпы в Европу.



Позднее, в период средних веков, на стенах зала собраний городской ратуши были выбиты следующие слова: «Montes argentum mihi dant nomenque Tridentum», что в переводе с латыни означает - «Горы дают мне серебро и имя Тренто», приписываемые Фра Бартоломео да Тренто.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 16 этап



После падения Римской империи Тренто неоднократно менял государственную принадлежность: город входил в состав королевств остготов, лангобардов, франкской империи Каролингов. В 1027 император Конрад II основал епископство Трент, которому даровал обширные земельные владения в Южном Тироле и статус владетельного княжества. В 1797 и позднее в 1801 году город был оккупирован французскими войсками. Регенсбургский рейхстаг Священной Римской империи в 1803 году принял решение о секуляризации всех церковных владений на территории Германии. После объединения Италии в Тренто, Триесте и других городах Австрийской империи с итальянским населением началось сильное ирредентистское движение с целью воссоединения с Италией. После окончания Первой мировой войны Тренто и весь Южный Тироль до главного альпийского горного гребня были переданы Италии.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 16 этап



Город Тренто называют самым итальянским в Южном Тироле, в её провинции Больцано, вторым официальным языком является немецкий, вот насколько наследие прошлого наложило свой отпечаток на облик Тренто.



Тренто - город с богатой историей, что отразилось в разнообразии и смешении стилей, хорошо просматриваемых на достопримечательностях - от романского до немецкой готики, от традиций итальянского ренессанса до барокко, он неоклассицизма до рационализма нашего времени.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 16 этап



Выделим лишь несколько исторических достопримечательностей Тренто. Город может похвастаться археологическими раскопами доримского периода.



На скалистом холме расположена крепость Буонконсильо (Castello del Buonconsiglio), которая была резиденцией правящего епископа. Мощная крепость с толстыми стенами, окнами-бойницами, оборонительными башнями, подъёмным мостом – типичное строение тринадцатого века в романском стиле. Внутри находились подземелья и камеры пыток. Через 200 лет после основания крепости была надстроена высокая Орлина башня (Torre dell’Aquila); внутри стены башни расписаны сценами о временах года – ценнейший памятник готического искусства. В шестнадцатом веке к крепости был пристроен Парадный дворец (Magno Palazzo) в стиле ренессанс: фронтоны, галереи с колоннадами, росписи на темы античных сюжетов. Новая пристройка к замку – Ла Джинта Альбертиана (La Giunta Albertiana) с элементами барокко была возведена в семнадцатом веке. В наши дни в замке размещён Национальный музей города.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 16 этап



В средние века городская стена опоясывала крепость Буонконсильо и весь город. В настоящее время от этой стены остались лишь фрагменты, которые находятся на площади Фиера (Piazza Fiera) и круглая крепостная башня.



Главная городская Тренто - соборная площадь Дуомо (Piazza del Duomo) - входит в число красивейших итальянских площадей. На соборной площади расположен кафедральный собор Святого Виджилио (Cattedrale di San Vigilio). Собор строили более века, в период с двенадцатого по тринадцатый век, в романском стиле с узкими окнами, прорубленными в толстых стенах. Одна из стен украшена так называемым «окном-роза», которое называют «колесо Фортуны».



Тренто в истории Джиро д'Италия и велоспорта



Прежде всего провинция Тренто, столицей которой является город Тренто, является родиной известных итальянских велосипедистов.



Здесь появилась на свет целая династия велосипедистов под фамилией Мозер. Началась династия с четырёх братьев Мозер - Альдо, Энцо, Диего и Франческо. В 1973 году все четыре брата Мозер даже одновременно работали в итальянской профессиональной велокоманде Filotex.



Первым на велосипед сел Альдо Мозер (Aldo Moser), который каждый день ездил за хлебом в крутую горку. Эти поездки со временем привели его в профессиональный велоспорт. Уже в 1954 году Альдо стал профессионалом и довольно успешным.



На счету Альдо Мозера победы в таких велогонках, как Коппа Агостини (Coppa Agostoni)-1954, Гран Премио Индустрии и Коммерции Прато (Gran Premio Industria e Commercio di Prato)-1955, Трофей Баракки (Trofeo Baracchi) в 1958-1959, Гран Премио делль Национи (Gran Premio delle Nazion)-1959 (победа в разделке), Коппа Бернокки (Coppa Bernocchi)-1963.



Он участвовал в 20-ти Гран-турах: в 16-ти изданиях Джиро д'Италия и четырёх изданиях Вуэльта Испании (Vuelta a España). На Джиро д'Италия-1958 он на один день облачился в розовую майку лидера, став первым Мозером в легендарном одеянии «Корса Роса». Альдо сравнял счёт (брат Энцо две розовые майки за карьеру), завоевав розовую майку на один день на Джиро д'Италия-1971, спустя тринадцать лет после того, как он в первый раз был лидером этой велогонки.



За ним в велоспорт потянулись Энцо Мозер (Enzo Moser) и Диего Мозер (Diego Moser).



Энцо Мозер дебютировал в профессионалах в 1962-м году и сразу же одержал победу на первой версии Джиро дель Трентино (Giro del Trentino), проходившей по дорогам их родной провинции. На Джиро д’Италия-1964 два дня (3-й и 4-й этап) провёз розовую майку лидера на своих плечах.



В профессионалах Энцо Мозер провёл всего шесть лет, затем стал спортивным директором и работал в различных велокомандах, а также с производителями велосипедов.



На Джиро д'Италия-1971, Альдо - старший брат Энцо, облачился в свою вторую розовую майку, а Энцо в это время сидел за рулём технички велокоманды G.B.C., за которую выступали его братья Альдо и Диего. А их младший брат Франческо Мозер (Francesco Moser) тогда только делал свои первые шаги в велоспорте.



Диего Мозер провёл в профессиональном велоспорте всего четыре сезона, которые не принесли ему особых лавров. Он дважды доехал Джиро д’Италия, но выше 50-й позиции не поднимался. Однако, именно его сын, в будущем, успешно продолжил династию велосипедистов Мозер.



Его сын - Морено Мозер (Moreno Moser), уже второй сезон выступает в велокоманде Мирового тура Astana Pro Team. В его пальмаресе победа на таких престижных велогонках, как Трофей Лагуэлья (Trofeo Laigueglia) в 2012 и 2018 году, Тур Польши (Tour de Pologne)-2012, Страде Бьянке (Strade Bianche)-2013.



Франческо Мозер - самый известный велогонщик из династии Мозер, один из лучших велогонщиков с середины 70-х и до начала 80-х. Он стал лучшим молодым велогонщиком Тур де Франс (Tour de France)-1975, заняв 7-е место (в первый год, когда разыгрывалась эта классификация и единственный раз, когда он участвовал в Тур де Франс), выиграл Джиро д’Италия в 1984 году (всего за карьеру 23 победы на этапах «Корса Роса»), стал чемпионом мира в групповой гонке 1977 года в Сан-Кристобале. Франческо Мозер три раза и подряд выигрывал знаменитую Королеву классических гонок Париж-Рубэ (Paris–Roubaix) - в 1978, 1979, 1980 годах.



В 1984 году в Мехико побил рекорд в часовой гонке на треке, установленный в 1972 году Эдди Мерксом (Eddy Merckx), проехав 51 км 151 м. Рекорд Мозера продержался до 1993 года. Правда позднее, в 1999 году, Франческо Мозер признался, что использовал при этом кровяной допинг, который не был в то время незаконным.



Из троих детей Франческо Мозера только его сын Игнацио (Ignazio Moser) увлёкся серьёзно велоспортом, но ненадолго. Проведя четыре сезона в велоспорте, он завязал со спортом в возрасте 22 лет.



Ещё одно имя профессионального велосипедиста связано с Джиро д’Италия и провинцией Тренто - это профессиональный велосипедист Джильберто Симони (Gilberto Simoni) - двукратный победитель Джиро д’Италия, на его счету победа в итоговой классификации «Корса Роса» 2001 и 2003 года.



В 2002 году Симоне собирался повторить успех 2001 года на Джиро д’Италия и попробовать силы на Тур де Франс-2002, однако по ходу итальянского Гран-тура в организме Симоне были обнаружены следы кокаина. Джильберто Симони и его команда Saeco объяснили положительную реакцию на кокаин тем, что Симони посещал дантиста, а в состав некоторых обезболивающих кокаин может входить в малых дозах. Симони получил право продолжать гонку и даже выиграл 11-й этап, но после него попал на допрос в полицию, а велокоманда Saeco вынуждена была снять Джильберто с гонки.



Месяц спустя ситуация с кокаином прояснилась: однажды вечером как раз перед антидопинговым контролем Симони ужинал в гостях у тёти своей супруги и выпил травяной чай, который та привезла из столицы Перу Лимы, куда ездила как паломник. В настое и содержались листья коки. Хотя Джильберто Симони и был оправдан, на старт Большой Петли выйти он не смог.



С «Корса Роса» и Тренто связана ещё одна известная история, связанная со сложным 21-м этапом Джиро д’Италия-1956. На этом этапе протяжённостью 242 км генеральная классификация кардинально поменялась.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 16 этап



Этап проходил в жесточайших погодных условиях - велосипедисты крутили педали более 9-ти часов. Погода была просто ужасной - снег, дождь, ветер. Сложность этапа состояла в том, что гонщики должны были финишировать на вершине подъёма Бондоне (Bondone). Люксембургский велогонщик Шарли Голь (Charly Gaul), который до 21-го этапа занимал 24-ю позицию в генеральной классификации и проигрывал лидеру 16 минут, буквально разгромил конкурентов с огромным перевесом, и розовая майка стала его наградой за победу на этом жесточайшем этапе. Многие участники 21-го этапа Джиро д’Италия-1956 финишировали в полуобмороженном состоянии.



Город Тренто часто появляется на маршруте многодневной велогонки Джиро дель Трентино. Андеровская велогонка Джиро делла Больгера (Giro della Bolghera), которая также проводится по дорогам провинции Тренто, впервые была проведена в 1927 году, и уже прошло 108 изданий этой велогонки.

Индивидуальная разделка после дня отдыха открывает заключительную неделю Джиро д'Италия-2018. Из Тренто велогонщики отправятся на юг до первой промежуточной отсечки времени на отм. 12,7 км, расположенной в Альдено (Aldeno).

Далее трасса плавно поворачивает на юго-запад до подножия некатегорийного подъёма протяжённостью 800 м со средним градиентом 9% далее спуск до второй промежуточной отсечки времени на отм. 25,6 км, расположенной в Ногаредо (Nogaredo). Потом маршрут идёт на юг.

Заключительные 3,7 км - в тягун до финиша в Роверето (Rovereto). Финальные километры проложены на восток, их осложнят несколько поворотов, заключительные 600 м идут на север и проложены по брусчатке.

Протяжённая равнинная индивидуальная гонка с длинными прямыми участками под спуск подходит специалистам раздельного старта. Фаворитами можно назвать действующего чемпиона мира в разделке Тома Дюмулина, а также Роана Денниса, Тони Мартина, Василия Кириенко, Криса Фрума... Разрывы между генеральщиками могут достигать 2-3 минут.

Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 39 минут до 44 минут.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 16 этап



Роверето - второй по значимости город провинции Тренто. Богатый художественными, архитектурными и историческими достопримечательностями город Роверето - раздолье для любителей искусства, ведь здесь находится целых семь значимых музеев.



Музей современного искусства «Март» («Mart» - Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto) считается одним из крупнейших в Европе и славится своими временными и постоянными выставками. Этот музей был создан не так давно, в 1987 году, по проекту швейцарского архитектора Марио Ботта (Mario Botta). Чёткие линии, оригинальный дизайн и минималистичная архитектура удивительным образом сочетаются с роскошными средневековыми дворцами, расположенные с ним по соседству на одной из главных улиц в центре города.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 16 этап



Есть у этого музея ещё одна особенность - Музей современного искусства «Март» обладает собственной сладкой продукцией, которую изготавливают в одной из кондитерских города. Это конфеты с фруктовой начинкой, покрытые горьким, молочным и белым шоколадом.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 16 этап



В Городском музее проходит международный фестиваль фильмов об археологии. В Музее войны (Museo storico italiano della guerra), расположенном в замке Кастелло ди Роверето (Castello di Rovereto), собраны свидетельства Первой мировой войны.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 16 этап

Колокол мира каждый вечер звонит сто раз в память о павших во всех войнах. Этот колокол располагается на территории замка Кастелло ди Роверето, среди подступающих гор. Он – один из самых крупных в мире, был создан из переплавленных пушек стран-участниц Первой мировой войны, дабы положить конец кровопролитию и призвать к миру. В 60-е годы памятник был освящён Папой Павлом VI в Риме и с триумфом возвращён на своё место.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 16 этап



В Роверето проводится много культурных мероприятий и такие инновационные фестивали, как «Восток-Запад» (Oriente Occidente) и фестиваль театра танца, а также Международный фестиваль имени австрийского композитора и музыканта-виртуоза Вольфганга Амадея Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart). Международный фестиваль Моцарта проводится в Роверето потому, что именно здесь великий музыкант выступил со своим первым итальянским концертом.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 16 этап



В Роверето есть очень интересный и полезный проект, он называется «Центр на велосипеде» (C'entro in bici). В рамках этого проекта в Роверето, всем желающим прокатиться по историческому центру города бесплатно предоставляются велосипеды.



Роверето в истории Джиро д’Италия



Джиро д’Италия и Роверето встречались уже трижды. На 14-м этапе Джиро д’Италия-1959 протяжённостью 143 км победу одержал бельгийский велосипедист Рик Ван Лой (Rik Van Looy).



Новая встреча «Корса Роза» в Роверето состоялась спустя 36 лет, на 13-м этап Джиро д’Италия-1995. Победителем этапа протяжённостью 218 км стал французский велогонщик Паскаль Ришар (Pascal Richar).



Спустя 10 лет, на финише в Роверето на 12-м этапе Джиро д’Италия-2005 победа на 178-км этапе досталась итальянскому спринтеру Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi).

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