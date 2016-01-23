"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

В Милане представлена "Мадрина" и веломайки лидеров классификаций Джиро д'Италия-2018

Организаторы Джиро д’Италия в последний день Недели моды в Милане представили коллекцию новых веломаек, в которые будут облачаться лидеры номинаций итальянского Гран-тура в 2018 году.

Photo Credit: LaPresse

Также было объявлено, что обязанности «Мадрины», так называемой «Крёстной матери», патронессы Джиро д’Италия-2018 будет выполнять победительница конкурса Мисс Италия-2017 Аличе Ракеле Арланк (Alice Rachele Arlanch).

Аличе Ракеле Арланк: «Быть выбранной «Мадриной» Джиро д’Италия – особая честь. Я очень счастлива, взволнована, благодарна организаторам, которые преподнесли мне и конкурсу «Мисс Италия» такой великолепный подарок. Я с энтузиазмом принимаю эту уникальную возможность. Джиро д’Италия обладает неповторимым шармом с её историей, великими достижениями протагонистов, приложенными ими усилиями. Эта гонка несравнима с другими спортивными мероприятиями».

Веломайки Джиро д’Италия-2018 произведены компанией Manifatture Valcismon в сотрудничестве с компанией Castelli, разработавшей дизайн. Майки сделаны из особого вида трикотажа от компании SITIP. Майки лёгкие и аэродинамические, учитывающие посадку и движение спортсмена на велосипеде. Вес майки составляет 124 г.

Photo Credit: LaPresse

Розовая майка лидера, «Малья Роза» (Maglia Rosa), майка лидера генеральной классификации спонсируется компанией Enel.

Photo Credit: LaPresse

Цикламеновая майка, «Малья Чикламино» (Maglia Ciclamino), майка лучшего спринтера, спонсируется компанией Segafredo.

Photo Credit: LaPresse

Синяя майка, «Малья Адзурра» (Maglia Azzurra), майка горного короля, спонсируется банком Mediolanum.

Photo Credit: LaPresse

Белая майка, «Малья Бьянка» (Maglia Bianca), майка лучшего молодого гонщика, спонсируется компанией Eurospin.

Photo Credit: LaPresse