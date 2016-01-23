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"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

В Милане представлена "Мадрина" и веломайки лидеров классификаций Джиро д'Италия-2018

 

 

  Организаторы Джиро д’Италия в последний день Недели моды в Милане представили коллекцию новых веломаек, в которые будут облачаться лидеры номинаций итальянского Гран-тура в 2018 году.

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

  Photo Credit: LaPresse

 

 

  Также было объявлено, что обязанности «Мадрины», так называемой «Крёстной матери», патронессы Джиро д’Италия-2018 будет выполнять победительница конкурса Мисс Италия-2017 Аличе Ракеле Арланк (Alice Rachele Arlanch).

 

  Аличе Ракеле Арланк: «Быть выбранной «Мадриной» Джиро д’Италия – особая честь. Я очень счастлива, взволнована, благодарна организаторам, которые преподнесли мне и конкурсу «Мисс Италия» такой великолепный подарок. Я с энтузиазмом принимаю эту уникальную возможность.  Джиро д’Италия обладает неповторимым шармом с её историей, великими достижениями протагонистов, приложенными ими усилиями. Эта гонка несравнима с другими спортивными мероприятиями».

 

 

  Веломайки Джиро д’Италия-2018 произведены компанией Manifatture Valcismon в сотрудничестве с компанией Castelli, разработавшей дизайн. Майки сделаны из особого вида трикотажа от компании SITIP. Майки лёгкие и аэродинамические, учитывающие посадку и движение спортсмена на велосипеде. Вес майки составляет 124 г.

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

Photo Credit: LaPresse

 

  Розовая майка лидера, «Малья Роза» (Maglia Rosa), майка лидера генеральной классификации спонсируется компанией Enel.

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

Photo Credit: LaPresse

 

 

Цикламеновая майка, «Малья Чикламино» (Maglia Ciclamino), майка лучшего спринтера, спонсируется компанией Segafredo.

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

Photo Credit: LaPresse

 

 

Синяя майка, «Малья Адзурра» (Maglia Azzurra), майка горного короля, спонсируется банком Mediolanum.

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

Photo Credit: LaPresse

 

 

Белая майка, «Малья Бьянка» (Maglia Bianca), майка лучшего молодого гонщика, спонсируется компанией Eurospin.

 

"Мадрина" и майки Джиро д'Италия-2018

Photo Credit: LaPresse

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур Джиро д'Италия-2018

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  1. Rokka

    Сегодня, 22:14 | Регистрация: 23.01.2016

    Опять мужики? Почему не представляют девушки? Где шарм и обаяние?
    На мужиков в майках мы и так посмотреть успеем biggrin

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Комментарии

  • Кирюха
    И рекорд, как вишенка на торте ... (2)
    Кирюха-Фото
    Вы как всегда на высотеееееее
  • Сейтмеметов сейтхалил
    И рекорд, как вишенка на торте ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень интересный репортаж спасибо
  • hodorik
    People's Choice Classic-2018 (8)
    hodorik-Фото

    Видео не открывает печально . Петя красава !!! А кто упал ?! Коментатор австралиец зларадсивуя ржал (()) , видео нашёл .

  • Earl57
    Тур Даун Андер-2018. Маршрут (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Ктонить знает во сколько по-нашему будет финиш и где глянуть? 

    На их сайте указывают ориентировочное время финиша 1-го этапа 2:41 PM. То есть 7:11 утра по Москве.

    А старт гонки 04:00 по московскому времени. Так что для центральной части России "посмотреть" будет не слишком актуально, только потом в записи.

  • Rokka
    "Мадрина" и майки Джиро д'И ... (1)
    Rokka-Фото

    Опять мужики? Почему не представляют девушки? Где шарм и обаяние?
    На мужиков в майках мы и так посмотреть успеем biggrin

  • Николай Степаныч
    Бельгийский велогонщик Бьорг Л ... (5)
    Николай Степаныч-Фото

    UCI коварно расчищают дорогу англо-саксам, беспринципно устраняя соперников. Ох уж эти двойные стандарты! biggrin

  • Earl57
    Бельгийский велогонщик Бьорг Л ... (5)
    Earl57-Фото

    Интересно, почему нео-профи команды WT узнает о том, что должен быть зарегистрирован в системе Адамс на вебинаре UCI, а не от менеджеров своей команды? И зачем повезли его в Австралию, если точно знали, что у него нет необходимых 42 дней? Надеялись договориться? Тогда как раз UCI респект, что наводят порядок и такие номера не прокатывют.

    У мовистаровского нео-профи нет же такой проблемы, там обо всем заблаговременно позаботились.

  • Крайний
    Бельгийский велогонщик Бьорг Л ... (5)
    Крайний-Фото

    Простой рабочий момент. Яйца выеденного не стоит. 

     

     

  • DALMAT
    Бельгийский велогонщик Бьорг Л ... (5)
    DALMAT-Фото

    UCI как обычно натворили делов, но руководство команды то куда смотрит?

    Правила есть правила, возможно просто не нужно было заявлять его на столь раннею гонку 

  • velodoctor
    Тур Даун Андер-2018. Маршрут (4)
    velodoctor-Фото

    Ктонить знает во сколько по-нашему будет финиш и где глянуть? 

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