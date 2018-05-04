Джиро д'Италия-2018. Презентация команд. Фотогалерея

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:44
3 мая в Иерусалиме (Израиль) состоялась презентация велокоманд, которые примут участие в 101-м выпуске Джиро д’Италия. 176 гонщиков из 22 команд были главными действующими лицами торжественной церемонии, проходившей на площади Сафра. Завтра по улицам Иерусалима пройдёт 1-й этап Джиро д’Италия-2018 – индивидуальная гонка на время протяжённостью 9,7 км.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
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