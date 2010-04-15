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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 18 этап, Аббьятеграссо - Прато Невозо

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 18 этап, Аббьятеграссо - Прато Невозо


   Восемнадцатый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в Аббиатеграссо (Abbiategrasso). Город впервые принимает этап итальянского Гран-тура. Аббиатеграссо раскинулся на равнине к юго-западу от Милана, в природном парке долины Тичино (Parco naturale lombardo della Valle del Ticino). Город Аббиатеграссо древний и густонаселённый. Его муниципальная территория является самой крупной из всей провинции после Милана.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 18 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 18 этап


    В средние века аристократическая семья Висконти (Visconti) и основатель миланской ветви династии Сфорца - Франческо I Сфорца (Francesco Sforza) возвели в Аббиатеграссо башни и стены, чтобы защитить два из основных пунктов пересечения на реке Тичино. Так город стал более защищённым и спокойным для жизни.


   Благодаря крепостным стенам многие разрушительные набеги миновали город и до наших дней в хорошем состоянии сохранились несколько архитектурных исторических памятников. Среди них: Базилика Санта-Мария-Нуова (Basilica di Santa Maria Nuova), построенная в 1338 году, считается последним шедевром великого ренессансного архитектора и живописца Донато Браманте (Donato Bramante).

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 18 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 18 этап


   К главным религиозным строениям города Аббиатеграссо, имеющим архитектурную и историческую ценность, относится также церковь Сан-Бернардино (Chiesa di San Bernardino), возведённая в семнадцатом веке в стиле барокко и спроектированная миланским архитектором Франческо Марией Ричини (Francesco Maria Richini. В старинном городском отеле «Castello Visconteo» в настоящее время размещаются городская администрации и библиотеки.

 

Альтиметрия 18-го этапа Джиро д’Италия-2018

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 18 этап, Аббьятеграссо - Прато Невозо 

 

 

  Участникам 18-го этапа Джиро д’Италия-2018 предстоит преимущественно равнинный этап с финишем в подъём 1-й категории.

 

   Из окрестностей Милана пелотон отправится на юго-запад и через 135 км окажется у подножия подъёма 4-й категории Новелло (Novello, 212 - 458 м, протяжённость 5,4 км, перепад высот 246 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 10%).

 

    Далее спуск и последующие 30 км в тягун с набором высоты 280 м. Преодолев около 182 км равнинного участка, пелотон окажется у подножия Прато Невозо (Prato Nevoso, провинция Кунео, регион Пьемонт). 

 

   Прато Невозо (Prato Nevoso, 1 категория648 - 1607 м, протяжённость 13,9 км, перепад высот 959 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%). Протяжённый подъём с постоянными невысокими градиентами. Больших разрывов быть не должно, генеральщики будут копить силы перед предстоящими двумя горными этапами.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 18 этап, Аббьятеграссо - Прато Невозо

 


    Прато Невозо - горнолыжный курорт, расположенный в регионе Пьемонт провинции Кунео. Этот горнолыжный курорт занимает второе место в Италии, после Лимоне Пьемонте, среди самых популярных направлений для рождественских каникул. Курорт Прато Невозо соединяется с соседним горнолыжным курортом Артезиана, что открывает доступ к множеству трасс, в том числе достаточно сложных.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 18 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 18 этап

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 18 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 18 этап


   Расположенный на склоне горы Мондоле (Mondole)  Лигурийских Альп на высоте 1 500 м над уровнем моря Прато Невозо прекрасно подходит и тем, кто предпочитает спокойное туристическое катание, и также для опытных лыжников. Особенно Прато Невозо полюбился фрискиерам и сноубордистам со всей Европы.


Прато Невозо в истории Джиро д'Италия и велоспорта


   Прато Невозо дважды появлялся на маршруте «Корса Роза». На 13-м этапе Джиро д'Италия-1996 российский велогонщик Павел Тонков (Pavel Tonkov) выиграл 115-км этап с финишем на Прато Невозо с преимуществом в 33 секунды над итальянским велосипедистом Давиде Ребеллином (Davide Rebellin), надёл розовую майку и возглавил генеральную классификацию. До этого этапа Ребеллин носил на своих плечах розовую майку на протяжении шести дней. По результатам итоговой генеральной классификации Павел Тонков стал победителем Джиро д'Италия-1996.


    На 18-м этапе Джиро д'Италия-2000 участникам предстояло проехать 176 км и финишировать в Прато Невозо. Победителем этого этапа стал итальянский велогонщик Стефано Гардзелли (Stefano Garzelli). В итоговой генеральной классификации Джиро д'Италия-2000 Стефано Гардзелли занял первую позицию и вписал своё имя в историю велогонки как победитель итальянского Гран-тура.

 

  Обратите внимание, что велогонщики, побеждавшие на Прато Невозо, становились обладателями розовой майки Джиро д'Италия по итогам велогонки.


     Десять лет назад Прато Невозо посетил французский Гран тур. 15-й этап Тур де Франс (Tour de France)-2008 был первым в череде решающих альпийских этапов велогонки, и, в то же время, последним во второй части Тур де Франс – следом после него был запланирован день отдыха. Маршрут содержал гору высшей категории Коль Анель (Col Agnel) в первой половине этапа, и финишную вершину 1-й категории - Прато Невозо. Альпы встретили гонщиков ненастной погодой – на старте, у подножия Коль Анэ, шёл дождь и было всего 16 градусов, ходили разговоры, что на вершине горы велогонщики могут столкнуться и со снегом.


   С самого начала подъема отъехали Эгой Мартинес (Egoi Martinez), Дэнни Пэйт (Danny Pate), Хосе Луис Арриета (José Luis Arrieta), вскоре к ним присоединился и Саймон Герранс (Simon Gerrans). Пелотон шёл в спокойном темпе, и на вершине горы проигрывал группе отрыва почти 14 минут. Тем не менее, Марк Реншоу (Mark Renshaw) и Стийн Девольдер (Stijn Devolder) выпали из него и сошли с гонки, присоединившись к и вовсе не стартовавшему Марку Кэвендишу (Mark Cavendish), который предпочёл Альпам подготовку к Олимпийским Играм.


   На спуске с Коль Анель пелотон не досчитался и ещё одного участника – после тяжёлого падения сошёл Оскар Перейро (Oscar Pereiro Sio). Еще один завал случился за 50 км до финиша, причём в него попала значительная часть пелотона, включая белую и гороховую майки – Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) и Себастьяна Ланга (Sebastian Lang). Ещё до начала финального подъёма стало понятно, что победа будет разыграна в отрыве – преимущество беглецов на тот момент составляло около 10 минут. В горе атаковал Эгой Мартинес (Egoi Martinez), однако, ему удалось сбросить лишь Арриету, а в финишном спринте ожидаемо сильнее всех оказался Саймон Герранс.

 

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. ktilp-12

    Сегодня, 18:39 | Регистрация: 20.06.2015

      Ждем ответа от Мартинелли-стратега и тактика Астаны, может ли одного гонщика вывести в тройку, а другого в пятерку? Желаю удачи и победы.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 15.04.2010

    Финиш в гору, но горка не крутая. Основные лидеры не будут рисковать и заедут группой. А какой-нибудь смельчак уедет и выиграет финиш.

  3. ktilp-12

    Сегодня, 19:11 | Регистрация: 20.06.2015

     Имею ввиду решение  за 3 оставшиеся горные этапы, с Нибали же решил на победу,а здесь в тройку.Не могу отрицать форс- мажорные обстоятельства, желательно их обойти. 

  4. Имя: Максим

    MSG

    Сегодня, 19:13 | Регистрация: 7.01.2016

    Идеальный этап для Дюмоулана и Фрума в особенности, генеральщики с сильной разделкой частенько творят чудеса на финишной горе после скоростного равнинного подъезда(Ванту13 и Сан-мартен15, Монте Оропа от Тома на прошлой Джиро, и ,конечно, Вербье от Контадора на Туре2009 нельзя не вспомнить). Но много ли сил у них осталось, да и расположение этапа в гонке не очень располагает к большим разрывам...

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 19:40 | Регистрация: 31.05.2014

      Поддержу, этап для этих персонажей, особенно для Тома - последняя возможность укатать Йетца

  5. f16

    Сегодня, 20:07 | Регистрация: 16.08.2017

    Макс 10% все отсидятся поди

  6. Гонщик

    Сегодня, 20:27 | Регистрация: 28.05.2017

    на таких этапах может капнуть кто угодно , надеюсь что Ейц .

  7. Имя: Никита

    dunlopss

    Сегодня, 20:51 | Регистрация: 4.07.2016

    Пелотон есть кому разганять, к горе подлетят на безумной скорости, чтоб никто не убежал. А потом будет бой, желающих затащить достаточно. 

     

    Фрумми, не подведи.

  8. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 20:53 | Регистрация: 22.05.2013

    По идее завтра должны кучей заехать с минимальными разрывами как обычно. 

  9. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 21:37 | Регистрация: 8.07.2013

    Я бы согласился что этап для Тома, ( для любого горняка гораздо зотратнее пройти 180 км по равнине чем ему) если бы он шел на первой позиции. Но он идет вторым и ему надо атаковать, а атаковать в горах он не способен. И эту минуту у Йейтса он уже не отыграет, скорее даже выпадит из тройки. Если даже он попытается что-то предпринять, то в следующие два дня он потеряет больше, скорее всего он уже будет держаться за свою вторую позицию.

  10. M-07

    Сегодня, 22:32 | Регистрация: 27.05.2017

    Если Том хочет бороться за победу, то именно на этом этапе надо атаковать, ибо вряд ли он сможет выиграть й Саймона время на 19 и 20 этапах.

    1. M-07

      Сегодня, 22:33 | Регистрация: 27.05.2017

      Вот был бы 21 этап не этапом дружбы, а как любой другой этап, могло быть интересно, не понимаю, зачем эти этапы дружбы нужны.

  11. Имя: Юрий

    Starch27

    Сегодня, 23:32 | Регистрация: 8.09.2010

    Хотелось бы чтобы капнул астматик Саймон, но слабо верится. Тем более лучше, чтобы он капнул на следующих двух этапах, там он сможет больше потерять.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Starch27
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    Starch27-Фото

    Хотелось бы чтобы капнул астматик Саймон, но слабо верится. Тем более лучше, чтобы он капнул на следующих двух этапах, там он сможет больше потерять.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Бельгии-2018. Этап 1 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    До папы далеко конечно очень, слишком тяжёлый и жирный , очень много шума пока а результата толком нет. Пока даже до гуардини далеко.
  • Anna P.
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (9)
    Anna P.-Фото

    Эх, все-таки и в наблюдении за гонкой дома по телевизору есть свои плюсы - смотались на старт в Рива дель Гарда - пока вернулись, даже на итальянском не посмотрели.

    Но драйв ощутили...

  • M-07
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    M-07-Фото
    Вот был бы 21 этап не этапом дружбы, а как любой другой этап, могло быть интересно, не понимаю, зачем эти этапы дружбы нужны.
  • M-07
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    M-07-Фото

    Если Том хочет бороться за победу, то именно на этом этапе надо атаковать, ибо вряд ли он сможет выиграть й Саймона время на 19 и 20 этапах.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я бы согласился что этап для Тома, ( для любого горняка гораздо зотратнее пройти 180 км по равнине чем ему) если бы он шел на первой позиции. Но он идет вторым и ему надо атаковать, а атаковать в горах он не способен. И эту минуту у Йейтса он уже не отыграет, скорее даже выпадит из тройки. Если даже он попытается что-то предпринять, то в следующие два дня он потеряет больше, скорее всего он уже будет держаться за свою вторую позицию.

  • LLL
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (9)
    LLL-Фото

    Чавес проигрывает 1.50. Что-то его дела совсем разладились. Вернет ли форму...

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    velodoctor-Фото

    По идее завтра должны кучей заехать с минимальными разрывами как обычно. 

  • dunlopss
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (13)
    dunlopss-Фото

    Пелотон есть кому разганять, к горе подлетят на безумной скорости, чтоб никто не убежал. А потом будет бой, желающих затащить достаточно. 

     

    Фрумми, не подведи.

  • kimi
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (9)
    kimi-Фото

    как ару получил + 6 минут. вот артист

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