Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 18 этап, Аббьятеграссо - Прато Невозо



Восемнадцатый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в Аббиатеграссо (Abbiategrasso). Город впервые принимает этап итальянского Гран-тура. Аббиатеграссо раскинулся на равнине к юго-западу от Милана, в природном парке долины Тичино (Parco naturale lombardo della Valle del Ticino). Город Аббиатеграссо древний и густонаселённый. Его муниципальная территория является самой крупной из всей провинции после Милана.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 18 этап



В средние века аристократическая семья Висконти (Visconti) и основатель миланской ветви династии Сфорца - Франческо I Сфорца (Francesco Sforza) возвели в Аббиатеграссо башни и стены, чтобы защитить два из основных пунктов пересечения на реке Тичино. Так город стал более защищённым и спокойным для жизни.



Благодаря крепостным стенам многие разрушительные набеги миновали город и до наших дней в хорошем состоянии сохранились несколько архитектурных исторических памятников. Среди них: Базилика Санта-Мария-Нуова (Basilica di Santa Maria Nuova), построенная в 1338 году, считается последним шедевром великого ренессансного архитектора и живописца Донато Браманте (Donato Bramante).

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 18 этап



К главным религиозным строениям города Аббиатеграссо, имеющим архитектурную и историческую ценность, относится также церковь Сан-Бернардино (Chiesa di San Bernardino), возведённая в семнадцатом веке в стиле барокко и спроектированная миланским архитектором Франческо Марией Ричини (Francesco Maria Richini. В старинном городском отеле «Castello Visconteo» в настоящее время размещаются городская администрации и библиотеки.

Альтиметрия 18-го этапа Джиро д’Италия-2018

Участникам 18-го этапа Джиро д’Италия-2018 предстоит преимущественно равнинный этап с финишем в подъём 1-й категории.

Из окрестностей Милана пелотон отправится на юго-запад и через 135 км окажется у подножия подъёма 4-й категории Новелло (Novello, 212 - 458 м, протяжённость 5,4 км, перепад высот 246 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 10%).

Далее спуск и последующие 30 км в тягун с набором высоты 280 м. Преодолев около 182 км равнинного участка, пелотон окажется у подножия Прато Невозо (Prato Nevoso, провинция Кунео, регион Пьемонт).

Прато Невозо (Prato Nevoso, 1 категория, 648 - 1607 м, протяжённость 13,9 км, перепад высот 959 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%). Протяжённый подъём с постоянными невысокими градиентами. Больших разрывов быть не должно, генеральщики будут копить силы перед предстоящими двумя горными этапами.



Прато Невозо - горнолыжный курорт, расположенный в регионе Пьемонт провинции Кунео. Этот горнолыжный курорт занимает второе место в Италии, после Лимоне Пьемонте, среди самых популярных направлений для рождественских каникул. Курорт Прато Невозо соединяется с соседним горнолыжным курортом Артезиана, что открывает доступ к множеству трасс, в том числе достаточно сложных.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 18 этап

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 18 этап



Расположенный на склоне горы Мондоле (Mondole) Лигурийских Альп на высоте 1 500 м над уровнем моря Прато Невозо прекрасно подходит и тем, кто предпочитает спокойное туристическое катание, и также для опытных лыжников. Особенно Прато Невозо полюбился фрискиерам и сноубордистам со всей Европы.



Прато Невозо в истории Джиро д'Италия и велоспорта



Прато Невозо дважды появлялся на маршруте «Корса Роза». На 13-м этапе Джиро д'Италия-1996 российский велогонщик Павел Тонков (Pavel Tonkov) выиграл 115-км этап с финишем на Прато Невозо с преимуществом в 33 секунды над итальянским велосипедистом Давиде Ребеллином (Davide Rebellin), надёл розовую майку и возглавил генеральную классификацию. До этого этапа Ребеллин носил на своих плечах розовую майку на протяжении шести дней. По результатам итоговой генеральной классификации Павел Тонков стал победителем Джиро д'Италия-1996.



На 18-м этапе Джиро д'Италия-2000 участникам предстояло проехать 176 км и финишировать в Прато Невозо. Победителем этого этапа стал итальянский велогонщик Стефано Гардзелли (Stefano Garzelli). В итоговой генеральной классификации Джиро д'Италия-2000 Стефано Гардзелли занял первую позицию и вписал своё имя в историю велогонки как победитель итальянского Гран-тура.

Обратите внимание, что велогонщики, побеждавшие на Прато Невозо, становились обладателями розовой майки Джиро д'Италия по итогам велогонки.



Десять лет назад Прато Невозо посетил французский Гран тур. 15-й этап Тур де Франс (Tour de France)-2008 был первым в череде решающих альпийских этапов велогонки, и, в то же время, последним во второй части Тур де Франс – следом после него был запланирован день отдыха. Маршрут содержал гору высшей категории Коль Анель (Col Agnel) в первой половине этапа, и финишную вершину 1-й категории - Прато Невозо. Альпы встретили гонщиков ненастной погодой – на старте, у подножия Коль Анэ, шёл дождь и было всего 16 градусов, ходили разговоры, что на вершине горы велогонщики могут столкнуться и со снегом.



С самого начала подъема отъехали Эгой Мартинес (Egoi Martinez), Дэнни Пэйт (Danny Pate), Хосе Луис Арриета (José Luis Arrieta), вскоре к ним присоединился и Саймон Герранс (Simon Gerrans). Пелотон шёл в спокойном темпе, и на вершине горы проигрывал группе отрыва почти 14 минут. Тем не менее, Марк Реншоу (Mark Renshaw) и Стийн Девольдер (Stijn Devolder) выпали из него и сошли с гонки, присоединившись к и вовсе не стартовавшему Марку Кэвендишу (Mark Cavendish), который предпочёл Альпам подготовку к Олимпийским Играм.



На спуске с Коль Анель пелотон не досчитался и ещё одного участника – после тяжёлого падения сошёл Оскар Перейро (Oscar Pereiro Sio). Еще один завал случился за 50 км до финиша, причём в него попала значительная часть пелотона, включая белую и гороховую майки – Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) и Себастьяна Ланга (Sebastian Lang). Ещё до начала финального подъёма стало понятно, что победа будет разыграна в отрыве – преимущество беглецов на тот момент составляло около 10 минут. В горе атаковал Эгой Мартинес (Egoi Martinez), однако, ему удалось сбросить лишь Арриету, а в финишном спринте ожидаемо сильнее всех оказался Саймон Герранс.

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