Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 14 этап, Сан-Вито-аль-Тальяменто - Монте Дзонколан



Четырнадцатый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в Сан-Вито-аль-Тальяменто (San Vito al Tagliamento), расположенного на берегу одноименной реки. История городка уходит в древние времена, о которых в городе напоминают руины древних стен с тремя хорошо сохранившимися городскими воротами и средневековой структурой центра Старого города.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 14 этап



В 2015 году по версии итальянской информационной, экономической и деловой газеты Il Sole Сан-Вито-аль-Тальяменто был внесён в список сотни самых красивых городов Италии.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 14 этап



В наше время основной деятельностью горожан является сельское хозяйство. Многочисленные небольшие заводы обрабатывают выращенные фрукты и овощи.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 14 этап



Из достопримечательностей городка Сан-Вито-аль-Тальяменто особо выделяется Кафедральный собор 18 века с 76-метровой колокольней, посвящённый святым мученикам Вито, Модест и Крискентии (San Vito, Modesto e Crescenzia). Интересна церковь святого Лоренцо (San Lorenzo), а также небольшая часовня Девы Марии (Chiesa di Santa Maria dei Battuti), возведённая в 1493 году.



Сан-Вито-аль-Тальяменто в истории велоспорта



Сан-Вито-аль-Тальяменто впервые принимает этап Джиро д'Италия. В Сан-Вито-аль-Тальяменто ежегодно в октябре проводится однодневная андеровская велогонка Коппа Сан Вито (Coppa San Vito).



В Сан-Вито-аль-Тальяменто проходит один из старейших велопробегов Европы. Первое издание велопробега GS Stefanutti состоялось в 1926 году. Долгое время это был самый престижный велопробег среди любителей. В настоящее время велопробег проводится преимущественно на равнинной местности и подходит для велосипедистов-спринтеров.

Сан-Вито-аль-Тальяменто принимает старт королевского горного этапа с набором высоты 4 300 м и финишем на легендарном Монте Дзонколан (Monte Zoncolan).

Со старта пелотон отправится на север и через 40 км окажется у подножия подъёма 3-й категории Монте-ди-Рагонья (Monte di Ragogna, протяжённость 2,8 км, 209 - 494 м, перепад 285 м, средний градиент 10,2%, максимальный градиент 16%). Короткий и крутой подъём станет разминкой для пелотона, а также возможностью для отрыва уехать за этапом.

Последующие 60 км пересеченного рельефа приведут велогонщиков к подножию подъёма 3-й категории Аваджильо (Avaglio, протяжённость 4,6 км, 418 - 738 м, перепад 320 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 15%). После спуска в долину заключительная часть маршрута этапа совпадает с тем, что был на этапе в Джиро д’Италия-2010.

Проехав 27 км тягуна и разыграв промежуточный спринт, участники отрыва начнут подъём на вершину 2-й категории Пассо Дурон (Passo Duron, 648 - 1069 м, перепад 421 м, протяжённость 4.4 км, средний градиент 9.6%, максимальный градиент 18%). Последним покорителем вершины был Людовика Турпа (Ludovic Turpin).

Далее после небольшого спуска начнётся новый подъём на вершину 3-й категории Селла Валькальда-Равасклетто (Sella Valcalda-Ravascletto, 531 - 958 м, перепад 427 м, протяжённость 7.6 км, средний градиент 5.6%, максимальный градиент 12%). Последним покорителем также был Людовик Тюрпа.

После спуска до Оваро начнётся заключительный подъём этапа - Монте Дзонколан (Monte Zoncolan) 1 категория, 530 - 1730 м, перепад 1203 м, протяжённость 10.1 км, средний градиент - 11.9%, максимальный градиент - 22%.



Дзонколан - гора в Карнийских Альпах, расположенная в регионе Фриули - Венеция-Джулия, самая крутая гора Италии и вторая тяжести прохождения подъёма и величины градиентов после Англиру (Alto de l'Angliru) в Европе. На вершине Дзонколана находится горнолыжный курорт Равасклетто с 22-мя километрами спусков и зоной катания на высоте между 950 и 2000 метрами.



Монте Дзонколан в истории Джиро д’Италия



Подъём на Дзонколан является одним из самых сложных в профессиональном шоссейном велоспорте. Он пять раз входил в маршрут Джиро д’Италия и один раз — в маршрут женской Джиро д’Италия. Дзонколан стал одним из символов Джиро д’Италия, тестом на выживание для всех его участников.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 14 этап



Впервые подъём Дзонколан появился на 10-м этапе женской Джиро д’Италия в 1997 году. Победительницей 10-го этапа и покорительницей подъёма Дзонколан стала итальянская велогонщица Фабиана Луперини (Fabiana Luperini) - двукратная победительница Джиро д’Италия среди женщин, которая по итогам велогонки 1997 года стала трёхкратной победительницей Джиро д’Италия среди женщин.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 14 этап



В мужской версии Джиро д’Италия подъём Дзонколан появился не так давно, в 2003 году. На 12-м этапе Джиро д’Италия-2003 стартовавшем в Сан-Дона-ди-Пьяве (San Dona di Piave) участникам «Корса Роса» предстояло проехать 185 километров, прежде чем финишировать на подъёме Дзонколан, на который они поднимались, используя дорогу из города Сутрио (Sutrio) на восточной стороне горы.

Победителем этапа стал итальянский велогонщик Джильберто Симони (Gilberto Simoni). Ему противостоял самый известный горняк того времени Марко Пантани (Marco Pantani), для которого это издания итальянского Гран-тура стало последним в его жизни - в феврале 2004 года Пират покончил жизнь самоубийством. Панатни предпринял неудачную атаку за 3 км от финишной черты, но не смог удержать свою позицию и финишировал на пятом месте, уступив Симони 42 секунды.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 14 этап



Во второй раз подъём на Дзонколан появился на маршруте итальянской супермногодневки на 17-м этапе Джиро д’Италия-2007. В этот и все последующие разы участникам Джиро д’Италия предстояло подниматься на Монте Дзонколан по более сложному маршруту из Оваро (Ovaro).

Перед финишем на Монте Дзонколан атаковали двое - Джильберто Симони и Леонардо Пьеполи (Leonardo Piepoli). Удача улыбнулась Джильберто Симони, который во второй раз покорил Дзонколан, что не удавалось ещё ни одному велогонщику в истории. Симони также установил рекорд подъёма на Дзонколан (из Оваро) - 39 минут 3 секунды.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 14 этап



Через три года после победы Джилльберто Симони Дзонколан вернулся на Джиро д'Италия в 2010 году. На этапе с покорением Дзонколана раскрылся талант итальянского велогонщика Ивана Бассо (Ivan Basso).



На Дзонколане он со звериным оскалом пошёл в атаку, разбросав всех конкурентов и привёз на финише более минуты Кэделу Эвансу (Cadel Evans), а другим и того более. Наверное, этот этап можно назвать решающим для казахстанца Александра Винокурова (Alexander Vinokourov), здесь он окончательно распрощался с надеждами выиграть Джиро д'Италия.

Испанцу Давиду Арройо (David Arroyo) удалось сохранить розовую майку, но его преимущество растаяло на этом этапе катастрофически быстро. А Иван Бассо обеспечил себе значительное преимущество перед конкурентами в генеральной классификации и в итоге победил на итальянской супермногодневке.



Через год на Джиро д’Италия-2011 14-й этап со стартом в Лиенц (Lienz) финишировал на Дзонколане. Этап протяжённостью 172 км ждали ещё с момента объявления маршрута того выпуска Джиро д'Италия: упоминание связки Дзонколан – Монте Кростис (Monte Crostis) внушало ужас участникам многодневки и приводило в состояние экстаза многочисленную армию велоболельщиков.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 14 этап



Однако поздно вечером накануне 14-го этапа организаторы Джиро д'Италия-2011 под давлением судейского комитета Международного союза велосипедистов (UCI) вынуждены были перекроить маршрут, убрав технически сложный и опасный спуск с Монте Кростис, чем, безусловно, вызвали неудовольствие огромной толпы болельщиков, отправившихся в Оваро задолго до старта этапа. Возможно, кто-то из этих болельщиков в знак протеста и перекрыл дорогу на Туалис (Tualis) (подъем на который был предложен велогонщикам в качестве альтернативы Кростису).

Так или иначе уже во время велогонки стало известно, что дистанция будет сокращена на 20 километров, и велогонщики начнут штурм Дзонколан сразу из Оваро.



Перед началом подъёма преимущество отрыва, в который уехали Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla), Маттео Работтини (Matteo Rabottini), Брам Танкинк (Bram Tankink), составляло около 4-х минут. Велогонщики команды Liquigas устроили бешеный развоз у подножия Дзонколана. Здесь же можно было заметить и гвардию Микеле Скарпони (Michele Scarponi).



Альберто Контадор (Alberto Contador) старался держаться рядом со своими главными соперниками. Белая майка Романа Кройцигера (Roman Kreuziger) периодически мелькала впереди. Игор Антон (Igor Anton) и Денис Меньшов (Denis Menchov) также находились в голове группы.



Едва велогонщики преодолели первые километры подъёма, группа значительно просеялась. Между тем, Liquigas продолжали удерживать инициативу в своих руках. Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) был настроен решительно. За 7 километров до вершины Дзонколан разрыв между Брамбиллой (а именно он был впереди) и группой составлял 3 минуты.



Изредка можно было наблюдать всплески активности у Хоакима Родригеса (Joaquim Rodriguez), когда под ногами каталонца оказывались участки с более крутым уклоном. Родригес же и попробовал отъехать первым из грандов.



Контратаковал Кройцигер. Контадор вёл себя тихо, предпочитая не высовываться раньше времени. И тут поехал вперёд Игор Антон. Через пару сотен метров ответил Контадор, и вскоре лидер Saxo Bank сумел переложиться к соотечественнику.



Брам Танкинк (Bram Tankink) добрал Брамбиллу, но оба ехали уже скорее поперёк дороги. Тем временем позади «выживали» Винченцо Нибали, Микеле Скарпони и Хосе Рухано (Jose Rujano). Однако Скарпони где-то через полкилометра удалось «ожить» по-настоящему, потянув за собой ещё и Нибали. А Роман Кройцигер постепенно отставал. Антон, Родригес, Контадор и Скарпони уступали полторы минуты лидерам. Нибали с трудом пытался добрать группу фаворитов, а чуть позади итальянца находился Денис Меньшов.



За 6 километров до вершины Антон атаковал ещё раз, уехав от своих попутчиков раз и навсегда. Нибали «умирал» и снова «воскресал». Контадор, решив поберечь силы, «действовал на нервы» лидеру Liquigas, двигаясь параллельным курсом. Скарпони сражался как лев и с соперниками, и с внезапно нарисовавшимися внешними обстоятельствами в виде слетевшей за пару километров до финиша цепи велосипеда.



Задымил один из мотоциклов, сопровождавших велогонщиков, но Игор Антон, который, по его же словам, боролся на этом адском подъёме, прежде всего, с самим собой, продолжал демонстрировать терпение и выдержку.



Очень хорошо выглядел Меньшов. Несмотря на то, что запредельные градиенты Дзонколана никак нельзя назвать его территорией, он сумел нащупать нужный ритм, и держал в поле зрения своих оппонентов.



Контадор снова не удержался от того, чтобы устроить демонстрацию своей силы, оторвавшись от Нибали перед самым финишем. Но, скорее всего, даже если бы двужильный El Pistolero взвинтил темп чуть раньше, он всё равно не смог бы в этот день одолеть Антона, который, одержав победу спустя полгода после своего падения на Вуэльте Испании (Vuelta a España)-2010, в очередной раз доказал, что человек может и обязан быть сильнее любых обстоятельств.



Первая десятка финишировавших на вершине Дзонколана на 14-м этапе Джиро д'Италия-2011 выглядела следующим образом:

1 Igor Anton Hernandez (Esp) EUS 5:04:26 2 Alberto Contador Velasco (Esp) SBS 33 3 Vincenzo Nibali (Ita) LIQ 40 4 Michele Scarponi (Ita) LAM +1:11 5 Denis Menchov (Rus) GEO +1:21 6 John Gadret (Fra) ALM +1:38 7 Mikel Nieve Ituralde (Esp) EUS +1:52 8 Hubert Dupont (Fra) ALM +1:55 9 Kanstantsin Sivtsov (Blr) THR +2:05 10 José Rujano Guillen (Ven) AND +2:11



Последний раз Монте Дзонколан велогонщики «штурмовали» на 20-м этапе Джиро д’Италия-2014 - это был королевский этап и последний из решающих, который окончательно расставил генеральщиков в итоговом зачёте велогонки.



В самом начале этапа отъехал отрыв из 19 человек, включая трёх велогонщиков - Майкла Роджерса (Michael Rogers) из Tinkoff-Saxo, Франко Пеллицотти (Franco Pellizotti) из Androni Giocattoli и велогонщик команды Bardiani-CSF Франческо Бонджорно (Manuel Bongiorno).



За 5 км до финиша атака Роджерса разорвала группу отрыва, за австралийским велогонщиком последовали Пеллицотти и Бонджорно.



За 3 км до финиша впереди находились Роджерс и Бонджорно, но толчок болельщика едва не свалил итальянского велогонщика, Бонджорно пришлось даже снять ногу с педали.



Майкл Роджерс продолжил преодолевать подъём, не увидев, что произошло позади, и одержал одну из самых важных побед в своей карьере.

Первая десятка финишировавших на вершине Дзонколана на 20-м этапе Джиро д'Италия-2014 выглядела следующим образом:

1 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 4:41:55 2 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:00:38 3 Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani - CSF 0:00:49 4 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 0:01:35 5 Brent Bookwalter (Usa) BMC 0:01:37 6 Robinson Chalapud (Col) Colombia 0:01:46 7 Georg Preidler (Aut) Giant-Shimano 0:01:52 8 Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol 0:02:12 9 Dario Cataldo (Ita) Sky 0:02:24 10 Simon Geschke (Ger) Giant-Shimano 0:02:37



И вот новая встреча с подъёмом на Дзонколан, которая вскоре напишет ещё одну главу в истории велоспорта и итальянского Гран-тура. Возможно, тот, кто лучше остальных справится с испытанием Дзонколаном, преодолев все «круги ада», получит в награду драгоценное преимущество над соперниками, а, возможно, и розовую майку лидера итоговой генеральной классификации Джиро д’Италия-2018.

Главными фаворитами этапа можно назвать Мигеля Лопеса, Доменико Поццовиво, Криса Фрума, Тибо Пино, Фабио Ару и других.

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