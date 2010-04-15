Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 20 этап, Суза - Червиния



Двадцатый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в городе Суза (Susa). Город расположен в итальянской провинции Торино, в долине Валь-ди-Суза (Val di Susa), на самом западе Италии, между Грайскими Альпами (на севере) и Коттскими Альпами (на юге). Долина протянулась от французской границы рядом с городом Бриансон (Briançon) на западе до окрестностей Турина (Torino) на востоке.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 20 этап



Античным историкам город был известен как Сегузия (Segusia) — галльское поселение и столица лигуров, добровольно подчинившихся римлянам при Августе. Из памятников тех времён в Сузи можно увидеть руины амфитеатра и арку Августа (L'Arco di Augusto), воздвигнутую царём Коттием (Marcus Julius Cottius) в третьем-четвёртом веке.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 20 этап



В раннем Средневековье Сузи являлся центром маркграфства. Первые маркграфы Туринские сделали своей резиденцией замок в Сузе.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 20 этап



Одной из исторических достопримечательностей города Суза является Кафедральный собор Святого Джусто (Cattedrale di San Giusto), воздвигнутый в одиннадцатом веке в романо-готическом стиле. В Кафедральном соборе есть одна ниша, в которой установлена деревянная статуя, покрытая бронзой: колено преклонённая женщина молится. Надпись гласит, что это Аделаида Сузская (Adelaide di Susa), дочь маркграфа Турина Ульрика Манфреда II (Olderico Manfredi II). Аделаида была умной, энергичной женщиной и прекрасным дипломатом. Её называли твёрдой и нежной; твёрдой в управлении и нежной с народом - она уважала своих подданных. При кафедральном соборе имеется колокольня, её высота составляет около 55 метров.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 20 этап



В Сузи находятся руины одного из самых маленьких амфитеатров Италии. Амфитеатр находился вне центра древнего города, он был ареной для битв гладиаторов, там же разыгрывались сцены охоты на животных для потехи публики. Историки считают, что возведён сузский амфитеатр был во втором-третьем веке, в форме эллипса 45 на 37 метров. Арену окружает подиум с подсобными помещениями, состоящими из узких туннелей, несколькими комнатами для гладиаторов и камерами для животных. Археологами он был найден в 1956-1961 годы.



Суза в истории Джиро д'Италия



Впервые город Суза появился на маршруте Джиро д'Италия в 1959 году, на 19-м этапе Джиро д'Италия-1959. Участникам проехали 51-км индивидуальную гонку с раздельным стартом, выиграл которую обладатель розовой майки, молодой французский велогонщик Жак Анкетиль (Jacques Anquetil).



17-й этап Джиро д'Италия-1984 должен был стартовать в Бардонеккье (Bardonecchia), но старт перенесли в Сузи, который являлся резервным городом на непредвиденный случай. Организаторы объяснили перенос старта этапа плохой погодой. Однако многие велогонщики были уверены, что организаторы помогли Мозеру, которому было сложно бороться с соперниками. В пользу этой версии говорит тот факт, что на 18-м этапе Джиро д'Италия-1984 директор велогонки Винченцо Торриани (Vincenzo Torriani) принял решение аннулировать подъём на Пассо делло Стельвио (Passo dello Stelvio): французский велогонщик Лоран Финьон (Laurent Fignon) подал протест, обвинив организаторов в том, что они помогают Мозеру. Мозер и Финьоне вели острую борьбу друг с другом в этом издании «Корса Роза».



А победителем 249-км этапа, который стартовал в Сузи и финишировал в Лекко (Lecco), стал швейцарский велогонщик Йорг Брюгманн (Jürg Bruggmann).

Альтиметрия 20-го этапа Джиро д’Италия-2018

Суза принимает старт предпоследнего этапа Джиро д'Италия-2018 и заключительного горного этапа с набором высоты 4 000 м. После финиша этого этапа мы узнаем имя обладателя розовой майки 101 выпуска итальянского Гран-тура.

Со старта пелотон отправится на восток и, не доехав немного до Турина, повернёт на север. Первые 130 км маршрута 20 этапа - равнинные, далее 3 горы первой категории, вершина заключительного подъёма Джиро д'Италия-2018 расположена на высоте 2 км над уровнем моря.

Преодолев равнину, велогонщики окажутся у подножия подъёма 1-й категории Коль Цекоре (Col Tsecore, Col du Mont-Tseuc 389 - 1623 м, протяжённость 16 км, перепад высот 1234 м, средний градиент 7,7%, максимальный 15%). На первых 11 км средние градиенты находятся в районе 6-8%, далее начинается 3-х километровый участок со средним градиентом в 11,4% и максимальными участками до 20%, заключительные 2 км выполаживание со средним градиентом в 8%.

После 24-х километрового спуска велогонщики подъедут к подножию подъёма 1-й категории Коль Сен-Панталеон (Col Saint-Pantaleon, 480-1664 м, протяжённость 16.5 км, перепад высот 1184 м, средний градиент 7,2%, максимальный 12%). Последним покорителем был Джованни Висконти в 2015 году.

После розыгрыша горной премии и спуска, сразу же начнётся подъём на финишную гору этапа Червинья (Cervinia, 1 категория, 1042 - 2001 м, протяжённость 18.2 км, перепад высот 959 м, средний градиент 5,3% и максимальный градиент 12%).



Курорт Брёй-Червиния (Breuil-Cervinia) находится в котловине Брёй, представляющей собой широкую чашу в начале долины Вальтурнанш (Valtournenche), на отметке 2 050 метров над уровнем моря. Это место было известно альпинистам, пытавшимся совершить восхождение на Монт Червинья (Monte Cervino, Matterhorn) ещё в конце восемнадцатого века.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 20 этап



Сегодня Червиния – один из самых больших высокогорных альпийских горнолыжных курортов в Валле д'Аоста, где можно кататься целый день, ни разу не проехав по собственным следам, а из бесчисленного количества трасс, соответствующих любому уровню подготовки лыжника, всегда можно выбрать ту, которая доставит удовольствие.

Джиро д’Италия-2018, превью маршрута - 20 этап



Любителям треккинга Червиния также предлагает огромное количество маршрутов. «Монте Червино - самая благородная скала Европы», – такое определение дал ей в древности один из восхищённых путешественников. И сегодня эта гора притягивает к себе любителей альпинизма со всего мира.



Червинья в истории Джиро д'Италия



Для Джиро д'Италия это будет пятый заезд в Червинью. Впервые велогонщики финишировали в Червиньи в далёком 1960 году, и тогда победу на 12 этапе Джиро д'Италия-1960 одержал итальянец Аддо Кацианка (Addo Kazianka).



Вернулась «Корса Роза» в эти края лишь спустя 37 лет. Тогда, на 14-м этапе Джиро д'Италия-1997 решилась судьба всей гонки: за 33 км до финиша на подъёме Сант Пантелеон (Saint Pantaleon) итальянский велогонщик Иван Готти (Ivan Gotti) атаковал, пелотон отпустил его, он выиграл этап и стал новым лидером генеральной классификации Джиро д'Италия-1997. Позже Иван Готти выиграл итоговую классификацию Джиро д'Италия-1997 с преимуществом в 1 минуту 27 секунд над российским велогонщиком Павлом Тонковым (Pavel Tonkov).



Новая встреча Червинии и итальянского Гран-тура состоялась через 15 лет. На 14-м этапе Джиро д'Италия-2012 протяжённостью 206 км победил участник отрыва. Костариканец с русскими корнями Андрей Амадор (Andrey Amador / Movistar) взял самую значимую победу в своей карьере, выиграв первый горный этап на Джиро д'Италия-2012.



Отрыв в составе Оливье Кайсена (Olivier Kaisen / Lotto Belisol), Яна Барта (Jan Barta / NetApp), Нельсона Оливейры (Nelson Oliveira / RadioShack-Nissan), Маттео Монтагути (Matteo Montaguti / AG2R-La Mondiale), Николаса Маэ (Nikolas Maes / Omega Pharma-QuickStep), Алессандро де Марки (Alessandro De Marchi / Androni Giocattoli), Пьерпаоло де Негри (Pierpaolo De Negri / Farnese Vini-Selle Italia) и Андрея Амадора (Movistar) отпустили через 60 км после старта.



На первом же подъёме дня преимущество отрыва составило 13 минут. Но на этом тяжёлом горном этапе из всего отрыва удержать преимущество до самого финиша удалось лишь Андрею Амадору (Movistar), Яну Барте (NetApp) и Алессандро де Марки (Androni Giocattoli), которые опередили основную группу всего на 20 секунд. Андрей Амадор выиграл 14-й этап Джиро д'Италия-2012 и вписал своё имя в историю итальянского Гран-тура.

В последний раз подъём Червинья присутствоал на маршруте «Корса Роза» в 2015 году. На 19-м этапа Джиро д'Италия-2015 с набором высоты почти в 5 000 м. Участникам второго королевского этапа велогонки предстояло проехать 236 км и преодолеть несколько вершин - Кроче Серра (Croce Serra, 3 категория, протяжённость 7.9 км, перепад высот 280 м, средний градиент 3,5%, максимальный 5%), Сен-Бартелеми (Saint-Barthelemy, 1 категория, протяжённость 16.5 км, перепад высот 1110 м, средний градиент 6,7%, максимальный 13%), Коль Сен-Панталеон (Col Saint-Pantaleon, 1 категория, протяжённость 16.3 км, перепад высот 1167 м, средний градиент 7,1%, максимальный 12%) и финиш на Червинья (1 категория, протяжённость 18.8 км, перепад высот 977 м, средним градиентом 5,2% и максимальным градиентом 12%).

Победитель Джиро д’Италия-2012, канадский велогонщик команды Garmin-Cannodale Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal) не в первый раз пытался выиграть этап этого выпуска итальянского Гран-тура, но победа ускользала от него. На его атаки отвечали велогонщики, либо его догоняли. На 19-м этапе он вновь предпринял попытку, и поехал за победой. На атаку Райдера Хешедаля ответил Фабио Ару (Fabio Aru).

Лидер гонки Альберто Контадор (Alberto Contador) не пытался атаковать ни на одном подъёме. Более того, имея комфортное преимущество над соперниками в генеральной классификации, он оставался на позиции наблюдателя - следил за своим ближайшим преследователем Микелем Ландой (Mikel Landa). Когда за 8 км до финиша атаковал Хешедаль, а Ару поехал за ним, Контадор сохранял спартанское спокойствие. И это было резонно - растрачиваться на отражение атак, игры в догонялки, все это могло дестабилизировать его преимущество, которое составляло пять минут, а до финиша этапа оставалось совсем ничего.

Когда Ару добрал Хешедаля, он не поехал с ним в паре, а прошёл канадского велогонщика и финишировал первым с преимуществом в 28 секунд.



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