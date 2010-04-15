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Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 20 этап, Суза - Червиния

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 20 этап, Суза - Червиния


   Двадцатый этап Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 стартует в городе Суза (Susa). Город расположен в итальянской провинции Торино, в долине Валь-ди-Суза (Val di Susa), на самом западе Италии, между Грайскими Альпами (на севере) и Коттскими Альпами (на юге). Долина протянулась от французской границы рядом с городом Бриансон (Briançon) на западе до окрестностей Турина (Torino) на востоке.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 20 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 20 этап


   Античным историкам город был известен как Сегузия (Segusia) — галльское поселение и столица лигуров, добровольно подчинившихся римлянам при Августе. Из памятников тех времён в Сузи можно увидеть руины амфитеатра и арку Августа (L'Arco di Augusto), воздвигнутую царём Коттием (Marcus Julius Cottius) в третьем-четвёртом веке.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 20 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 20 этап


   В раннем Средневековье Сузи являлся центром маркграфства. Первые маркграфы Туринские сделали своей резиденцией замок в Сузе.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 20 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 20 этап


   Одной из исторических достопримечательностей города Суза является Кафедральный собор Святого Джусто (Cattedrale di San Giusto), воздвигнутый в одиннадцатом веке в романо-готическом стиле. В Кафедральном соборе есть одна ниша, в которой установлена деревянная статуя, покрытая бронзой: колено преклонённая женщина молится. Надпись гласит, что это Аделаида Сузская (Adelaide di Susa), дочь маркграфа Турина Ульрика Манфреда II (Olderico Manfredi II). Аделаида была умной, энергичной женщиной и прекрасным дипломатом. Её называли твёрдой и нежной; твёрдой в управлении и нежной с народом - она уважала своих подданных. При кафедральном соборе имеется колокольня, её высота составляет около 55 метров.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 20 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 20 этап


  В Сузи находятся руины одного из самых маленьких амфитеатров Италии. Амфитеатр находился вне центра древнего города, он был ареной для битв гладиаторов, там же разыгрывались сцены охоты на животных для потехи публики. Историки считают, что возведён сузский амфитеатр был во втором-третьем веке, в форме эллипса 45 на 37 метров. Арену окружает подиум с подсобными помещениями, состоящими из узких туннелей, несколькими комнатами для гладиаторов и камерами для животных. Археологами он был найден в 1956-1961 годы.


Суза в истории Джиро д'Италия


   Впервые город Суза появился на маршруте Джиро д'Италия в 1959 году, на 19-м этапе Джиро д'Италия-1959. Участникам проехали 51-км индивидуальную гонку с раздельным стартом, выиграл которую обладатель розовой майки, молодой французский велогонщик Жак Анкетиль (Jacques Anquetil).


   17-й этап Джиро д'Италия-1984 должен был стартовать в Бардонеккье (Bardonecchia), но старт перенесли в Сузи, который являлся резервным городом на непредвиденный случай. Организаторы объяснили перенос старта этапа плохой погодой. Однако многие велогонщики были уверены, что организаторы помогли Мозеру, которому было сложно бороться с соперниками. В пользу этой версии говорит тот факт, что на 18-м этапе Джиро д'Италия-1984 директор велогонки Винченцо Торриани (Vincenzo Torriani) принял решение аннулировать подъём на Пассо делло Стельвио (Passo dello Stelvio): французский велогонщик Лоран Финьон (Laurent Fignon) подал протест, обвинив организаторов в том, что они помогают Мозеру.  Мозер и Финьоне вели острую борьбу друг с другом в этом издании «Корса Роза».


    А победителем 249-км этапа, который стартовал в Сузи и финишировал в Лекко (Lecco), стал швейцарский велогонщик Йорг Брюгманн (Jürg Bruggmann).

 

Альтиметрия 20-го этапа Джиро д’Италия-2018

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 20 этап, Суза - Червиния 

 

 

 

 Суза  принимает старт предпоследнего этапа Джиро д'Италия-2018 и заключительного горного этапа с набором высоты 4 000 м. После финиша этого этапа мы узнаем имя обладателя розовой майки 101 выпуска итальянского Гран-тура.

 

  Со старта пелотон отправится на восток и, не доехав немного до Турина, повернёт на север. Первые 130 км маршрута 20 этапа - равнинные, далее 3 горы первой категории, вершина заключительного подъёма Джиро д'Италия-2018 расположена на высоте 2 км над уровнем моря.  

 

 

   Преодолев равнину, велогонщики окажутся у подножия подъёма 1-й категории Коль Цекоре (Col TsecoreCol du Mont-Tseuc 389 - 1623 мпротяжённость 16 км, перепад высот 1234 м, средний градиент 7,7%, максимальный 15%). На первых 11 км средние градиенты находятся в районе 6-8%, далее начинается 3-х километровый участок со средним градиентом в 11,4% и максимальными участками до 20%, заключительные 2 км выполаживание со средним градиентом в 8%.

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 20 этап, Суза - Червиния 

 

 После 24-х километрового спуска велогонщики подъедут к подножию подъёма 1-й категории Коль Сен-Панталеон (Col Saint-Pantaleon, 480-1664 мпротяжённость 16.5 км, перепад высот 1184 м, средний градиент 7,2%, максимальный 12%). Последним покорителем был Джованни Висконти в 2015 году.

Джиро д'Италия-2015. Альтиметрия

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 20 этап, Суза - Червиния

 

   После розыгрыша горной премии и спуска, сразу же начнётся подъём на финишную гору этапа Червинья (Cervinia1 категория, 1042 - 2001 м, протяжённость 18.2 км, перепад высот 959 м, средний градиент 5,3% и максимальный градиент 12%). 

 

Джиро д’Италия-2018, превью этапов: 20 этап, Суза - Червиния


    Курорт Брёй-Червиния (Breuil-Cervinia) находится в котловине Брёй, представляющей собой широкую чашу в начале долины Вальтурнанш (Valtournenche), на отметке 2 050 метров над уровнем моря. Это место было известно альпинистам, пытавшимся совершить восхождение на Монт Червинья (Monte Cervino, Matterhorn) ещё в конце восемнадцатого века.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 20 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 20 этап


   Сегодня Червиния – один из самых больших высокогорных альпийских горнолыжных курортов в Валле д'Аоста, где можно кататься целый день, ни разу не проехав по собственным следам, а из бесчисленного количества трасс, соответствующих любому уровню подготовки лыжника, всегда можно выбрать ту, которая доставит удовольствие.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 20 этапДжиро д&rsquo;Италия-2018, превью маршрута - 20 этап


   Любителям треккинга Червиния также предлагает огромное количество маршрутов. «Монте Червино - самая благородная скала Европы», – такое определение дал ей в древности один из восхищённых путешественников. И сегодня эта гора притягивает к себе любителей альпинизма со всего мира.


Червинья в истории Джиро д'Италия


   Для Джиро д'Италия это будет пятый заезд в Червинью. Впервые велогонщики финишировали в Червиньи в далёком 1960 году, и тогда победу на 12 этапе Джиро д'Италия-1960 одержал итальянец Аддо Кацианка (Addo Kazianka).


    Вернулась «Корса Роза» в эти края лишь спустя 37 лет. Тогда, на 14-м этапе Джиро д'Италия-1997 решилась судьба всей гонки: за 33 км до финиша на подъёме Сант Пантелеон (Saint Pantaleon) итальянский велогонщик Иван Готти (Ivan Gotti) атаковал, пелотон отпустил его, он выиграл этап и стал новым лидером генеральной классификации Джиро д'Италия-1997. Позже Иван Готти выиграл итоговую классификацию Джиро д'Италия-1997 с преимуществом в 1 минуту 27 секунд над российским велогонщиком Павлом Тонковым (Pavel Tonkov).


   Новая встреча Червинии и итальянского Гран-тура состоялась через 15 лет. На 14-м этапе Джиро д'Италия-2012 протяжённостью 206 км победил участник отрыва. Костариканец с русскими корнями Андрей Амадор (Andrey Amador / Movistar) взял самую значимую победу в своей карьере, выиграв первый горный этап на Джиро д'Италия-2012.

 


  Отрыв в составе Оливье Кайсена (Olivier Kaisen / Lotto Belisol), Яна Барта (Jan Barta / NetApp), Нельсона Оливейры (Nelson Oliveira / RadioShack-Nissan), Маттео Монтагути (Matteo Montaguti / AG2R-La Mondiale), Николаса Маэ (Nikolas Maes / Omega Pharma-QuickStep), Алессандро де Марки (Alessandro De Marchi / Androni Giocattoli), Пьерпаоло де Негри (Pierpaolo De Negri / Farnese Vini-Selle Italia) и Андрея Амадора (Movistar) отпустили через 60 км после старта.


    На первом же подъёме дня  преимущество отрыва составило 13 минут. Но на этом тяжёлом горном этапе из всего отрыва удержать преимущество до самого финиша удалось лишь Андрею Амадору (Movistar), Яну Барте (NetApp) и Алессандро де Марки (Androni Giocattoli), которые опередили основную группу всего на 20 секунд. Андрей Амадор выиграл 14-й этап Джиро д'Италия-2012 и вписал своё имя в историю итальянского Гран-тура.

 

    В последний раз подъём Червинья присутствоал на маршруте «Корса Роза» в 2015 году. На 19-м этапа Джиро д'Италия-2015 с набором высоты почти в 5 000 м. Участникам второго королевского этапа велогонки предстояло проехать 236 км и преодолеть несколько вершин - Кроче Серра (Croce Serra, 3 категория, протяжённость 7.9 км, перепад высот 280 м, средний градиент 3,5%, максимальный 5%), Сен-Бартелеми (Saint-Barthelemy, 1 категория, протяжённость 16.5 км, перепад высот 1110 м, средний градиент 6,7%, максимальный 13%), Коль Сен-Панталеон (Col Saint-Pantaleon, 1 категория, протяжённость 16.3 км, перепад высот 1167 м, средний градиент 7,1%, максимальный 12%) и финиш на Червинья (1 категория, протяжённость 18.8 км, перепад высот 977 м, средним градиентом 5,2% и максимальным градиентом 12%).

 

     Победитель Джиро д’Италия-2012, канадский велогонщик команды Garmin-Cannodale Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal) не в первый раз пытался выиграть этап этого выпуска итальянского Гран-тура, но победа ускользала от него. На его атаки отвечали велогонщики, либо его догоняли. На 19-м этапе он вновь предпринял попытку, и поехал за победой. На атаку Райдера Хешедаля ответил Фабио Ару  (Fabio Aru).

 

 

   Лидер гонки Альберто Контадор (Alberto Contador) не пытался атаковать ни на одном подъёме. Более того, имея комфортное преимущество над соперниками в генеральной классификации, он оставался на позиции наблюдателя - следил за своим ближайшим преследователем Микелем Ландой  (Mikel Landa). Когда за 8 км до финиша атаковал Хешедаль, а Ару поехал за ним, Контадор сохранял спартанское спокойствие. И это было резонно - растрачиваться на отражение атак, игры в догонялки, все это могло дестабилизировать его преимущество, которое составляло пять минут, а до финиша этапа оставалось совсем ничего.

 

    Когда Ару добрал Хешедаля, он не поехал с ним в паре, а прошёл канадского велогонщика и финишировал первым с преимуществом в 28 секунд.

 

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:33 | Регистрация: 31.05.2014

    Последний бой - он трудный самый. Вот мы и узнаем кто самый-самый, а кто зашел за свои пределы.

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 19:18 | Регистрация: 8.07.2017

    Нет у Дюмулина команды.

    А у Фрума, как известно, имеется.

    Поэтому немного шансов у Тома опередить Криса.

     

    Чем думает руководство Sunweb, приезжая на гран-тур, имея генеральщика для победы, но без команды для его поддержки?

     

     

     

     

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 19:20 | Регистрация: 24.12.2017

    Сама по себе червиния это гора под расчёт тяжёлый , на ней можно много потерять и приобрести. Но санпанталеон начало тугое там надо смотреть как себя будут чувствовать гонщики.

  4. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:49 | Регистрация: 15.04.2010

    После сегодняшнего этапа даже трудно предсказать, кто ещё не капнет завтра.

  5. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 19:49 | Регистрация: 4.01.2018

    Этап под Лопеса?

  6. Гонщик

    Сегодня, 19:56 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: kwwk
    Последний бой - он трудный самый. Вот мы и узнаем кто самый-самый, а кто зашел за свои пределы.
    сегодня все шли на пределе , особенно Том , как бы завтра с подиума не слетел .

  7. Бакеша

    Сегодня, 19:59 | Регистрация: 1.02.2018

    Борьба за 3-е место будет очень упорным. И Пино, и Лопес, и Карапас будут сражаться из-за всех сил

  8. Имя: Иван

    Cyclisme

    Сегодня, 20:27 | Регистрация: 3.05.2018

    Бесполезно предсказывать кто завтра победит, все равно не угадаем))) Остаётся надеется на красивую борьбу)))

  9. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:50 | Регистрация: 30.06.2017

    Фрум потратился вдоволь.Как бы не капнул завтра.Но я думая он выдержит.У него есть команда. А вот за третье, будет рубка..всего 40 секунд. Лопес будет рвать.Может повезет.

  10. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 21:03 | Регистрация: 31.05.2014

    Завтра этап Скай отдаст для отрыва, если только не захотят сохранить горную майку.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • kwwk
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (10)
    kwwk-Фото

    Завтра этап Скай отдаст для отрыва, если только не захотят сохранить горную майку.

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (115)
    kwwk-Фото
    С Кири смею предположить все нормально, быстрее всего не стали его вымучивать и отправили готовится к ТДФ
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Фрум потратился вдоволь.Как бы не капнул завтра.Но я думая он выдержит.У него есть команда. А вот за третье, будет рубка..всего 40 секунд. Лопес будет рвать.Может повезет.
  • DALMAT
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (115)
    DALMAT-Фото
    Помню Ренат как-то рассказал, что разговаривал потом с Денисом Меньшовым. И Денис сказал, что на том этапе они толпой догоняли Флойда, но разрыв не сокращался и по ощущением казалось что он ехал как ненормальный
  • Cyclisme
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (115)
    Cyclisme-Фото
    Цитата: tim147
    Вообще-то этот люксембуржец-величайший горняк очень интересный персонаж. Помимо того, что в активе Голя 3 выигранных грандтура, его фактически можно считать родоначальником танцующей горной работы, к тому же он был очень сильным раздельщиком и настояшим человеком дождя - чем сильнее был ливень, тем лучше ему ехалось.В то же время жаркую погоду он не переносил совершенно. Отсюда и периодические провалы на жаркой ТдФ. Любопытно, что Голь был страшным скупердяем и не желал делиться призовыми с товарищами, поэтому команда порой работала на него не выкладываясь до конца. Видимо поэтому он не выиграл больше крупных гонок, хотя все предпосылки для этого были.
    Не знал о его жадности, надо же! То что он великий гонщик бесспорно, я это и имел ввиду, когда про него написал в первом посте))) Вообще у каждой эпохи свои герои, в Люксембурге есть продолжатели дела Шарля, в нулевые Ким Кирхен и Шлеки, сейчас Юнгельс, скоро на мировой арене может появиться Кевин Женьетс, талантливый парень, в Ажедузер в том году был стажером. Велоспорт не стоит на месте, гонщики прогрессируют, подростки новое поколение звёзд и это здорово!)))

    Подрастают
  • RexDroid
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (115)
    RexDroid-Фото
    астанизм Курдюкова легко купируется доктором Хамидулиным.
  • uran
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (115)
    uran-Фото
    Где же Крис в разделке "среди лучших"? Сдал он в ИТТ.
  • Cyclisme
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (10)
    Cyclisme-Фото
    Бесполезно предсказывать кто завтра победит, все равно не угадаем))) Остаётся надеется на красивую борьбу)))
  • Михаил
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (115)
    Михаил-Фото

    M-07, Фрум великий гонец... нет сомнений, но... после Вуельти и балончиков... честно уже нет доверия таким марш броскам. 

    Да и вообще, по моему мнению, гонцам с астмой нужно виступать отдельно от всех как паролимпийцам...

  • LANCEer
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (115)
    LANCEer-Фото

    ФРУM-был-ВЕЛUКUM.стал-ЛЕГЕНДАРНЫM

    СКАЙ-хuщнuкu-высшего-уровна

    ВЕНЬU-счастлuв(а-еще-завтра)

    САЙMОН-органuзm-не-дает-в-долг-на-трu-неделu.учuсь-у-старшuх

    всех-ВЕЛОБОЛЕЛЬЩUКОВ-поздравлаю.дождалuсь

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063
8 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
9 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
10 Импи Д. (RSA) (MTS) 941

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