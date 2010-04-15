VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2025. Результаты 12 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 12 этапа


 

 

Ларедо - Лос-Корралес-де-Буэльна, 144,9 км

 

 

1

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

3:16:21

 

 

2

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

3

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

00:13

 

 

4

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

00:17

 

 

5

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

6

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

7

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

00:18

 

 

8

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

9

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

10

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

11

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

12

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

 

 

 

13

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

14

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

 

 

 

15

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

 

 

 

16

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

17

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

18

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

19

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

20

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

00:24

 

 

21

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

01:36

 

 

22

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

23

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

 

 

 

24

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

25

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

 

 

 

26

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

 

 

 

27

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

28

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

29

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

30

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

31

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

32

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

33

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

 

 

 

34

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

03:07

 

 

35

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

36

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

 

 

 

37

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

38

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

03:58

 

 

39

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

40

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

 

 

 

41

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

04:01

 

 

42

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

06:09

 

 

43

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

06:22

 

 

44

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

45

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

46

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

47

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

48

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

49

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

50

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

 

 

 

51

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

52

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

53

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

54

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

 

 

 

55

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

56

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

57

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

58

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

 

 

 

59

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

60

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

61

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

62

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

63

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

64

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

65

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

66

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

67

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

 

 

 

68

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

69

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

70

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

71

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

72

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

73

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

74

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

75

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

76

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

 

 

 

77

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

78

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

 

 

 

79

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

80

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

10:08

 

 

81

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

11:23

 

 

82

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

12:43

 

 

83

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

12:57

 

 

84

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

85

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

86

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

87

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

 

 

 

88

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

89

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

90

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

15:40

 

 

91

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

92

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

93

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

 

 

 

94

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

95

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

96

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

15:50

 

 

97

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

98

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

17:57

 

 

99

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

 

 

 

100

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

101

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

102

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

103

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

104

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

 

 

 

105

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

 

 

 

106

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

107

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

108

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

109

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

110

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

111

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

112

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

113

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

114

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

115

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

116

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

117

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

118

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

119

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

 

 

 

120

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

121

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

122

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

123

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

124

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

125

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

126

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

 

 

 

127

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

128

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

 

 

 

129

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

130

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

131

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

132

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

 

 

 

133

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

 

 

 

134

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

135

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

136

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

 

 

 

137

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

138

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

139

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

140

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

141

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

142

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

143

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

144

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

145

 

Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

146

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

147

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

148

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

 

 

 

149

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

 

 

 

150

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

 

 

 

151

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

 

 

 

152

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

153

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

154

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

155

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

 

 

 

156

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

157

 

Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

158

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

 

 

 

159

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

160

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

161

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

18:24

 

 

162

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

DNF

 

Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost

 

0

 

 

DNF

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

  

 

 

Промежуточный спринт. Barros Sprint Intermedio - 103.2 км

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

20

 

 

2

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

17

 

 

3

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

15

 

 

4

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

13

 

 

5

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

10

 

 

 

Финиш

 

 

1

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

30

 

 

2

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

25

 

 

3

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

22

 

 

4

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

19

 

 

5

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

17

 

 

6

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

15

 

 

7

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

13

 

 

8

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

11

 

 

9

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

9

 

 

10

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

7

 

 

11

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

6

 

 

12

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

5

 

 

13

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

4

 

 

14

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

3

 

 

15

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

2

 

 

 

Горная премия 2 кат. Puerto De Alisas - 41.4 км

 

 

1

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

5

 

 

2

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

3

 

 

3

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

1

 

 

 

Горная премия 1 кат. Collada De Brenes - 122 км

 

 

1

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

10

 

 

2

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

6

 

 

3

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

4

 

 

4

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

2

 

 

5

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

1

 

 

 

 

Командный зачет этапа

 

 

1

 

Movistar (Spa)

 

9:49:39"

 

 

2

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

01:36

 

 

3

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

02:49

 

 

4

 

Lotto (Bel)

 

02:54

 

 

5

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

 

 

 

6

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

06:04

 

 

7

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

06:21

 

 

8

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

06:28

 

 

9

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

07:40

 

 

10

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

08:56

 

 

11

 

Lidl-Trek (USA)

 

09:10

 

 

12

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

12:25

 

 

13

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

12:26

 

 

14

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

 

 

 

15

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

13:44

 

 

16

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

 

 

 

17

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

18:30

 

 

18

 

Cofidis (Fra)

 

20:06

 

 

19

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

25:27

 

 

20

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

32:09

 

 

21

 

Jayco AlUla (Aus)

 

33:19

 

 

22

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

33:25

 

 

23

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

36:08

 

 

 

Генеральная классификация после 12 этапа

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

44:36:45

 

 

2

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

00:50

 

 

3

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

00:56

 

 

4

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

01:06

 

 

5

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

02:17

 

 

6

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

02:23

 

 

7

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

02:26

 

 

8

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

02:30

 

 

9

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

02:33

 

 

10

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

02:44

 

 

11

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

03:11

 

 

12

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

03:23

 

 

13

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

04:34

 

 

14

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

04:50

 

 

15

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

06:11

 

 

16

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

07:46

 

 

17

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

09:14

 

 

18

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

11:10

 

 

19

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

11:38

 

 

20

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

12:09

 

 

21

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

15:44

 

 

22

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

16:01

 

 

23

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

21:31

 

 

24

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

22:38

 

 

25

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

22:45

 

 

26

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

23:59

 

 

27

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

24:35

 

 

28

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

24:36

 

 

29

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

32:14

 

 

30

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

32:55

 

 

31

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

33:42

 

 

32

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

34:34

 

 

33

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

35:04

 

 

34

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

35:35

 

 

35

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

36:20

 

 

36

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

39:15

 

 

37

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

39:33

 

 

38

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

41:06

 

 

39

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

41:32

 

 

40

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

43:18

 

 

41

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

45:15

 

 

42

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

46:22

 

 

43

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

46:33

 

 

44

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

48:05

 

 

45

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

50:42

 

 

46

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

51:02

 

 

47

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

51:28

 

 

48

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

51:55

 

 

49

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

52:06

 

 

50

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

53:34

 

 

51

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

53:59

 

 

52

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

55:14

 

 

53

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

55:44

 

 

54

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

56:11

 

 

55

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

57:09

 

 

56

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

57:22

 

 

57

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

58:04

 

 

58

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

58:42

 

 

59

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

58:57

 

 

60

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

59:00

 

 

61

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

1:00:35

 

 

62

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

1:02:07

 

 

63

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

1:02:48

 

 

64

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

1:03:36

 

 

65

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

1:05:31

 

 

66

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

1:05:46

 

 

67

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

1:06:12

 

 

68

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

1:07:25

 

 

69

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

1:07:47

 

 

70

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

1:07:53

 

 

71

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

1:08:26

 

 

72

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

1:08:36

 

 

73

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

1:09:00

 

 

74

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

1:09:47

 

 

75

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

1:10:29

 

 

76

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

1:11:39

 

 

77

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

1:11:54

 

 

78

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

1:11:56

 

 

79

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

1:12:24

 

 

80

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:14:49

 

 

81

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

1:15:38

 

 

82

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:15:57

 

 

83

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

1:16:52

 

 

84

 

Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team

 

1:17:11

 

 

85

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:17:42

 

 

86

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

1:19:32

 

 

87

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

1:19:49

 

 

88

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

1:20:28

 

 

89

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

1:21:41

 

 

90

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

1:22:03

 

 

91

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

1:25:56

 

 

92

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

1:27:23

 

 

93

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

1:28:15

 

 

94

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

1:29:19

 

 

95

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:30:08

 

 

96

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

1:31:00

 

 

97

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

1:31:45

 

 

98

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

1:32:43

 

 

99

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:33:00

 

 

100

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

1:33:58

 

 

101

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

1:34:56

 

 

102

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:35:07

 

 

103

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

1:35:35

 

 

104

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

1:36:12

 

 

105

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

1:36:16

 

 

106

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

1:36:45

 

 

107

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

1:36:49

 

 

108

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

1:37:18

 

 

109

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

1:38:06

 

 

110

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:38:07

 

 

111

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

1:39:54

 

 

112

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

1:40:45

 

 

113

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

1:40:54

 

 

114

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

1:43:27

 

 

115

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

1:44:06

 

 

116

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:44:49

 

 

117

 

Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros

 

1:45:04

 

 

118

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:45:43

 

 

119

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

1:45:45

 

 

120

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

1:46:49

 

 

121

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

1:46:56

 

 

122

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

1:47:15

 

 

123

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

1:49:16

 

 

124

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

1:49:38

 

 

125

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

1:49:55

 

 

126

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

1:50:35

 

 

127

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

1:50:37

 

 

128

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

1:52:19

 

 

129

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:52:41

 

 

130

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

1:53:28

 

 

131

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

1:53:46

 

 

132

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

1:54:08

 

 

133

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:54:39

 

 

134

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

1:54:51

 

 

135

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

1:55:41

 

 

136

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

1:56:05

 

 

137

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

1:56:09

 

 

138

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:56:28

 

 

139

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

1:56:41

 

 

140

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:57:06

 

 

141

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

2:00:04

 

 

142

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

2:02:27

 

 

143

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

2:04:41

 

 

144

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

2:07:06

 

 

145

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

2:09:22

 

 

146

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

147

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

2:09:41

 

 

148

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

2:09:53

 

 

149

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

2:09:57

 

 

150

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

2:13:12

 

 

151

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

2:14:34

 

 

152

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2:15:06

 

 

153

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

2:16:27

 

 

154

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

2:18:20

 

 

155

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

2:18:57

 

 

156

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

2:19:41

 

 

157

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

2:20:21

 

 

158

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

2:20:44

 

 

159

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

2:22:17

 

 

160

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

2:29:06

 

 

161

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

2:32:24

 

 

162

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

2:39:50

 

 

 

Классификация по очкам после 12 этапа

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

172

 

 

2

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

111

 

 

3

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

105

 

 

4

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

105

 

 

5

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

98

 

 

6

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

65

 

 

7

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

62

 

 

8

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

61

 

 

9

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

57

 

 

10

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

57

 

 

11

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

56

 

 

12

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

51

 

 

13

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

47

 

 

14

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

46

 

 

15

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

46

 

 

16

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

42

 

 

17

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

42

 

 

18

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

41

 

 

19

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

41

 

 

20

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

40

 

 

21

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

40

 

 

22

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

40

 

 

23

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

35

 

 

24

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

34

 

 

25

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

31

 

 

26

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

31

 

 

27

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

31

 

 

28

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

30

 

 

29

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

30

 

 

30

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

30

 

 

31

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

26

 

 

32

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

25

 

 

33

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

23

 

 

34

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

22

 

 

35

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

22

 

 

36

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

22

 

 

37

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

20

 

 

38

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

20

 

 

39

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

20

 

 

40

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

20

 

 

41

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

20

 

 

42

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

19

 

 

43

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

19

 

 

44

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

17

 

 

45

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

17

 

 

46

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

17

 

 

47

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

17

 

 

48

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

17

 

 

49

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

50

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

51

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

16

 

 

52

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

15

 

 

53

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

15

 

 

54

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15

 

 

55

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

15

 

 

56

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

15

 

 

57

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

15

 

 

58

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

13

 

 

59

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

13

 

 

60

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

13

 

 

61

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

13

 

 

62

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

13

 

 

63

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

13

 

 

64

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

12

 

 

65

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

11

 

 

66

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

11

 

 

67

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

10

 

 

68

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

10

 

 

69

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

10

 

 

70

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

10

 

 

71

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

9

 

 

72

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

8

 

 

73

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

8

 

 

74

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

7

 

 

75

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

7

 

 

76

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

7

 

 

77

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

6

 

 

78

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

6

 

 

79

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

5

 

 

80

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

5

 

 

81

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

5

 

 

82

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

4

 

 

83

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

4

 

 

84

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

3

 

 

85

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

2

 

 

86

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

2

 

 

87

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

2

 

 

88

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

1

 

 

 

Горная классификация после 12 этапа

 

 

1

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

46

 

 

2

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

26

 

 

3

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

25

 

 

4

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

20

 

 

5

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

20

 

 

6

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

18

 

 

7

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

18

 

 

8

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

13

 

 

9

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

13

 

 

10

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

10

 

 

11

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

10

 

 

12

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

8

 

 

13

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

8

 

 

14

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

7

 

 

15

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

7

 

 

16

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

6

 

 

17

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

5

 

 

18

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

5

 

 

19

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

4

 

 

20

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

3

 

 

21

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

3

 

 

22

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

3

 

 

23

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

3

 

 

24

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

3

 

 

25

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

2

 

 

26

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

2

 

 

27

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

2

 

 

28

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

2

 

 

29

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

2

 

 

30

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

1

 

 

31

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

1

 

 

32

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

1

 

 

33

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

1

 

 

34

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

1

 

 

35

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

1

 

 

36

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

1

 

 

37

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

1

 

 

38

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1

 

 

 

Молодежная классификация после 12 этапа

 

 

1

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

44:39:29

 

 

2

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

00:27

 

 

3

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

01:50

 

 

4

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

05:02

 

 

5

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

08:26

 

 

6

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

09:25

 

 

7

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

19:54

 

 

8

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

21:15

 

 

9

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

21:51

 

 

10

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

29:30

 

 

11

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

33:36

 

 

12

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

36:49

 

 

13

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

40:34

 

 

14

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

43:49

 

 

15

 

Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers

 

48:18

 

 

16

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

50:50

 

 

17

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

51:15

 

 

18

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

52:30

 

 

19

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

53:00

 

 

20

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

59:23

 

 

21

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

1:03:02

 

 

22

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

1:05:09

 

 

23

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

1:05:52

 

 

24

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

1:06:16

 

 

25

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

1:07:03

 

 

26

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

1:08:55

 

 

27

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

1:09:12

 

 

28

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:12:05

 

 

29

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:13:13

 

 

30

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

1:14:08

 

 

31

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:14:58

 

 

32

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

1:19:19

 

 

33

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

1:23:12

 

 

34

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

1:25:31

 

 

35

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

1:26:35

 

 

36

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

1:29:01

 

 

37

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:30:16

 

 

38

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:32:23

 

 

39

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

1:33:32

 

 

40

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:35:23

 

 

41

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

1:38:01

 

 

42

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

1:44:05

 

 

43

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

1:44:31

 

 

44

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

1:46:32

 

 

45

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

1:46:54

 

 

46

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

1:47:51

 

 

47

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:49:57

 

 

48

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:51:55

 

 

49

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

1:53:21

 

 

50

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:53:44

 

 

51

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:54:22

 

 

52

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

2:01:57

 

 

53

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

2:06:38

 

 

54

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

2:06:57

 

 

55

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2:12:22

 

 

56

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

2:15:36

 

 

57

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

2:18:00

 

 

58

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

2:29:40

 

 

 

Командная классификация после 12 этапа

 

 

1

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

132:47:27

 

 

2

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

12:25

 

 

3

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

30:41

 

 

4

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

45:05

 

 

5

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

47:32

 

 

6

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

48:12

 

 

7

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

53:26

 

 

8

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

53:38

 

 

9

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

1:10:33

 

 

10

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

1:13:26

 

 

11

 

Movistar (Spa)

 

1:13:50

 

 

12

 

Lidl-Trek (USA)

 

1:16:01

 

 

13

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

1:17:34

 

 

14

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

1:36:58

 

 

15

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

1:41:00

 

 

16

 

Jayco AlUla (Aus)

 

1:57:14

 

 

17

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

2:06:31

 

 

18

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

2:29:14

 

 

19

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

2:42:19

 

 

20

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

2:53:48

 

 

21

 

Cofidis (Fra)

 

3:02:48

 

 

22

 

Lotto (Bel)

 

3:25:14

 

 

23

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

4:06:20

 

 

 

Вуэльта Испании-2025. Превью

Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

Вуэльта Испании-2024. Результаты 3 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 5 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 6 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 7 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 8 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 9 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 10 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 11 этапа

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2025 маршрут Вуэльты Испании-2025 Гранд-тур Хуан Аюсо

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: андрей

    andr100

    Сегодня, 18:36 | Регистрация: 26.05.2017

    Израиль форева)

  2. Имя: Drew

    ittrainbow

    Сегодня, 18:37 | Регистрация: 16.07.2022

    не очень понимаю стратегию Эмиратов

     

    вчера еще была опция попытаться раздергать Йонаса, Солер был в 3 с половиной минутах, на двоих с Альмейдой были опциями в генерале

     

    но вчера Солер отсиделся в группетто и поймал 20 минут, казалось бы включил режим грегари - но сегодня поехал кататься по отрывам перед Англиру

     

    если стратегия - "оставить Альмейду один-на-один с Висмой и собрать мешок этапов" - то окей, но думаю такая команда как ОАЭ не должна ставить генерал в такой низкий приоритет

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Сегодня, 19:09 | Регистрация: 30.09.2019

      лишать команду побед ради того, чтобы привезти Алмейду на итоговое 2\3 место, которое и так ему гарантировано?

      1. Имя: Drew

        ittrainbow

        Сегодня, 20:30 | Регистрация: 16.07.2022

        ну не сдаваться же заранее в Генерале, просто потому что Йонас едет

        ладно бы кто угодно другой, но ЮАЕ единственные кто с Висмой по силе состава сравним

        1. Имя: Васисуалий

          kabachok

          Сегодня, 20:44 | Регистрация: 30.09.2019

          Йонас едет, а вот Алмейда и сотоварищи не поспевают. видимо в Эмирейтс это поняли от того и пляшут.
          (ну, я так думаю, а там - х\з.)

  3. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    Сегодня, 18:43 | Регистрация: 7.07.2021

    Стратегия собрать побольше этапов (рекорд близок!) и занять второе место в генерале. Винни Альмейда все равно не объедит. Как впрочем и любой другой с Вуэльты

    1. Имя: Drew

      ittrainbow

      Сегодня, 18:46 | Регистрация: 16.07.2022

      о каком рекорде идет речь?

      в 1977-м Фредди Мартенс выиграл 13 этапов

  4. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 7.07.2021

    Командном за сезон

    1. Имя: Drew

      ittrainbow

      Сегодня, 18:52 | Регистрация: 16.07.2022

      у того же Мартенса с учетом Джиро 20 выигранных этапов ГТ в 77-м

      если же речь идет просто о количестве выигранных за сезон гонок - то можно было бы и дать Алмейде помощь, а фраги лутать где-нибудь на Туре Британии

  5. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 18:50 | Регистрация: 21.05.2023

    Ахаха, Аюсо забуллил Ромо прямо перед финишем ))))) Мне кажется, когда Аюсо уйдёт из УАЭ, то там будет что-то похожее на сцену из Трудного ребёнка ))))

  6. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:42 | Регистрация: 15.04.2010

    Висма сегодня не стала сильно напрягаться вить завтра серьёзная гора на финише. Вот где будут серьёзные разборки.

  7. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 20:26 | Регистрация: 11.05.2017

    Дубль есть. Ждём третий 

  8. Имя: Юрий

    jerzyk

    Сегодня, 23:01 | Регистрация: 6.01.2012

    Цитата: ittrainbow
    не очень понимаю стратегию Эмиратов
     
    вчера еще была опция попытаться раздергать Йонаса, Солер был в 3 с половиной минутах, на двоих с Альмейдой были опциями в генерале
     
    но вчера Солер отсиделся в группетто и поймал 20 минут, казалось бы включил режим грегари - но сегодня поехал кататься по отрывам перед Англиру
     
    если стратегия - "оставить Альмейду один-на-один с Висмой и собрать мешок этапов" - то окей, но думаю такая команда как ОАЭ не должна ставить генерал в такой низкий приоритет
    Не совсем понимаю стратегию Эмиратов. Уволили "гонщика"(расторгли контракт) и позволяют ему пиариться? Это не просто антиреклама, а плевок себе(?) в лицо! Или скорее в лицо хозяев команды! Ну так давно заметно, что с мозгами там(в руководстве команды) не дружат!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

2 - 7 сентября 2025

Tour of Britain

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • jerzyk
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (13)
    jerzyk-Фото
    Цитата: ittrainbow
    не очень понимаю стратегию Эмиратов
     
    вчера еще была опция попытаться раздергать Йонаса, Солер был в 3 с половиной минутах, на двоих с Альмейдой были опциями в генерале
     
    но вчера Солер отсиделся в группетто и поймал 20 минут, казалось бы включил режим грегари - но сегодня поехал кататься по отрывам перед Англиру
     
    если стратегия - "оставить Альмейду один-на-один с Висмой и собрать мешок этапов" - то окей, но думаю такая команда как ОАЭ не должна ставить генерал в такой низкий приоритет
    Не совсем понимаю стратегию Эмиратов. Уволили "гонщика"(расторгли контракт) и позволяют ему пиариться? Это не просто антиреклама, а плевок себе(?) в лицо! Или скорее в лицо хозяев команды! Ну так давно заметно, что с мозгами там(в руководстве команды) не дружат!
  • vova-55
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (9)
    vova-55-Фото

    Очень тяжелый, королевский горный этап под номером 13 и в пятницу...

    Желаю всем добраться до финиша целыми!

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (9)
    Гонщик-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Две горы 1 категории и Англеру это круто. Тут выживут настоящие горняки. Подкок будет атаковать.
    Что-то как-то слабо верится что Пидкок не вывалит , поедут то уже на все деньги .
  • василий
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (9)
    василий-Фото

    Все тут развалится Пидкок вообще вывалится Астана должна попробывать

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (13)
    kabachok-Фото
    Йонас едет, а вот Алмейда и сотоварищи не поспевают. видимо в Эмирейтс это поняли от того и пляшут.
    (ну, я так думаю, а там - х\з.)
  • shekn
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (9)
    shekn-Фото

    Жду минуту как минимум от Йонаса 

  • ittrainbow
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (13)
    ittrainbow-Фото
    ну не сдаваться же заранее в Генерале, просто потому что Йонас едет

    ладно бы кто угодно другой, но ЮАЕ единственные кто с Висмой по силе состава сравним
  • shekn
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (13)
    shekn-Фото

    Дубль есть. Ждём третий 

  • shekn
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (17)
    shekn-Фото
    Вы так и не поняли о чем я
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Две горы 1 категории и Англеру это круто. Тут выживут настоящие горняки. Подкок будет атаковать.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

4 сентября

Laurens De Plus (INEOS Grenadiers)

Marc Brustenga Masague (Equipo Kern Pharma)

Jambaljamts Sainbayar (Burgos - Burpellet - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (29)
Август 2025 (181)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)