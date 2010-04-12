VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2025. Результаты 17 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 17 этапа

 

 

 

 

О-Барко-де-Вальдеоррас - Альто де Эль Морредеро. Понферрада, 143,2 км 

 

 

1

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

3:37:00

 

 

2

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

00:16

 

 

3

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

00:18

 

 

4

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

00:20

 

 

5

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

00:22

 

 

6

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

00:26

 

 

7

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

00:53

 

 

8

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

 

 

 

9

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

00:58

 

 

10

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

01:44

 

 

11

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

02:36

 

 

12

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

02:41

 

 

13

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

04:08

 

 

14

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

15

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

16

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

04:24

 

 

17

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

04:26

 

 

18

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

19

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

20

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

21

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

04:33

 

 

22

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

04:42

 

 

23

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

05:45

 

 

24

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

05:57

 

 

25

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

06:22

 

 

26

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

07:00

 

 

27

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

28

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

07:01

 

 

29

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

30

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

07:27

 

 

Генеральная классификация после 17 этапа: 
1. Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 64:53:55
2. Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG 00:50
3. Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro 02:28
4. Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 03:04
5. Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 03:51
6. Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r 04:57
7. Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 04:59
8. Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike 06:24
9. Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious 07:06


 

Вуэльта Испании-2025. Превью

Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

Вуэльта Испании-2024. Результаты 3 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 5 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 6 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 7 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 8 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 9 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 10 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 11 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 12 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 13 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 14 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 15 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 16 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2025 маршрут Вуэльты Испании-2025 Гранд-тур Джулио Пеллиццари

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 18:22 | Регистрация: 20.05.2010

    Отлично Бора разыграла преймущество. 

    Пеллицари велеколепен, не по годам грамотно выиграл.

    Браво.

  2. Имя: андрей

    andr100

    Сегодня, 18:22 | Регистрация: 26.05.2017

    Какие пейзажи наверху....хорошо, что последователи Греты, прямо скажем- длбы, не испортили финиш. Вини сам на тоненького, походу.

  3. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 18:24 | Регистрация: 30.09.2019

    прочуствовал момент, воспользовался ситуацией, нашел в себе силы и - вуаля!

    Джулио - большая умница!

  4. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:24 | Регистрация: 31.05.2014

    Бора красиво разыграла лишнего и Джулио с первой победой на гранд турах.

    Винни и Алмейда очень тяжковато смотрелись и записались обратно в колхоз.

    Пидкок продолжает удивлять.

    1. Имя: Drew

      ittrainbow

      Сегодня, 18:29 | Регистрация: 16.07.2022

      попробую сделать вывод что они сейчас одинаково плохи - они и от Хиндли с Пидкоком, которым с хорошей ногой по французским дорогам по 15+ минут привозили, в одной добротной горой атаке

  5. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 18:27 | Регистрация: 8.07.2017

    Ближе к окончанию Вуэльты наблюдаем некоторый законный спад формы по причине наличия ТдФ в ногах у Йонаса Вингегора  

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:32 | Регистрация: 30.06.2017

    Когда видишь, что Видео и едет последним колесом, напрашивается мысль, что он больше никогда не возьмет тур, пока там будет колесить Пони. Если он так в напряг разбирается с лейтенантом Поги, то какая может борьба с киборгом в дальнейшем? Сегодня датчанин ехал просто через неееемогу на пределе своем. Был бы Алмейда в форме, то разобрал бы его в два счета. Однозначно.

    Автоисправление текста

    Вся жизнь это гонка.
  7. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 15.04.2010

    Завтра разделка и видно, что Вингегор и Алмейда берегли силы. Завтра у них будет личные разборки. Пидкок молодец сегодня не то что не проиграл, а даже немного добавил в разрыве от 4 места.

  8. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 12.04.2010

    Интересно, что хочет сказать Гриша Нирман, когда говорит мол мы нехорошо себя чувствуем, висим в лидерах почти на зубах и так далее... Зачем он это говорит? Не по простоте же душевной)) А зачем?

  9. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 20.05.2021

    Торопится не надо. Завтра разделка. Для победы в гонке достаточно даже с преимуществом в секунду,как на этапе так и в общем зачете,так что фейрверка не будет.Артисты устали!

  10. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 20.05.2010

    Алмейда пожалуй посильней Вини на разделке... тем более на восстановлении.. ибо лучше готов.. и у него нет ТдФ в ногах..

    Вини пока вывозит команда.. и разрыв созданный вначале.. пока еще небыло западания формы..

    И Хиндли и Пеллицари еще вполне могут разобрать Пидкока... начиная с равнинной разделки, которая у Пидкока "никакая" от слова совсем..

    И Дель Мундо не совсем территория Тома..

    Короче интрига сохраняется...

    Как справедливо заметил Отар.. в первой 6-ке у всех есть за что и с кем бороться... Это не турнир 2-х киборгов на ТдФ.. интересно...

     

     

  11. Гонщик

    Сегодня, 19:13 | Регистрация: 28.05.2017

    Алмейда и Виня , оба не супер раздельщики , так что заедут плюс минус одинаково , а вот остальные претенденты на подиум , кто во что горазд , Пидкока скорее всего вытеснят из тройки .

  12. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:31 | Регистрация: 30.06.2017

    С победой Пеллиццари на этом супергорном этапе в Боре по-видимому места уже не будет Власову. Только вот зачем он нужен Астане?

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Сергей

      error

      Сегодня, 19:50 | Регистрация: 20.05.2010

      У Власова контракт с Борой на этот год и на следующий тоже... возможно он не будет генералить даже на "недельках"... но это спорт...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • error
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    error-Фото
    У Власова контракт с Борой на этот год и на следующий тоже... возможно он не будет генералить даже на "недельках"... но это спорт...
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    Astanaforever-Фото
    С победой Пеллиццари на этом супергорном этапе в Боре по-видимому места уже не будет Власову. Только вот зачем он нужен Астане?
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    Гонщик-Фото

    Цитата: shekn
    Вопрос в том сколько Альмейда привезет 
    А поивезёт ли вообще? Он же не Пога и не Рембо . Хотя если у Вини будет кризис как на Туре , секунд 15 навезёт . Разделка менее 30 км у профи считаю испанским стыдом , Ганна главный фавор .

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    Гонщик-Фото

    Алмейда и Виня , оба не супер раздельщики , так что заедут плюс минус одинаково , а вот остальные претенденты на подиум , кто во что горазд , Пидкока скорее всего вытеснят из тройки .

  • shekn
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    shekn-Фото

    Вопрос в том сколько Альмейда привезет 

  • error
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    error-Фото

    Алмейда пожалуй посильней Вини на разделке... тем более на восстановлении.. ибо лучше готов.. и у него нет ТдФ в ногах..

    Вини пока вывозит команда.. и разрыв созданный вначале.. пока еще небыло западания формы..

    И Хиндли и Пеллицари еще вполне могут разобрать Пидкока... начиная с равнинной разделки, которая у Пидкока "никакая" от слова совсем..

    И Дель Мундо не совсем территория Тома..

    Короче интрига сохраняется...

    Как справедливо заметил Отар.. в первой 6-ке у всех есть за что и с кем бороться... Это не турнир 2-х киборгов на ТдФ.. интересно...

     

     

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    nightbuster33-Фото

    Торопится не надо. Завтра разделка. Для победы в гонке достаточно даже с преимуществом в секунду,как на этапе так и в общем зачете,так что фейрверка не будет.Артисты устали!

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    Геродот-Фото

    Интересно, что хочет сказать Гриша Нирман, когда говорит мол мы нехорошо себя чувствуем, висим в лидерах почти на зубах и так далее... Зачем он это говорит? Не по простоте же душевной)) А зачем?

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Разделка равнинная и здесь много что может изменится

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Завтра разделка и видно, что Вингегор и Алмейда берегли силы. Завтра у них будет личные разборки. Пидкок молодец сегодня не то что не проиграл, а даже немного добавил в разрыве от 4 места.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

10 сентября

Jon Agirre (Euskaltel - Euskadi)

Tommaso Nencini (Toscana Factory Team - Vini Fantini)

11 сентября

Anthony Delaplace (Arkea - BB Hotels)

Ben Healy (EF Education-EasyPost)

Vojtech Kminek (Burgos - Burpellet - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (70)
Август 2025 (181)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)