Вуэльта Испании-2025. Результаты 17 этапа

О-Барко-де-Вальдеоррас - Альто де Эль Морредеро. Понферрада, 143,2 км
1
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
3:37:00
2
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
00:16
3
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
00:18
4
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
00:20
5
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
00:22
6
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
00:26
7
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
00:53
8
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
9
|
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
|
00:58
10
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
01:44
11
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
02:36
12
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
02:41
13
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
04:08
14
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
15
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
16
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
04:24
17
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
04:26
18
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
19
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
20
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
21
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
04:33
22
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
04:42
23
|
Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros
|
05:45
24
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
05:57
25
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
06:22
26
|
Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL
|
07:00
27
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
28
|
Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL
|
07:01
29
|
Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty
30
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
07:27
Генеральная классификация после 17 этапа:
1. Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 64:53:55
2. Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG 00:50
3. Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro 02:28
4. Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 03:04
5. Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 03:51
6. Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r 04:57
7. Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 04:59
8. Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike 06:24
9. Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious 07:06
