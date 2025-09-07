Тур Британии-2025. Этап 2. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 16:56
Stowmarket - Stowmarket, 169,3 км
|
1
|
Kooij Olav
|
Team Visma | Lease a Bike
|
3:44:14
|
2
|
Crabbe Tom
|
Team Flanders - Baloise
|
,,
|
3
|
Watson Samuel
|
INEOS Grenadiers
|
,,
|
4
|
Govekar Matevž
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
5
|
Townsend Rory
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
,,
|
6
|
Brustenga Marc
|
Equipo Kern Pharma
|
,,
|
7
|
Lamperti Luke
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
8
|
Dainese Alberto
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
9
|
Isidore Noa
|
Decathlon AG2R La Mondiale Team
|
,,
|
10
|
Bomboi Davide
|
Unibet Tietema Rockets
|
,,
|
11
|
Hofstetter Hugo
|
Israel - Premier Tech
|
,,
Генеральная классификация после 2 этапа:
1. Olav Kooij (Ned) Team Visma | Lease a Bike
