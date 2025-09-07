VeloNEWS
Тур Британии-2025. Этап 2. Результаты

Тур Британии-2025. Этап 2. Результаты

Тур Британии-2025. Этап 2. Результаты

 

Stowmarket - Stowmarket, 169,3 км

 

1

 Kooij Olav

Team Visma | Lease a Bike

  

3:44:14

2

 Crabbe Tom

Team Flanders - Baloise

  

,,

3

 Watson Samuel

INEOS Grenadiers

    

,,

4

 Govekar Matevž

Bahrain - Victorious

    

,,

5

 Townsend Rory

Q36.5 Pro Cycling Team

  

,,

6

 Brustenga Marc

Equipo Kern Pharma

    

,,

7

 Lamperti Luke

Soudal Quick-Step

    

,,

8

 Dainese Alberto

Tudor Pro Cycling Team

  

,,

9

 Isidore Noa

Decathlon AG2R La Mondiale Team

,,

10

 Bomboi Davide

Unibet Tietema Rockets

  

,,

11

 Hofstetter Hugo

Israel - Premier Tech

    

,,
             
             

 

 

Генеральная классификация после 2 этапа:

1. Olav Kooij (Ned) Team Visma | Lease a Bike

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Британии-2025 Tour of Britain-2025 велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

