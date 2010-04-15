VeloNEWS
Вуэльта Испании-2025. Результаты 11 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 11 этапа

 

Бильбао - Бильбао, 157,4 км

 

Руководство  Вуэльты Испании-2025 сообщило во время 11 этапа:

 

«Из-за инцидентов, произошедших на финишной черте, было решено зафиксировать время в зачёт генеральной классификации на отметке за 3 километра до финиша. У этапа не будет победителя. Очки в горную классификацию и за промежуточный спринт будут начислены, но не на финишной черте». 

 

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 11 этапа

 

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 11 этапа

 

 

Бильбао - Бильбао, 154,4 км

 

 

  

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

3:40:14

 

 

  

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

 

 

 

  

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

00:10

 

 

  

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

  

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

  

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

  

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

00:24

 

 

  

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

  

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

  

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

  

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

00:36

 

 

  

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

00:46

 

 

  

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

 

 

 

  

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

  

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

  

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

  

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

 

 

 

  

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

  

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

00:56

 

 

  

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

00:59

 

 

  

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

  

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

  

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

01:09

 

 

  

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

01:18

 

 

  

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

01:26

 

 

  

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

02:38

 

 

  

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

  

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

  

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

03:49

 

 

  

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

  

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

  

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

  

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

03:56

 

 

  

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

04:42

 

 

  

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

  

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

05:20

 

 

  

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

  

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

 

 

 

  

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

 

 

 

  

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

  

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

05:44

 

 

  

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

07:01

 

 

  

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

 

 

 

  

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

 

 

 

  

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

  

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

  

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

 

 

 

  

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

 

 

 

  

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

  

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

  

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

08:44

 

 

  

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

  

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

09:04

 

 

  

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

  

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

  

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

  

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

  

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

  

 

Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros

 

11:07

 

 

  

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

  

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

  

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

  

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

 

 

 

  

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

  

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

  

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

 

 

 

  

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

 

 

 

  

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

 

 

 

  

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

  

 

Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

  

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

  

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

  

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

12:15

 

 

  

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

 

 

 

  

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

  

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

 

 

 

  

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

  

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

  

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

  

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

 

 

 

  

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

 

 

 

  

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

13:57

 

 

  

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

  

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

  

 

Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

  

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

  

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

15:50

 

 

  

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

15:55

 

 

  

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

  

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

  

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

  

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

  

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

  

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

  

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

  

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

  

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

16:43

 

 

  

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

  

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

 

 

 

  

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

  

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

  

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

  

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

18:14

 

 

  

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

  

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

  

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

  

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

  

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

 

 

 

  

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

  

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

  

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

 

 

 

  

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

 

 

 

  

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

 

 

 

  

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

  

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

 

 

 

  

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

  

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

  

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

  

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

  

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

 

 

 

  

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

 

 

 

  

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

  

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

  

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

  

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

  

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

  

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

  

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

  

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

  

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

  

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

 

 

 

  

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

  

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

  

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

  

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

 

 

 

  

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

  

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

  

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

  

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

 

 

 

  

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

  

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

 

 

 

  

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

 

 

 

  

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

  

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

  

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

 

 

 

  

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

  

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

  

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

 

 

 

  

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

  

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

  

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

 

 

 

  

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

 

 

 

  

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

19:05

 

 

  

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

  

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

  

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

  

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

  

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

19:45

 

 

  

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

  

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

 

 

 

  

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

  

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

 

 

 

  

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

  

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

DNF

 

Chris Harper (Aus) Jayco AlUla

 

0

 

 

DNS

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

DNS

 

Paul Ourselin (Fra) Cofidis

 

 

 

 

 

Промежуточный спринт. Alameda De Rekalde Sprint Intermedio - 116.6 км

 

 

1

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

20

 

 

2

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

17

 

 

3

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

15

 

 

4

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

13

 

 

5

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

10

 

 

 

Горная премия 3 кат. Alto De Laukiz - 2 км

 

 

1

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

3

 

 

2

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

2

 

 

3

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

1

 

 

 

Горная премия 3 кат. Alto De Sollube - 23.2 км

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

3

 

 

2

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

2

 

 

3

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

1

 

 

 

Горная премия 3 кат. Balcón De Bizkaia - 60.2 км

 

 

1

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

3

 

 

2

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

2

 

 

3

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

1

 

 

 

Горная премия 3 кат. Alto De Morga - 83.1 км

 

 

1

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

3

 

 

2

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

2

 

 

3

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

1

 

 

 

Горная премия 2 кат. Alto Del Vivero - 101.4 км

 

 

1

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

5

 

 

2

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

3

 

 

3

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

1

 

 

 

Горная премия 3 кат. Alto Del Vivero - 130.3 км

 

 

1

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

5

 

 

2

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

3

 

 

3

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

1

 

 

 

Горная премия 3 кат. Alto De Pike - 146.6 км

 

 

1

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

3

 

 

2

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

2

 

 

3

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

1

 


 

 

Командный зачет этапа

 

 

1

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

11:01:38

 

 

2

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

00:59

 

 

3

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

03:40

 

 

4

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

05:43

 

 

5

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

06:07

 

 

6

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

07:06

 

 

7

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

07:37

 

 

8

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

08:22

 

 

9

 

Lidl-Trek (USA)

 

08:44

 

 

10

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

09:54

 

 

11

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

13:52

 

 

12

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

 

 

 

13

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

16:17

 

 

14

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

19:06

 

 

15

 

Movistar (Spa)

 

19:12

 

 

16

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

22:00

 

 

17

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

25:37

 

 

18

 

Jayco AlUla (Aus)

 

26:16

 

 

19

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

30:47

 

 

20

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

36:18

 

 

21

 

Cofidis (Fra)

 

38:01

 

 

22

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

53:46

 

 

23

 

Lotto (Bel)

 

 

 

 

 

Генеральная классификация после 11 этапа

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

41:14:02

 

 

2

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

00:50

 

 

3

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

00:56

 

 

4

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

01:06

 

 

5

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

02:17

 

 

6

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

02:26

 

 

7

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

02:30

 

 

8

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

02:33

 

 

9

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

02:44

 

 

10

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

03:11

 

 

11

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

03:23

 

 

12

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

04:34

 

 

13

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

04:50

 

 

14

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

07:46

 

 

15

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

08:27

 

 

16

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

09:14

 

 

17

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

10:57

 

 

18

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

13:27

 

 

19

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

15:56

 

 

20

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

17:42

 

 

21

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

18:13

 

 

22

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

20:47

 

 

23

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

21:31

 

 

24

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

21:48

 

 

25

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

22:38

 

 

26

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

24:00

 

 

27

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

24:35

 

 

28

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

27:58

 

 

29

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

29:57

 

 

30

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

30:14

 

 

31

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

30:40

 

 

32

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

31:43

 

 

33

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

34:34

 

 

34

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

37:00

 

 

35

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

39:29

 

 

36

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

39:46

 

 

37

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

39:50

 

 

38

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

42:24

 

 

39

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

45:20

 

 

40

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

46:22

 

 

41

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

47:07

 

 

42

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

47:10

 

 

43

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

47:13

 

 

44

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

47:25

 

 

45

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

48:05

 

 

46

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

51:19

 

 

47

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

51:28

 

 

48

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

51:55

 

 

49

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

52:06

 

 

50

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

52:22

 

 

51

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

52:31

 

 

52

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

53:57

 

 

53

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

54:37

 

 

54

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

55:44

 

 

55

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

55:48

 

 

56

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

56:11

 

 

57

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

56:12

 

 

58

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

56:58

 

 

59

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

57:01

 

 

60

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

57:09

 

 

61

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

57:14

 

 

62

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

58:04

 

 

63

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

1:00:19

 

 

64

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

1:00:49

 

 

65

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

1:01:50

 

 

66

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:03:26

 

 

67

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

1:03:36

 

 

68

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

1:05:21

 

 

69

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

1:05:31

 

 

70

 

Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team

 

1:05:36

 

 

71

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

1:07:25

 

 

72

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

1:07:34

 

 

73

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

1:07:53

 

 

74

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

1:08:11

 

 

75

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

1:08:14

 

 

76

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

77

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:09:22

 

 

78

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

1:10:06

 

 

79

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

1:10:28

 

 

80

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

1:11:50

 

 

81

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

1:13:12

 

 

82

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

1:14:03

 

 

83

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

1:15:15

 

 

84

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

1:15:51

 

 

85

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

 

 

 

86

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

1:16:42

 

 

87

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

1:16:52

 

 

88

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:17:42

 

 

89

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

1:18:05

 

 

90

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

1:19:25

 

 

91

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

1:19:32

 

 

92

 

Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost

 

1:19:53

 

 

93

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

1:21:08

 

 

94

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:21:25

 

 

95

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

1:21:40

 

 

96

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

1:22:17

 

 

97

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

1:22:23

 

 

98

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

1:22:52

 

 

99

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

1:23:21

 

 

100

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

1:24:00

 

 

101

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

1:25:14

 

 

102

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

1:25:43

 

 

103

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

1:27:27

 

 

104

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:28:39

 

 

105

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

1:29:10

 

 

106

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

1:29:19

 

 

107

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

1:30:42

 

 

108

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

1:31:31

 

 

109

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

1:32:31

 

 

110

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

1:32:34

 

 

111

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:33:14

 

 

112

 

Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros

 

1:33:29

 

 

113

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:34:08

 

 

114

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

1:34:09

 

 

115

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

1:35:14

 

 

116

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

1:35:21

 

 

117

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

1:35:40

 

 

118

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

1:36:12

 

 

119

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:36:13

 

 

120

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

1:36:27

 

 

121

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:37:28

 

 

122

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

1:37:41

 

 

123

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

1:38:20

 

 

124

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

1:39:00

 

 

125

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

1:39:02

 

 

126

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

1:41:02

 

 

127

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:41:06

 

 

128

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

1:41:53

 

 

129

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

1:42:11

 

 

130

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

1:42:33

 

 

131

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:43:04

 

 

132

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

1:44:30

 

 

133

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

1:44:34

 

 

134

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

1:44:37

 

 

135

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

1:45:06

 

 

136

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

1:45:44

 

 

137

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

1:45:59

 

 

138

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:47:42

 

 

139

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

1:48:16

 

 

140

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

1:48:29

 

 

141

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

1:50:52

 

 

142

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

1:55:31

 

 

143

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

1:55:41

 

 

144

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

1:57:47

 

 

145

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

 

 

 

146

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

1:57:51

 

 

147

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

1:58:06

 

 

148

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

1:58:22

 

 

149

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:59:30

 

 

150

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:59:43

 

 

151

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

2:00:55

 

 

152

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

2:01:37

 

 

153

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

2:02:59

 

 

154

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2:03:31

 

 

155

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

2:04:52

 

 

156

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

2:06:45

 

 

157

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

2:07:22

 

 

158

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

2:08:06

 

 

159

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

2:08:46

 

 

160

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

2:09:09

 

 

161

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

2:12:59

 

 

162

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

2:17:31

 

 

163

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

2:20:49

 

 

164

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

2:28:15

 

 

 

Классификация по очкам после 11 этапа

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

135

 

 

2

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

111

 

 

3

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

105

 

 

4

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

105

 

 

5

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

98

 

 

6

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

62

 

 

7

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

58

 

 

8

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

57

 

 

9

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

56

 

 

10

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

51

 

 

11

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

46

 

 

12

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

46

 

 

13

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

42

 

 

14

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

42

 

 

15

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

41

 

 

16

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

40

 

 

17

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

40

 

 

18

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

35

 

 

19

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

34

 

 

20

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

32

 

 

21

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

31

 

 

22

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

31

 

 

23

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

31

 

 

24

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

31

 

 

25

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

30

 

 

26

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

30

 

 

27

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

30

 

 

28

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

26

 

 

29

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

25

 

 

30

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

24

 

 

31

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

23

 

 

32

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

22

 

 

33

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

22

 

 

34

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

22

 

 

35

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

20

 

 

36

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

20

 

 

37

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

20

 

 

38

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

19

 

 

39

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

18

 

 

40

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

17

 

 

41

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

17

 

 

42

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

17

 

 

43

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

17

 

 

44

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

17

 

 

45

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

17

 

 

46

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

47

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

48

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

16

 

 

49

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

15

 

 

50

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

15

 

 

51

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15

 

 

52

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

15

 

 

53

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15

 

 

54

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

15

 

 

55

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

13

 

 

56

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

13

 

 

57

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

13

 

 

58

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

13

 

 

59

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

12

 

 

60

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

11

 

 

61

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

11

 

 

62

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

11

 

 

63

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

10

 

 

64

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

10

 

 

65

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

10

 

 

66

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

10

 

 

67

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

9

 

 

68

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

8

 

 

69

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

8

 

 

70

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

7

 

 

71

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

7

 

 

72

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

7

 

 

73

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

6

 

 

74

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

6

 

 

75

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

5

 

 

76

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

5

 

 

77

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

5

 

 

78

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

4

 

 

79

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

3

 

 

80

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

2

 

 

81

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

2

 

 

82

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

1

 

 

 

Горная классификация после 11 этапа

 

 

1

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

46

 

 

2

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

25

 

 

3

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

20

 

 

4

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

20

 

 

5

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

18

 

 

6

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

18

 

 

7

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

13

 

 

8

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

10

 

 

9

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

10

 

 

10

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

8

 

 

11

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

8

 

 

12

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

8

 

 

13

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

7

 

 

14

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

7

 

 

15

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

6

 

 

16

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

5

 

 

17

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

5

 

 

18

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

5

 

 

19

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

3

 

 

20

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

3

 

 

21

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

3

 

 

22

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

3

 

 

23

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

3

 

 

24

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

2

 

 

25

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

2

 

 

26

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

2

 

 

27

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

2

 

 

28

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

2

 

 

29

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

1

 

 

30

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

1

 

 

31

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

1

 

 

32

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

1

 

 

33

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

1

 

 

34

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

1

 

 

35

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1

 

 

 

Молодежная классификация после 11 этапа

 

 

1

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

41:16:46

 

 

2

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

00:27

 

 

3

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

01:50

 

 

4

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

05:02

 

 

5

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

13:12

 

 

6

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

15:29

 

 

7

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

19:54

 

 

8

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

21:51

 

 

9

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

25:14

 

 

10

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

27:30

 

 

11

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

28:59

 

 

12

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

34:16

 

 

13

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

39:40

 

 

14

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

44:29

 

 

15

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

49:47

 

 

16

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

53:00

 

 

17

 

Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers

 

53:04

 

 

18

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

54:14

 

 

19

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

54:17

 

 

20

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

54:30

 

 

21

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

59:06

 

 

22

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

1:05:09

 

 

23

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

1:05:27

 

 

24

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:05:30

 

 

25

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:06:38

 

 

26

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

1:07:44

 

 

27

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

1:09:06

 

 

28

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

1:11:19

 

 

29

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

1:13:07

 

 

30

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

1:13:58

 

 

31

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

1:14:08

 

 

32

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:14:58

 

 

33

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:18:41

 

 

34

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

1:18:56

 

 

35

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

1:19:33

 

 

36

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:25:55

 

 

37

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

1:26:26

 

 

38

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

1:27:58

 

 

39

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

1:29:50

 

 

40

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

1:32:30

 

 

41

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

1:32:56

 

 

42

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:34:44

 

 

43

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

1:34:57

 

 

44

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

1:36:16

 

 

45

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

1:38:18

 

 

46

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:38:22

 

 

47

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:40:20

 

 

48

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

1:41:46

 

 

49

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

1:41:53

 

 

50

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:44:58

 

 

51

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

1:55:03

 

 

52

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

1:55:22

 

 

53

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:56:46

 

 

54

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:56:59

 

 

55

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

1:58:11

 

 

56

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2:00:47

 

 

57

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

2:04:01

 

 

58

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

2:06:25

 

 

59

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

2:18:05

 

 

 

Командная классификация после 11 этапа

 

 

1

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

122:51:44

 

 

2

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

06:04

 

 

3

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

23:01

 

 

4

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

38:43

 

 

5

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

47:15

 

 

6

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

52:02

 

 

7

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

52:40

 

 

8

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

53:02

 

 

9

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

1:05:08

 

 

10

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

1:05:46

 

 

11

 

Lidl-Trek (USA)

 

1:12:55

 

 

12

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

1:13:48

 

 

13

 

Movistar (Spa)

 

1:19:54

 

 

14

 

Jayco AlUla (Aus)

 

1:29:59

 

 

15

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

1:34:38

 

 

16

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

1:40:08

 

 

17

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

2:03:39

 

 

18

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

2:09:51

 

 

19

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

2:14:58

 

 

20

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

2:27:43

 

 

21

 

Cofidis (Fra)

 

2:48:46

 

 

22

 

Lotto (Bel)

 

3:28:24

 

 

23

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

3:36:16

 

 

 

 

Вуэльта Испании-2025. Превью

Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

Вуэльта Испании-2024. Результаты 3 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 5 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 6 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 7 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 8 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 9 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 10 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2025 маршрут Вуэльты Испании-2025 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 18:37 | Регистрация: 20.05.2010

    ..Как бе вот так..

    Был бы впереди отрыв дня... было бы обидней...

  2. Гонщик

    Сегодня, 18:38 | Регистрация: 28.05.2017

    Испанский стыд во всей красе .

    1. Имя: Дмитрий

      bammse02

      Сегодня, 19:40 | Регистрация: 5.07.2025

      Не думал, что баски окажутся такими придурками. Хотя, скорее всего, там в основном были арабские мигранты.

  3. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:42 | Регистрация: 31.05.2014

    Ну как так? 

    Пидкок должен был брать этап.

  4. qwinter

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 16.07.2021

    А что там случилось?

    1. Имя: Юрий

      Крайний

      Сегодня, 19:05 | Регистрация: 21.05.2014

      Боятся что протестующие против действий Израиля в Палестине попадут в кадр на пол-мира. Видимо протестующие хорошо организованы, и их достаточно много чтобы бояться этого. Это же вне общеевропейского "дискурса молчания" на эту тему.

      1. Имя: Арман

        Джамайка

        Сегодня, 19:44 | Регистрация: 20.10.2020

        а это не было заботой о безопасности гонщиков? Барьеры сломаны, публика взбудоражена.... могли быть и брошенные предметы, мало ли, взрывы и пр. Протесты мало сочетаются со спортивными соревнованиями

  5. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:58 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: qwinter
    А что там случилось?

    Из-за массовых протестов басков против участия команды Israel — Premier Tech, общий зачет будет нейтрализован за 3 километра до финиша. Победителя у этапа не будет. 

    ---

    Винегор и Пидкок добрались до отметки 3 километра до финиша первыми. 

     Альмейда, Галл, Юргенсон и Хиндли проиграли им около 10 секунд. 

     Эти разрывы пойдут в общий зачет.

  6. Имя: Lucky

    Lucky

    Сегодня, 19:12 | Регистрация: 1.05.2018

    Цитата: Крайний
    Боятся что протестующие против действий Израиля в Палестине попадут в кадр на пол-мира. Видимо протестующие хорошо организованы, и их достаточно много чтобы бояться этого. Это же вне общеевропейского "дискурса молчания" на эту тему.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес, первый высокопоставленный европейский лидер, обвинивший Израиль в геноциде, подтвердил свою позицию в интервью Guardian(внешняя ссылка) опубликованном сегодня. Он назвал нападение на сектор Газа «одним из самых мрачных эпизодов в международных отношениях XXI века».

    Он предупредил, что «двойные стандарты» Европы в отношении Украины и сектора Газа могут подорвать доверие к ней в мире. «Мир смотрит на ЕС и западное общество и задаётся вопросом: «Почему вы придерживаетесь двойных стандартов в отношении Украины и сектора Газа?» — сказал Санчес.

    1. Имя: Юрий

      Крайний

      Сегодня, 19:38 | Регистрация: 21.05.2014

      От оно как! А осадочек то остался.

  7. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 19:14 | Регистрация: 20.05.2021

    За 3км. до основного финиша разница во времени было 10-12 секунд между группами Вини и Алмейды. Так что,двое отыграли эти секунды от остальных.Победителей на этапе нет.

  8. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 19:18 | Регистрация: 4.07.2011

    Пидкок на стенке сегодня даже Винегора на время сбросил. 

     Том никогда так хорошо не смотрелся на гранд-туре.

  9. Имя: Николай

    Nicolay

    Сегодня, 19:38 | Регистрация: 12.03.2023

    Цитата: motte
    Пидкок на стенке сегодня даже Винегора на время сбросил. 
     Том никогда так хорошо не смотрелся на гранд-туре.
    Не сбросил... Виньегор знал о нейтрализации, ехал оглядываясь

  10. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:43 | Регистрация: 15.04.2010

    Раз была такая проблема у финиша, нужно было бы сделать финиш на вершине последней горе и тогда бы Пидкок выиграл бы финиш. А так такой хороший этап был испорчен.

    1. Имя: Сергей

      error

      Сегодня, 19:53 | Регистрация: 20.05.2010

      Нужно было там, где есть отсечка по времени... Отар обьяснял техничски почему именна на этом флам руже...

      1. RVL

        Сегодня, 20:57 | Регистрация: 30.08.2012

        Вроде СК комментировал

  11. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 19:48 | Регистрация: 21.05.2023

    Ну вот. А отстранили бы Израиль от всех международных соревнований, как Россию, и не было бы таких инцидентов

  12. Имя: Юрий

    jerzyk

    Сегодня, 21:21 | Регистрация: 6.01.2012

    Если нет возможности обеспечить безопасность гонщиков, то нечего браться за организацию Гран Туров. В команде ИПТ нет ни одного израильского гонщика. Выход простой - финиш без болельщиков!

  13. Гонщик

    Сегодня, 21:39 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: RVL
    Вроде СК комментировал
    Отар на окко , Курдюк на евроспорте идёт на с его рекламой 



    Цитата: Крайний
    Боятся что протестующие против действий Израиля в Палестине попадут в кадр на пол-мира. Видимо протестующие хорошо организованы, и их достаточно много чтобы бояться этого. Это же вне общеевропейского "дискурса молчания" на эту тему.
    Реально считаете что всему миру не по на этих протестующих ? Во Франции этот бедлам разогнали бы за шесть сек .

Комментарии

  • motte
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (2)
    motte-Фото



    Из инета:

    Технический директор La Vuelta Кико Гарсия: 

     «Мы должны найти решение этой ситуации, и для меня сейчас существует только один вариант: израильская команда должна понять, что ее нахождение здесь не делает гонку безопасной для остальных участников. Но мы не имеем права принять за нее это решение. Команда должна принять решение»

    ---

    Он сказал языком дипломата, но если перевести язык дипломата на народный, то:

    Это ультиматум!!!!

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    Вроде СК комментировал
    Отар на окко , Курдюк на евроспорте идёт на с его рекламой 



    Цитата: Крайний
    Боятся что протестующие против действий Израиля в Палестине попадут в кадр на пол-мира. Видимо протестующие хорошо организованы, и их достаточно много чтобы бояться этого. Это же вне общеевропейского "дискурса молчания" на эту тему.
    Реально считаете что всему миру не по на этих протестующих ? Во Франции этот бедлам разогнали бы за шесть сек .

  • jerzyk
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (19)
    jerzyk-Фото
    Если нет возможности обеспечить безопасность гонщиков, то нечего браться за организацию Гран Туров. В команде ИПТ нет ни одного израильского гонщика. Выход простой - финиш без болельщиков!
  • RVL
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (19)
    RVL-Фото
    Вроде СК комментировал
  • Cahko
    "Дружба народов Северного Кав ... (2)
    Cahko-Фото

    о профили есть, это хорошо.

  • Cahko
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (48)
    Cahko-Фото
    ну кстати да, как-то забыл про него. реально там 4 км суммарного подъема? я думал меньше, хотя конечно дорога там очень непроста.
  • error
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (19)
    error-Фото
    Нужно было там, где есть отсечка по времени... Отар обьяснял техничски почему именна на этом флам руже...
  • Невозмутимый
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (19)
    Невозмутимый-Фото

    Ну вот. А отстранили бы Израиль от всех международных соревнований, как Россию, и не было бы таких инцидентов

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Серьёзная гора перед финишем и длинный спуск. Есть шанс для любителей красиво спускаться.

  • Джамайка
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (19)
    Джамайка-Фото
    а это не было заботой о безопасности гонщиков? Барьеры сломаны, публика взбудоражена.... могли быть и брошенные предметы, мало ли, взрывы и пр. Протесты мало сочетаются со спортивными соревнованиями

