Вуэльта Испании-2025. Результаты 14 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 14 этапа

 

 

Авилес - Ла-Фаррапона, озеро Сомьедо, 135,9 км 

 

 

1

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 3:48:22

 

 

2

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

+39

 

 

3

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

4

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+43

 

 

5

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

+48

 

 

6

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+53

 

 

7

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

8

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

 

 

 

9

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

10

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

+1:25

 

 

11

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

+1:45

 

 

12

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

+2:05

 

 

13

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

+2:21

 

 

14

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

15

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

+2:46

 

 

16

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

+2:49

 

 

17

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

+4:06

 

 

18

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

+4:18

 

 

19

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+4:38

 

 

20

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+4:45

 

 

21

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+4:47

 

 

22

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

+5:03

 

 

23

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+6:10

 

 

24

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

+6:42

 

 

25

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

+9:02

 

 

26

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+9:10

 

 

27

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+9:47

 

 

28

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

+11:02

 

 

29

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

+11:07

 

 

30

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

31

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

+11:20

 

 

32

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

+11:56

 

 

33

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

+13:09

 

 

34

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

 

 

 

35

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

+13:13

 

 

36

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

37

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

 

 

 

38

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

39

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

40

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

+14:58

 

 

41

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

+15:20

 

 

42

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

+15:45

 

 

43

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

+18:14

 

 

44

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

+20:34

 

 

45

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

+21:08

 

 

46

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

47

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

48

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

49

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

50

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

51

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

+21:45

 

 

52

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+23:00

 

 

53

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

+23:46

 

 

54

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

+24:10

 

 

55

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+24:16

 

 

56

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

57

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+25:56

 

 

58

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

59

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

 

 

 

60

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

 

 

 

61

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

 

 

 

62

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

 

 

 

63

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

64

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

65

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

66

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

 

 

 

67

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

68

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

69

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

70

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

71

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

72

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

73

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

 

 

 

74

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

75

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

+26:53

 

 

76

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

+26:55

 

 

77

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

+27:12

 

 

78

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

+27:29

 

 

79

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

+28:29

 

 

80

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

+28:38

 

 

81

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

82

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

83

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

 

 

 

84

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

85

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

86

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

87

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

 

 

 

88

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

89

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

90

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

91

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

 

 

 

92

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

93

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

94

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

95

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

96

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

97

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

98

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

99

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

100

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

101

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

102

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

103

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

104

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

 

 

 

105

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

106

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

107

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

 

 

 

108

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

109

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

110

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

111

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

112

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

113

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

 

 

 

114

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

115

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

116

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

117

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

 

 

 

118

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+29:09

 

 

119

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

+29:25

 

 

120

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

121

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

+29:28

 

 

122

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

+29:31

 

 

123

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

+30:50

 

 

124

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

+30:57

 

 

125

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

+30:59

 

 

126

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

 

 

 

127

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

128

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

 

 

 

129

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

130

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

 

 

 

131

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

132

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

 

 

 

133

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

 

 

 

134

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

135

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

 

 

 

136

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

137

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

138

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

139

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

 

 

 

140

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

 

 

 

141

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

142

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

143

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

144

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

145

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

+31:34

 

 

146

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

147

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

148

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

149

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

 

 

 

150

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

+31:42

 

 

151

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

152

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

+32:01

 

 

153

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

+32:07

 

 

154

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

155

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

+32:27

 

 

156

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

+32:34

 

 

157

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

+35:25

 

 

DNS

 

Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team

 

0

 

 

 

Промежуточный спринт. Entragu Sprint Intermedio - 89.9 км

 

 

1

 

Dion Smith (NZL) Intermarche - Wanty

 

20

 

 

2

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

17

 

 

3

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

15

 

 

4

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

13

 

 

5

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

10

 

 

 

Финиш

 

 

1

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

20

 

 

2

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

17

 

 

3

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

15

 

 

4

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

13

 

 

5

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

11

 

 

6

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

10

 

 

7

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

9

 

 

8

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

8

 

 

9

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

7

 

 

10

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

6

 

 

11

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

5

 

 

12

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

4

 

 

13

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

3

 

 

14

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

2

 

 

15

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

1

 

 

 

 

 

Горная премия 3 кат. Alto Del Tenebreo - 69.5 км

 

 

1

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

3

 

 

2

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

2

 

 

3

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

1

 

 

 

Горная премия 1 кат. San Lorenzo - 102.1 км

 

 

1

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

10

 

 

2

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

6

 

 

3

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

4

 

 

4

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

2

 

 

5

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

1

 

 

 

Горная премия 1 кат. La Farrapona - 135.9 км

 

 

1

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

10

 

 

2

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

6

 

 

3

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

4

 

 

4

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2

 

 

5

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

1

 


 

 

Командный зачет этапа

 

 

1

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

11:28:31

 

 

2

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

0:00:28

 

 

3

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

0:06:16

 

 

4

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

0:10:52

 

 

5

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

0:15:45

 

 

6

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

0:21:11

 

 

7

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

0:24:22

 

 

8

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

0:30:06

 

 

9

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

0:33:08

 

 

10

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

0:38:54

 

 

11

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

0:40:21

 

 

12

 

Lidl-Trek (USA)

 

0:51:30

 

 

13

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

0:52:49

 

 

14

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

0:53:46

 

 

15

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

0:54:41

 

 

16

 

Cofidis (Fra)

 

0:55:19

 

 

17

 

Jayco AlUla (Aus)

 

0:56:12

 

 

18

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

01:00:01

 

 

19

 

Lotto (Bel)

 

01:01:36

 

 

20

 

Movistar (Spa)

 

01:06:55

 

 

21

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

01:13:53

 

 

22

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

01:14:59

 

 

23

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

01:19:47

 

 

 

 

Генеральная классификация после 14 этапа

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

53:19:49

 

 

2

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

+48

 

 

3

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

+2:38

 

 

4

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+3:10

 

 

5

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

+3:30

 

 

6

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+4:21

 

 

7

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

+4:53

 

 

8

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

+5:46

 

 

9

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

+6:33

 

 

10

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

+8:52

 

 

11

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

+11:48

 

 

12

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+16:18

 

 

13

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

+18:57

 

 

14

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+19:26

 

 

15

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+22:15

 

 

16

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

+25:29

 

 

17

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

+26:36

 

 

18

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

+29:13

 

 

19

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

+33:22

 

 

20

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

+42:23

 

 

21

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

+44:15

 

 

22

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

+45:10

 

 

23

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

+47:01

 

 

24

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

+48:59

 

 

25

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

+52:53

 

 

26

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

+56:22

 

 

27

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

+57:57

 

 

28

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

+59:02

 

 

29

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

+1:03:41

 

 

30

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

+1:04:38

 

 

31

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

+1:06:23

 

 

32

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

+1:07:45

 

 

33

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

+1:07:54

 

 

34

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

+1:09:37

 

 

35

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

+1:12:17

 

 

36

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

+1:17:58

 

 

37

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

+1:18:01

 

 

38

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

+1:19:38

 

 

39

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

+1:23:40

 

 

40

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

+1:23:41

 

 

41

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

+1:25:34

 

 

42

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

+1:27:16

 

 

43

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

+1:28:06

 

 

44

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

+1:28:52

 

 

45

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

+1:30:21

 

 

46

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

+1:30:23

 

 

47

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

+1:31:22

 

 

48

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

+1:31:59

 

 

49

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+1:33:56

 

 

50

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

+1:34:44

 

 

51

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

+1:37:07

 

 

52

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

+1:38:32

 

 

53

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+1:39:27

 

 

54

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

+1:39:29

 

 

55

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

+1:42:51

 

 

56

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

+1:44:25

 

 

57

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

+1:44:29

 

 

58

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

+1:47:15

 

 

59

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+1:50:04

 

 

60

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

+1:50:16

 

 

61

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

+1:50:45

 

 

62

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+1:51:25

 

 

63

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

+1:52:19

 

 

64

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

+1:53:02

 

 

65

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

+1:53:29

 

 

66

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

+1:54:25

 

 

67

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

+1:54:38

 

 

68

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

+1:55:41

 

 

69

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+1:58:02

 

 

70

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+1:59:12

 

 

71

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

+2:00:11

 

 

72

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

+2:00:17

 

 

73

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

+2:00:36

 

 

74

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

+2:00:45

 

 

75

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

+2:03:25

 

 

76

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

+2:03:47

 

 

77

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

+2:04:15

 

 

78

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

+2:04:31

 

 

79

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

+2:05:42

 

 

80

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

+2:07:30

 

 

81

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+2:07:31

 

 

82

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

+2:07:33

 

 

83

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

+2:08:12

 

 

84

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

+2:09:17

 

 

85

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

+2:10:48

 

 

86

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

+2:11:49

 

 

87

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+2:16:40

 

 

88

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+2:17:07

 

 

89

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

+2:17:49

 

 

90

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

+2:19:21

 

 

91

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+2:19:38

 

 

92

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

+2:20:36

 

 

93

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

+2:21:43

 

 

94

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

+2:24:09

 

 

95

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

+2:24:26

 

 

96

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

+2:25:10

 

 

97

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

+2:25:35

 

 

98

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

+2:26:13

 

 

99

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+2:26:24

 

 

100

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

+2:27:24

 

 

101

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

+2:27:35

 

 

102

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

+2:28:58

 

 

103

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

+2:29:42

 

 

104

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

105

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+2:30:23

 

 

106

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

+2:31:12

 

 

107

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

+2:36:45

 

 

108

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

+2:36:49

 

 

109

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

+2:37:19

 

 

110

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

+2:38:05

 

 

111

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

+2:38:16

 

 

112

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

+2:39:12

 

 

113

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+2:40:50

 

 

114

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

+2:41:27

 

 

115

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

+2:41:28

 

 

116

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+2:42:05

 

 

117

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

+2:42:35

 

 

118

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

+2:43:08

 

 

119

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+2:44:14

 

 

120

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

+2:44:51

 

 

121

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

+2:45:35

 

 

122

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

+2:46:12

 

 

123

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

+2:47:15

 

 

124

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

+2:48:28

 

 

125

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+2:48:44

 

 

126

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

+2:49:27

 

 

127

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

+2:49:35

 

 

128

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+2:53:15

 

 

129

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

+2:54:08

 

 

130

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

+2:54:15

 

 

131

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+2:55:38

 

 

132

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

+2:57:21

 

 

133

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

+2:58:04

 

 

134

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

+2:58:14

 

 

135

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

+2:58:57

 

 

136

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

+2:59:07

 

 

137

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

+2:59:42

 

 

138

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

+3:03:05

 

 

139

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

+3:05:22

 

 

140

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+3:10:08

 

 

141

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

+3:10:40

 

 

142

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

+3:11:42

 

 

143

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

+3:14:20

 

 

144

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

+3:15:49

 

 

145

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

+3:16:43

 

 

146

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

+3:17:15

 

 

147

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

+3:18:27

 

 

148

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

+3:19:38

 

 

149

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

+3:19:53

 

 

150

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+3:21:01

 

 

151

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

+3:21:29

 

 

152

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

+3:22:26

 

 

153

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

+3:25:47

 

 

154

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

+3:26:08

 

 

155

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

+3:36:13

 

 

156

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

+3:37:00

 

 

157

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

+3:47:53

 


 

 

Классификация по очкам после 14 этапа

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

192

 

 

2

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

139

 

 

3

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

111

 

 

4

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

105

 

 

5

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

105

 

 

6

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

86

 

 

7

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

74

 

 

8

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

69

 

 

9

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

64

 

 

10

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

62

 

 

11

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

61

 

 

12

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

57

 

 

13

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

47

 

 

14

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

46

 

 

15

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

46

 

 

16

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

42

 

 

17

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

42

 

 

18

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

41

 

 

19

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

40

 

 

20

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

40

 

 

21

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

40

 

 

22

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

39

 

 

23

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

39

 

 

24

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

34

 

 

25

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

34

 

 

26

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

31

 

 

27

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

31

 

 

28

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

30

 

 

29

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

30

 

 

30

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

30

 

 

31

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

30

 

 

32

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

27

 

 

33

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

26

 

 

34

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

26

 

 

35

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

25

 

 

36

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

25

 

 

37

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

24

 

 

38

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

24

 

 

39

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

24

 

 

40

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

23

 

 

41

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

22

 

 

42

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

20

 

 

43

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

20

 

 

44

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

20

 

 

45

 

Dion Smith (NZL) Intermarche - Wanty

 

20

 

 

46

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

20

 

 

47

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

20

 

 

48

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

19

 

 

49

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

19

 

 

50

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

17

 

 

51

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

17

 

 

52

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

17

 

 

53

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

54

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

55

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

16

 

 

56

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15

 

 

57

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

15

 

 

58

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

15

 

 

59

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

15

 

 

60

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

15

 

 

61

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

15

 

 

62

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

13

 

 

63

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

13

 

 

64

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

13

 

 

65

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

13

 

 

66

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

13

 

 

67

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

13

 

 

68

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

13

 

 

69

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

13

 

 

70

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

12

 

 

71

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

11

 

 

72

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

11

 

 

73

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

11

 

 

74

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

10

 

 

75

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

10

 

 

76

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

10

 

 

77

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

10

 

 

78

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

10

 

 

79

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

10

 

 

80

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

9

 

 

81

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

8

 

 

82

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

7

 

 

83

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

6

 

 

84

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

6

 

 

85

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

5

 

 

86

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

5

 

 

87

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

5

 

 

88

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

5

 

 

89

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

3

 

 

90

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

2

 

 

91

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

2

 

 

92

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

2

 

 

93

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

1

 

 

94

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

-5

 

 

 

Горная классификация после 14 этапа

 

 

1

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

46

 

 

2

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

39

 

 

3

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

29

 

 

4

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

26

 

 

5

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

26

 

 

6

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

25

 

 

7

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

21

 

 

8

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

20

 

 

9

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

20

 

 

10

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

18

 

 

11

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

13

 

 

12

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

12

 

 

13

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

12

 

 

14

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

11

 

 

15

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

11

 

 

16

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

10

 

 

17

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

10

 

 

18

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

8

 

 

19

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

8

 

 

20

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

7

 

 

21

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

7

 

 

22

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

7

 

 

23

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

7

 

 

24

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

6

 

 

25

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

6

 

 

26

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

5

 

 

27

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

4

 

 

28

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

4

 

 

29

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

3

 

 

30

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

3

 

 

31

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

3

 

 

32

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

3

 

 

33

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

3

 

 

34

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2

 

 

35

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

2

 

 

36

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

2

 

 

37

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

1

 

 

38

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

1

 

 

39

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

1

 

 

40

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

1

 

 

41

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

1

 

 

42

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

1

 

 

43

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

1

 

 

44

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

1

 

 

45

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1

 

 

 

Молодежная классификация после 14 этапа

 

 

1

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

53:24:10

 

 

2

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

+32

 

 

3

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

+14:36

 

 

4

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+15:05

 

 

5

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+17:54

 

 

6

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

+39:54

 

 

7

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

+40:49

 

 

8

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

+42:40

 

 

9

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

+48:32

 

 

10

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

+1:02:02

 

 

11

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

+1:03:24

 

 

12

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

+1:07:56

 

 

13

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

+1:15:17

 

 

14

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

+1:27:38

 

 

15

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

+1:30:23

 

 

16

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+1:35:06

 

 

17

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

+1:38:30

 

 

18

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

+1:40:08

 

 

19

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+1:45:43

 

 

20

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

+1:45:55

 

 

21

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

+1:46:24

 

 

22

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+1:47:04

 

 

23

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

+1:48:41

 

 

24

 

Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers

 

+1:50:04

 

 

25

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

+1:51:20

 

 

26

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+1:54:51

 

 

27

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

+1:56:15

 

 

28

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+2:03:10

 

 

29

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

+2:04:56

 

 

30

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

+2:06:27

 

 

31

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

+2:07:28

 

 

32

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+2:12:46

 

 

33

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

+2:16:15

 

 

34

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

+2:19:48

 

 

35

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

+2:20:49

 

 

36

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

+2:23:03

 

 

37

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

+2:24:37

 

 

38

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

+2:32:24

 

 

39

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

+2:32:58

 

 

40

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

+2:33:55

 

 

41

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

+2:34:51

 

 

42

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+2:36:29

 

 

43

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+2:37:44

 

 

44

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+2:39:53

 

 

45

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

+2:41:14

 

 

46

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

+2:45:06

 

 

47

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+2:48:54

 

 

48

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

+2:49:54

 

 

49

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

+2:53:43

 

 

50

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

+2:54:36

 

 

51

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+3:05:47

 

 

52

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

+3:07:21

 

 

53

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

+3:12:22

 

 

54

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

+3:15:17

 

 

55

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

+3:18:05

 

 

56

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

+3:32:39

 

 

 

 

Командная классификация после 14 этапа

 

 

1

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

159:08:38

 

 

2

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

0:08:00

 

 

3

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

01:04:27

 

 

4

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

01:17:26

 

 

5

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

01:18:55

 

 

6

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

01:23:19

 

 

7

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

01:27:25

 

 

8

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

01:37:55

 

 

9

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

02:14:24

 

 

10

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

02:33:16

 

 

11

 

Lidl-Trek (USA)

 

02:34:36

 

 

12

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

02:47:18

 

 

13

 

Movistar (Spa)

 

03:02:58

 

 

14

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

03:05:37

 

 

15

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

03:08:12

 

 

16

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

03:44:26

 

 

17

 

Jayco AlUla (Aus)

 

03:45:25

 

 

18

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

04:06:30

 

 

19

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

04:20:54

 

 

20

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

04:48:31

 

 

21

 

Cofidis (Fra)

 

05:04:25

 

 

22

 

Lotto (Bel)

 

05:28:38

 

 

23

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

06:21:17

 

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2025 маршрут Вуэльты Испании-2025 Гранд-тур Марк Солер

