Вуэльта Испании-2025. Результаты 14 этапа

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:49
|
|
Авилес - Ла-Фаррапона, озеро Сомьедо, 135,9 км
|
|
|
1
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|3:48:22
|
|
|
2
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
+39
|
|
|
3
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
4
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+43
|
|
|
5
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
+48
|
|
|
6
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+53
|
|
|
7
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
8
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
|
|
|
9
|
|
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
10
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
+1:25
|
|
|
11
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
+1:45
|
|
|
12
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
+2:05
|
|
|
13
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
+2:21
|
|
|
14
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
15
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
+2:46
|
|
|
16
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
+2:49
|
|
|
17
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
+4:06
|
|
|
18
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step
|
|
+4:18
|
|
|
19
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+4:38
|
|
|
20
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+4:45
|
|
|
21
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+4:47
|
|
|
22
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
+5:03
|
|
|
23
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+6:10
|
|
|
24
|
|
Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech
|
|
+6:42
|
|
|
25
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
+9:02
|
|
|
26
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+9:10
|
|
|
27
|
|
Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+9:47
|
|
|
28
|
|
Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty
|
|
+11:02
|
|
|
29
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
+11:07
|
|
|
30
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
31
|
|
Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team
|
|
+11:20
|
|
|
32
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
+11:56
|
|
|
33
|
|
Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious
|
|
+13:09
|
|
|
34
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
35
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
+13:13
|
|
|
36
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
37
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
38
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
|
|
|
39
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
|
|
|
40
|
|
David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+14:58
|
|
|
41
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
+15:20
|
|
|
42
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL
|
|
+15:45
|
|
|
43
|
|
Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious
|
|
+18:14
|
|
|
44
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
+20:34
|
|
|
45
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
+21:08
|
|
|
46
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
47
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
|
|
|
48
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
|
|
|
49
|
|
Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty
|
|
|
|
|
50
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
51
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
+21:45
|
|
|
52
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+23:00
|
|
|
53
|
|
Jesus Herrada (Esp) Cofidis
|
|
+23:46
|
|
|
54
|
|
Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
+24:10
|
|
|
55
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+24:16
|
|
|
56
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
|
|
|
57
|
|
Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+25:56
|
|
|
58
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
|
|
|
59
|
|
Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL
|
|
|
|
|
60
|
|
Jonas Gregaard (Den) Lotto
|
|
|
|
|
61
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
62
|
|
Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis
|
|
|
|
|
63
|
|
Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
64
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
65
|
|
Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty
|
|
|
|
|
66
|
|
Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
67
|
|
Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
|
|
|
68
|
|
Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r
|
|
|
|
|
69
|
|
Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
70
|
|
Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
71
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
72
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r
|
|
|
|
|
73
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
|
|
|
74
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros
|
|
|
|
|
75
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
+26:53
|
|
|
76
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
+26:55
|
|
|
77
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
+27:12
|
|
|
78
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
+27:29
|
|
|
79
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
+28:29
|
|
|
80
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
+28:38
|
|
|
81
|
|
Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro
|
|
|
|
|
82
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
83
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
|
|
|
84
|
|
Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
85
|
|
Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
|
|
|
86
|
|
Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ
|
|
|
|
|
87
|
|
Wout Poels (Ned) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
88
|
|
Javier Romo (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
89
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
90
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
91
|
|
Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
92
|
|
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
93
|
|
Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
94
|
|
Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers
|
|
|
|
|
95
|
|
Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers
|
|
|
|
|
96
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
97
|
|
Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
98
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
99
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
|
|
|
100
|
|
Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
|
|
|
101
|
|
Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
|
|
|
102
|
|
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
|
|
|
|
|
103
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
104
|
|
Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ
|
|
|
|
|
105
|
|
Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
106
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
|
|
|
107
|
|
Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro
|
|
|
|
|
108
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
|
|
|
109
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
110
|
|
Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
|
|
|
111
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
|
|
|
112
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
|
|
|
113
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
|
|
|
114
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
|
|
|
115
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
116
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro
|
|
|
|
|
117
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
118
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+29:09
|
|
|
119
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
+29:25
|
|
|
120
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
121
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
+29:28
|
|
|
122
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
+29:31
|
|
|
123
|
|
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
|
|
+30:50
|
|
|
124
|
|
Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers
|
|
+30:57
|
|
|
125
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
+30:59
|
|
|
126
|
|
Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
127
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
|
|
|
128
|
|
Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
129
|
|
Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels
|
|
|
|
|
130
|
|
Juan Martinez (Col) Picnic PostNL
|
|
|
|
|
131
|
|
David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro
|
|
|
|
|
132
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
133
|
|
Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL
|
|
|
|
|
134
|
|
Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
|
|
|
135
|
|
Jasper De Buyst (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
136
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
|
|
|
137
|
|
Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros
|
|
|
|
|
138
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ
|
|
|
|
|
139
|
|
Elia Viviani (Ita) Lotto
|
|
|
|
|
140
|
|
Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis
|
|
|
|
|
141
|
|
Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers
|
|
|
|
|
142
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
143
|
|
Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers
|
|
|
|
|
144
|
|
Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
145
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
+31:34
|
|
|
146
|
|
Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
147
|
|
Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
148
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
149
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
|
|
|
150
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
+31:42
|
|
|
151
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty
|
|
|
|
|
152
|
|
Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
+32:01
|
|
|
153
|
|
Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG
|
|
+32:07
|
|
|
154
|
|
Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
155
|
|
Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
+32:27
|
|
|
156
|
|
Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL
|
|
+32:34
|
|
|
157
|
|
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+35:25
|
|
|
DNS
|
|
Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team
|
|
0
|
|
|
Промежуточный спринт. Entragu Sprint Intermedio - 89.9 км
|
|
|
1
|
|
Dion Smith (NZL) Intermarche - Wanty
|
|
20
|
|
|
2
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
17
|
|
|
3
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
15
|
|
|
4
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL
|
|
13
|
|
|
5
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
10
|
|
|
Финиш
|
|
|
1
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
20
|
|
|
2
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
17
|
|
|
3
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
15
|
|
|
4
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
13
|
|
|
5
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
11
|
|
|
6
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
10
|
|
|
7
|
|
Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech
|
|
9
|
|
|
8
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
8
|
|
|
9
|
|
Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike
|
|
7
|
|
|
10
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
6
|
|
|
11
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
5
|
|
|
12
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
4
|
|
|
13
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
3
|
|
|
14
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
2
|
|
|
15
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
1
|
|
|
Горная премия 3 кат. Alto Del Tenebreo - 69.5 км
|
|
|
1
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
3
|
|
|
2
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step
|
|
2
|
|
|
3
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
1
|
|
|
Горная премия 1 кат. San Lorenzo - 102.1 км
|
|
|
1
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
10
|
|
|
2
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
6
|
|
|
3
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
4
|
|
|
4
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
2
|
|
|
5
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
1
|
|
|
Горная премия 1 кат. La Farrapona - 135.9 км
|
|
|
1
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
10
|
|
|
2
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
6
|
|
|
3
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
4
|
|
|
4
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
2
|
|
|
5
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
1
|
|
|
Командный зачет этапа
|
|
|
1
|
|
UAE Team Emirates XRG (UAE)
|
|
11:28:31
|
|
|
2
|
|
Visma - Lease a Bike (Ned)
|
|
0:00:28
|
|
|
3
|
|
Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)
|
|
0:06:16
|
|
|
4
|
|
Bahrain Victorious (Brn)
|
|
0:10:52
|
|
|
5
|
|
Caja Rural - Seguros RGA (Spa)
|
|
0:15:45
|
|
|
6
|
|
Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)
|
|
0:21:11
|
|
|
7
|
|
Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)
|
|
0:24:22
|
|
|
8
|
|
Israel - Premier Tech (Isr)
|
|
0:30:06
|
|
|
9
|
|
Soudal Quick Step (Bel)
|
|
0:33:08
|
|
|
10
|
|
XDS Astana Team (Kaz)
|
|
0:38:54
|
|
|
11
|
|
Team Picnic PostNL (Ned)
|
|
0:40:21
|
|
|
12
|
|
Lidl-Trek (USA)
|
|
0:51:30
|
|
|
13
|
|
Burgos - Burpellet - BH (Spa)
|
|
0:52:49
|
|
|
14
|
|
EF Education-EasyPost (USA)
|
|
0:53:46
|
|
|
15
|
|
Intermarche - Wanty (Bel)
|
|
0:54:41
|
|
|
16
|
|
Cofidis (Fra)
|
|
0:55:19
|
|
|
17
|
|
Jayco AlUla (Aus)
|
|
0:56:12
|
|
|
18
|
|
Arkea - B&B Hotels (Fra)
|
|
01:00:01
|
|
|
19
|
|
Lotto (Bel)
|
|
01:01:36
|
|
|
20
|
|
Movistar (Spa)
|
|
01:06:55
|
|
|
21
|
|
INEOS Grenadiers (GBr)
|
|
01:13:53
|
|
|
22
|
|
Groupama - FDJ (Fra)
|
|
01:14:59
|
|
|
23
|
|
Alpecin-Deceuninck (Bel)
|
|
01:19:47
|
|
|
Генеральная классификация после 14 этапа
|
|
|
1
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
53:19:49
|
|
|
2
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
+48
|
|
|
3
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
+2:38
|
|
|
4
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+3:10
|
|
|
5
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
+3:30
|
|
|
6
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+4:21
|
|
|
7
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
+4:53
|
|
|
8
|
|
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
+5:46
|
|
|
9
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
+6:33
|
|
|
10
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
+8:52
|
|
|
11
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
+11:48
|
|
|
12
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+16:18
|
|
|
13
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
+18:57
|
|
|
14
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+19:26
|
|
|
15
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+22:15
|
|
|
16
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
+25:29
|
|
|
17
|
|
Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty
|
|
+26:36
|
|
|
18
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
+29:13
|
|
|
19
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
+33:22
|
|
|
20
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
+42:23
|
|
|
21
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
+44:15
|
|
|
22
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
+45:10
|
|
|
23
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step
|
|
+47:01
|
|
|
24
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+48:59
|
|
|
25
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
+52:53
|
|
|
26
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
+56:22
|
|
|
27
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
+57:57
|
|
|
28
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
+59:02
|
|
|
29
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
+1:03:41
|
|
|
30
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
+1:04:38
|
|
|
31
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
+1:06:23
|
|
|
32
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
+1:07:45
|
|
|
33
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
+1:07:54
|
|
|
34
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
+1:09:37
|
|
|
35
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
+1:12:17
|
|
|
36
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
+1:17:58
|
|
|
37
|
|
Wout Poels (Ned) XDS Astana Team
|
|
+1:18:01
|
|
|
38
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+1:19:38
|
|
|
39
|
|
Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
+1:23:40
|
|
|
40
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
+1:23:41
|
|
|
41
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r
|
|
+1:25:34
|
|
|
42
|
|
Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team
|
|
+1:27:16
|
|
|
43
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
+1:28:06
|
|
|
44
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
+1:28:52
|
|
|
45
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
+1:30:21
|
|
|
46
|
|
Javier Romo (Esp) Movistar Team
|
|
+1:30:23
|
|
|
47
|
|
Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech
|
|
+1:31:22
|
|
|
48
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
+1:31:59
|
|
|
49
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+1:33:56
|
|
|
50
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
+1:34:44
|
|
|
51
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
+1:37:07
|
|
|
52
|
|
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
|
|
+1:38:32
|
|
|
53
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+1:39:27
|
|
|
54
|
|
Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+1:39:29
|
|
|
55
|
|
Juan Martinez (Col) Picnic PostNL
|
|
+1:42:51
|
|
|
56
|
|
Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers
|
|
+1:44:25
|
|
|
57
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
+1:44:29
|
|
|
58
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
+1:47:15
|
|
|
59
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+1:50:04
|
|
|
60
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
+1:50:16
|
|
|
61
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
+1:50:45
|
|
|
62
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+1:51:25
|
|
|
63
|
|
Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL
|
|
+1:52:19
|
|
|
64
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
+1:53:02
|
|
|
65
|
|
Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r
|
|
+1:53:29
|
|
|
66
|
|
Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers
|
|
+1:54:25
|
|
|
67
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL
|
|
+1:54:38
|
|
|
68
|
|
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+1:55:41
|
|
|
69
|
|
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+1:58:02
|
|
|
70
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+1:59:12
|
|
|
71
|
|
Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
+2:00:11
|
|
|
72
|
|
Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
+2:00:17
|
|
|
73
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
+2:00:36
|
|
|
74
|
|
Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step
|
|
+2:00:45
|
|
|
75
|
|
Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious
|
|
+2:03:25
|
|
|
76
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
+2:03:47
|
|
|
77
|
|
Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ
|
|
+2:04:15
|
|
|
78
|
|
Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers
|
|
+2:04:31
|
|
|
79
|
|
Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team
|
|
+2:05:42
|
|
|
80
|
|
David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+2:07:30
|
|
|
81
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+2:07:31
|
|
|
82
|
|
Jesus Herrada (Esp) Cofidis
|
|
+2:07:33
|
|
|
83
|
|
Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros
|
|
+2:08:12
|
|
|
84
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
+2:09:17
|
|
|
85
|
|
Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious
|
|
+2:10:48
|
|
|
86
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
+2:11:49
|
|
|
87
|
|
Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+2:16:40
|
|
|
88
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+2:17:07
|
|
|
89
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+2:17:49
|
|
|
90
|
|
David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+2:19:21
|
|
|
91
|
|
Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+2:19:38
|
|
|
92
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
+2:20:36
|
|
|
93
|
|
Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious
|
|
+2:21:43
|
|
|
94
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
+2:24:09
|
|
|
95
|
|
Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis
|
|
+2:24:26
|
|
|
96
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
+2:25:10
|
|
|
97
|
|
Jonas Gregaard (Den) Lotto
|
|
+2:25:35
|
|
|
98
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros
|
|
+2:26:13
|
|
|
99
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+2:26:24
|
|
|
100
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+2:27:24
|
|
|
101
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
+2:27:35
|
|
|
102
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
+2:28:58
|
|
|
103
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
+2:29:42
|
|
|
104
|
|
Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty
|
|
|
|
|
105
|
|
Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+2:30:23
|
|
|
106
|
|
Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla
|
|
+2:31:12
|
|
|
107
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
+2:36:45
|
|
|
108
|
|
Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech
|
|
+2:36:49
|
|
|
109
|
|
Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+2:37:19
|
|
|
110
|
|
Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla
|
|
+2:38:05
|
|
|
111
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+2:38:16
|
|
|
112
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
+2:39:12
|
|
|
113
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+2:40:50
|
|
|
114
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
+2:41:27
|
|
|
115
|
|
Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla
|
|
+2:41:28
|
|
|
116
|
|
Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+2:42:05
|
|
|
117
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+2:42:35
|
|
|
118
|
|
Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+2:43:08
|
|
|
119
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+2:44:14
|
|
|
120
|
|
Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
+2:44:51
|
|
|
121
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty
|
|
+2:45:35
|
|
|
122
|
|
Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro
|
|
+2:46:12
|
|
|
123
|
|
Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty
|
|
+2:47:15
|
|
|
124
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
+2:48:28
|
|
|
125
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+2:48:44
|
|
|
126
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
+2:49:27
|
|
|
127
|
|
Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
|
+2:49:35
|
|
|
128
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+2:53:15
|
|
|
129
|
|
Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck
|
|
+2:54:08
|
|
|
130
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
+2:54:15
|
|
|
131
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+2:55:38
|
|
|
132
|
|
Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
+2:57:21
|
|
|
133
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
+2:58:04
|
|
|
134
|
|
Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers
|
|
+2:58:14
|
|
|
135
|
|
Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+2:58:57
|
|
|
136
|
|
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
|
|
+2:59:07
|
|
|
137
|
|
Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers
|
|
+2:59:42
|
|
|
138
|
|
Jasper De Buyst (Bel) Lotto
|
|
+3:03:05
|
|
|
139
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
+3:05:22
|
|
|
140
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+3:10:08
|
|
|
141
|
|
Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+3:10:40
|
|
|
142
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
+3:11:42
|
|
|
143
|
|
Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
+3:14:20
|
|
|
144
|
|
Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL
|
|
+3:15:49
|
|
|
145
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
+3:16:43
|
|
|
146
|
|
Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+3:17:15
|
|
|
147
|
|
Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek
|
|
+3:18:27
|
|
|
148
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
+3:19:38
|
|
|
149
|
|
Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG
|
|
+3:19:53
|
|
|
150
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+3:21:01
|
|
|
151
|
|
Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels
|
|
+3:21:29
|
|
|
152
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech
|
|
+3:22:26
|
|
|
153
|
|
Elia Viviani (Ita) Lotto
|
|
+3:25:47
|
|
|
154
|
|
Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek
|
|
+3:26:08
|
|
|
155
|
|
Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis
|
|
+3:36:13
|
|
|
156
|
|
Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL
|
|
+3:37:00
|
|
|
157
|
|
Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
+3:47:53
|
|
|
Классификация по очкам после 14 этапа
|
|
|
1
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
192
|
|
|
2
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
139
|
|
|
3
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
111
|
|
|
4
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
105
|
|
|
5
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
105
|
|
|
6
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
86
|
|
|
7
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
74
|
|
|
8
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
69
|
|
|
9
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
64
|
|
|
10
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
62
|
|
|
11
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
61
|
|
|
12
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
57
|
|
|
13
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
47
|
|
|
14
|
|
Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers
|
|
46
|
|
|
15
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
46
|
|
|
16
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
42
|
|
|
17
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
42
|
|
|
18
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
41
|
|
|
19
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
40
|
|
|
20
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
40
|
|
|
21
|
|
Javier Romo (Esp) Movistar Team
|
|
40
|
|
|
22
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
39
|
|
|
23
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
39
|
|
|
24
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
34
|
|
|
25
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
34
|
|
|
26
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
31
|
|
|
27
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
31
|
|
|
28
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step
|
|
30
|
|
|
29
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
30
|
|
|
30
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
30
|
|
|
31
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
30
|
|
|
32
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
27
|
|
|
33
|
|
Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike
|
|
26
|
|
|
34
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
26
|
|
|
35
|
|
Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech
|
|
25
|
|
|
36
|
|
David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro
|
|
25
|
|
|
37
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
24
|
|
|
38
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
24
|
|
|
39
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
24
|
|
|
40
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
23
|
|
|
41
|
|
Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
22
|
|
|
42
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
20
|
|
|
43
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
20
|
|
|
44
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
20
|
|
|
45
|
|
Dion Smith (NZL) Intermarche - Wanty
|
|
20
|
|
|
46
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
20
|
|
|
47
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
20
|
|
|
48
|
|
Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
19
|
|
|
49
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
19
|
|
|
50
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
17
|
|
|
51
|
|
Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
17
|
|
|
52
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros
|
|
17
|
|
|
53
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
17
|
|
|
54
|
|
Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels
|
|
17
|
|
|
55
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
16
|
|
|
56
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
15
|
|
|
57
|
|
Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers
|
|
15
|
|
|
58
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
15
|
|
|
59
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
15
|
|
|
60
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
15
|
|
|
61
|
|
Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
15
|
|
|
62
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
13
|
|
|
63
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
13
|
|
|
64
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
13
|
|
|
65
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL
|
|
13
|
|
|
66
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
13
|
|
|
67
|
|
Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ
|
|
13
|
|
|
68
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
13
|
|
|
69
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
13
|
|
|
70
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
12
|
|
|
71
|
|
Juan Martinez (Col) Picnic PostNL
|
|
11
|
|
|
72
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
11
|
|
|
73
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
11
|
|
|
74
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
10
|
|
|
75
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
10
|
|
|
76
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
10
|
|
|
77
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
10
|
|
|
78
|
|
Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro
|
|
10
|
|
|
79
|
|
Elia Viviani (Ita) Lotto
|
|
10
|
|
|
80
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
9
|
|
|
81
|
|
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
|
|
8
|
|
|
82
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
7
|
|
|
83
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
6
|
|
|
84
|
|
Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
6
|
|
|
85
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
5
|
|
|
86
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
5
|
|
|
87
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
5
|
|
|
88
|
|
Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis
|
|
5
|
|
|
89
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro
|
|
3
|
|
|
90
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
2
|
|
|
91
|
|
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
|
|
2
|
|
|
92
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
2
|
|
|
93
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
1
|
|
|
94
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
-5
|
|
|
Горная классификация после 14 этапа
|
|
|
1
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
46
|
|
|
2
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
39
|
|
|
3
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
29
|
|
|
4
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
26
|
|
|
5
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
26
|
|
|
6
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
25
|
|
|
7
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
21
|
|
|
8
|
|
Javier Romo (Esp) Movistar Team
|
|
20
|
|
|
9
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
20
|
|
|
10
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
18
|
|
|
11
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
13
|
|
|
12
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
12
|
|
|
13
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
12
|
|
|
14
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
11
|
|
|
15
|
|
Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike
|
|
11
|
|
|
16
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
10
|
|
|
17
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
10
|
|
|
18
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
8
|
|
|
19
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
8
|
|
|
20
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
7
|
|
|
21
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
7
|
|
|
22
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step
|
|
7
|
|
|
23
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
7
|
|
|
24
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
6
|
|
|
25
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
6
|
|
|
26
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
5
|
|
|
27
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
4
|
|
|
28
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
4
|
|
|
29
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
3
|
|
|
30
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
3
|
|
|
31
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
3
|
|
|
32
|
|
Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
3
|
|
|
33
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
3
|
|
|
34
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
2
|
|
|
35
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
2
|
|
|
36
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
2
|
|
|
37
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
1
|
|
|
38
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
1
|
|
|
39
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
1
|
|
|
40
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
1
|
|
|
41
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
1
|
|
|
42
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
1
|
|
|
43
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
1
|
|
|
44
|
|
Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla
|
|
1
|
|
|
45
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
1
|
|
|
Молодежная классификация после 14 этапа
|
|
|
1
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
53:24:10
|
|
|
2
|
|
Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech
|
|
+32
|
|
|
3
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
+14:36
|
|
|
4
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+15:05
|
|
|
5
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+17:54
|
|
|
6
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
+39:54
|
|
|
7
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
+40:49
|
|
|
8
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step
|
|
+42:40
|
|
|
9
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
+48:32
|
|
|
10
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
+1:02:02
|
|
|
11
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
+1:03:24
|
|
|
12
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
+1:07:56
|
|
|
13
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+1:15:17
|
|
|
14
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
+1:27:38
|
|
|
15
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
+1:30:23
|
|
|
16
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+1:35:06
|
|
|
17
|
|
Juan Martinez (Col) Picnic PostNL
|
|
+1:38:30
|
|
|
18
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
+1:40:08
|
|
|
19
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+1:45:43
|
|
|
20
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
+1:45:55
|
|
|
21
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
+1:46:24
|
|
|
22
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+1:47:04
|
|
|
23
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
+1:48:41
|
|
|
24
|
|
Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers
|
|
+1:50:04
|
|
|
25
|
|
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+1:51:20
|
|
|
26
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+1:54:51
|
|
|
27
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
+1:56:15
|
|
|
28
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+2:03:10
|
|
|
29
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
+2:04:56
|
|
|
30
|
|
Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious
|
|
+2:06:27
|
|
|
31
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
+2:07:28
|
|
|
32
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+2:12:46
|
|
|
33
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
+2:16:15
|
|
|
34
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
+2:19:48
|
|
|
35
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
+2:20:49
|
|
|
36
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+2:23:03
|
|
|
37
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
+2:24:37
|
|
|
38
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
+2:32:24
|
|
|
39
|
|
Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+2:32:58
|
|
|
40
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+2:33:55
|
|
|
41
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
+2:34:51
|
|
|
42
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+2:36:29
|
|
|
43
|
|
Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+2:37:44
|
|
|
44
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+2:39:53
|
|
|
45
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty
|
|
+2:41:14
|
|
|
46
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
+2:45:06
|
|
|
47
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+2:48:54
|
|
|
48
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
+2:49:54
|
|
|
49
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
+2:53:43
|
|
|
50
|
|
Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+2:54:36
|
|
|
51
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+3:05:47
|
|
|
52
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
+3:07:21
|
|
|
53
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
+3:12:22
|
|
|
54
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
+3:15:17
|
|
|
55
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech
|
|
+3:18:05
|
|
|
56
|
|
Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL
|
|
+3:32:39
|
|
|
Командная классификация после 14 этапа
|
|
|
1
|
|
UAE Team Emirates XRG (UAE)
|
|
159:08:38
|
|
|
2
|
|
Visma - Lease a Bike (Ned)
|
|
0:08:00
|
|
|
3
|
|
Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)
|
|
01:04:27
|
|
|
4
|
|
Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)
|
|
01:17:26
|
|
|
5
|
|
XDS Astana Team (Kaz)
|
|
01:18:55
|
|
|
6
|
|
Caja Rural - Seguros RGA (Spa)
|
|
01:23:19
|
|
|
7
|
|
Bahrain Victorious (Brn)
|
|
01:27:25
|
|
|
8
|
|
Soudal Quick Step (Bel)
|
|
01:37:55
|
|
|
9
|
|
Israel - Premier Tech (Isr)
|
|
02:14:24
|
|
|
10
|
|
Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)
|
|
02:33:16
|
|
|
11
|
|
Lidl-Trek (USA)
|
|
02:34:36
|
|
|
12
|
|
INEOS Grenadiers (GBr)
|
|
02:47:18
|
|
|
13
|
|
Movistar (Spa)
|
|
03:02:58
|
|
|
14
|
|
Groupama - FDJ (Fra)
|
|
03:05:37
|
|
|
15
|
|
Team Picnic PostNL (Ned)
|
|
03:08:12
|
|
|
16
|
|
EF Education-EasyPost (USA)
|
|
03:44:26
|
|
|
17
|
|
Jayco AlUla (Aus)
|
|
03:45:25
|
|
|
18
|
|
Intermarche - Wanty (Bel)
|
|
04:06:30
|
|
|
19
|
|
Burgos - Burpellet - BH (Spa)
|
|
04:20:54
|
|
|
20
|
|
Arkea - B&B Hotels (Fra)
|
|
04:48:31
|
|
|
21
|
|
Cofidis (Fra)
|
|
05:04:25
|
|
|
22
|
|
Lotto (Bel)
|
|
05:28:38
|
|
|
23
|
|
Alpecin-Deceuninck (Bel)
|
|
06:21:17
|
