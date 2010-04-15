Вуэльта Испании-2025. Результаты 5 этапа

- Категория:
|
|
Фигерас - Фигерас (TTT), 24,1 км
|
|
|
1
|
|
UAE Team Emirates XRG (UAE)
|
|
25'26"41
|
|
|
2
|
|
Visma - Lease a Bike (Ned)
|
|
+07"81
|
|
|
3
|
|
Lidl-Trek (USA)
|
|
+09"01
|
|
|
4
|
|
Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)
|
|
+12"30
|
|
|
5
|
|
INEOS Grenadiers (GBr)
|
|
+16"32
|
|
|
6
|
|
Movistar (Spa)
|
|
+17"13
|
|
|
7
|
|
Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)
|
|
+17"46
|
|
|
8
|
|
Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)
|
|
+22"42
|
|
|
9
|
|
Groupama - FDJ (Fra)
|
|
+24"02
|
|
|
10
|
|
Lotto (Bel)
|
|
+26"98
|
|
|
11
|
|
Bahrain Victorious (Brn)
|
|
+31"54
|
|
|
12
|
|
Arkea - B&B Hotels (Fra)
|
|
+36"40
|
|
|
13
|
|
Intermarche - Wanty (Bel)
|
|
+39"10
|
|
|
14
|
|
EF Education-EasyPost (USA)
|
|
+39"57
|
|
|
15
|
|
Alpecin-Deceuninck (Bel)
|
|
+42"00
|
|
|
16
|
|
Jayco AlUla (Aus)
|
|
+43"85
|
|
|
17
|
|
Soudal Quick Step (Bel)
|
|
+48"53
|
|
|
18
|
|
Team Picnic PostNL (Ned)
|
|
+53"16
|
|
|
19
|
|
Israel - Premier Tech (Isr)
|
|
+54"41
|
|
|
20
|
|
Cofidis (Fra)
|
|
+56"86
|
|
|
21
|
|
Caja Rural - Seguros RGA (Spa)
|
|
+01'17"83
|
|
|
22
|
|
XDS Astana Team (Kaz)
|
|
+01'35"52
|
|
|
23
|
|
Burgos - Burpellet - BH (Spa)
|
|
+01'44"19
|
|
|
отс. 7.8 км
|
|
|
1
|
|
INEOS Grenadiers (GBr)
|
|
07'56"95
|
|
|
2
|
|
UAE Team Emirates XRG (UAE)
|
|
1
|
|
|
3
|
|
Visma - Lease a Bike (Ned)
|
|
+03"03
|
|
|
4
|
|
Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)
|
|
+04"51
|
|
|
5
|
|
Groupama - FDJ (Fra)
|
|
+06"28
|
|
|
6
|
|
Lidl-Trek (USA)
|
|
+09"27
|
|
|
7
|
|
Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)
|
|
+09"80
|
|
|
8
|
|
Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)
|
|
+13"23
|
|
|
9
|
|
Bahrain Victorious (Brn)
|
|
+15"03
|
|
|
10
|
|
Jayco AlUla (Aus)
|
|
+17"41
|
|
|
11
|
|
Soudal Quick Step (Bel)
|
|
+17"77
|
|
|
12
|
|
Movistar (Spa)
|
|
+20"27
|
|
|
13
|
|
Arkea - B&B Hotels (Fra)
|
|
+20"30
|
|
|
14
|
|
Lotto (Bel)
|
|
+26"64
|
|
|
15
|
|
Cofidis (Fra)
|
|
+28"49
|
|
|
16
|
|
EF Education-EasyPost (USA)
|
|
+29"10
|
|
|
17
|
|
Intermarche - Wanty (Bel)
|
|
+30"06
|
|
|
18
|
|
XDS Astana Team (Kaz)
|
|
+30"43
|
|
|
19
|
|
Alpecin-Deceuninck (Bel)
|
|
+34"68
|
|
|
20
|
|
Team Picnic PostNL (Ned)
|
|
+35"26
|
|
|
21
|
|
Caja Rural - Seguros RGA (Spa)
|
|
+44"50
|
|
|
22
|
|
Burgos - Burpellet - BH (Spa)
|
|
+44"88
|
|
|
23
|
|
Israel - Premier Tech (Isr)
|
|
+47"29
|
|
|
Отс. 16,6 км
|
|
|
1
|
|
Lidl-Trek (USA)
|
|
17'30"69
|
|
|
2
|
|
INEOS Grenadiers (GBr)
|
|
+01"06
|
|
|
3
|
|
UAE Team Emirates XRG (UAE)
|
|
+04"74
|
|
|
4
|
|
Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)
|
|
+10"29
|
|
|
5
|
|
Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)
|
|
+10"44
|
|
|
6
|
|
Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)
|
|
+11"11
|
|
|
7
|
|
Movistar (Spa)
|
|
+11"20
|
|
|
8
|
|
Lotto (Bel)
|
|
+12"54
|
|
|
9
|
|
Jayco AlUla (Aus)
|
|
+16"46
|
|
|
10
|
|
Visma - Lease a Bike (Ned)
|
|
+17"47
|
|
|
11
|
|
Arkea - B&B Hotels (Fra)
|
|
+19"50
|
|
|
12
|
|
EF Education-EasyPost (USA)
|
|
+24"03
|
|
|
13
|
|
Intermarche - Wanty (Bel)
|
|
+25"70
|
|
|
14
|
|
Bahrain Victorious (Brn)
|
|
+25"83
|
|
|
15
|
|
Groupama - FDJ (Fra)
|
|
+27"17
|
|
|
16
|
|
Alpecin-Deceuninck (Bel)
|
|
+29"00
|
|
|
17
|
|
Cofidis (Fra)
|
|
+31"35
|
|
|
18
|
|
Team Picnic PostNL (Ned)
|
|
+35"59
|
|
|
19
|
|
Soudal Quick Step (Bel)
|
|
+42"77
|
|
|
20
|
|
Israel - Premier Tech (Isr)
|
|
+53"44
|
|
|
21
|
|
Caja Rural - Seguros RGA (Spa)
|
|
+58"58
|
|
|
22
|
|
Burgos - Burpellet - BH (Spa)
|
|
+01'03"81
|
|
|
23
|
|
XDS Astana Team (Kaz)
|
|
+01'26"04
|
Генеральная классификация после 5 этапа:
1. Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 16:11:24
2. Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG 00:08
3. Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
4. Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
5. Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 00:09
6. David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 00:16
7. Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
8. Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 00:20
9. Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
10. Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 00:22
11. Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team 00:25
12. Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
13. Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro 00:30
14. Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 00:39
15. Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike 00:47
16. Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe 00:48
17. Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 00:51
18. Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla 00:52
19. Javier Romo (Esp) Movistar Team 00:53
20. William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step 00:56
