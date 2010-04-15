VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2025. Результаты 5 этапа

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 5 этапа


 

 

Фигерас - Фигерас (TTT), 24,1 км

 

 

1

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

25'26"41

 

 

2

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

+07"81

 

 

3

 

Lidl-Trek (USA)

 

+09"01

 

 

4

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

+12"30

 

 

5

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

+16"32

 

 

6

 

Movistar (Spa)

 

+17"13

 

 

7

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

+17"46

 

 

8

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

+22"42

 

 

9

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

+24"02

 

 

10

 

Lotto (Bel)

 

+26"98

 

 

11

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

+31"54

 

 

12

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

+36"40

 

 

13

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

+39"10

 

 

14

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

+39"57

 

 

15

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

+42"00

 

 

16

 

Jayco AlUla (Aus)

 

+43"85

 

 

17

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

+48"53

 

 

18

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

+53"16

 

 

19

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

+54"41

 

 

20

 

Cofidis (Fra)

 

+56"86

 

 

21

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

+01'17"83

 

 

22

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

+01'35"52

 

 

23

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

+01'44"19

 

 

 

 

отс. 7.8 км

 

 

1

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

07'56"95

 

 

2

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

1

 

 

3

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

+03"03

 

 

4

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

+04"51

 

 

5

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

+06"28

 

 

6

 

Lidl-Trek (USA)

 

+09"27

 

 

7

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

+09"80

 

 

8

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

+13"23

 

 

9

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

+15"03

 

 

10

 

Jayco AlUla (Aus)

 

+17"41

 

 

11

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

+17"77

 

 

12

 

Movistar (Spa)

 

+20"27

 

 

13

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

+20"30

 

 

14

 

Lotto (Bel)

 

+26"64

 

 

15

 

Cofidis (Fra)

 

+28"49

 

 

16

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

+29"10

 

 

17

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

+30"06

 

 

18

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

+30"43

 

 

19

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

+34"68

 

 

20

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

+35"26

 

 

21

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

+44"50

 

 

22

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

+44"88

 

 

23

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

+47"29

 

 

 

Отс. 16,6 км

 

 

1

 

Lidl-Trek (USA)

 

17'30"69

 

 

2

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

+01"06

 

 

3

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

+04"74

 

 

4

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

+10"29

 

 

5

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

+10"44

 

 

6

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

+11"11

 

 

7

 

Movistar (Spa)

 

+11"20

 

 

8

 

Lotto (Bel)

 

+12"54

 

 

9

 

Jayco AlUla (Aus)

 

+16"46

 

 

10

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

+17"47

 

 

11

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

+19"50

 

 

12

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

+24"03

 

 

13

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

+25"70

 

 

14

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

+25"83

 

 

15

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

+27"17

 

 

16

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

+29"00

 

 

17

 

Cofidis (Fra)

 

+31"35

 

 

18

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

+35"59

 

 

19

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

+42"77

 

 

20

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

+53"44

 

 

21

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

+58"58

 

 

22

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

+01'03"81

 

 

23

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

+01'26"04

 

  

 

Генеральная классификация после 5 этапа: 
1. Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 16:11:24
2. Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG 00:08
3. Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
4. Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
5. Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 00:09
6. David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 00:16
7. Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
8. Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 00:20
9. Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
10. Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 00:22
11. Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team 00:25
12. Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
13. Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro 00:30
14. Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 00:39
15. Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike 00:47
16. Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe 00:48
17. Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 00:51
18. Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla 00:52
19. Javier Romo (Esp) Movistar Team 00:53
20. William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step 00:56

 

 

Вуэльта Испании-2025. Превью

Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

Вуэльта Испании-2024. Результаты 3 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании-2025 Гран-тур Vuelta a Espana командная гонка на время командная разделка Мировой Тур UCI UAE Team Emirates XRG

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 20.10.2020

    мне показалось или вс же время по четвертому, а не по пятому гонщику?

    1. MVDP

      Сегодня, 19:35 | Регистрация: 3.10.2020

      По четвертому.

  2. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 31.05.2014

    Победил, тот кто был сегодня сильнее, но разрывы вообще ни о чем.

  3. qwinter

    Сегодня, 19:35 | Регистрация: 16.07.2021

    А почему по 4 гонщику то засекали?

  4. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 19:52 | Регистрация: 21.05.2023

    Да, если б разделки были б подлиннее, то был бы дополнительный интерес, раздельщики против горняков, кто кого. Вот привёз раздельщик 6 минут горняку на разделке, а потом выживает в горах, стараясь не проиграть эти же 6 минут. А сейчас разделка это чисто косметически горняков между собой немного разрядить. Всё равно всё в горах решается, а на этом спринтерском отрезке и горняк может потерпеть и не проиграть почти ничего. Тем более Погачар на свежачка везде тащит. А так тот же Ремко стал бы уже какой никакой угрозой

  5. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 20:02 | Регистрация: 20.05.2010

    Цинично может, но кувырки Собреро на такой скорости спасли его от серьезных травм... могло быть хуже... 

    Очень сильно проехал Трэк и очень неплохо Мувы с Борой... а так впринципе все по составу...  не понял почему так сели Инеос после 1-й отсечки и развалились быстро...

  6. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:09 | Регистрация: 15.04.2010

    Генералка интересно изменилась, Вингегар майку вернул, это естественно, а потом трое из эмиратов.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

23 -29 августа 2025

Tour de l'Avenir

31 августа 2025

Bretagne Classic - Ouest-France

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

27 августа

Olivier Le Gac (Groupama - FDJ)

Umberto Poli (Team Novo Nordisk)

Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team)

Nathan Smith (Team Novo Nordisk)

Sebastian Nielsen (Unibet - Tietema Rockets)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (153)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)