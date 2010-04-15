Тур Чехии-2025. Этап 4. Результаты

- Категория:
Kroměříž, Velké náměstí - Pustevny, 179 км
|
1
|
Peter Jannis
|
Team Vorarlberg
|
4:21:52
|
2
|
Uijtdebroeks Cian
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
3
|
Lecerf Junior
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
4
|
Přidal Tomáš
|
Elkov - Kasper
|
,,
|
5
|
Umba Santiago
|
XDS Astana Development Team
|
,,
|
6
|
Boichis Adrien
|
Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies
|
,,
|
7
|
Fancellu Alessandro
|
Team UKYO
|
,,
|
8
|
Parra José Félix
|
Equipo Kern Pharma
|
,,
|
9
|
Quartucci Lorenzo
|
Team Solution Tech - Vini Fantini
|
,,
|
10
|
Jasch Lennart
|
Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies
|
,,
|
11
|
Tsarenko Kyrylo
|
Team Solution Tech - Vini Fantini
|
0:18
|
12
|
Zeray Nahom
|
Team UKYO
|
0:24
|
13
|
Ballabio Giacomo
|
Hrinkow Advarics
|
,,
|
14
|
Pękala Piotr
|
ATT Investments
|
0:28
|
15
|
Tuckwell Luke
|
Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies
|
0:32
|
16
|
Gutiérrez Jorge
|
Equipo Kern Pharma
|
0:35
|
17
|
Hajek Alexander
|
Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies
|
,,
|
18
|
Gimeno Nil
|
Equipo Kern Pharma
|
0:42
|
19
|
Graat Tijmen
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
20
|
Budziński Marcin
|
ATT Investments
|
0:47
|
21
|
Feldhoffer Bálint
|
Team United Shipping
|
,,
|
22
|
Riška Richard
|
Hrinkow Advarics
|
0:52
|
23
|
Ramos Unai
|
Equipo Kern Pharma
|
,,
|
24
|
Stüssi Colin
|
Team Vorarlberg
|
,,
|
25
|
Walsh Finn
|
CCACHE x BODYWRAP
|
1:06
|
26
|
Budziński Tomasz
|
Voster ATS Team
|
1:09
|
27
|
Cabedo Marc
|
Team UKYO
|
,,
|
28
|
Knox James
|
Soudal Quick-Step
|
1:20
|
29
|
Conti Valerio
|
Team Solution Tech - Vini Fantini
|
,,
|
30
|
Sivok Tomáš
|
Pierre Baguette Cycling
|
1:36
Итоговая генеральная классификация:
|
1
|
Lecerf Junior
|
Soudal Quick-Step
|
15:55:41
|
2
|
Uijtdebroeks Cian
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0:07
|
3
|
Fancellu Alessandro
|
Team UKYO
|
0:08
|
4
|
Peter Jannis
|
Team Vorarlberg
|
0:26
|
5
|
Umba Santiago
|
XDS Astana Development Team
|
0:36
|
6
|
Quartucci Lorenzo
|
Team Solution Tech - Vini Fantini
|
,,
|
7
|
Parra José Félix
|
Equipo Kern Pharma
|
0:42
|
8
|
Hajek Alexander
|
Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies
|
1:11
|
9
|
Jasch Lennart
|
Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies
|
1:12
|
10
|
Graat Tijmen
|
Team Visma | Lease a Bike
|
1:18
|
11
|
Gutiérrez Jorge
|
Equipo Kern Pharma
|
1:22
|
12
|
Tsarenko Kyrylo
|
Team Solution Tech - Vini Fantini
|
1:32
|
13
|
Ballabio Giacomo
|
Hrinkow Advarics
|
,,
|
14
|
Zeray Nahom
|
Team UKYO
|
,,
|
15
|
Pękala Piotr
|
ATT Investments
|
1:37
|
16
|
Přidal Tomáš
|
Elkov - Kasper
|
1:41
|
17
|
Tuckwell Luke
|
Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies
|
1:46
|
18
|
Cabedo Marc
|
Team UKYO
|
2:23
|
19
|
Stüssi Colin
|
Team Vorarlberg
|
2:30
|
20
|
Sivok Tomáš
|
Pierre Baguette Cycling
|
2:50
