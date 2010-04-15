Тур Чехии-2025. Этап 4. Результаты

VeloNEWS
Kroměříž, Velké náměstí - Pustevny, 179 км

 

1

 Peter Jannis

Team Vorarlberg

    

4:21:52

2

 Uijtdebroeks Cian

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

3

 Lecerf Junior

Soudal Quick-Step

    

,,

4

 Přidal Tomáš

Elkov - Kasper

    

,,

5

 Umba Santiago

XDS Astana Development Team

  

,,

6

 Boichis Adrien

Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies

,,

7

 Fancellu Alessandro

Team UKYO

    

,,

8

 Parra José Félix

Equipo Kern Pharma

    

,,

9

 Quartucci Lorenzo

Team Solution Tech - Vini Fantini

,,

10

 Jasch Lennart

Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies

,,

11

 Tsarenko Kyrylo

Team Solution Tech - Vini Fantini

0:18

12

 Zeray Nahom

Team UKYO

    

0:24

13

 Ballabio Giacomo

Hrinkow Advarics

    

,,

14

 Pękala Piotr

ATT Investments

    

0:28

15

 Tuckwell Luke

Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies

0:32

16

 Gutiérrez Jorge

Equipo Kern Pharma

    

0:35

17

 Hajek Alexander

Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies

,,

18

 Gimeno Nil

Equipo Kern Pharma

    

0:42

19

 Graat Tijmen

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

20

 Budziński Marcin

ATT Investments

    

0:47

21

 Feldhoffer Bálint

Team United Shipping

  

,,

22

 Riška Richard

Hrinkow Advarics

    

0:52

23

 Ramos Unai

Equipo Kern Pharma

    

,,

24

 Stüssi Colin

Team Vorarlberg

    

,,

25

 Walsh Finn

CCACHE x BODYWRAP

  

1:06

26

 Budziński Tomasz

Voster ATS Team

    

1:09

27

 Cabedo Marc

Team UKYO

    

,,

28

 Knox James

Soudal Quick-Step

    

1:20

29

 Conti Valerio

Team Solution Tech - Vini Fantini

,,

30

 Sivok Tomáš

Pierre Baguette Cycling

  

1:36

 

 

Итоговая генеральная классификация:

 

1

 Lecerf Junior

Soudal Quick-Step

    

15:55:41

2

 Uijtdebroeks Cian

Team Visma | Lease a Bike

  

0:07

3

 Fancellu Alessandro

Team UKYO

    

0:08

4

 Peter Jannis

Team Vorarlberg

    

0:26

5

 Umba Santiago

XDS Astana Development Team

  

0:36

6

 Quartucci Lorenzo

Team Solution Tech - Vini Fantini

,,

7

 Parra José Félix

Equipo Kern Pharma

    

0:42

8

 Hajek Alexander

Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies

1:11

9

 Jasch Lennart

Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies

1:12

10

 Graat Tijmen

Team Visma | Lease a Bike

  

1:18

11

 Gutiérrez Jorge

Equipo Kern Pharma

    

1:22

12

 Tsarenko Kyrylo

Team Solution Tech - Vini Fantini

1:32

13

 Ballabio Giacomo

Hrinkow Advarics

    

,,

14

 Zeray Nahom

Team UKYO

    

,,

15

 Pękala Piotr

ATT Investments

    

1:37

16

 Přidal Tomáš

Elkov - Kasper

    

1:41

17

 Tuckwell Luke

Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies

1:46

18

 Cabedo Marc

Team UKYO

    

2:23

19

 Stüssi Colin

Team Vorarlberg

    

2:30

20

 Sivok Tomáš

Pierre Baguette Cycling

  

2:50

 

Теги к статье: Тур Чехии-2025 Czech Tour-2025 велогонка категории 2. 1 многодневная велогонка

  Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:18

    Финал был потрясающий, Лидеру всё же удалось взять этот Турнир.

