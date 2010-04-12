Вуэльта Испании-2025. Результаты 20 этапа

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:15
|
|
Робледо-де-Чавела - Бола дель Мундо, 155,8 км
|
|
|
1
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
3:56:23
|
|
|
2
|
|
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
00:11
|
|
|
3
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
00:13
|
|
|
4
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
00:18
|
|
|
5
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
00:22
|
|
|
6
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
00:24
|
|
|
7
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
00:47
|
|
|
8
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
01:11
|
|
|
9
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
01:22
|
|
|
10
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
01:30
|
|
|
11
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
01:45
|
|
|
12
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
01:52
|
|
|
13
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
02:16
|
|
|
14
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
02:21
|
|
|
15
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
02:40
|
|
|
16
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
02:50
|
|
|
17
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
03:06
|
|
|
18
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
03:56
|
|
|
19
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
04:18
|
|
|
20
|
|
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
|
|
04:32
|
|
|
21
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
04:51
|
|
|
22
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
04:54
|
|
|
23
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
05:18
|
|
|
24
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
05:32
|
|
|
25
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
05:43
|
|
|
26
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
05:50
|
|
|
27
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
06:14
|
|
|
28
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
07:03
|
|
|
29
|
|
Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
30
|
|
Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech
|
|
07:17
|
|
|
31
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
07:49
|
|
|
32
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
08:55
|
|
|
33
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
08:59
|
|
|
34
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
09:08
|
|
|
35
|
|
Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
09:22
|
|
|
36
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
09:25
|
|
|
37
|
|
Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty
|
|
|
|
|
38
|
|
Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ
|
|
09:34
|
|
|
39
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
09:48
|
|
|
40
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
10:04
|
|
|
41
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
10:11
|
|
|
42
|
|
Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious
|
|
10:21
|
|
|
43
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
11:05
|
|
|
44
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
45
|
|
Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team
|
|
12:09
|
|
|
46
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
13:01
|
|
|
47
|
|
Wout Poels (Ned) XDS Astana Team
|
|
13:20
|
|
|
48
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
13:40
|
|
|
49
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
13:45
|
|
|
50
|
|
David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro
|
|
14:40
|
|
|
51
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
14:46
|
|
|
52
|
|
Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team
|
|
15:03
|
|
|
53
|
|
Jonas Gregaard (Den) Lotto
|
|
15:32
|
|
|
54
|
|
Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
16:08
|
|
|
55
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
16:10
|
|
|
56
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
17:04
|
|
|
Горная премия 3 кат. Alto De La Escondida - 13.6 км
|
|
|
1
|
|
Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious
|
|
3
|
|
|
2
|
|
Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
2
|
|
|
3
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
1
|
|
|
Горная премия 3 кат. Puerto De La Paradilla - 26.4 км
|
|
|
1
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
3
|
|
|
2
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
2
|
|
|
3
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
1
|
|
|
Горная премия 2 кат. Alto Del León - 59 км
|
|
|
1
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
5
|
|
|
2
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
3
|
|
|
3
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
1
|
|
|
Горная премия 1 кат. Puerto De Navacerrada - 115.8 км
|
|
|
1
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
10
|
|
|
2
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
6
|
|
|
3
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
4
|
|
|
4
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
2
|
|
|
5
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
1
|
|
|
Горная премия высшей кат. Bola Del Mudo - 155.8 км
|
|
|
1
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
15
|
|
|
2
|
|
Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike
|
|
10
|
|
|
3
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
6
|
|
|
4
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
4
|
|
|
5
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
2
|
|
|
6
|
|
Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech
|
|
1
|
|
|
Генеральная классификация после 20 этапа
|
|
|
1
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
72:53:57
|
|
|
2
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
01:16
|
|
|
3
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
03:11
|
|
|
4
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
03:41
|
|
|
5
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
05:55
|
|
|
6
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
07:23
|
|
|
7
|
|
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
07:45
|
|
|
8
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
07:50
|
|
|
9
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
09:48
|
|
|
10
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
12:16
|
|
|
11
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
14:00
|
|
|
12
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
21:31
|
|
|
13
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
28:07
|
|
|
14
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
30:30
|
|
|
15
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
45:38
|
|
|
16
|
|
Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty
|
|
45:39
|
|
|
17
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
46:26
|
|
|
18
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
48:17
|
|
|
19
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
48:30
|
|
|
20
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
50:08
|
|
|
21
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
57:19
|
|
|
22
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
59:23
|
|
|
23
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
1:00:51
|
|
|
24
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
1:04:46
|
|
|
25
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
1:09:30
|
Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа
Вуэльта Испании-2024. Результаты 3 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 5 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 6 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 7 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 8 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 9 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 10 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 11 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 12 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 13 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 14 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 15 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 16 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 17 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 18 этапа
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (23)
- Просмотров
- (674)