Вуэльта Испании-2025. Результаты 20 этапа

Робледо-де-Чавела - Бола дель Мундо, 155,8 км 

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

3:56:23

 

 

2

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

00:11

 

 

3

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

00:13

 

 

4

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

00:18

 

 

5

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

00:22

 

 

6

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

00:24

 

 

7

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

00:47

 

 

8

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

01:11

 

 

9

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

01:22

 

 

10

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

01:30

 

 

11

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

01:45

 

 

12

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

01:52

 

 

13

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

02:16

 

 

14

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

02:21

 

 

15

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

02:40

 

 

16

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

02:50

 

 

17

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

03:06

 

 

18

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

03:56

 

 

19

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

04:18

 

 

20

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

04:32

 

 

21

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

04:51

 

 

22

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

04:54

 

 

23

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

05:18

 

 

24

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

05:32

 

 

25

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

05:43

 

 

26

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

05:50

 

 

27

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

06:14

 

 

28

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

07:03

 

 

29

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

30

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

07:17

 

 

31

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

07:49

 

 

32

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

08:55

 

 

33

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

08:59

 

 

34

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

09:08

 

 

35

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

09:22

 

 

36

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

09:25

 

 

37

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

38

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

09:34

 

 

39

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

09:48

 

 

40

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

10:04

 

 

41

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

10:11

 

 

42

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

10:21

 

 

43

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

11:05

 

 

44

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

45

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

12:09

 

 

46

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

13:01

 

 

47

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

13:20

 

 

48

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

13:40

 

 

49

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

13:45

 

 

50

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

14:40

 

 

51

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

14:46

 

 

52

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

15:03

 

 

53

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

15:32

 

 

54

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

16:08

 

 

55

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

16:10

 

 

56

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

17:04

 

 

 

 

Горная премия 3 кат. Alto De La Escondida - 13.6 км

 

 

1

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

3

 

 

2

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

2

 

 

3

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

1

 

 

 

Горная премия 3 кат. Puerto De La Paradilla - 26.4 км

 

 

1

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

3

 

 

2

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

2

 

 

3

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

1

 

 

 

Горная премия 2 кат. Alto Del León - 59 км

 

 

1

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

5

 

 

2

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

3

 

 

3

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

1

 

 

 

Горная премия 1 кат. Puerto De Navacerrada - 115.8 км

 

 

1

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

10

 

 

2

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

6

 

 

3

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

4

 

 

4

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

2

 

 

5

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

1

 

 

 

Горная премия высшей кат. Bola Del Mudo - 155.8 км

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

15

 

 

2

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

10

 

 

3

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

6

 

 

4

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

4

 

 

5

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

2

 

 

6

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

1

 

 

 

 

 

Генеральная классификация после 20 этапа

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

72:53:57

 

 

2

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

01:16

 

 

3

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

03:11

 

 

4

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

03:41

 

 

5

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

05:55

 

 

6

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

07:23

 

 

7

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

07:45

 

 

8

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

07:50

 

 

9

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

09:48

 

 

10

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

12:16

 

 

11

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

14:00

 

 

12

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

21:31

 

 

13

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

28:07

 

 

14

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

30:30

 

 

15

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

45:38

 

 

16

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

45:39

 

 

17

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

46:26

 

 

18

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

48:17

 

 

19

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

48:30

 

 

20

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

50:08

 

 

21

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

57:19

 

 

22

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

59:23

 

 

23

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

1:00:51

 

 

24

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

1:04:46

 

 

25

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

1:09:30

 

 

  1. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 18:18 | Регистрация: 21.05.2023

    Это было не Погги шоу, но Вини тоже может побеждать с отрывом

  2. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 18:19 | Регистрация: 12.04.2010

    Гроссмейстер от велоспорта проехал всю гонку в купейном вагоне и в-конце сказал всем "благодарю за внимание")))

  3. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 20.05.2021

    Заткнул всем роганые "чуланчики".

  4. Имя: Алексей

    Стриж

    Сегодня, 18:21 | Регистрация: 14.07.2021

    Йонас, с победой. Это было классно - и правильно сказал Курдюков - в отличии от Тура тут все было интересно и очень живо, нерв был. Следующая Джиро давай ! А Тур пусть едет Погачар и втрому месту уже +10минут пусть везёт ;) или полчаса как сказал опять же Курдюков

  5. Имя: Drew

    ittrainbow

    Сегодня, 18:22 | Регистрация: 16.07.2022

    пресноватая вышла Вуэльта

     

    две суперкоманды приехали решать свои задачи и они не пересекались

     

    поздравляем Эмираты с рекордом по победам, Рабобанк с двумя гранд-турами

  6. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    Сегодня, 18:22 | Регистрация: 7.07.2021

    Все закономерно!

  7. Имя: Алексей

    Стриж

    Сегодня, 18:22 | Регистрация: 14.07.2021

    Йонас - ты первый среди людей ,,в отличии от биоробота

  8. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 18:23 | Регистрация: 30.09.2019

    ну наконец-то, отмучились.

    Вингегора, есестественно, с Победой, но лично меня впечатлила на этой обрезной Вуэльте Гороховая майка: Вайн - силён!

     

     

  9. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:24 | Регистрация: 31.05.2014

    Пидкок красава, а в основном колхоз во главе с председателем Вини.

    Ричителло всеж отобрал майку лучшего молодого.

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Сегодня, 18:26 | Регистрация: 30.09.2019

      "Ричителло всеж отобрал майку лучшего молодого."
      ==

      блее..

  10. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    Сегодня, 18:26 | Регистрация: 7.07.2021

    Вообщем, если кто-то из двух биороботов участвует, остальные борятся только за оставшиеся места

  11. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:28 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Стриж
    Йонас, с победой. Это было классно - и правильно сказал Курдюков - в отличии от Тура тут все было интересно и очень живо, нерв был. Следующая Джиро давай ! А Тур пусть едет Погачар и втрому месту уже +10минут пусть везёт ;) или полчаса как сказал опять же Курдюков

    По поводу винигара мною было сказано ещё до старта, что подиум уже им забронирован изначально, только 2-3 места как косточка на растерзание.

  12. Имя: Алексей

    Стриж

    Сегодня, 18:30 | Регистрация: 14.07.2021

    Ну не скажи , здесь было на тоненького. Йонас ехать Джиро - закрыть гештальд. А Тур пусть едет Словенец и привозить 2 месту полчаса - как сказал Кюрдюков

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 18:38 | Регистрация: 31.05.2014

      Принятие

  13. Имя: Алекс

    zalex567

    Сегодня, 18:30 | Регистрация: 13.03.2015

    Никогда не понимал пренебрежительного отношения к Йонасу некоторых участников данного форума. Я рад его победе. Всё было сделано им и его командой правильно и грамотно. Может быть где-то не очень зрелищно, но сегодня вполне впечатляющее. Ещё и Кусс выдал на такой горище

    1. Имя: Ser Gio

      Ser Gio

      Сегодня, 18:51 | Регистрация: 20.03.2016

      Висма вообще по тактике одна из самых "правильных" команд. УАЕ без Погги - кто в лес, а кто по дрова.

  14. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:32 | Регистрация: 15.04.2010

    Вот и решающий финал Вуэльты. Вингегор всё сделал правильно, сберёг силы на этот этап. И Пидкок молодец, всё же смог удержать 3 место.

  15. Имя: Алексей

    Стриж

    Сегодня, 18:32 | Регистрация: 14.07.2021

    Цитата: zalex567
    Никогда не понимал пренебрежительного отношения к Йонасу некоторых участников данного форума. Я рад его победе. Всё было сделано им и его командой правильно и грамотно. Может быть где-то не очень зрелищно, но сегодня вполне впечатляющее. Ещё и Кусс выдал на такой горище
    Да тут просто банда Погофилов - и они кидаются на всех кто покусится на их божка

  16. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:34 | Регистрация: 30.06.2017

    Серая Вуэльта. Никакого креатива. Не было ощущения праздника и эмоций. Вини выиграл на шару, на грани. Если бы не сократили дистанцию в трое на разделке. еще не факт, что датчанин победил бы. Просто Алмейда понял, что 44 секунды не отыгрывается и не стал рвать свою пятую точку. А вот если бы на разделке отыграл бы хотя бы полминуты, а это он смог бы в лёгкую. то тогда бы не факт, что сегодня Вини удержал бы свою майку. Так, что эта Вуэльта смазанная по всем критериям. Вини на сл. сезон надо ехать Джиро. На туре ему делать нечего ловить. Так хоть будет обладателем трех грантуров. А второе место на туре ни туда, ни сюда. Не потянет он Погачара в ближайшем будущем. Только если у киборга будет какой то форс мажор.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Виталий

      Геродот

      Сегодня, 18:47 | Регистрация: 12.04.2010

      Опа, погофил назвал своего бога киборгом. Это, видимо, тоже "принятие"))

      1. Имя: Alik

        Astanaforever

        Сегодня, 18:56 | Регистрация: 30.06.2017

        Согласен.. Лишь бы не педо.. как некоторые. Не будем показывать пальцем. А Бог у меня один Аллах! Не получится у тебя меня подколоть. Там где ты учился, я преподавал.

        Вся жизнь это гонка.
  17. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:43 | Регистрация: 31.05.2014

    Можно подводить итоги:

    Винни (нежданчик), Алмейда, Пидкок (нежданчик) - подиум

    Педерсен - зелень

    Вайн - грох

    Ричителло - молодой

    ОАЭ - командный зачет

    По этапам:

    ОАЭ - 7

    Альпицин - 3 (4)

    Инеос - 3

    Висма - 3

    ну еще 4 этапа достались везунчикам.

  18. Имя: Алекс

    zalex567

    Сегодня, 18:51 | Регистрация: 13.03.2015

    Цитата: Astanaforever
    Просто Алмейда понял, что 44 секунды не отыгрывается и не стал рвать свою пятую точку
    Не согласен. Когда шли внатяг, было ощущение, что если кто-то из них хоть чуть чуть "капнет", то там не только 44 секунды, а и несколько минут можно потерять

