Вуэльта Испании-2025. Результаты 20 этапа

Робледо-де-Чавела - Бола дель Мундо, 155,8 км

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

Jonas Gregaard (Den) Lotto

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

55

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH