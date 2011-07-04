VeloNEWS
Вуэльта Испании-2025. Результаты 7 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 7 этапа

 

 

 

 

Андорра-ла-Велья - Серлер. Уэска-Ла-Магия, 188 км 

 

 

1

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

4:49:41

 

 

2

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

01:15

 

 

3

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

01:21

 

 

4

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

01:28

 

 

5

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

6

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

 

 

 

7

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

 

 

 

8

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

02:17

 

 

9

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

02:30

 

 

10

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

02:35

 

 

11

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

12

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

13

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

14

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

15

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

16

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

17

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

18

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

19

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

20

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

21

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

22

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

 

 

 

23

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

24

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

03:37

 

 

25

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

26

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

27

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

28

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

29

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

04:19

 

 

30

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

04:21

 

 

31

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

32

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

05:01

 

 

33

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

34

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

05:44

 

 

35

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

 

 

 

36

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

06:32

 

 

37

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

07:59

 

 

38

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

39

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

40

 

Chris Harper (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

41

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

42

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

08:40

 

 

43

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

44

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

45

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

 

 

 

46

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

09:36

 

 

47

 

Paul Ourselin (Fra) Cofidis

 

 

 

 

48

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

49

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

09:54

 

 

50

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

51

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

10:53

 

 

52

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

11:18

 

 

53

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

54

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

12:09

 

 

55

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

12:35

 

 

56

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

12:43

 

 

57

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

13:09

 

 

58

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

 

 

 

59

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

60

 

Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

61

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

62

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

63

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

13:17

 

 

64

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

13:28

 

 

65

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

66

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

 

 

 

67

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

14:51

 

 

68

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

69

 

Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

70

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

71

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

 

 

 

72

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

73

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

 

 

 

74

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

75

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

76

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

77

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

78

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

 

 

 

79

 

Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

80

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

81

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

82

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

83

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

84

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

 

 

 

85

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

86

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

 

 

 

87

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

 

 

 

88

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

89

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

90

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

15:43

 

 

91

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

16:20

 

 

92

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

 

 

 

93

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

17:36

 

 

94

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

 

 

 

95

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

96

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

97

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

98

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

99

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

100

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

101

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

102

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

103

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

104

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

105

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

106

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

 

 

 

107

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

 

 

 

108

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

109

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

 

 

 

110

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

111

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

112

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

 

 

 

113

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

 

 

 

114

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

115

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

116

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

117

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

17:59

 

 

118

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

119

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

18:09

 

 

120

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

121

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

18:15

 

 

122

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

18:26

 

 

123

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

18:29

 

 

124

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

125

 

Oliver Knight (Gbr) Cofidis

 

 

 

 

126

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

127

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

128

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

129

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

130

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

131

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

 

 

 

132

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

 

 

 

133

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

18:51

 

 

134

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

19:29

 

 

135

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

136

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

137

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

138

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

139

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

140

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

 

 

 

141

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

 

 

 

142

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

143

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

 

 

 

144

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

20:31

 

 

145

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

146

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

 

 

 

147

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

20:47

 

 

148

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

149

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

 

 

 

150

 

George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

151

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

21:00

 

 

152

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

22:29

 

 

153

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

22:57

 

 

154

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

155

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

23:40

 

 

156

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

24:20

 

 

157

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

158

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

24:28

 

 

159

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

25:37

 

 

160

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

27:08

 

 

161

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

162

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

163

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

164

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

165

 

Casper Van Uden (Ned) Picnic PostNL

 

28:33

 

 

166

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

167

 

Eric Fagundez (Uru) Burgos - Burpellet - BH

 

29:05

 

 

168

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

29:25

 

 

169

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

30:20

 

 

170

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

171

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

30:53

 

 

172

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

31:04

 

 

DNF

 

Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck

 

0

 

 

DNF

 

Daniel Cavia (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

DNS

 

Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

 

Промежуточный спринт. Benasque - 174 км

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

20

 

 

2

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

17

 

 

3

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

15

 

 

4

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

13

 

 

5

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

10

 

 

 

Финиш

 

 

1

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

20

 

 

2

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

17

 

 

3

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

15

 

 

4

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

13

 

 

5

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

11

 

 

6

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

10

 

 

7

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

9

 

 

8

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

8

 

 

9

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

7

 

 

10

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

6

 

 

11

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

5

 

 

12

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

4

 

 

13

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

3

 

 

14

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2

 

 

15

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

1

 

 

 

Горная премия 1 кат. Port Del Cantó - 37.9 км

 

 

1

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

10

 

 

2

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

6

 

 

3

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

4

 

 

4

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

2

 

 

5

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

1

 

 

 

Горная премия 2 кат. Puerto De La Creu De Perves - 107.7 км

 

 

1

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

5

 

 

2

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

3

 

 

3

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

1

 

 

 

Горная премия 2 кат. Coll De L'Espina - 141.5 км

 

 

1

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

5

 

 

2

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

3

 

 

3

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

1

 

 

 

Горная премия 1 кат. Cerler - 188 км

 

 

1

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

10

 

 

2

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

6

 

 

3

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

4

 

 

4

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

2

 

 

5

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

1

 

 

 

Командный зачет этапа

 

 

1

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

14:34:08

 

 

2

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

02:40

 

 

3

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

05:05

 

 

4

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

09:47

 

 

5

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

10:03

 

 

6

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

11:13

 

 

7

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

12:27

 

 

8

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

13:22

 

 

9

 

Jayco AlUla (Aus)

 

14:09

 

 

10

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

15:58

 

 

11

 

Lotto (Bel)

 

16:58

 

 

12

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

17:54

 

 

13

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

20:09

 

 

14

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

21:38

 

 

15

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

22:03

 

 

16

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

22:59

 

 

17

 

Lidl-Trek (USA)

 

23:48

 

 

18

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

24:07

 

 

19

 

Cofidis (Fra)

 

24:23

 

 

20

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

24:42

 

 

21

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

28:50

 

 

22

 

Movistar (Spa)

 

32:28

 

 

23

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

57:54

 

 

 

Генеральная классификация после 7 этапа

 

 

1

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

25:18:02

 

 

2

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

02:33

 

 

3

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

02:41

 

 

4

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

02:42

 

 

5

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

02:47

 

 

6

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

02:49

 

 

7

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

02:53

 

 

8

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

9

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

02:55

 

 

10

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

02:58

 

 

11

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

03:03

 

 

12

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

03:04

 

 

13

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

03:20

 

 

14

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

03:38

 

 

15

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

03:39

 

 

16

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

03:40

 

 

17

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

03:53

 

 

18

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

04:15

 

 

19

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

04:28

 

 

20

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

04:36

 

 

21

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

04:42

 

 

22

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

04:59

 

 

23

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

06:24

 

 

24

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

06:30

 

 

25

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

07:28

 

 

26

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

07:47

 

 

27

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

08:32

 

 

28

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

08:56

 

 

29

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

09:31

 

 

30

 

Chris Harper (Aus) Jayco AlUla

 

11:22

 

 

31

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

12:12

 

 

32

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

12:23

 

 

33

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

12:32

 

 

34

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

12:43

 

 

35

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

12:50

 

 

36

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

15:23

 

 

37

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

15:33

 

 

38

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

15:47

 

 

39

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

16:02

 

 

40

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

16:10

 

 

41

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

16:41

 

 

42

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

17:29

 

 

43

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

19:43

 

 

44

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

20:00

 

 

45

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

20:22

 

 

46

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

20:47

 

 

47

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

21:13

 

 

48

 

Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team

 

21:55

 

 

49

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

22:50

 

 

50

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

23:09

 

 

51

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

23:28

 

 

52

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

24:11

 

 

53

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

24:18

 

 

54

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

24:39

 

 

55

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

24:54

 

 

56

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

25:10

 

 

57

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

25:17

 

 

58

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

27:14

 

 

59

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

27:16

 

 

60

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

28:02

 

 

61

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

28:13

 

 

62

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

28:34

 

 

63

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

28:37

 

 

64

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

28:50

 

 

65

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

29:58

 

 

66

 

Paul Ourselin (Fra) Cofidis

 

30:25

 

 

67

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

30:38

 

 

68

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

30:53

 

 

69

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

31:04

 

 

70

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

31:09

 

 

71

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

31:10

 

 

72

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

32:28

 

 

73

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

32:36

 

 

74

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

33:04

 

 

75

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

34:26

 

 

76

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

34:32

 

 

77

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

34:46

 

 

78

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

34:59

 

 

79

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

80

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

35:24

 

 

81

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

36:30

 

 

82

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

36:45

 

 

83

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

36:55

 

 

84

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

37:29

 

 

85

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

37:30

 

 

86

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

37:32

 

 

87

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

37:57

 

 

88

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

38:13

 

 

89

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

38:28

 

 

90

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

38:51

 

 

91

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

39:43

 

 

92

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

40:02

 

 

93

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

40:13

 

 

94

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

40:22

 

 

95

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

40:30

 

 

96

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

40:54

 

 

97

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

41:23

 

 

98

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

42:19

 

 

99

 

Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost

 

42:28

 

 

100

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

42:35

 

 

101

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

42:38

 

 

102

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

42:44

 

 

103

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

43:15

 

 

104

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

43:55

 

 

105

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

45:31

 

 

106

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

45:35

 

 

107

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

45:47

 

 

108

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

46:22

 

 

109

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

46:59

 

 

110

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

47:07

 

 

111

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

47:08

 

 

112

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

47:13

 

 

113

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

47:22

 

 

114

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

47:30

 

 

115

 

Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros

 

47:46

 

 

116

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

47:55

 

 

117

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

48:42

 

 

118

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

48:45

 

 

119

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

49:17

 

 

120

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

49:51

 

 

121

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

50:17

 

 

122

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

50:45

 

 

123

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

50:48

 

 

124

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

51:11

 

 

125

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

51:29

 

 

126

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

51:44

 

 

127

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

51:57

 

 

128

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

52:02

 

 

129

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

52:21

 

 

130

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

52:25

 

 

131

 

George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech

 

52:35

 

 

132

 

Eric Fagundez (Uru) Burgos - Burpellet - BH

 

53:09

 

 

133

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

53:14

 

 

134

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

53:21

 

 

135

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

54:04

 

 

136

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

54:39

 

 

137

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

54:40

 

 

138

 

Oliver Knight (Gbr) Cofidis

 

54:55

 

 

139

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

55:19

 

 

140

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

55:54

 

 

141

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

56:17

 

 

142

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

56:28

 

 

143

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

57:31

 

 

144

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

58:15

 

 

145

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

58:28

 

 

146

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

59:15

 

 

147

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

59:30

 

 

148

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

1:01:15

 

 

149

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

1:01:46

 

 

150

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

1:02:01

 

 

151

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

1:02:14

 

 

152

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:02:18

 

 

153

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

1:02:33

 

 

154

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:02:37

 

 

155

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

1:02:55

 

 

156

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

1:04:18

 

 

157

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

1:04:39

 

 

158

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

1:04:41

 

 

159

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:05:20

 

 

160

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

1:05:22

 

 

161

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:06:15

 

 

162

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:06:38

 

 

163

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

1:06:48

 

 

164

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

1:09:11

 

 

165

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

1:10:29

 

 

166

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

1:10:38

 

 

167

 

Casper Van Uden (Ned) Picnic PostNL

 

1:11:46

 

 

168

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

1:11:47

 

 

169

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

1:12:26

 

 

170

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

1:15:34

 

 

171

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

1:17:15

 

 

172

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

1:33:01

 

 

 

Классификация по очкам после 7 этапа

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

98

 

 

2

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

76

 

 

3

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

75

 

 

4

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

75

 

 

5

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

70

 

 

6

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

62

 

 

7

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

46

 

 

8

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

35

 

 

9

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

35

 

 

10

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

32

 

 

11

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

31

 

 

12

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

31

 

 

13

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

30

 

 

14

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

29

 

 

15

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

28

 

 

16

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

26

 

 

17

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

25

 

 

18

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

24

 

 

19

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

24

 

 

20

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

23

 

 

21

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

23

 

 

22

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

23

 

 

23

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

21

 

 

24

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

20

 

 

25

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

20

 

 

26

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

19

 

 

27

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

19

 

 

28

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

18

 

 

29

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

18

 

 

30

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

18

 

 

31

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

17

 

 

32

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

17

 

 

33

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

17

 

 

34

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

35

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

17

 

 

36

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

17

 

 

37

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

38

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

16

 

 

39

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

16

 

 

40

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

15

 

 

41

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

15

 

 

42

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15

 

 

43

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

13

 

 

44

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

13

 

 

45

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

13

 

 

46

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

13

 

 

47

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

13

 

 

48

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

10

 

 

49

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

10

 

 

50

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

10

 

 

51

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

9

 

 

52

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

9

 

 

53

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

7

 

 

54

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

7

 

 

55

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

6

 

 

56

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

6

 

 

57

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

6

 

 

58

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

5

 

 

59

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

5

 

 

60

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

4

 

 

61

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

3

 

 

62

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2

 

 

63

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

2

 

 

64

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

2

 

 

65

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

2

 

 

66

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

1

 

 

 

Горная классификация после 7 этапа

 

 

1

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

34

 

 

2

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

23

 

 

3

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

20

 

 

4

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

18

 

 

5

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

16

 

 

6

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

10

 

 

7

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

8

 

 

8

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

7

 

 

9

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

7

 

 

10

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

6

 

 

11

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

5

 

 

12

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

4

 

 

13

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

3

 

 

14

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

3

 

 

15

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

2

 

 

16

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

2

 

 

17

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

2

 

 

18

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

1

 

 

19

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

1

 

 

20

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

1

 

 

21

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

1

 

 

22

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

1

 

 

23

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1

 

 

 

Молодежная классификация после 7 этапа

 

 

1

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

25:20:55

 

 

2

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

00:27

 

 

3

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

00:46

 

 

4

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

01:22

 

 

5

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

01:49

 

 

6

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

03:31

 

 

7

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

03:37

 

 

8

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

04:35

 

 

9

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

06:38

 

 

10

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

09:19

 

 

11

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

09:30

 

 

12

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

09:50

 

 

13

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

09:57

 

 

14

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

12:54

 

 

15

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

14:36

 

 

16

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

17:07

 

 

17

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

17:54

 

 

18

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

22:01

 

 

19

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

22:24

 

 

20

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

24:23

 

 

21

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

25:20

 

 

22

 

Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers

 

25:44

 

 

23

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

25:57

 

 

24

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

28:11

 

 

25

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

29:43

 

 

26

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

30:11

 

 

27

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

32:06

 

 

28

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

32:31

 

 

29

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

35:04

 

 

30

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

35:20

 

 

31

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

35:58

 

 

32

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

37:37

 

 

33

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

38:30

 

 

34

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

39:26

 

 

35

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

39:42

 

 

36

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

39:51

 

 

37

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

40:22

 

 

38

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

43:29

 

 

39

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

44:20

 

 

40

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

44:29

 

 

41

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

44:37

 

 

42

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

45:49

 

 

43

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

45:52

 

 

44

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

46:58

 

 

45

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

47:52

 

 

46

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

48:18

 

 

47

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

49:32

 

 

48

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

51:11

 

 

49

 

Oliver Knight (Gbr) Cofidis

 

52:02

 

 

50

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

52:26

 

 

51

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

55:35

 

 

52

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

56:37

 

 

53

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

59:08

 

 

54

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

59:25

 

 

55

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

59:40

 

 

56

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

59:44

 

 

57

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

1:00:02

 

 

58

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

1:01:25

 

 

59

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:02:27

 

 

60

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:03:22

 

 

61

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

1:06:18

 

 

62

 

Casper Van Uden (Ned) Picnic PostNL

 

1:08:53

 

 

63

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

1:14:22

 

 

 

Командная классификация после 7 этапа

 

 

1

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

75:04:46"

 

 

2

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

06:37

 

 

3

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

10:47

 

 

4

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

13:36

 

 

5

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

17:04

 

 

6

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

17:55

 

 

7

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

20:30

 

 

8

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

26:50

 

 

9

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

30:35

 

 

10

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

32:45

 

 

11

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

34:02

 

 

12

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

36:38

 

 

13

 

Movistar (Spa)

 

38:08

 

 

14

 

Jayco AlUla (Aus)

 

38:43

 

 

15

 

Lidl-Trek (USA)

 

41:53

 

 

16

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

43:45

 

 

17

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

47:58

 

 

18

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

52:45

 

 

19

 

Cofidis (Fra)

 

1:05:35

 

 

20

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

1:09:32

 

 

21

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

1:21:41

 

 

22

 

Lotto (Bel)

 

1:35:39

 

 

23

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

1:49:24

 

  

 

 

