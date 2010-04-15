Вуэльта Испании-2025. Результаты 18 этапа

- Категория:
|
1
|
|
Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers
|
|
13'00"89
|
|
|
2
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
90
|
|
|
3
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
+07"57
|
|
|
4
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+09"90
|
|
|
5
|
|
Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
+10"11
|
|
|
6
|
|
Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ
|
|
+11"35
|
|
|
7
|
|
Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla
|
|
+14"78
|
|
|
8
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
+15"95
|
|
|
9
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
+18"02
|
|
|
10
|
|
Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek
|
|
+18"57
|
|
|
11
|
|
Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech
|
|
+19"55
|
|
|
12
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
+20"26
|
|
|
13
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+20"43
|
|
|
14
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
+20"70
|
|
|
15
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
+20"90
|
|
|
16
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
+21"66
|
|
|
17
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+23"10
|
|
|
18
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
+24"11
|
|
|
19
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty
|
|
+26"10
|
|
|
20
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
+26"64
|
|
|
21
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
+27"62
|
|
|
22
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
+28"80
|
|
|
23
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+31"22
|
|
|
24
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
+32"38
|
|
|
25
|
|
Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r
|
|
+33"09
|
|
|
26
|
|
Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step
|
|
+35"05
|
|
|
27
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
+35"22
|
|
|
28
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
+36"05
|
|
|
29
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
+40"76
|
|
|
30
|
|
Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek
|
|
+43"10
|
|
|
31
|
|
Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers
|
|
+43"26
|
|
|
32
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+43"54
|
|
|
33
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros
|
|
+43"55
|
|
|
34
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+43"64
|
|
|
35
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
+44"64
|
|
|
36
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+45"22
|
|
|
37
|
|
Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty
|
|
+45"67
|
|
|
38
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
+46"53
|
|
|
39
|
|
Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+46"58
|
|
|
40
|
|
Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL
|
|
+47"45
|
|
|
41
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
+49"37
|
|
|
42
|
|
Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros
|
|
+50"07
|
|
|
43
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
+50"92
|
|
|
44
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
+53"43
|
|
|
45
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
+56"47
|
|
|
46
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+56"54
|
|
|
47
|
|
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
|
|
+57"36
|
|
|
48
|
|
Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+58"82
|
|
|
49
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL
|
|
+59"76
|
|
|
50
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
+59"86
|
|
|
51
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+01'00"89
|
|
|
52
|
|
Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious
|
|
+01'00"94
|
|
|
53
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+01'01"70
|
|
|
54
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
+01'02"62
|
|
|
55
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech
|
|
+01'03"02
|
|
|
56
|
|
Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+01'03"48
|
|
|
57
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
+01'03"71
|
|
|
58
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+01'03"74
|
|
|
59
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
+01'05"61
|
|
|
60
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
+01'06"21
|
|
|
61
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+01'06"39
|
|
|
62
|
|
Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+01'06"56
|
|
|
63
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+01'07"11
|
|
|
64
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+01'07"87
|
|
|
65
|
|
Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team
|
|
+01'08"46
|
|
|
66
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+01'08"49
|
|
|
67
|
|
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+01'08"94
|
|
|
68
|
|
Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla
|
|
+01'10"45
|
|
|
69
|
|
Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
+01'10"52
|
|
|
70
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
+01'10"63
|
|
|
71
|
|
Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
+01'11"86
|
|
|
72
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
+01'12"52
|
|
|
73
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
+01'13"01
|
|
|
74
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
+01'13"34
|
|
|
75
|
|
Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL
|
|
+01'15"00
|
|
|
76
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
+01'15"61
|
|
|
77
|
|
Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels
|
|
+01'16"59
|
|
|
78
|
|
David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+01'16"93
|
|
|
79
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
+01'17"20
|
|
|
80
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
+01'18"00
|
|
|
81
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
+01'18"98
|
|
|
82
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+01'19"15
|
|
|
83
|
|
Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL
|
|
+01'19"54
|
|
|
84
|
|
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
+01'19"79
|
|
|
85
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
+01'20"10
|
|
|
86
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+01'20"95
|
|
|
87
|
|
Jonas Gregaard (Den) Lotto
|
|
+01'21"24
|
|
|
88
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
+01'22"09
|
|
|
89
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
+01'22"14
|
|
|
90
|
|
Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team
|
|
+01'22"78
|
|
|
91
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+01'22"91
|
|
|
92
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
+01'23"13
|
|
|
93
|
|
Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis
|
|
+01'23"20
|
|
|
94
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
+01'23"62
|
|
|
95
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+01'23"77
|
|
|
96
|
|
Juan Martinez (Col) Picnic PostNL
|
|
+01'25"14
|
|
|
97
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
+01'25"24
|
|
|
98
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
+01'25"31
|
|
|
99
|
|
Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
+01'26"69
|
|
|
100
|
|
Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+01'26"71
|
|
|
101
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
+01'27"75
|
|
|
102
|
|
Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla
|
|
+01'29"01
|
|
|
103
|
|
Elia Viviani (Ita) Lotto
|
|
+01'29"32
|
|
|
104
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
+01'29"85
|
|
|
105
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+01'30"29
|
|
|
106
|
|
David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+01'30"71
|
|
|
106
|
|
Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis
|
|
|
|
|
108
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r
|
|
+01'30"86
|
|
|
109
|
|
Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
|
+01'30"95
|
|
|
110
|
|
Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck
|
|
+01'32"36
|
|
|
111
|
|
Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+01'32"90
|
|
|
112
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
+01'33"18
|
|
|
113
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+01'34"68
|
|
|
114
|
|
Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
+01'34"72
|
|
|
115
|
|
Jesus Herrada (Esp) Cofidis
|
|
+01'36"72
|
|
|
116
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
+01'37"44
|
|
|
117
|
|
Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG
|
|
+01'37"86
|
|
|
118
|
|
Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro
|
|
+01'38"00
|
|
|
119
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+01'40"78
|
|
|
120
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
+01'40"96
|
|
|
121
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
+01'41"03
|
|
|
122
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
+01'41"98
|
|
|
123
|
|
Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers
|
|
+01'43"54
|
|
|
124
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+01'43"86
|
|
|
125
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
+01'44"49
|
|
|
126
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
+01'45"13
|
|
|
127
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
+01'45"36
|
|
|
128
|
|
Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
+01'45"45
|
|
|
129
|
|
Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+01'45"50
|
|
|
130
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
+01'47"37
|
|
|
131
|
|
Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+01'48"15
|
|
|
132
|
|
Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers
|
|
+01'48"89
|
|
|
133
|
|
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
|
|
+01'49"00
|
|
|
134
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+01'49"32
|
|
|
135
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
+01'50"44
|
|
|
136
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+01'52"42
|
|
|
137
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
+01'52"56
|
|
|
138
|
|
Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty
|
|
+01'55"75
|
|
|
139
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+01'55"88
|
|
|
140
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
+01'56"29
|
|
|
141
|
|
Jasper De Buyst (Bel) Lotto
|
|
+01'56"62
|
|
|
142
|
|
Wout Poels (Ned) XDS Astana Team
|
|
+01'56"63
|
|
|
143
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
+02'03"39
|
|
|
144
|
|
Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech
|
|
+02'03"91
|
|
|
145
|
|
Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty
|
|
+02'04"67
|
|
|
146
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
+02'06"25
|
|
|
147
|
|
Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious
|
|
+02'08"42
|
|
|
148
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
+02'09"26
|
|
|
149
|
|
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+02'15"23
|
|
|
150
|
|
Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+02'20"35
|
|
|
151
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
+02'24"27
|
|
|
152
|
|
Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers
|
|
+02'24"41
|
|
|
153
|
|
Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious
|
|
+02'35"63
|
|
|
Отс. 4 км
|
|
|
1
|
|
Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r
|
|
04'43"96
|
|
|
2
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
11
|
|
|
3
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
42
|
|
|
4
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
58
|
|
|
5
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
81
|
|
|
6
|
|
Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ
|
|
+01"01
|
|
|
7
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
+01"28
|
|
|
8
|
|
Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech
|
|
+01"33
|
|
|
9
|
|
Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek
|
|
+02"28
|
|
|
10
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
+02"48
|
|
|
11
|
|
Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers
|
|
+03"20
|
|
|
12
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
+03"47
|
|
|
13
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
+03"49
|
|
|
14
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
+03"65
|
|
|
15
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty
|
|
+04"35
|
|
|
16
|
|
Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
+04"56
|
|
|
17
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+05"33
|
|
|
18
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
+05"59
|
|
|
19
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
+05"63
|
|
|
20
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+06"02
|
|
|
21
|
|
Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL
|
|
+06"47
|
|
|
22
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
+06"64
|
|
|
23
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+07"01
|
|
|
24
|
|
Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step
|
|
+08"91
|
|
|
25
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros
|
|
+08"96
|
|
|
26
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+09"08
|
|
|
27
|
|
Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla
|
|
+09"40
|
|
|
28
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
+09"76
|
|
|
29
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+10"28
|
|
|
30
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
+11"80
|
|
|
31
|
|
Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty
|
|
+11"97
|
|
|
32
|
|
Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros
|
|
+12"01
|
|
|
33
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
+12"25
|
|
|
34
|
|
Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek
|
|
+12"33
|
|
|
35
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+12"45
|
|
|
36
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
+12"91
|
|
|
37
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
+13"11
|
|
|
38
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
+13"70
|
|
|
39
|
|
Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+13"85
|
|
|
40
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+14"13
|
|
|
41
|
|
Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers
|
|
+14"30
|
|
|
42
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
+15"02
|
|
|
43
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
+15"38
|
|
|
44
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+15"39
|
|
|
45
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+15"51
|
|
|
46
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
+15"74
|
|
|
47
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+15"84
|
|
|
48
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
+16"00
|
|
|
49
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
+16"69
|
|
|
50
|
|
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
+16"84
|
|
|
51
|
|
Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+16"92
|
|
|
52
|
|
Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team
|
|
+16"98
|
|
|
53
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
+17"09
|
|
|
54
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
+17"26
|
|
|
55
|
|
Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious
|
|
+17"33
|
|
|
56
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech
|
|
+17"41
|
|
|
57
|
|
Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck
|
|
+17"74
|
|
|
58
|
|
Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+18"24
|
|
|
59
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+18"50
|
|
|
60
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
+18"82
|
|
|
61
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
+19"03
|
|
|
62
|
|
Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+19"32
|
|
|
63
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+19"56
|
|
|
64
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+19"73
|
|
|
65
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+19"78
|
|
|
66
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
+19"95
|
|
|
67
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+20"93
|
|
|
68
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+21"41
|
|
|
69
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+21"61
|
|
|
70
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
+21"76
|
|
|
71
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+21"97
|
|
|
72
|
|
Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL
|
|
+22"03
|
|
|
73
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+22"56
|
|
|
74
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
+22"65
|
|
|
75
|
|
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+22"93
|
|
|
76
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
+23"31
|
|
|
77
|
|
Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+23"57
|
|
|
78
|
|
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
|
|
+23"76
|
|
|
79
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
+24"06
|
|
|
80
|
|
Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla
|
|
+24"36
|
|
|
81
|
|
Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels
|
|
+24"40
|
|
|
82
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
+24"52
|
|
|
83
|
|
Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis
|
|
+24"53
|
|
|
84
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
+25"79
|
|
|
85
|
|
Juan Martinez (Col) Picnic PostNL
|
|
+25"95
|
|
|
86
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
+26"00
|
|
|
87
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
+26"05
|
|
|
88
|
|
Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL
|
|
+26"22
|
|
|
89
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+26"52
|
|
|
90
|
|
Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
+26"96
|
|
|
91
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
+26"97
|
|
|
92
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r
|
|
+27"01
|
|
|
93
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
+27"26
|
|
|
94
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL
|
|
+27"39
|
|
|
95
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
+27"41
|
|
|
96
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
+27"51
|
|
|
97
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
+27"57
|
|
|
98
|
|
Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
+27"87
|
|
|
99
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
+27"89
|
|
|
100
|
|
David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+28"08
|
|
|
101
|
|
Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+28"35
|
|
|
102
|
|
Elia Viviani (Ita) Lotto
|
|
+28"80
|
|
|
103
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+29"06
|
|
|
104
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
+29"14
|
|
|
105
|
|
Wout Poels (Ned) XDS Astana Team
|
|
+29"28
|
|
|
106
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
+29"41
|
|
|
107
|
|
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
|
|
+29"43
|
|
|
108
|
|
Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team
|
|
+29"49
|
|
|
109
|
|
Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG
|
|
+29"60
|
|
|
110
|
|
David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+29"97
|
|
|
111
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
+30"55
|
|
|
112
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
+30"87
|
|
|
113
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
+30"99
|
|
|
114
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
+31"15
|
|
|
115
|
|
Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
+31"50
|
|
|
116
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
+31"57
|
|
|
117
|
|
Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+31"89
|
|
|
118
|
|
Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro
|
|
+32"31
|
|
|
119
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
+32"41
|
|
|
120
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+32"91
|
|
|
121
|
|
Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers
|
|
+33"53
|
|
|
122
|
|
Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis
|
|
+33"74
|
|
|
123
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
+34"26
|
|
|
124
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
+35"22
|
|
|
125
|
|
Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+35"50
|
|
|
126
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+35"53
|
|
|
127
|
|
Jesus Herrada (Esp) Cofidis
|
|
+35"69
|
|
|
128
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+36"10
|
|
|
129
|
|
Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
|
+36"51
|
|
|
130
|
|
Jonas Gregaard (Den) Lotto
|
|
+36"65
|
|
|
131
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
+36"71
|
|
|
132
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
+37"07
|
|
|
133
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
+37"29
|
|
|
134
|
|
Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
+38"21
|
|
|
135
|
|
Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty
|
|
+38"22
|
|
|
136
|
|
Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
+38"44
|
|
|
137
|
|
Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious
|
|
+39"19
|
|
|
138
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
+39"82
|
|
|
139
|
|
Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech
|
|
+40"30
|
|
|
140
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+40"41
|
|
|
141
|
|
Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla
|
|
+40"59
|
|
|
142
|
|
Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious
|
|
+40"94
|
|
|
143
|
|
Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers
|
|
+41"25
|
|
|
144
|
|
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+41"65
|
|
|
145
|
|
Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty
|
|
+43"35
|
|
|
146
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
+43"48
|
|
|
147
|
|
Jasper De Buyst (Bel) Lotto
|
|
+43"51
|
|
|
148
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
+44"43
|
|
|
149
|
|
Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+44"88
|
|
|
150
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+45"64
|
|
|
151
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
+48"81
|
|
|
152
|
|
Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers
|
|
+51"69
|
|
|
153
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
+01'05"72
|
|
|
Отс. 8 км
|
|
|
1
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
08'51"63
|
|
|
2
|
|
Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ
|
|
+06"27
|
|
|
3
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
+07"18
|
|
|
4
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+08"37
|
|
|
5
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
+08"94
|
|
|
6
|
|
Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers
|
|
+09"14
|
|
|
7
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty
|
|
+09"98
|
|
|
8
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
+09"99
|
|
|
9
|
|
Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech
|
|
+10"50
|
|
|
10
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
+10"84
|
|
|
11
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
+10"95
|
|
|
12
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+12"11
|
|
|
13
|
|
Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
+12"67
|
|
|
14
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
+12"99
|
|
|
15
|
|
Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek
|
|
+13"46
|
|
|
16
|
|
Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla
|
|
+14"17
|
|
|
17
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
+14"49
|
|
|
18
|
|
Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r
|
|
+14"83
|
|
|
19
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
+15"80
|
|
|
20
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
+15"94
|
|
|
21
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+16"37
|
|
|
22
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
+17"24
|
|
|
23
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
+18"11
|
|
|
24
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
+22"78
|
|
|
25
|
|
Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step
|
|
+23"17
|
|
|
26
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+24"97
|
|
|
27
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
+25"79
|
|
|
28
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
+26"40
|
|
|
29
|
|
Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty
|
|
+26"96
|
|
|
30
|
|
Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL
|
|
+27"23
|
|
|
31
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros
|
|
+27"71
|
|
|
32
|
|
Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek
|
|
+27"74
|
|
|
33
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
+29"10
|
|
|
34
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+29"76
|
|
|
35
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
+30"02
|
|
|
36
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+30"10
|
|
|
37
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
+30"12
|
|
|
38
|
|
Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros
|
|
+31"83
|
|
|
39
|
|
Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+32"36
|
|
|
40
|
|
Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers
|
|
+33"22
|
|
|
41
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
+33"37
|
|
|
42
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
+33"42
|
|
|
43
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+33"69
|
|
|
44
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
+35"77
|
|
|
45
|
|
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
|
|
+36"54
|
|
|
46
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
+36"89
|
|
|
47
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+38"34
|
|
|
48
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
+38"57
|
|
|
49
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+38"97
|
|
|
50
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
+40"41
|
|
|
51
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
+40"64
|
|
|
52
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+40"92
|
|
|
53
|
|
Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+41"06
|
|
|
54
|
|
Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+41"68
|
|
|
55
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech
|
|
+42"13
|
|
|
56
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
+42"23
|
|
|
57
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+42"33
|
|
|
58
|
|
Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+43"09
|
|
|
59
|
|
Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious
|
|
+43"40
|
|
|
60
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL
|
|
+43"43
|
|
|
61
|
|
Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team
|
|
+44"10
|
|
|
62
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
+44"51
|
|
|
63
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+44"81
|
|
|
64
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
+45"66
|
|
|
65
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+46"49
|
|
|
66
|
|
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+46"51
|
|
|
67
|
|
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
+46"53
|
|
|
68
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+46"60
|
|
|
69
|
|
Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla
|
|
+46"93
|
|
|
70
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+47"05
|
|
|
71
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+47"56
|
|
|
72
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
+47"70
|
|
|
73
|
|
Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL
|
|
+48"19
|
|
|
74
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
+48"35
|
|
|
75
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
+48"86
|
|
|
76
|
|
Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck
|
|
+49"25
|
|
|
77
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+49"85
|
|
|
78
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+50"57
|
|
|
79
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
+50"76
|
|
|
80
|
|
Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
+51"41
|
|
|
81
|
|
Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
+51"64
|
|
|
82
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
+51"91
|
|
|
83
|
|
Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL
|
|
+52"73
|
|
|
84
|
|
Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis
|
|
+52"93
|
|
|
85
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
+53"56
|
|
|
86
|
|
Juan Martinez (Col) Picnic PostNL
|
|
+53"62
|
|
|
87
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
+53"71
|
|
|
88
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+53"76
|
|
|
89
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
+54"59
|
|
|
90
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
+55"07
|
|
|
91
|
|
David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+55"98
|
|
|
92
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
+56"26
|
|
|
93
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
+56"41
|
|
|
94
|
|
Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels
|
|
+56"53
|
|
|
95
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
+57"86
|
|
|
96
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r
|
|
+59"16
|
|
|
97
|
|
Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+59"31
|
|
|
98
|
|
Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
+01'00"11
|
|
|
99
|
|
Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team
|
|
+01'00"48
|
|
|
100
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
+01'00"54
|
|
|
101
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
+01'00"95
|
|
|
102
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
+01'01"70
|
|
|
103
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
+01'01"96
|
|
|
104
|
|
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
|
|
+01'02"18
|
|
|
105
|
|
Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
+01'03"00
|
|
|
106
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
+01'04"14
|
|
|
107
|
|
Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis
|
|
+01'04"35
|
|
|
108
|
|
David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+01'04"72
|
|
|
109
|
|
Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers
|
|
+01'04"96
|
|
|
110
|
|
Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla
|
|
+01'05"36
|
|
|
111
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
+01'05"63
|
|
|
112
|
|
Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG
|
|
+01'05"69
|
|
|
113
|
|
Jonas Gregaard (Den) Lotto
|
|
+01'05"73
|
|
|
114
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
+01'06"01
|
|
|
115
|
|
Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+01'06"18
|
|
|
116
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
+01'06"40
|
|
|
117
|
|
Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro
|
|
+01'06"57
|
|
|
118
|
|
Elia Viviani (Ita) Lotto
|
|
+01'07"22
|
|
|
119
|
|
Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
+01'07"59
|
|
|
120
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+01'07"67
|
|
|
121
|
|
Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
|
+01'08"18
|
|
|
122
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
+01'08"54
|
|
|
123
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
+01'08"76
|
|
|
124
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
+01'09"19
|
|
|
125
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+01'09"24
|
|
|
126
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
+01'10"00
|
|
|
127
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
+01'10"27
|
|
|
128
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
+01'11"82
|
|
|
129
|
|
Jesus Herrada (Esp) Cofidis
|
|
+01'12"19
|
|
|
130
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
+01'13"18
|
|
|
131
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
+01'13"70
|
|
|
132
|
|
Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
+01'14"12
|
|
|
133
|
|
Wout Poels (Ned) XDS Astana Team
|
|
+01'14"15
|
|
|
134
|
|
Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty
|
|
+01'14"42
|
|
|
135
|
|
Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers
|
|
+01'15"18
|
|
|
136
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
+01'15"89
|
|
|
137
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro
|
|
+01'16"17
|
|
|
138
|
|
Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
+01'16"85
|
|
|
139
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
+01'17"98
|
|
|
140
|
|
Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech
|
|
+01'18"68
|
|
|
141
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
+01'19"38
|
|
|
142
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
+01'19"46
|
|
|
143
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
+01'22"43
|
|
|
144
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
+01'26"93
|
|
|
145
|
|
Jasper De Buyst (Bel) Lotto
|
|
+01'27"50
|
|
|
146
|
|
Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
+01'27"93
|
|
|
147
|
|
Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty
|
|
+01'28"09
|
|
|
147
|
|
Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
149
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
+01'32"18
|
|
|
150
|
|
Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious
|
|
+01'32"76
|
|
|
151
|
|
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
|
|
+01'34"28
|
|
|
152
|
|
Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers
|
|
+01'39"53
|
|
|
153
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
+01'47"55
|
|
|
Генеральная классификация после 18 этапа
|
|
|
1
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
65:07:13
|
|
|
2
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
00:40
|
|
|
3
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
02:39
|
|
|
4
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
03:18
|
|
|
5
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
04:19
|
|
|
6
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
05:17
|
|
|
7
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
05:20
|
|
|
8
|
|
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
07:26
|
|
|
9
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
07:42
|
|
|
10
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
10:19
|
|
|
11
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
12:24
|
|
|
12
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
15:45
|
|
|
13
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
24:47
|
|
|
14
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
26:20
|
|
|
15
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
34:19
|
|
|
16
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
34:47
|
|
|
17
|
|
Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty
|
|
36:00
|
|
|
18
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
40:06
|
|
|
19
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
42:02
|
|
|
20
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
44:39
|
|
|
21
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
50:45
|
|
|
22
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
52:26
|
|
|
23
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
53:26
|
|
|
24
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
54:47
|
|
|
25
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
1:00:14
|
|
|
26
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
1:02:13
|
|
|
27
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
1:15:18
|
|
|
28
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
1:16:13
|
|
|
29
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
1:17:04
|
|
|
30
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
1:18:23
|
|
|
31
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
1:18:36
|
|
|
32
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
1:20:18
|
|
|
33
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
1:22:32
|
|
|
34
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
1:30:01
|
|
|
35
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
1:32:54
|
|
|
36
|
|
Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ
|
|
1:33:46
|
|
|
37
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
1:33:48
|
|
|
38
|
|
Wout Poels (Ned) XDS Astana Team
|
|
1:33:56
|
|
|
39
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
1:35:12
|
|
|
40
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
1:37:21
|
|
|
41
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
1:43:16
|
|
|
42
|
|
Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team
|
|
1:45:43
|
|
|
43
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r
|
|
1:48:14
|
|
|
44
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
1:48:59
|
|
|
45
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
1:49:07
|
|
|
46
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
1:50:05
|
|
|
47
|
|
Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech
|
|
1:51:19
|
|
|
48
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
1:56:39
|
|
|
49
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL
|
|
1:57:23
|
|
|
50
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
1:57:51
|
|
|
51
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
1:59:59
|
|
|
52
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
2:02:52
|
|
|
53
|
|
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
|
|
2:03:34
|
|
|
54
|
|
Juan Martinez (Col) Picnic PostNL
|
|
2:04:32
|
|
|
55
|
|
Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r
|
|
2:06:13
|
|
|
56
|
|
Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL
|
|
2:06:31
|
|
|
57
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
2:06:53
|
|
|
58
|
|
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
2:09:39
|
|
|
59
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
2:11:53
|
|
|
60
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
2:12:50
|
|
|
61
|
|
Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers
|
|
2:14:07
|
|
|
62
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
2:18:54
|
|
|
63
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
2:21:44
|
|
|
64
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
2:22:21
|
|
|
65
|
|
Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers
|
|
2:22:32
|
|
|
66
|
|
Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ
|
|
2:23:25
|
|
|
67
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
2:23:51
|
|
|
68
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
2:24:45
|
|
|
69
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
2:26:06
|
|
|
70
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
2:26:46
|
|
|
71
|
|
Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
2:26:59
|
|
|
72
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
2:28:25
|
|
|
73
|
|
Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
2:28:49
|
|
|
74
|
|
Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious
|
|
2:29:10
|
|
|
75
|
|
Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
2:29:17
|
|
|
76
|
|
Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros
|
|
2:31:06
|
|
|
77
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
2:31:25
|
|
|
78
|
|
Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers
|
|
2:31:53
|
|
|
79
|
|
David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro
|
|
2:32:48
|
|
|
80
|
|
Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step
|
|
2:33:06
|
|
|
81
|
|
Jesus Herrada (Esp) Cofidis
|
|
2:34:54
|
|
|
82
|
|
Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team
|
|
2:35:25
|
|
|
83
|
|
Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious
|
|
2:36:41
|
|
|
84
|
|
Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
2:41:18
|
|
|
85
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
2:41:21
|
|
|
86
|
|
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
|
|
2:42:39
|
|
|
87
|
|
David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro
|
|
2:44:35
|
|
|
88
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
2:44:37
|
|
|
89
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
2:46:24
|
|
|
90
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
2:47:31
|
|
|
91
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
2:48:16
|
|
|
92
|
|
Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious
|
|
2:49:53
|
|
|
93
|
|
Jonas Gregaard (Den) Lotto
|
|
2:50:37
|
|
|
94
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
2:51:53
|
|
|
95
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
2:52:09
|
|
|
96
|
|
Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla
|
|
2:52:22
|
|
|
97
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros
|
|
2:52:33
|
|
|
98
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
2:53:08
|
|
|
99
|
|
Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
2:53:15
|
|
|
100
|
|
Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis
|
|
2:54:14
|
|
|
101
|
|
Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty
|
|
2:55:23
|
|
|
102
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
2:55:34
|
|
|
103
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
2:56:47
|
|
|
104
|
|
Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla
|
|
3:00:12
|
|
|
105
|
|
Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
3:00:35
|
|
|
106
|
|
Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech
|
|
3:01:54
|
|
|
107
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
3:02:27
|
|
|
108
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
3:05:01
|
|
|
109
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
3:06:24
|
|
|
110
|
|
Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
3:10:18
|
|
|
111
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro
|
|
3:11:31
|
|
|
112
|
|
Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla
|
|
3:12:12
|
|
|
113
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty
|
|
3:12:47
|
|
|
114
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
3:13:17
|
|
|
115
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
3:13:27
|
|
|
116
|
|
Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
3:14:34
|
|
|
117
|
|
Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro
|
|
3:15:14
|
|
|
118
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
3:15:18
|
|
|
119
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ
|
|
3:16:00
|
|
|
120
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
3:19:15
|
|
|
121
|
|
Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
3:19:23
|
|
|
122
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
3:20:00
|
|
|
123
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
3:21:48
|
|
|
124
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
3:22:58
|
|
|
125
|
|
Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty
|
|
3:23:59
|
|
|
126
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
3:26:01
|
|
|
127
|
|
Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck
|
|
3:29:28
|
|
|
128
|
|
Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
3:31:16
|
|
|
129
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
3:34:38
|
|
|
130
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
3:35:30
|
|
|
131
|
|
Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
3:35:47
|
|
|
132
|
|
Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
|
3:35:51
|
|
|
133
|
|
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
|
|
3:37:16
|
|
|
134
|
|
Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
3:37:25
|
|
|
135
|
|
Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers
|
|
3:37:28
|
|
|
136
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
3:38:49
|
|
|
137
|
|
Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers
|
|
3:38:51
|
|
|
138
|
|
Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL
|
|
3:43:39
|
|
|
139
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
3:44:20
|
|
|
140
|
|
Jasper De Buyst (Bel) Lotto
|
|
3:44:47
|
|
|
141
|
|
Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG
|
|
3:48:59
|
|
|
142
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech
|
|
3:53:52
|
|
|
143
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
3:55:50
|
|
|
144
|
|
Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels
|
|
3:56:22
|
|
|
145
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
3:56:49
|
|
|
146
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
3:58:08
|
|
|
147
|
|
Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
3:59:46
|
|
|
148
|
|
Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek
|
|
4:05:41
|
|
|
149
|
|
Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek
|
|
4:06:02
|
|
|
150
|
|
Elia Viviani (Ita) Lotto
|
|
4:09:22
|
|
|
151
|
|
Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL
|
|
4:17:02
|
|
|
152
|
|
Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis
|
|
4:19:35
|
|
|
153
|
|
Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
4:30:23
|
