Вуэльта Испании-2025. Результаты 18 этапа

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 18 этапа

 

 

Вальядолид - Вальядолид (ITT), 12,2 км

 

 

1

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

13'00"89

 

 

2

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

90

 

 

3

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

+07"57

 

 

4

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+09"90

 

 

5

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

+10"11

 

 

6

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

+11"35

 

 

7

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

+14"78

 

 

8

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

+15"95

 

 

9

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

+18"02

 

 

10

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

+18"57

 

 

11

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

+19"55

 

 

12

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

+20"26

 

 

13

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

+20"43

 

 

14

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

+20"70

 

 

15

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

+20"90

 

 

16

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

+21"66

 

 

17

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+23"10

 

 

18

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

+24"11

 

 

19

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

+26"10

 

 

20

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

+26"64

 

 

21

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

+27"62

 

 

22

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

+28"80

 

 

23

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+31"22

 

 

24

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

+32"38

 

 

25

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

+33"09

 

 

26

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

+35"05

 

 

27

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

+35"22

 

 

28

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

+36"05

 

 

29

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

+40"76

 

 

30

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

+43"10

 

 

31

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

+43"26

 

 

32

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+43"54

 

 

33

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

+43"55

 

 

34

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+43"64

 

 

35

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

+44"64

 

 

36

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+45"22

 

 

37

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

+45"67

 

 

38

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

+46"53

 

 

39

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+46"58

 

 

40

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

+47"45

 

 

41

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

+49"37

 

 

42

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

+50"07

 

 

43

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

+50"92

 

 

44

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

+53"43

 

 

45

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

+56"47

 

 

46

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+56"54

 

 

47

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

+57"36

 

 

48

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+58"82

 

 

49

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

+59"76

 

 

50

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

+59"86

 

 

51

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

+01'00"89

 

 

52

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

+01'00"94

 

 

53

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+01'01"70

 

 

54

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

+01'02"62

 

 

55

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

+01'03"02

 

 

56

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

+01'03"48

 

 

57

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

+01'03"71

 

 

58

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

+01'03"74

 

 

59

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

+01'05"61

 

 

60

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

+01'06"21

 

 

61

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+01'06"39

 

 

62

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

+01'06"56

 

 

63

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+01'07"11

 

 

64

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+01'07"87

 

 

65

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

+01'08"46

 

 

66

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+01'08"49

 

 

67

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+01'08"94

 

 

68

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

+01'10"45

 

 

69

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

+01'10"52

 

 

70

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

+01'10"63

 

 

71

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

+01'11"86

 

 

72

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

+01'12"52

 

 

73

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

+01'13"01

 

 

74

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

+01'13"34

 

 

75

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

+01'15"00

 

 

76

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

+01'15"61

 

 

77

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

+01'16"59

 

 

78

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

+01'16"93

 

 

79

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

+01'17"20

 

 

80

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

+01'18"00

 

 

81

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

+01'18"98

 

 

82

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+01'19"15

 

 

83

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

+01'19"54

 

 

84

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

+01'19"79

 

 

85

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

+01'20"10

 

 

86

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

+01'20"95

 

 

87

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

+01'21"24

 

 

88

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

+01'22"09

 

 

89

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

+01'22"14

 

 

90

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

+01'22"78

 

 

91

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+01'22"91

 

 

92

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

+01'23"13

 

 

93

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

+01'23"20

 

 

94

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

+01'23"62

 

 

95

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+01'23"77

 

 

96

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

+01'25"14

 

 

97

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

+01'25"24

 

 

98

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

+01'25"31

 

 

99

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

+01'26"69

 

 

100

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

+01'26"71

 

 

101

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

+01'27"75

 

 

102

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

+01'29"01

 

 

103

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

+01'29"32

 

 

104

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

+01'29"85

 

 

105

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+01'30"29

 

 

106

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

+01'30"71

 

 

106

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

 

 

 

108

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

+01'30"86

 

 

109

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

+01'30"95

 

 

110

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

+01'32"36

 

 

111

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

+01'32"90

 

 

112

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

+01'33"18

 

 

113

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

+01'34"68

 

 

114

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

+01'34"72

 

 

115

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

+01'36"72

 

 

116

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

+01'37"44

 

 

117

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

+01'37"86

 

 

118

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

+01'38"00

 

 

119

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+01'40"78

 

 

120

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

+01'40"96

 

 

121

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

+01'41"03

 

 

122

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

+01'41"98

 

 

123

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

+01'43"54

 

 

124

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+01'43"86

 

 

125

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

+01'44"49

 

 

126

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

+01'45"13

 

 

127

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

+01'45"36

 

 

128

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

+01'45"45

 

 

129

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

+01'45"50

 

 

130

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

+01'47"37

 

 

131

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+01'48"15

 

 

132

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

+01'48"89

 

 

133

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

+01'49"00

 

 

134

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+01'49"32

 

 

135

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

+01'50"44

 

 

136

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

+01'52"42

 

 

137

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

+01'52"56

 

 

138

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

+01'55"75

 

 

139

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+01'55"88

 

 

140

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

+01'56"29

 

 

141

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

+01'56"62

 

 

142

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

+01'56"63

 

 

143

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

+02'03"39

 

 

144

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

+02'03"91

 

 

145

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

+02'04"67

 

 

146

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

+02'06"25

 

 

147

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

+02'08"42

 

 

148

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

+02'09"26

 

 

149

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

+02'15"23

 

 

150

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+02'20"35

 

 

151

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

+02'24"27

 

 

152

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

+02'24"41

 

 

153

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

+02'35"63

 

 

 

Отс. 4 км

 

 

1

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

04'43"96

 

 

2

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

11

 

 

3

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

42

 

 

4

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

58

 

 

5

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

81

 

 

6

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

+01"01

 

 

7

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

+01"28

 

 

8

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

+01"33

 

 

9

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

+02"28

 

 

10

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

+02"48

 

 

11

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

+03"20

 

 

12

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

+03"47

 

 

13

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

+03"49

 

 

14

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

+03"65

 

 

15

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

+04"35

 

 

16

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

+04"56

 

 

17

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+05"33

 

 

18

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

+05"59

 

 

19

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

+05"63

 

 

20

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

+06"02

 

 

21

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

+06"47

 

 

22

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

+06"64

 

 

23

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+07"01

 

 

24

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

+08"91

 

 

25

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

+08"96

 

 

26

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+09"08

 

 

27

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

+09"40

 

 

28

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

+09"76

 

 

29

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+10"28

 

 

30

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

+11"80

 

 

31

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

+11"97

 

 

32

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

+12"01

 

 

33

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

+12"25

 

 

34

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

+12"33

 

 

35

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

+12"45

 

 

36

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

+12"91

 

 

37

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

+13"11

 

 

38

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

+13"70

 

 

39

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+13"85

 

 

40

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+14"13

 

 

41

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

+14"30

 

 

42

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

+15"02

 

 

43

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

+15"38

 

 

44

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+15"39

 

 

45

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+15"51

 

 

46

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

+15"74

 

 

47

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+15"84

 

 

48

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

+16"00

 

 

49

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

+16"69

 

 

50

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

+16"84

 

 

51

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

+16"92

 

 

52

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

+16"98

 

 

53

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

+17"09

 

 

54

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

+17"26

 

 

55

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

+17"33

 

 

56

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

+17"41

 

 

57

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

+17"74

 

 

58

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

+18"24

 

 

59

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+18"50

 

 

60

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

+18"82

 

 

61

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

+19"03

 

 

62

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+19"32

 

 

63

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+19"56

 

 

64

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+19"73

 

 

65

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

+19"78

 

 

66

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

+19"95

 

 

67

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+20"93

 

 

68

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+21"41

 

 

69

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

+21"61

 

 

70

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

+21"76

 

 

71

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

+21"97

 

 

72

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

+22"03

 

 

73

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+22"56

 

 

74

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

+22"65

 

 

75

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+22"93

 

 

76

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

+23"31

 

 

77

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

+23"57

 

 

78

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

+23"76

 

 

79

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

+24"06

 

 

80

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

+24"36

 

 

81

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

+24"40

 

 

82

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

+24"52

 

 

83

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

+24"53

 

 

84

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

+25"79

 

 

85

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

+25"95

 

 

86

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

+26"00

 

 

87

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

+26"05

 

 

88

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

+26"22

 

 

89

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+26"52

 

 

90

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

+26"96

 

 

91

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

+26"97

 

 

92

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

+27"01

 

 

93

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

+27"26

 

 

94

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

+27"39

 

 

95

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

+27"41

 

 

96

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

+27"51

 

 

97

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

+27"57

 

 

98

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

+27"87

 

 

99

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

+27"89

 

 

100

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

+28"08

 

 

101

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

+28"35

 

 

102

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

+28"80

 

 

103

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+29"06

 

 

104

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

+29"14

 

 

105

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

+29"28

 

 

106

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

+29"41

 

 

107

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

+29"43

 

 

108

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

+29"49

 

 

109

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

+29"60

 

 

110

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

+29"97

 

 

111

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

+30"55

 

 

112

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

+30"87

 

 

113

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

+30"99

 

 

114

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

+31"15

 

 

115

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

+31"50

 

 

116

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

+31"57

 

 

117

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

+31"89

 

 

118

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

+32"31

 

 

119

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

+32"41

 

 

120

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+32"91

 

 

121

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

+33"53

 

 

122

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

+33"74

 

 

123

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

+34"26

 

 

124

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

+35"22

 

 

125

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+35"50

 

 

126

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+35"53

 

 

127

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

+35"69

 

 

128

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+36"10

 

 

129

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

+36"51

 

 

130

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

+36"65

 

 

131

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

+36"71

 

 

132

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

+37"07

 

 

133

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

+37"29

 

 

134

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

+38"21

 

 

135

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

+38"22

 

 

136

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

+38"44

 

 

137

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

+39"19

 

 

138

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

+39"82

 

 

139

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

+40"30

 

 

140

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

+40"41

 

 

141

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

+40"59

 

 

142

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

+40"94

 

 

143

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

+41"25

 

 

144

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

+41"65

 

 

145

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

+43"35

 

 

146

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

+43"48

 

 

147

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

+43"51

 

 

148

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

+44"43

 

 

149

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+44"88

 

 

150

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+45"64

 

 

151

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

+48"81

 

 

152

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

+51"69

 

 

153

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

+01'05"72

 

 

 

 

Отс. 8 км

 

 

1

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

08'51"63

 

 

2

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

+06"27

 

 

3

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

+07"18

 

 

4

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+08"37

 

 

5

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

+08"94

 

 

6

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

+09"14

 

 

7

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

+09"98

 

 

8

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

+09"99

 

 

9

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

+10"50

 

 

10

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

+10"84

 

 

11

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

+10"95

 

 

12

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

+12"11

 

 

13

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

+12"67

 

 

14

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

+12"99

 

 

15

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

+13"46

 

 

16

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

+14"17

 

 

17

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

+14"49

 

 

18

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

+14"83

 

 

19

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

+15"80

 

 

20

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

+15"94

 

 

21

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+16"37

 

 

22

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

+17"24

 

 

23

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

+18"11

 

 

24

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

+22"78

 

 

25

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

+23"17

 

 

26

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+24"97

 

 

27

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

+25"79

 

 

28

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

+26"40

 

 

29

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

+26"96

 

 

30

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

+27"23

 

 

31

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

+27"71

 

 

32

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

+27"74

 

 

33

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

+29"10

 

 

34

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+29"76

 

 

35

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

+30"02

 

 

36

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+30"10

 

 

37

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

+30"12

 

 

38

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

+31"83

 

 

39

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+32"36

 

 

40

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

+33"22

 

 

41

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

+33"37

 

 

42

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

+33"42

 

 

43

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

+33"69

 

 

44

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

+35"77

 

 

45

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

+36"54

 

 

46

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

+36"89

 

 

47

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+38"34

 

 

48

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

+38"57

 

 

49

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+38"97

 

 

50

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

+40"41

 

 

51

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

+40"64

 

 

52

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+40"92

 

 

53

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+41"06

 

 

54

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

+41"68

 

 

55

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

+42"13

 

 

56

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

+42"23

 

 

57

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+42"33

 

 

58

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

+43"09

 

 

59

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

+43"40

 

 

60

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

+43"43

 

 

61

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

+44"10

 

 

62

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

+44"51

 

 

63

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+44"81

 

 

64

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

+45"66

 

 

65

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+46"49

 

 

66

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+46"51

 

 

67

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

+46"53

 

 

68

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

+46"60

 

 

69

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

+46"93

 

 

70

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+47"05

 

 

71

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+47"56

 

 

72

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

+47"70

 

 

73

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

+48"19

 

 

74

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

+48"35

 

 

75

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

+48"86

 

 

76

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

+49"25

 

 

77

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

+49"85

 

 

78

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+50"57

 

 

79

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

+50"76

 

 

80

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

+51"41

 

 

81

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

+51"64

 

 

82

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

+51"91

 

 

83

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

+52"73

 

 

84

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

+52"93

 

 

85

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

+53"56

 

 

86

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

+53"62

 

 

87

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

+53"71

 

 

88

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+53"76

 

 

89

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

+54"59

 

 

90

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

+55"07

 

 

91

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

+55"98

 

 

92

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

+56"26

 

 

93

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

+56"41

 

 

94

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

+56"53

 

 

95

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

+57"86

 

 

96

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

+59"16

 

 

97

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

+59"31

 

 

98

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

+01'00"11

 

 

99

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

+01'00"48

 

 

100

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

+01'00"54

 

 

101

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

+01'00"95

 

 

102

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

+01'01"70

 

 

103

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

+01'01"96

 

 

104

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

+01'02"18

 

 

105

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

+01'03"00

 

 

106

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

+01'04"14

 

 

107

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

+01'04"35

 

 

108

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

+01'04"72

 

 

109

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

+01'04"96

 

 

110

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

+01'05"36

 

 

111

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

+01'05"63

 

 

112

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

+01'05"69

 

 

113

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

+01'05"73

 

 

114

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

+01'06"01

 

 

115

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

+01'06"18

 

 

116

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

+01'06"40

 

 

117

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

+01'06"57

 

 

118

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

+01'07"22

 

 

119

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

+01'07"59

 

 

120

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+01'07"67

 

 

121

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

+01'08"18

 

 

122

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

+01'08"54

 

 

123

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

+01'08"76

 

 

124

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

+01'09"19

 

 

125

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

+01'09"24

 

 

126

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

+01'10"00

 

 

127

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

+01'10"27

 

 

128

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

+01'11"82

 

 

129

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

+01'12"19

 

 

130

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

+01'13"18

 

 

131

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

+01'13"70

 

 

132

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

+01'14"12

 

 

133

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

+01'14"15

 

 

134

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

+01'14"42

 

 

135

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

+01'15"18

 

 

136

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

+01'15"89

 

 

137

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

+01'16"17

 

 

138

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

+01'16"85

 

 

139

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

+01'17"98

 

 

140

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

+01'18"68

 

 

141

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

+01'19"38

 

 

142

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

+01'19"46

 

 

143

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

+01'22"43

 

 

144

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

+01'26"93

 

 

145

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

+01'27"50

 

 

146

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

+01'27"93

 

 

147

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

+01'28"09

 

 

147

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

149

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

+01'32"18

 

 

150

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

+01'32"76

 

 

151

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

+01'34"28

 

 

152

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

+01'39"53

 

 

153

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

+01'47"55

 

  

 

 

 

Генеральная классификация после 18 этапа

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

65:07:13

 

 

2

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

00:40

 

 

3

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

02:39

 

 

4

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

03:18

 

 

5

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

04:19

 

 

6

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

05:17

 

 

7

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

05:20

 

 

8

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

07:26

 

 

9

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

07:42

 

 

10

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

10:19

 

 

11

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

12:24

 

 

12

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

15:45

 

 

13

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

24:47

 

 

14

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

26:20

 

 

15

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

34:19

 

 

16

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

34:47

 

 

17

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

36:00

 

 

18

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

40:06

 

 

19

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

42:02

 

 

20

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

44:39

 

 

21

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

50:45

 

 

22

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

52:26

 

 

23

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

53:26

 

 

24

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

54:47

 

 

25

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

1:00:14

 

 

26

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

1:02:13

 

 

27

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

1:15:18

 

 

28

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

1:16:13

 

 

29

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

1:17:04

 

 

30

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

1:18:23

 

 

31

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

1:18:36

 

 

32

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

1:20:18

 

 

33

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

1:22:32

 

 

34

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

1:30:01

 

 

35

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

1:32:54

 

 

36

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

1:33:46

 

 

37

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

1:33:48

 

 

38

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

1:33:56

 

 

39

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

1:35:12

 

 

40

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

1:37:21

 

 

41

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

1:43:16

 

 

42

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

1:45:43

 

 

43

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

1:48:14

 

 

44

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:48:59

 

 

45

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

1:49:07

 

 

46

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

1:50:05

 

 

47

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

1:51:19

 

 

48

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

1:56:39

 

 

49

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

1:57:23

 

 

50

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

1:57:51

 

 

51

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:59:59

 

 

52

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

2:02:52

 

 

53

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

2:03:34

 

 

54

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

2:04:32

 

 

55

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

2:06:13

 

 

56

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

2:06:31

 

 

57

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

2:06:53

 

 

58

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2:09:39

 

 

59

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

2:11:53

 

 

60

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

2:12:50

 

 

61

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

2:14:07

 

 

62

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

2:18:54

 

 

63

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

2:21:44

 

 

64

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

2:22:21

 

 

65

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

2:22:32

 

 

66

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

2:23:25

 

 

67

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

2:23:51

 

 

68

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

2:24:45

 

 

69

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

2:26:06

 

 

70

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2:26:46

 

 

71

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

2:26:59

 

 

72

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

2:28:25

 

 

73

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

2:28:49

 

 

74

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

2:29:10

 

 

75

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

2:29:17

 

 

76

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

2:31:06

 

 

77

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2:31:25

 

 

78

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

2:31:53

 

 

79

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

2:32:48

 

 

80

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

2:33:06

 

 

81

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

2:34:54

 

 

82

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

2:35:25

 

 

83

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

2:36:41

 

 

84

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

2:41:18

 

 

85

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

2:41:21

 

 

86

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

2:42:39

 

 

87

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

2:44:35

 

 

88

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

2:44:37

 

 

89

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

2:46:24

 

 

90

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

2:47:31

 

 

91

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

2:48:16

 

 

92

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

2:49:53

 

 

93

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

2:50:37

 

 

94

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

2:51:53

 

 

95

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

2:52:09

 

 

96

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

2:52:22

 

 

97

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

2:52:33

 

 

98

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

2:53:08

 

 

99

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

2:53:15

 

 

100

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

2:54:14

 

 

101

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

2:55:23

 

 

102

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

2:55:34

 

 

103

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

2:56:47

 

 

104

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

3:00:12

 

 

105

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

3:00:35

 

 

106

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

3:01:54

 

 

107

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

3:02:27

 

 

108

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

3:05:01

 

 

109

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

3:06:24

 

 

110

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

3:10:18

 

 

111

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

3:11:31

 

 

112

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

3:12:12

 

 

113

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

3:12:47

 

 

114

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

3:13:17

 

 

115

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

3:13:27

 

 

116

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

3:14:34

 

 

117

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

3:15:14

 

 

118

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

3:15:18

 

 

119

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

3:16:00

 

 

120

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

3:19:15

 

 

121

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

3:19:23

 

 

122

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

3:20:00

 

 

123

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

3:21:48

 

 

124

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

3:22:58

 

 

125

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

3:23:59

 

 

126

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

3:26:01

 

 

127

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

3:29:28

 

 

128

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

3:31:16

 

 

129

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

3:34:38

 

 

130

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

3:35:30

 

 

131

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

3:35:47

 

 

132

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

3:35:51

 

 

133

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

3:37:16

 

 

134

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

3:37:25

 

 

135

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

3:37:28

 

 

136

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

3:38:49

 

 

137

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

3:38:51

 

 

138

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

3:43:39

 

 

139

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

3:44:20

 

 

140

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

3:44:47

 

 

141

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

3:48:59

 

 

142

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

3:53:52

 

 

143

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

3:55:50

 

 

144

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

3:56:22

 

 

145

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

3:56:49

 

 

146

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

3:58:08

 

 

147

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

3:59:46

 

 

148

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

4:05:41

 

 

149

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

4:06:02

 

 

150

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

4:09:22

 

 

151

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

4:17:02

 

 

152

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

4:19:35

 

 

153

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

4:30:23

 

 

  1. qwinter

    Сегодня, 18:31 | Регистрация: 16.07.2021

    Вайна жалко(((

    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 18:32 | Регистрация: 4.07.2011

      Есть такое-:(

  2. Имя: Ser Gio

    Ser Gio

    Сегодня, 18:34 | Регистрация: 20.03.2016

    Можно только гадать, сколько бы отыграл Алмейда, если б не сократили разделку. Вини пока на тоненького, и форма на спад идет похоже.

  3. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:34 | Регистрация: 31.05.2014

    Ганна на Вуэльту приехал за этим этапом, семнадцать этапов отмучился и свое взял.

    Эмираты проехали сильно.

    Пидкок сново красава.

    Винни в целом неплохо, сокращение этапа пошло ему на пользу, но на оставшиеся этапы памперс думаю усилить надо, генерал еще не решен.

  4. diplomat

    Сегодня, 18:34 | Регистрация: 12.03.2011

    Все правильно. Пора бы и честь знать UAE.

  5. Имя: Виктор

    Victor

    Сегодня, 18:35 | Регистрация: 5.07.2012

    Ну и в чём смысл использовать аэродинамический шлем без визора? Был бы визор, может и сэкономил бы эту секунду Вайн.

  6. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 18:35 | Регистрация: 20.05.2010

    ..Да уж.. разделку подрезали до пролога.. и как бы что есть... что нету её..

    ..Ганна великий!..

  7. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 18:36 | Регистрация: 30.09.2019

    Ганне поздравления, Вайну - соболезнования. 

    (Курдюкову не нравится вингегоровское чихание. да и сопливит он, кмк.)

     

  8. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:38 | Регистрация: 30.06.2017

    Повезло Вини. Пусть проставляется протестующим.

    Вся жизнь это гонка.
  9. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 18:39 | Регистрация: 21.05.2023

    Наконец-то Ганна не второй. Наконец-то Винигор возьмёт гранд тур

  10. Имя: Алексей

    Стриж

    Сегодня, 18:43 | Регистрация: 14.07.2021

    Ганна- поздравления Арабам и честь нужно знать Йонас - молодец А я говорил - хуже выглядит датчанин чем на Туре , на спад идет - если португалец не попытается в субботу атаковать - то локти будет кусать себе конечно Но 40 сек есть И это вам не Тур где все было ясно после 1 недели практически. Робот он один - где Погачар-->Погачар все ясно сразу

  11. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:46 | Регистрация: 15.04.2010

    Эта сокращённая разделка в итоге ни чего в генерале не изменила, почти все на своих местах. А Ганна всё же взял свой этап.

