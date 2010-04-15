VeloNEWS
Вуэльта Испании-2025. Результаты 16 этапа

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 16 этапа

В связи с протестом, перекрывшим трассу, лидер гонки и время в генеральной классификации определялись за 8 километров до финиша

 


 

 

Пойо - Кастро де Эрвиль, 153,1 км

 

 

1

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

3:35:10

 

 

2

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

3

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

00:07

 

 

4

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

01:02

 

 

5

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

6

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

01:10

 

 

7

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

01:12

 

 

8

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

9

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

02:48

 

 

10

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

11

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

12

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

13

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

14

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

04:10

 

 

15

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

05:52

 

 

16

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

17

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

 

 

 

18

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

19

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

20

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

21

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

22

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

23

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

24

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

 

 

 

25

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

26

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

06:13

 

 

27

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

06:46

 

 

28

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

29

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

30

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

31

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

32

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

06:57

 

 

33

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

07:19

 

 

34

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

08:07

 

 

35

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

36

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

37

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

38

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

39

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

40

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

 

 

 

41

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

08:11

 

 

42

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

 

 

 

43

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

 

 

 

44

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

45

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

08:42

 

 

 

Генеральная классификация после 16 этапа: 

1. Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 61:16:35
2. Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG 00:48
3. Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro 02:38
4. Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 03:10
5. Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 04:21
6. Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r 04:24
7. Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 04:53
8. Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike 05:46
9. Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious 06:33
10. William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step 08:04
11. Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike 08:52
12. Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 09:36

  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:05 | Регистрация: 31.05.2014

    За Берналя рад, а вот то, что спорт и политика мешают друг другу - нет. Предположу, что этот движ продолжится на оставшихся этапах.

  2. DIM

    Сегодня, 18:07 | Регистрация: 13.10.2012

    Никогда такого не было и вот опять.

  3. Имя: Андрей

    Andrey13

    Сегодня, 18:07 | Регистрация: 14.05.2022

    Берналю осталось на Джиро нейтрализованный этап выйграть и будет полный комплект

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 18:10 | Регистрация: 31.05.2014

      Не нейтрализованный, а малек сокращенный по ходу гонки)))

    2. Имя: Drew

      ittrainbow

      Сегодня, 18:22 | Регистрация: 16.07.2022

      я сейчас попробовал у Дипсика спросить был ли Берналь единственным победителем Тура, который никогда не выигрывал этапов Тура

      мож он конечно по-английски туповат но что есть то есть

      сперва он меня уверял что Лемонд никогда этапов не выигрывал, потом я его убеждал что "нет, тот этап взял Мохорич, а тот Погачар", уточнения с седьмого выжал из него инфу про Изеран

      забавный экспириенс

      но вроде Эган единственный с таким достижением, ноль официально выигранных этапов за карьеру и желтая майка в коллекции

      1. Имя: Александр

        Alexma

        Сегодня, 18:39 | Регистрация: 27.05.2025

        Эган Берналь выигрывал этапы на Джиро, как исаму Джиро в 2021 году. Так что у него в коллекции не только желтая, но розовая майка.

      2. Имя: Александр

        kwwk

        Сегодня, 19:08 | Регистрация: 31.05.2014

        Фрумыч один из туров забрал без этапов, это точно.

  4. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 18:11 | Регистрация: 21.05.2023

    Сегодня Израиль отбомбился по Катару

  5. Имя: Олег

    Joe

    Сегодня, 18:11 | Регистрация: 14.05.2019

    Браво, Испания! Государство, не способное обеспечить безопасность главного спортивного события своей страны. Нужно еще больше поддержки протестующим со стороны властей, включая премьера. 

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 18:15 | Регистрация: 31.05.2014

      ОМОНа им не хватает, смотришь и гонцы веселей бы крутили)))

      1. qwinter

        Сегодня, 18:35 | Регистрация: 16.07.2021

        Скрутить и отправить в кутузку израильскую команду?))

    2. vadi

      Сегодня, 18:24 | Регистрация: 9.08.2020

      Разгонять силой собственных граждан, чтобы обеспечить показушный проезд небольшой кучки загруженных "спецпитанием" миллионеров?
      Хорошо что не сделали этого

    3. Имя: Drew

      ittrainbow

      Сегодня, 18:27 | Регистрация: 16.07.2022

      при всем уважении к велоспорту, в главном спортивном событии Испании обычно участвуют не 22 велокоманды, а 22 футболиста

       

      Вуэльта самим испанцам так нужна что они ее французам продали (ASO - частичный владелец с 2008 и полный с 2014)

  6. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 18:12 | Регистрация: 30.09.2019

    Вуэльта катится в абсолютное уныние.

  7. Имя: Алекс

    zalex567

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 13.03.2015

    Линда и Берналь вдвоём в отрыве с явной возможностью выиграть полноценный этап. Это было бы очень радостно для всех болельщиков. Но получилось как-то так. Волеизъявление народа - это хорошо, конечно, но гонка такого уровня - не самое лучшее место для этого.

  8. Имя: Олег

    Joe

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 14.05.2019

    Цитата: kwwk
    ОМОНа им не хватает, смотришь и гонцы веселей бы крутили)))
    Там и обычная полиция не сильно отсвечивает. 

  9. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    Сегодня, 18:18 | Регистрация: 7.07.2021

    Политика двойных стандартов даёт плоды

  10. Имя: Алекс

    zalex567

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 13.03.2015

    Ланда, а не Линда. ИИ клавиатуры меняет буквы, как ему вздумается

  11. Имя: Алекс

    zalex567

    Сегодня, 18:33 | Регистрация: 13.03.2015

    Цитата: kwwk
    ОМОНа им не хватает, смотришь и гонцы веселей бы крутили)))
    Да уж. Под дубинками ОМОНа делать что либо точно веселее

  12. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 18:36 | Регистрация: 4.08.2018

    Смешны эти вялые протесты против государства с террористической официальной доктриной. Лучше пусть приготовятся принять еще пару миллионов арабских беженцов, чтобы веселее жилось.

  13. Гонщик

    Сегодня, 18:52 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: ittrainbow
    я сейчас попробовал у Дипсика спросить был ли Берналь единственным победителем Тура, который никогда не выигрывал этапов Тура

    мож он конечно по-английски туповат но что есть то есть

    сперва он меня уверял что Лемонд никогда этапов не выигрывал, потом я его убеждал что "нет, тот этап взял Мохорич, а тот Погачар", уточнения с седьмого выжал из него инфу про Изеран

    забавный экспириенс

    но вроде Эган единственный с таким достижением, ноль официально выигранных этапов за карьеру и желтая майка в коллекции
    Случайный победитель, он такой не один .

  14. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:53 | Регистрация: 15.04.2010

    Второй этап, где финиш испортили. В этот раз хоть успели перенести на предпоследнею горку. Но всё равно какой-то осадок остался. 

