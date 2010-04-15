Вуэльта Испании-2025. Результаты 16 этапа

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:04
В связи с протестом, перекрывшим трассу, лидер гонки и время в генеральной классификации определялись за 8 километров до финиша
|
|
Пойо - Кастро де Эрвиль, 153,1 км
|
|
|
1
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
3:35:10
|
|
|
2
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
3
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
00:07
|
|
|
4
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
01:02
|
|
|
5
|
|
Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ
|
|
|
|
|
6
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
01:10
|
|
|
7
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
01:12
|
|
|
8
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
9
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
02:48
|
|
|
10
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
|
|
|
11
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
|
|
|
12
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
|
|
|
13
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
14
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
04:10
|
|
|
15
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
05:52
|
|
|
16
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
17
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
|
|
|
18
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
19
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
20
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
21
|
|
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
22
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
23
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
24
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
25
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
26
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
06:13
|
|
|
27
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
06:46
|
|
|
28
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
|
|
|
29
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
30
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
|
|
|
31
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
32
|
|
Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
06:57
|
|
|
33
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
07:19
|
|
|
34
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
08:07
|
|
|
35
|
|
Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
|
|
|
36
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
37
|
|
Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty
|
|
|
|
|
38
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
39
|
|
Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
40
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
41
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
08:11
|
|
|
42
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
43
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
44
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
45
|
|
Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech
|
|
08:42
|
Генеральная классификация после 16 этапа:
1. Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 61:16:35
2. Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG 00:48
3. Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro 02:38
4. Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 03:10
5. Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 04:21
6. Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r 04:24
7. Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 04:53
8. Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike 05:46
9. Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious 06:33
10. William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step 08:04
11. Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike 08:52
12. Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 09:36
Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа
Вуэльта Испании-2024. Результаты 3 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 5 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 6 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 7 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 8 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 9 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 10 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 11 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 12 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 13 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 14 этапа
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (22)
- Просмотров
- (760)