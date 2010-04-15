Вуэльта Испании-2025. Результаты 16 этапа

В связи с протестом, перекрывшим трассу, лидер гонки и время в генеральной классификации определялись за 8 километров до финиша





Пойо - Кастро де Эрвиль, 153,1 км 1 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 3:35:10 2 Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step 3 Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ 00:07 4 Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe 01:02 5 Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ 6 Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers 01:10 7 Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL 01:12 8 Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious 9 Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost 02:48 10 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 11 Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels 12 Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team 13 Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek 14 Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels 04:10 15 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 05:52 16 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG 17 Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro 18 Harold Tejada (Col) XDS Astana Team 19 Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 20 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 21 Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike 22 Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 23 Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike 24 Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious 25 Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG 26 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG 06:13 27 Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r 06:46 28 Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros 29 Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious 30 Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros 31 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 32 Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 06:57 33 Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r 07:19 34 William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step 08:07 35 Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros 36 Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck 37 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty 38 Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe 39 Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team 40 Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team 41 Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro 08:11 42 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek 43 Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla 44 Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step 45 Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech 08:42

Генеральная классификация после 16 этапа:

1. Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 61:16:35

2. Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG 00:48

3. Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro 02:38

4. Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 03:10

5. Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 04:21

6. Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r 04:24

7. Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech 04:53

8. Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike 05:46

9. Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious 06:33

10. William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step 08:04

11. Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike 08:52

12. Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 09:36





