VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2025. Результаты 8 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 8 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 8 этапа

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 8 этапа

 

 

Монсон - Сарагоса, 163,5 км 

 

 

1

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

3:43:48

 

 

2

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

3

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

4

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

 

 

 

5

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

6

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

7

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

 

 

 

8

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

9

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

10

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

11

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

12

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

13

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

14

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

15

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

16

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

17

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

18

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

 

 

 

19

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

20

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

21

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

 

 

 

22

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

 

 

 

23

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

24

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

25

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

26

 

Casper Van Uden (Ned) Picnic PostNL

 

 

 

 

27

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

28

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

 

 

 

29

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

 

 

 

30

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

31

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

32

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

33

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

34

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

35

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

36

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

 

 

 

37

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

38

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

39

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

40

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

41

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

 

 

 

42

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

43

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

44

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

45

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

 

 

 

46

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

47

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

48

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

49

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

50

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

51

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

52

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

53

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

54

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

55

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

56

 

Paul Ourselin (Fra) Cofidis

 

 

 

 

57

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

58

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

 

 

 

59

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

60

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

61

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

62

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

63

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

64

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

65

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

66

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

67

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

68

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

 

 

 

69

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

70

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

71

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

 

 

 

72

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

73

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

74

 

Chris Harper (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

75

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

76

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

77

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

 

 

 

78

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

 

 

 

79

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

80

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

81

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

82

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

83

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

 

 

 

84

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

85

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

86

 

Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

87

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

88

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

89

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

 

 

 

90

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

 

 

 

91

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

 

 

 

92

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

93

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

94

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

95

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

 

 

 

96

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

 

 

 

97

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

98

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

99

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

100

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

 

 

 

101

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

102

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

103

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

 

 

 

104

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

105

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

 

 

 

106

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

 

 

 

107

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

00:20

 

 

108

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

109

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

110

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

111

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

 

 

 

112

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

113

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

114

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

115

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

 

 

 

116

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

117

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

118

 

Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

119

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

 

 

 

120

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

121

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

122

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

123

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

124

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

 

 

 

125

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

126

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

127

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

128

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

00:33

 

 

129

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

130

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

00:43

 

 

131

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

00:53

 

 

132

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

 

 

 

133

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

134

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

135

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

 

 

 

136

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

 

 

 

137

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

01:05

 

 

138

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

139

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

140

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

141

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

01:12

 

 

142

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

01:22

 

 

143

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

 

 

 

144

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

01:26

 

 

145

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

01:36

 

 

146

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

01:50

 

 

147

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

02:00

 

 

148

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

02:28

 

 

149

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

150

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

02:36

 

 

151

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

03:06

 

 

152

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

153

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

154

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

03:18

 

 

155

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

03:42

 

 

156

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

157

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

04:15

 

 

158

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

159

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

160

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

 

 

 

161

 

Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros

 

04:25

 

 

162

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

05:04

 

 

163

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

05:20

 

 

164

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

165

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

166

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

06:20

 

 

167

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

168

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

169

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

DNF

 

Oliver Knight (Gbr) Cofidis

 

0

 

 

DNF

 

Eric Fagundez (Uru) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

DNF

 

George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech

 

 

 


 

 

Промежуточный спринт. Peñaflor Sprint Intermedio - 121 км

 

 

1

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

20

 

 

2

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

17

 

 

3

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15

 

 

4

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

13

 

 

5

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

10

 

 

 

Финиш

 

 

1

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

30

 

 

2

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

25

 

 

3

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

22

 

 

4

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

19

 

 

5

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

17

 

 

6

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

15

 

 

7

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

13

 

 

8

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

11

 

 

9

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

9

 

 

10

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

7

 

 

11

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

6

 

 

12

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

5

 

 

13

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

4

 

 

14

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

3

 

 

15

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

2

 

 

 

Командный зачет этапа

 

 

1

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

11:11:24

 

 

2

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

 

 

 

3

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

 

 

 

4

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

 

 

 

5

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

 

 

 

6

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

 

 

 

7

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

 

 

 

8

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

 

 

 

9

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

 

 

 

10

 

Lidl-Trek (USA)

 

 

 

 

11

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

 

 

 

12

 

Jayco AlUla (Aus)

 

 

 

 

13

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

 

 

 

14

 

Cofidis (Fra)

 

 

 

 

15

 

Movistar (Spa)

 

 

 

 

16

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

 

 

 

17

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

 

 

 

18

 

Lotto (Bel)

 

 

 

 

19

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

 

 

 

20

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

 

 

 

21

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

 

 

 

22

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

00:20

 

 

23

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

00:53

 

 

 

Генеральная классификация после 8 этапа

 

 

1

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

29:01:50

 

 

2

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

02:33

 

 

3

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

02:41

 

 

4

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

02:42

 

 

5

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

02:47

 

 

6

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

02:49

 

 

7

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

02:53

 

 

8

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

9

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

02:55

 

 

10

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

02:58

 

 

11

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

03:03

 

 

12

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

03:04

 

 

13

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

03:20

 

 

14

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

03:38

 

 

15

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

03:39

 

 

16

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

03:40

 

 

17

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

03:53

 

 

18

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

04:15

 

 

19

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

04:28

 

 

20

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

04:36

 

 

21

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

04:42

 

 

22

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

04:59

 

 

23

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

06:24

 

 

24

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

06:30

 

 

25

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

07:47

 

 

26

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

08:32

 

 

27

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

08:50

 

 

28

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

09:31

 

 

29

 

Chris Harper (Aus) Jayco AlUla

 

11:22

 

 

30

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

12:12

 

 

31

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

12:23

 

 

32

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

12:43

 

 

33

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

12:48

 

 

34

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

12:50

 

 

35

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

12:52

 

 

36

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

15:43

 

 

37

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

16:10

 

 

38

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

16:22

 

 

39

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

16:41

 

 

40

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

17:29

 

 

41

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

19:15

 

 

42

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

20:02

 

 

43

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

20:22

 

 

44

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

20:53

 

 

45

 

Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team

 

22:15

 

 

46

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

22:49

 

 

47

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

22:50

 

 

48

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

23:09

 

 

49

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

23:28

 

 

50

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

23:53

 

 

51

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

24:11

 

 

52

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

24:38

 

 

53

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

24:39

 

 

54

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

24:54

 

 

55

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

25:10

 

 

56

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

25:17

 

 

57

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

25:28

 

 

58

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

27:14

 

 

59

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

60

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

28:02

 

 

61

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

28:37

 

 

62

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

29:17

 

 

63

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

29:43

 

 

64

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

29:58

 

 

65

 

Paul Ourselin (Fra) Cofidis

 

30:25

 

 

66

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

30:38

 

 

67

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

31:04

 

 

68

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

31:09

 

 

69

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

31:10

 

 

70

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

31:55

 

 

71

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

32:48

 

 

72

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

33:24

 

 

73

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

33:58

 

 

74

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

34:32

 

 

75

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

34:46

 

 

76

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

34:59

 

 

77

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

35:06

 

 

78

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

35:19

 

 

79

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

35:24

 

 

80

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

36:30

 

 

81

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

36:55

 

 

82

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

37:13

 

 

83

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

37:32

 

 

84

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

37:50

 

 

85

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

37:57

 

 

86

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

38:22

 

 

87

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

38:28

 

 

88

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

38:35

 

 

89

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

38:51

 

 

90

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

40:13

 

 

91

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

40:30

 

 

92

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

40:54

 

 

93

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

40:55

 

 

94

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

41:19

 

 

95

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

41:23

 

 

96

 

Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost

 

42:28

 

 

97

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

42:38

 

 

98

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

42:44

 

 

99

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

42:50

 

 

100

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

43:12

 

 

101

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

43:15

 

 

102

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

43:40

 

 

103

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

44:15

 

 

104

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

44:17

 

 

105

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

45:47

 

 

106

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

45:55

 

 

107

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

46:22

 

 

108

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

47:07

 

 

109

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

47:13

 

 

110

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

47:19

 

 

111

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

47:28

 

 

112

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

48:03

 

 

113

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

48:42

 

 

114

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

48:48

 

 

115

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

49:17

 

 

116

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

49:50

 

 

117

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

50:45

 

 

118

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

50:48

 

 

119

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

50:51

 

 

120

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

51:17

 

 

121

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

51:29

 

 

122

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

51:31

 

 

123

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

51:44

 

 

124

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

51:57

 

 

125

 

Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros

 

52:11

 

 

126

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

52:22

 

 

127

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

52:25

 

 

128

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

52:41

 

 

129

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

53:14

 

 

130

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

53:21

 

 

131

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

53:49

 

 

132

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

54:04

 

 

133

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

54:40

 

 

134

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

55:39

 

 

135

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

56:14

 

 

136

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

56:17

 

 

137

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

56:28

 

 

138

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

56:33

 

 

139

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

57:15

 

 

140

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

58:28

 

 

141

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

58:35

 

 

142

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

58:36

 

 

143

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

59:15

 

 

144

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

59:24

 

 

145

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

1:01:46

 

 

146

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

1:02:14

 

 

147

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

1:02:37

 

 

148

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

1:03:06

 

 

149

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

1:03:28

 

 

150

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

1:04:18

 

 

151

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

1:04:41

 

 

152

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

1:05:12

 

 

153

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:06:15

 

 

154

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:06:25

 

 

155

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:06:34

 

 

156

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

1:07:35

 

 

157

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

1:07:53

 

 

158

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:08:38

 

 

159

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

1:08:48

 

 

160

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

1:08:54

 

 

161

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

1:10:33

 

 

162

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

1:10:38

 

 

163

 

Casper Van Uden (Ned) Picnic PostNL

 

1:11:46

 

 

164

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

1:11:47

 

 

165

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

1:12:26

 

 

166

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

1:13:47

 

 

167

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

1:17:10

 

 

168

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

1:17:15

 

 

169

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

1:33:54

 

 

 

Классификация по очкам после 8 этапа

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

120

 

 

2

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

111

 

 

3

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

105

 

 

4

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

75

 

 

5

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

70

 

 

6

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

62

 

 

7

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

46

 

 

8

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

46

 

 

9

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

35

 

 

10

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

32

 

 

11

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

32

 

 

12

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

31

 

 

13

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

31

 

 

14

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

31

 

 

15

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

30

 

 

16

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

30

 

 

17

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

28

 

 

18

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

26

 

 

19

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

25

 

 

20

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

25

 

 

21

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

24

 

 

22

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

24

 

 

23

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

23

 

 

24

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

23

 

 

25

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

23

 

 

26

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

23

 

 

27

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

22

 

 

28

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

21

 

 

29

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

20

 

 

30

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

20

 

 

31

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

20

 

 

32

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

19

 

 

33

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

18

 

 

34

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

17

 

 

35

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

17

 

 

36

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

17

 

 

37

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

38

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

17

 

 

39

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

17

 

 

40

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

17

 

 

41

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

42

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

16

 

 

43

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

15

 

 

44

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15

 

 

45

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

15

 

 

46

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

15

 

 

47

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15

 

 

48

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

13

 

 

49

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

13

 

 

50

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

13

 

 

51

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

13

 

 

52

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

11

 

 

53

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

10

 

 

54

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

10

 

 

55

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

10

 

 

56

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

10

 

 

57

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

9

 

 

58

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

9

 

 

59

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

8

 

 

60

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

7

 

 

61

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

7

 

 

62

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

6

 

 

63

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

6

 

 

64

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

6

 

 

65

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

5

 

 

66

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

5

 

 

67

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

5

 

 

68

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

4

 

 

69

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

3

 

 

70

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2

 

 

71

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

2

 

 

72

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

2

 

 

73

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

1

 

 

 

Горная классификация после 8 этапа

 

 

1

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

34

 

 

2

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

23

 

 

3

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

20

 

 

4

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

18

 

 

5

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

16

 

 

6

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

10

 

 

7

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

8

 

 

8

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

7

 

 

9

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

7

 

 

10

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

6

 

 

11

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

5

 

 

12

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

4

 

 

13

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

3

 

 

14

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

3

 

 

15

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

2

 

 

16

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

2

 

 

17

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

2

 

 

18

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

1

 

 

19

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

1

 

 

20

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

1

 

 

21

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

1

 

 

22

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

1

 

 

23

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1

 

 

 

Молодежная классификация после 8 этапа

 

 

1

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

29:04:43

 

 

2

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

00:27

 

 

3

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

00:46

 

 

4

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

01:22

 

 

5

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

01:49

 

 

6

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

03:31

 

 

7

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

03:37

 

 

8

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

06:38

 

 

9

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

09:19

 

 

10

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

09:30

 

 

11

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

09:50

 

 

12

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

09:55

 

 

13

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

09:57

 

 

14

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

14:36

 

 

15

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

17:09

 

 

16

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

18:00

 

 

17

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

21:00

 

 

18

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

22:01

 

 

19

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

22:24

 

 

20

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

24:21

 

 

21

 

Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers

 

25:44

 

 

22

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

26:50

 

 

23

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

28:11

 

 

24

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

29:02

 

 

25

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

30:31

 

 

26

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

31:05

 

 

27

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

32:26

 

 

28

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

32:31

 

 

29

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

35:04

 

 

30

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

35:58

 

 

31

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

37:37

 

 

32

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

38:26

 

 

33

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

38:30

 

 

34

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

39:51

 

 

35

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

40:19

 

 

36

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

40:22

 

 

37

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

40:47

 

 

38

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

43:29

 

 

39

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

44:20

 

 

40

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

45:10

 

 

41

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

45:49

 

 

42

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

46:57

 

 

43

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

47:52

 

 

44

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

48:24

 

 

45

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

48:38

 

 

46

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

49:32

 

 

47

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

50:56

 

 

48

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

51:11

 

 

49

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

52:46

 

 

50

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

55:35

 

 

51

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

56:31

 

 

52

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

59:44

 

 

53

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

1:00:13

 

 

54

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

1:00:35

 

 

55

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

1:01:25

 

 

56

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:03:22

 

 

57

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

1:03:32

 

 

58

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

1:05:00

 

 

59

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1:05:45

 

 

60

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

1:07:40

 

 

61

 

Casper Van Uden (Ned) Picnic PostNL

 

1:08:53

 

 

62

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

1:14:22

 

 

 

Командная классификация после 8 этапа

 

 

1

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

86:16:10"

 

 

2

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

06:37

 

 

3

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

10:47

 

 

4

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

13:36

 

 

5

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

17:04

 

 

6

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

17:55

 

 

7

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

20:30

 

 

8

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

26:50

 

 

9

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

30:35

 

 

10

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

33:38

 

 

11

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

34:02

 

 

12

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

36:38

 

 

13

 

Movistar (Spa)

 

38:08

 

 

14

 

Jayco AlUla (Aus)

 

38:43

 

 

15

 

Lidl-Trek (USA)

 

41:53

 

 

16

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

43:45

 

 

17

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

47:58

 

 

18

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

52:45

 

 

19

 

Cofidis (Fra)

 

1:05:35

 

 

20

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

1:09:52

 

 

21

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

1:21:41

 

 

22

 

Lotto (Bel)

 

1:35:39

 

 

23

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

1:49:24

 

  

 

Вуэльта Испании-2025. Превью

Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

Вуэльта Испании-2024. Результаты 3 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 5 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 6 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 7 этапа

    

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2025 маршрут Вуэльты Испании-2025 Гранд-тур Яспер Филипсен

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 18:59 | Регистрация: 15.04.2010

    Что-то этот сайт эти дни не открывался. Не знаю как у вас ребята. Филирсон молодец, вторая победа.

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Вчера, 19:22 | Регистрация: 30.09.2019

      ага, есть такое дело

  2. Имя: Никита

    Джигит Карбонович

    Вчера, 19:15 | Регистрация: 5.02.2024

    Цитата: Николай Н.
    Что-то этот сайт эти дни не открывался. Не знаю как у вас ребята. Филирсон молодец, вторая победа.
    Да, какое-то время сайт не работал. Но мне кажется это было менее суток

  3. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Вчера, 19:23 | Регистрация: 30.09.2019

    эх, Вивиани был так близок...

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Вчера, 21:47 | Регистрация: 31.05.2014

      105 в протоколе, почти рядом )))

      1. Имя: Саша

        VeloVelo

        Сегодня, 00:43 | Регистрация: 4.07.2013

        Таки релегировали?

  4. Имя: Иван

    shekn

    Вчера, 20:16 | Регистрация: 11.05.2017

    Аааа! Да так близок был Элиа..ну ещё шансы будут 

  5. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 21:45 | Регистрация: 8.07.2017

    Можете ли вы любить спринт, как люблю его я.

     

    Спринт в шоссейных велогонках — это захватывающее зрелище, которое сочетает в себе невероятную скорость, тактическое мастерство, силу и выносливость спортсменов. Именно этот короткий, но невероятно напряжённый финал гонки становится кульминационным моментом всего соревнования, вызывая восторг и восхищение просвещенных зрителей.

     

    Финальные сотни метров проходят в бешеном ритме, когда каждый сантиметр дороги имеет значение. Велосипедисты выкладываются на полную мощность, демонстрируя всю свою физическую подготовку и психологическую устойчивость.


    Успешный спринт требует не только физической силы, но и тонкого понимания ситуации на дороге. Гонщики выбирают наилучший момент для атаки, рассчитывают траекторию движения, взаимодействуют с командой и соперниками, пытаясь занять наиболее выгодную позицию перед финишем.


    Быстрая смена позиций, борьба колесом к колесу, драматические моменты обгонов и неожиданных прорывов делают спринт одним из самых ярких моментов любой велогонки.

     

    Я прекрасно понимаю привлекательность и значимость спринта в велошоссе. Это не просто спортивный элемент, а настоящее искусство скорости и стратегии, достойное глубокого уважения и восхищения.

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  6. Имя: Кирилл

    Kiridmg

    Вчера, 23:38 | Регистрация: 11.02.2020

    Цитата: Yuriy 17
    Можете ли вы любить спринт, как люблю его я.
     
    Спринт в шоссейных велогонках — это захватывающее зрелище, которое сочетает в себе невероятную скорость, тактическое мастерство, силу и выносливость спортсменов. Именно этот короткий, но невероятно напряжённый финал гонки становится кульминационным моментом всего соревнования, вызывая восторг и восхищение просвещенных зрителей.
     
    Финальные сотни метров проходят в бешеном ритме, когда каждый сантиметр дороги имеет значение. Велосипедисты выкладываются на полную мощность, демонстрируя всю свою физическую подготовку и психологическую устойчивость.

    Успешный спринт требует не только физической силы, но и тонкого понимания ситуации на дороге. Гонщики выбирают наилучший момент для атаки, рассчитывают траекторию движения, взаимодействуют с командой и соперниками, пытаясь занять наиболее выгодную позицию перед финишем.

    Быстрая смена позиций, борьба колесом к колесу, драматические моменты обгонов и неожиданных прорывов делают спринт одним из самых ярких моментов любой велогонки.
     
    Я прекрасно понимаю привлекательность и значимость спринта в велошоссе. Это не просто спортивный элемент, а настоящее искусство скорости и стратегии, достойное глубокого уважения и восхищения.
     
    Хорошая попытка, но нет. К сожалению, на таких этапах нечего смотреть, кроме последнего километра. Все, что вы описали есть, все так, но до этого практически пшик. Да, бывают этапы, где отрыв борется до последнего и их настигают чуть ли не у финиша, но это редкость

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

23 -29 августа 2025

Tour de l'Avenir

31 августа 2025

Bretagne Classic - Ouest-France

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Аисты в Альфаро меня удивили. 
    Интересно, кто-нибудь читает весь текст превью этапов?

  • VeloVelo
    Элиа Вивиани релегирован по ит ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи Элиа.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Таки релегировали?
  • shekn
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    shekn-Фото

    Нуууу есть ощущение, что это может быть ещё один этап для Аюсо. 

  • Kiridmg
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    Kiridmg-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Можете ли вы любить спринт, как люблю его я.
     
    Спринт в шоссейных велогонках — это захватывающее зрелище, которое сочетает в себе невероятную скорость, тактическое мастерство, силу и выносливость спортсменов. Именно этот короткий, но невероятно напряжённый финал гонки становится кульминационным моментом всего соревнования, вызывая восторг и восхищение просвещенных зрителей.
     
    Финальные сотни метров проходят в бешеном ритме, когда каждый сантиметр дороги имеет значение. Велосипедисты выкладываются на полную мощность, демонстрируя всю свою физическую подготовку и психологическую устойчивость.

    Успешный спринт требует не только физической силы, но и тонкого понимания ситуации на дороге. Гонщики выбирают наилучший момент для атаки, рассчитывают траекторию движения, взаимодействуют с командой и соперниками, пытаясь занять наиболее выгодную позицию перед финишем.

    Быстрая смена позиций, борьба колесом к колесу, драматические моменты обгонов и неожиданных прорывов делают спринт одним из самых ярких моментов любой велогонки.
     
    Я прекрасно понимаю привлекательность и значимость спринта в велошоссе. Это не просто спортивный элемент, а настоящее искусство скорости и стратегии, достойное глубокого уважения и восхищения.
     
    Хорошая попытка, но нет. К сожалению, на таких этапах нечего смотреть, кроме последнего километра. Все, что вы описали есть, все так, но до этого практически пшик. Да, бывают этапы, где отрыв борется до последнего и их настигают чуть ли не у финиша, но это редкость
  • Kiridmg
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    Kiridmg-Фото
    Было боязно за колхоз на данном этапе, ибо профиль горы этому способствовал. Так оно и случилось. Это удивительно и забавно, есть человек доминатор, с которым в пелотоне вроде не интересно, но вот только его нет и этап просчитывается на раз-два: там, где должен быть колхоз, он реально и есть, тактики команд примерно понятны и прогнозировать довольно легко. Что ж, может с Поги не так плохо?
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    Astanaforever-Фото

    Лопес из Астаны должен в отрыв отобраться. Его профиль. Да и Пулсу стоит попробовать. Авось отпустят отрыв.

  • kwwk
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    kwwk-Фото
    105 в протоколе, почти рядом )))
  • Yuriy 17
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Можете ли вы любить спринт, как люблю его я.

     

    Спринт в шоссейных велогонках — это захватывающее зрелище, которое сочетает в себе невероятную скорость, тактическое мастерство, силу и выносливость спортсменов. Именно этот короткий, но невероятно напряжённый финал гонки становится кульминационным моментом всего соревнования, вызывая восторг и восхищение просвещенных зрителей.

     

    Финальные сотни метров проходят в бешеном ритме, когда каждый сантиметр дороги имеет значение. Велосипедисты выкладываются на полную мощность, демонстрируя всю свою физическую подготовку и психологическую устойчивость.


    Успешный спринт требует не только физической силы, но и тонкого понимания ситуации на дороге. Гонщики выбирают наилучший момент для атаки, рассчитывают траекторию движения, взаимодействуют с командой и соперниками, пытаясь занять наиболее выгодную позицию перед финишем.


    Быстрая смена позиций, борьба колесом к колесу, драматические моменты обгонов и неожиданных прорывов делают спринт одним из самых ярких моментов любой велогонки.

     

    Я прекрасно понимаю привлекательность и значимость спринта в велошоссе. Это не просто спортивный элемент, а настоящее искусство скорости и стратегии, достойное глубокого уважения и восхищения.

     

  • motte
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    motte-Фото

    Самый винодельческий регион, льют Риоху как Азербайджан Агдам во времена СССР, но Агдам не был так доступен как Риоха сегодня:)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

31 августа

Salvatore Puccio (INEOS Grenadiers)

Fabio Jakobsen (Team Picnic PostNL)

Giovanni Carboni (Unibet - Tietema Rockets)

Sergio Samitier (Cofidis)

Martijn Budding (Unibet - Tietema Rockets)

Ramses Debruyne (Alpecin-Deceuninck)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (179)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)