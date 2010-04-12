VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

 

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

 

 

 

Альба - Лимоне-Пьемонте, 159,5 км 

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

3:47:14

 

 

2

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

3

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

4

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

5

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

00:02

 

 

6

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

7

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

8

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

9

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

10

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

 

 

 

11

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

 

 

 

12

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

13

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

14

 

Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

15

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

16

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

17

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

18

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

19

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

20

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

21

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

22

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

23

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

24

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

25

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

00:13

 

 

26

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

00:21

 

 

27

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

28

 

Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

29

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

 

 

 

30

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

 

 

Промежуточный спринт. Busca Sprint Intermedio - 67 км

 

 

1

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

20

 

 

2

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

17

 

 

3

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15

 

 

4

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

13

 

 

5

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

10

 

 

 

Финиш

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

30

 

 

2

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

25

 

 

3

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

22

 

 

4

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

19

 

 

5

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

17

 

 

6

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

15

 

 

7

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

13

 

 

8

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

11

 

 

9

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

9

 

 

10

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

7

 

 

11

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

6

 

 

12

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

5

 

 

13

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

4

 

 

14

 

Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step

 

3

 

 

15

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

2

 

 

 

Горная премия 3 кат. Limone Piemonte - 159.5 км

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

5

 

 

2

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

3

 

 

3

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

1

 

 

 

 

Генеральная классификация после 2 этапа

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

7:56:16

 

 

2

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

00:04

 

 

3

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

00:06

 

 

4

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

00:10

 

 

5

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

00:12

 

 

6

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

7

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

8

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

9

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

10

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

11

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

12

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

13

 

Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

14

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

15

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

16

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

17

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

18

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

19

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

 

 

 

20

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

21

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

22

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

23

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

24

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

25

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

00:23

 

 

26

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

00:31

 

 

27

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

 

 

 

28

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

29

 

Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

30

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

 

 

 

 

 

Горная классификация после 2 этапа

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

5

 

 

2

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

3

 

 

3

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

3

 

 

4

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

2

 

 

5

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

1

 

 

6

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

1

 

 

 

 

Вуэльта Испании-2025. Превью

Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании-2025 La Vuelta-2025 Vuelta a Espana-2025 Гранд-тур Йонас Вингегор

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 18:37 | Регистрация: 21.05.2023

    Ну всё. Теперь 19 этапов в красном ехать

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:37 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: kabachok
    Висма всем составом легла
    Вингегор добирает

    Motte: Ничего, у него счастливый номер, номер ангела: 11-11

    Маечку может примерить:)

    ---

    Вот и примерил.

  3. Имя: Drew

    ittrainbow

    Сегодня, 18:38 | Регистрация: 16.07.2022

    Флеш Валлонь со второй категорией в конце - все едут ждут финишный торчок

     

    но для второго этапа живенько

  4. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 18:39 | Регистрация: 8.07.2017

    Великий Йонас в крови, и с победой 

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  5. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 18:41 | Регистрация: 30.09.2019

    а вот не надо было Чикконе оглядываться 

  6. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:41 | Регистрация: 31.05.2014

    Хороший учитель у Винни на туре был: упал, отжался - победил.

  7. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 18:41 | Регистрация: 4.08.2018

     Эх жаль, какие-то сантиметры вырезал датчанин. Не надо было Чикконе оглядываться на финише.

  8. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:42 | Регистрация: 30.06.2017

    Не, ну вот этого комментатора слушать, это точно пытка. Серега! ты где? Срочно вернись.

    Вся жизнь это гонка.
  9. Имя: Светлин

    hipopotuk

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 23.07.2019

    Цитата: kwwk
    Хороший учитель у Винни на туре был: упал, отжался - победил.

    токо "учитель" витаминки не подогнал .......

  10. Имя: Николай

    Pirn

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 13.08.2017

    А звёздные ТВ комментаторы в отпуске?

  11. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:51 | Регистрация: 30.06.2017

    Йонас на горном финише сантиметры вырезает у соперников. Где вы видели такое у Погачара? Разница в классе на лицо. 

    Вся жизнь это гонка.
  12. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 19:00 | Регистрация: 12.04.2010

    Нормальный комментатор, подумаешь Годю назвал Гойду)... Гораздо лучше Кондрашова. Пусть остается пока Серега в-отпуске)

    1. Имя: Николай

      Невозмутимый

      Сегодня, 19:55 | Регистрация: 21.05.2023

      Гойду, братья и сёстры! Гойду!

  13. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:01 | Регистрация: 30.06.2017

    А где я неправду сказал, что вас так всех покорежило минусуя? 

    Вся жизнь это гонка.
  14. Имя: Алекс

    zalex567

    Сегодня, 19:04 | Регистрация: 13.03.2015

    Не рановато ли лидерскую майку надевать? Тяжело её носить то с самого начала. Хотя этап взять - это уже гуд. На Давида Годю хочу обратить внимание. Растет парень. А ведь с Власовым они примерно где то рядом всегда поначалу были. Александр даже более успешен был, но теперь как то стал менее заметен.

  15. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:06 | Регистрация: 15.04.2010

    Осиный рой устроил такой развоз, что Вингегору осталось не подвести ребят и он это сделал.

    1. Имя: Светлин

      hipopotuk

      Сегодня, 19:12 | Регистрация: 23.07.2019

      право не имел подвести ,команда так упорно работала на победу....

  16. Имя: Алекс

    zalex567

    Сегодня, 19:17 | Регистрация: 13.03.2015

    Цитата: Astanaforever
    Не, ну вот этого комментатора слушать, это точно пытка. Серега! ты где? Срочно вернись.
    Так и не слушайте. Я звук отключил. Предлагаю не осуждать строго. Он видимо трековик в прошлом, "паркетник". Там он хорошо комментирует. Нас трековики в отместку за "паркетников" колхозниками называли. Не в обиду быть сказано работникам сельского хозяйства - кормильцам нашим.

  17. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 19:17 | Регистрация: 4.07.2011

    Италия взгрустнула-:(

  18. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 19:46 | Регистрация: 20.05.2010

    ..Винни не очевиден как лидер.. и это хорошо...

    ..тем интересней дальше...

    ..и не будет он в красной маечке после ТТТ...

  19. diplomat

    Сегодня, 20:00 | Регистрация: 12.03.2011

    Не уж то за всеми финишами в торчки теперь будет охотиться?!

    А почему бы и нет.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

23 -29 августа 2025

Tour de l'Avenir

31 августа 2025

Bretagne Classic - Ouest-France

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

24 августа

Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team)

Rodrigo Alvarez Rodriguez (Burgos - Burpellet - BH)

Xabier Isasa (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (135)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)