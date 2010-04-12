Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

- Категория:
Альба - Лимоне-Пьемонте, 159,5 км
1
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
3:47:14
2
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
3
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
4
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
5
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
00:02
6
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
7
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
8
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
9
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
10
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
11
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
12
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
13
Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla
14
Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step
15
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
16
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
17
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
18
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
19
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
20
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
21
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
22
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
23
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
24
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
25
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
00:13
26
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
00:21
27
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
28
Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels
29
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
30
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
Промежуточный спринт. Busca Sprint Intermedio - 67 км
1
Liam Slock (Bel) Lotto
20
2
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros
17
3
Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH
15
4
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
13
5
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
10
Финиш
1
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
30
2
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
25
3
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
22
4
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
19
5
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
17
6
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
15
7
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
13
8
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
11
9
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
9
10
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
7
11
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
6
12
Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike
5
13
Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla
4
14
Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step
3
15
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
2
Горная премия 3 кат. Limone Piemonte - 159.5 км
1
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
5
2
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
3
3
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
1
Генеральная классификация после 2 этапа
1
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
7:56:16
2
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
00:04
3
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
00:06
4
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
00:10
5
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
00:12
6
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
7
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
8
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
9
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
10
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
11
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
12
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
13
Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step
14
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
15
Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla
16
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
17
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
18
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
19
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
20
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
21
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
22
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
23
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
24
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
25
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
00:23
26
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
00:31
27
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
28
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
29
Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels
30
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
Горная классификация после 2 этапа
1
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
5
2
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
3
3
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
3
4
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
2
5
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
1
6
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
1
|
Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (21)
- Просмотров
- (1 111)