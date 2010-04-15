Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа

- Категория:
Турин - Новара, 186,1 км
1
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
4:09:12
2
Ethan Kane Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
0:00:00
3
Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Movistar Team
4
Elia Viviani (Ita) Lotto
5
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
6
David Gonzalez Lopez (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team
7
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
8
Guillermo Thomas Silva Coussan (Uru) Caja Rural-Seguros Rga
9
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro Cycling Team
10
Madis Mihkels (Est) Ef Education - Easypost
11
Tim Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe
12
Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers
13
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
14
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
15
Daniel Cavia Sanz (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
16
Casper Cornelis Van Uden (Ned) Team Picnic Postnl
17
Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal Quick-Step
18
Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis
19
Thomas Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech
20
Arne Marit (Bel) Intermarché - Wanty
21
Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step
22
Jenthe Biermans (Bel) Arkea-B&B Hotels
23
Axel Zingle (Fra) Team Visma | Lease A Bike
24
Thibaud Gruel (Fra) Groupama-Fdj
25
Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team
26
Antonio Eric Fagundez Lima (Uru) Burgos-Burpellet-Bh
27
Mikkel Norsgaard Bjerg (Den) Uae Team Emirates Xrg
28
Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious
29
Léandre Lozouet (Fra) Arkea-B&B Hotels
30
Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
31
Ivo Emanuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg
32
Jai Hindley (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe
33
Huub Artz (Ned) Intermarché - Wanty
34
Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek
35
Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty
36
Carlos Canal Blanco (Esp) Movistar Team
37
Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula
38
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
39
Bruno Armirail (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
40
Rudy Molard (Fra) Groupama-Fdj
41
Jonas Vingegaard Hansen (Den) Team Visma | Lease A Bike
42
Nicola Conci (Ita) Xds Astana Team
43
Ben Tulett (Gbr) Team Visma | Lease A Bike
44
Alec Segaert (Bel) Lotto
45
Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike
46
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
47
Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers
48
Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea-B&B Hotels
49
David Gaudu (Fra) Groupama-Fdj
50
Juan Ayuso Pesquera (Esp) Uae Team Emirates Xrg
51
Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers
52
Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team
53
Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates Xrg
54
Sergio Geovani Chumil Gonzalez (Gua) Burgos-Burpellet-Bh
55
Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step
56
Mauri Vansevenant (Bel) Soudal Quick-Step
57
Kevin Vermaerke (Usa) Team Picnic Postnl
58
Alex Molenaar (Ned) Caja Rural-Seguros Rga
59
Nicolo' Buratti (Ita) Bahrain Victorious
60
Juan Martinez Huertas (Col) Team Picnic Postnl
61
Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe
62
Valentin Paret Peintre (Fra) Soudal Quick-Step
63
Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost
64
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
65
Stefan Küng (Sui) Groupama-Fdj
66
Sepp Kuss (Usa) Team Visma | Lease A Bike
67
Ben Alexander O'Connor (Aus) Team Jayco Alula
68
Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Groupama-Fdj
69
Bob Jungels (Lux) Ineos Grenadiers
70
Patrick Eddy (Aus) Team Picnic Postnl
71
Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates Xrg
72
Kelland O’Brien (Aus) Team Jayco Alula
73
Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious
74
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe
75
Patrick Gamper (Aut) Team Jayco Alula
76
Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious
77
Louis Du Bouisson Meintjes (Rsa) Intermarché - Wanty
78
Carlos Verona Quintanilla (Esp) Lidl-Trek
79
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
80
Christopher Harper (Aus) Team Jayco Alula
81
Brieuc Rolland (Fra) Groupama-Fdj
82
Victor Campenaerts (Bel) Team Visma | Lease A Bike
83
Nico Denz (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe
84
Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
85
Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates Xrg
86
Jaume Guardeño Roma (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
87
George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech
88
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
89
Fausto Masnada (Ita) Xds Astana Team
90
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
91
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
92
|
|
Clément Braz Afonso (Fra) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
93
|
|
Maximilian Schachmann (Ger) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
94
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
95
|
|
Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
96
|
|
Markel Beloki Fernandez (Esp) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
97
|
|
James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
98
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
99
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
100
|
|
Christopher Hamilton (Aus) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
101
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
102
|
|
Marcel Camprubi Pijuan (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
103
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
104
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
105
|
|
Archie Ryan (Irl) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
106
|
|
Arjen Livyns (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
107
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
108
|
|
Paul Ourselin (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
109
|
|
Oliver Knight (Gbr) Cofidis
|
|
|
|
|
110
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
111
|
|
David De La Cruz Melgarejo (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
112
|
|
Carlos Garcia Pierna (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
113
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
114
|
|
Jasper De Buyst (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
115
|
|
Damien Craig Howson (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
116
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
|
|
|
117
|
|
Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
118
|
|
Sergio Samitier Samitier (Esp) Cofidis
|
|
|
|
|
119
|
|
Cristian Rodriguez Martin (Esp) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
120
|
|
Mikel Landa Meana (Esp) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
121
|
|
Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
122
|
|
Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
123
|
|
Nans Peters (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
124
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
125
|
|
Torstein Træen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
126
|
|
Dylan Van Baarle (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
127
|
|
Sinuhe Fernandez Rodriguez (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
128
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
129
|
|
Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
130
|
|
Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
131
|
|
Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
132
|
|
Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
133
|
|
Victor Langellotti (Mon) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
134
|
|
Mario Aparicio Muñoz (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
135
|
|
Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
136
|
|
Abel Balderstone Roumens (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
137
|
|
Côté Pier-André Côté Pier-André (Can) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
138
|
|
Wilco Kelderman (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
139
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
140
|
|
Sander De Pestel (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
141
|
|
Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
142
|
|
Edward Dunbar (Irl) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
143
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
144
|
|
Michel Heßmann (Ger) Movistar Team
|
|
|
|
|
145
|
|
Wouter Poels (Ned) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
146
|
|
Javier Romo Oliver (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
147
|
|
Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
148
|
|
Léo Bisiaux (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
149
|
|
Simon Carr (Gbr) Cofidis
|
|
|
|
|
150
|
|
Nicolya Vinokurov (Kaz) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
151
|
|
Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
152
|
|
Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
153
|
|
Finlay Xavier Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
154
|
|
Hugo De La Calle Arango (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
155
|
|
Pablo Castrillo Zapater (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
156
|
|
Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis
|
|
|
|
|
157
|
|
Jorge Arcas (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
158
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
159
|
|
Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
160
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
161
|
|
Rémi Cavagna (Fra) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
162
|
|
Jose Luis Faura Asensio (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
163
|
|
Timo Roosen (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
164
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
165
|
|
Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
166
|
|
Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
167
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
168
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
169
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
170
|
|
Jesus Herrada (Esp) Cofidis
|
|
|
|
|
171
|
|
Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
172
|
|
Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
173
|
|
Koen Bouwman (Ned) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
174
|
|
Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
175
|
|
Jonas Wilsly (Den) Lotto
|
|
|
|
|
176
|
|
Kamiel Bonneu (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
177
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
178
|
|
Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
179
|
|
Dion Allan Smith (Nzl) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
180
|
|
Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
|
0:00:34
|
|
|
181
|
|
Luca Van Boven (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
182
|
|
Joan Bou Company (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
183
|
|
Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
+1:42
|
|
|
184
|
|
Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates Xrg
|
|
+3:28
|
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (17)
- Просмотров
- (1 445)