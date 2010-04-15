VeloNEWS
Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа

 

 

 

 

 

Турин - Новара, 186,1 км 

 

 

1

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

4:09:12

 

 

2

 

Ethan Kane Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

0:00:00

 

 

3

 

Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Movistar Team

 

 

 

 

4

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

 

 

 

5

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

6

 

David Gonzalez Lopez (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

7

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

 

 

 

8

 

Guillermo Thomas Silva Coussan (Uru) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

9

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

10

 

Madis Mihkels (Est) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

11

 

Tim Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

12

 

Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

13

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

14

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

15

 

Daniel Cavia Sanz (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

16

 

Casper Cornelis Van Uden (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

17

 

Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

18

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

 

 

 

19

 

Thomas Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

20

 

Arne Marit (Bel) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

21

 

Pepijn Reinderink (Ned) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

22

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

23

 

Axel Zingle (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

24

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

25

 

Fabio Christen (Sui) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

26

 

Antonio Eric Fagundez Lima (Uru) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

27

 

Mikkel Norsgaard Bjerg (Den) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

28

 

Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

29

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

30

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

31

 

Ivo Emanuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

32

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

33

 

Huub Artz (Ned) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

34

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

35

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

36

 

Carlos Canal Blanco (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

37

 

Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula

 

 

 

 

38

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

39

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

40

 

Rudy Molard (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

41

 

Jonas Vingegaard Hansen (Den) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

42

 

Nicola Conci (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

43

 

Ben Tulett (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

44

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

 

 

 

45

 

Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

46

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

47

 

Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

48

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

49

 

David Gaudu (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

50

 

Juan Ayuso Pesquera (Esp) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

51

 

Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

52

 

Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

53

 

Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

54

 

Sergio Geovani Chumil Gonzalez (Gua) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

55

 

Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

56

 

Mauri Vansevenant (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

57

 

Kevin Vermaerke (Usa) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

58

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

59

 

Nicolo' Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

60

 

Juan Martinez Huertas (Col) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

61

 

Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

62

 

Valentin Paret Peintre (Fra) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

63

 

Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

64

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

65

 

Stefan Küng (Sui) Groupama-Fdj

 

 

 

 

66

 

Sepp Kuss (Usa) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

67

 

Ben Alexander O'Connor (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

68

 

Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

69

 

Bob Jungels (Lux) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

70

 

Patrick Eddy (Aus) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

71

 

Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

72

 

Kelland O’Brien (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

73

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

74

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

75

 

Patrick Gamper (Aut) Team Jayco Alula

 

 

 

 

76

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

 

 

 

77

 

Louis Du Bouisson Meintjes (Rsa) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

78

 

Carlos Verona Quintanilla (Esp) Lidl-Trek

 

 

 

 

79

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

80

 

Christopher Harper (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

81

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

82

 

Victor Campenaerts (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

83

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

84

 

Fernando Barcelo Aragon (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

85

 

Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

86

 

Jaume Guardeño Roma (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

87

 

George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

88

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

 

 

 

89

 

Fausto Masnada (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

90

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

91

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

92

 

Clément Braz Afonso (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

93

 

Maximilian Schachmann (Ger) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

94

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

95

 

Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

96

 

Markel Beloki Fernandez (Esp) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

97

 

James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

98

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

99

 

Lukas Nerurkar (Gbr) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

100

 

Christopher Hamilton (Aus) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

101

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

102

 

Marcel Camprubi Pijuan (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

103

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

 

 

 

104

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

105

 

Archie Ryan (Irl) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

106

 

Arjen Livyns (Bel) Lotto

 

 

 

 

107

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

108

 

Paul Ourselin (Fra) Cofidis

 

 

 

 

109

 

Oliver Knight (Gbr) Cofidis

 

 

 

 

110

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

111

 

David De La Cruz Melgarejo (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

112

 

Carlos Garcia Pierna (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

113

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

114

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

 

 

 

115

 

Damien Craig Howson (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

116

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

 

 

 

117

 

Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Xds Astana Team

 

 

 

 

118

 

Sergio Samitier Samitier (Esp) Cofidis

 

 

 

 

119

 

Cristian Rodriguez Martin (Esp) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

120

 

Mikel Landa Meana (Esp) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

121

 

Harold Martin Lopez Granizo (Ecu) Xds Astana Team

 

 

 

 

122

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

123

 

Nans Peters (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

124

 

Gijs Leemreize (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

125

 

Torstein Træen (Nor) Bahrain Victorious

 

 

 

 

126

 

Dylan Van Baarle (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

127

 

Sinuhe Fernandez Rodriguez (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

128

 

Lorenzo Fortunato (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

129

 

Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

130

 

Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

131

 

Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

132

 

Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

133

 

Victor Langellotti (Mon) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

134

 

Mario Aparicio Muñoz (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

135

 

Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

136

 

Abel Balderstone Roumens (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

137

 

Côté Pier-André Côté Pier-André (Can) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

138

 

Wilco Kelderman (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

139

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

 

 

 

140

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

141

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

 

 

 

142

 

Edward Dunbar (Irl) Team Jayco Alula

 

 

 

 

143

 

Felix Gall (Aut) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

144

 

Michel Heßmann (Ger) Movistar Team

 

 

 

 

145

 

Wouter Poels (Ned) Xds Astana Team

 

 

 

 

146

 

Javier Romo Oliver (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

147

 

Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Xds Astana Team

 

 

 

 

148

 

Léo Bisiaux (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

149

 

Simon Carr (Gbr) Cofidis

 

 

 

 

150

 

Nicolya Vinokurov (Kaz) Xds Astana Team

 

 

 

 

151

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

152

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

153

 

Finlay Xavier Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

154

 

Hugo De La Calle Arango (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

155

 

Pablo Castrillo Zapater (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

156

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

 

 

 

157

 

Jorge Arcas (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

158

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

159

 

Domen Novak (Slo) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

160

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

161

 

Rémi Cavagna (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

162

 

Jose Luis Faura Asensio (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

163

 

Timo Roosen (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

164

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

165

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

166

 

Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

167

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

168

 

Louis Rouland (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

169

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

170

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

 

 

 

171

 

Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

172

 

Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula

 

 

 

 

173

 

Koen Bouwman (Ned) Team Jayco Alula

 

 

 

 

174

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

175

 

Jonas Wilsly (Den) Lotto

 

 

 

 

176

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

177

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

178

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

179

 

Dion Allan Smith (Nzl) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

180

 

Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

 0:00:34

 

 

181

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

182

 

Joan Bou Company (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

183

 

Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

+1:42

 

 

184

 

Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates Xrg

 

+3:28

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2025 маршрут Вуэльты Испании-2025 Гранд-тур

  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 18:42 | Регистрация: 8.07.2017

    И команда классно развезла, и сам Я. Филипсен показал всем остальным недоспринтерам кто здесь самый быстрый

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  2. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:42 | Регистрация: 31.05.2014

    Неожиданно, однако)))

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Сегодня, 18:47 | Регистрация: 30.09.2019

  3. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 18:44 | Регистрация: 30.09.2019

    какой чудной репортаж - столько новых имён и названийbiggrin

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 18:51 | Регистрация: 31.05.2014

      Это что-то новенькое, эксклюзивное совсем, новые трактовки команд и гонщиков, неожиданные победители этапа и многое другое)))

      1. Имя: Васисуалий

        kabachok

        Сегодня, 19:12 | Регистрация: 30.09.2019

        даже Вингегор удачно выступил на Джиро)))

  4. RVL

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 30.08.2012

    Альпецины снимают давление с себя сразу))

     

  5. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 8.07.2017

    Комментатору даже было интересно - возьмёт ли этот этап  сам Й. Вингегор!

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  6. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 18:54 | Регистрация: 25.06.2016

    Комментатор даже утомительнее Кондрашова. А это не просто.

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Сегодня, 19:09 | Регистрация: 30.09.2019

      очень надеюсь, что этот был и дебют и финал в одном флаконе.

      1. RVL

        Сегодня, 20:44 | Регистрация: 30.08.2012

        Иногда людям требуется шанс, или несколько)
        Если Кондрашов стабилен))...то тут тоже хотелось бы посмотреть на тренд. А вдруг?!

        1. Имя: Васисуалий

          kabachok

          Сегодня, 21:23 | Регистрация: 30.09.2019

          согл.
          но чёт сдаётся мне, что прогрессу в этом случае не будет. я его уже пару раз слышал, он авто-мото освещает - комментирует в такой же тональности)))

          1. RVL

            Сегодня, 21:46 | Регистрация: 30.08.2012

            Подработку взял...
            а отар тем временем к юс оупен готовится))

  7. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 19:05 | Регистрация: 20.10.2020

    у Яспера два стартовых этапа плюс соответствующие майки на двух гран-турах в один год. отлично, команда

  8. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 19:10 | Регистрация: 20.10.2020

    несмотря на две серьезные травмы, сезон у ФИлипсена плюсовой. Одна весенняя северная классика, чуть этапов на недельках, два этапа грантуров. может, еще что прихватит до конца сезона

  9. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:26 | Регистрация: 15.04.2010

    Апельсины, как и на Тур де Франс сразу начали собирать призы. Филипсен взял первый этап и теперь главное чтоб где то не завалился.

  10. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 21:33 | Регистрация: 4.08.2018

     Не смотрел этап, в кто это такой комментатор котрым здесь так восхищены? 

