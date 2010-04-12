VeloNEWS
Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа

 


 

 

Суза - Вуарон, 206,7 км 

 

 

1

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

4:50:14

 

 

2

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

3

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

4

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

5

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

6

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

7

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

 

 

 

8

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

 

 

 

9

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

10

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

11

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

12

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

 

 

 

13

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

 

 

 

14

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

15

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

16

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

 

 

 

17

 

Casper Van Uden (Ned) Picnic PostNL

 

 

 

 

18

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

19

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

20

 

Pepijn Reinderink (Ned) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

21

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

22

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

23

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

24

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

25

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

26

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

27

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

 

 

 

28

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

 

 

 

29

 

Eric Fagundez (Uru) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

30

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

 

 

 

31

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

32

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

33

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

34

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

35

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

36

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

37

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

38

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

39

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

40

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

41

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

42

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

43

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

44

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

45

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

 

 

 

46

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

47

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

48

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

 

 

 

49

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

50

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

 

 

 

51

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

52

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

53

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

54

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

55

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

56

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

57

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

58

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

 

 

 

59

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

60

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

61

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

62

 

Chris Harper (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

63

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

64

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

65

 

Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

66

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

67

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

68

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

69

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

 

 

 

70

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

71

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

72

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

73

 

Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

74

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

75

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

 

 

 

76

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

77

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

78

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

79

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

 

 

 

80

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

81

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

 

 

 

82

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

 

 

 

83

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

84

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

85

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

86

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

87

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

88

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

89

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

90

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

91

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

92

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

93

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

94

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

95

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

96

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

97

 

Simon Carr (Gbr) Cofidis

 

 

 

 

98

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

99

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

100

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

101

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

102

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

 

 

 

103

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

104

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

105

 

Daniel Cavia (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

106

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

 

 

 

107

 

Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

108

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

 

 

 

109

 

Paul Ourselin (Fra) Cofidis

 

 

 

 

110

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

111

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

112

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

113

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

114

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

 

 

 

115

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

116

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

00:31

 

 

117

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

118

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

00:39

 

 

119

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

 

 

 

120

 

Oliver Knight (Gbr) Cofidis

 

 

 

 

121

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

122

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

00:58

 

 

123

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

01:09

 

 

124

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

 

 

 

125

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

126

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

127

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

128

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

 

 

 

129

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

130

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

 

 

 

131

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

132

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

01:14

 

 

133

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

 

 

 

134

 

Arjen Livyns (Bel) Lotto

 

 

 

 

135

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

01:31

 

 

136

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

01:42

 

 

137

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

01:50

 

 

138

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

02:29

 

 

139

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

140

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

 

 

 

141

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

 

 

 

142

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

143

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

 

 

 

144

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

03:08

 

 

145

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

03:16

 

 

146

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

03:22

 

 

147

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

03:50

 

 

148

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

149

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

04:13

 

 

150

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

 

 

 

151

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

152

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

 

 

 

153

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

154

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

155

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

156

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

 

 

 

157

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

158

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

 

 

 

159

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

 

 

 

160

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

161

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

162

 

Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla

 

 

 

 

163

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

164

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

06:05

 

 

165

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

166

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

167

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

168

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

06:12

 

 

169

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

170

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

171

 

Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck

 

07:08

 

 

172

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

07:23

 

 

173

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

 

 

 

174

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

07:53

 

 

175

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

08:50

 

 

176

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

177

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

178

 

Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros

 

09:11

 

 

179

 

George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech

 

12:45

 

 

DNF

 

Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step

 

0

 

 

DNF

 

Carlos Garcia Pierna (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

 

Промежуточный спринт. Noyarey Sprint Intermedio - 174.4 км

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

20

 

 

2

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

17

 

 

3

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

15

 

 

4

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

13

 

 

5

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

10

 

 

 

Финиш

 

 

1

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

30

 

 

2

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

25

 

 

3

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

22

 

 

4

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

19

 

 

5

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

6

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

15

 

 

7

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

13

 

 

8

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

11

 

 

9

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

9

 

 

10

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

7

 

 

11

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

6

 

 

12

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

5

 

 

13

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

4

 

 

14

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

3

 

 

15

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

2

 

 

 

Горная премия 3 кат. Puerto Exilles - 10.4 км

 

 

1

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

3

 

 

2

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

2

 

 

3

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1

 

 

 

Горная премия 2 кат. Col De Montgenévre - 37.8 км

 

 

1

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

5

 

 

2

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

3

 

 

3

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

1

 

 

 

Горная премия 2 кат. Col Du Lautaret - 76.8 км

 

 

1

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

5

 

 

2

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

3

 

 

3

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

1

 

 

 

Командный зачет этапа

 

 

1

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

14:30:42

 

 

2

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

 

 

 

3

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

 

 

 

4

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

 

 

 

5

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

 

 

 

6

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

 

 

 

7

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

 

 

 

8

 

Cofidis (Fra)

 

 

 

 

9

 

Movistar (Spa)

 

 

 

 

10

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

 

 

 

11

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

 

 

 

12

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

 

 

 

13

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

 

 

 

14

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

 

 

 

15

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

 

 

 

16

 

Jayco AlUla (Aus)

 

 

 

 

17

 

Lidl-Trek (USA)

 

 

 

 

18

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

 

 

 

19

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

 

 

 

20

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

 

 

 

21

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

 

 

 

22

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

 

 

 

23

 

Lotto (Bel)

 

01:48

 

 

 

Генеральная классификация после 4 этапа

 

 

1

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

15:45:50

 

 

2

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

3

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

00:08

 

 

4

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

00:14

 

 

5

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

00:16

 

 

6

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

7

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

8

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

9

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

10

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

11

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

12

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

13

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

14

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

15

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

16

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

17

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

18

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

19

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

20

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

21

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

22

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

23

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

 

 

 

24

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

25

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

00:35

 

 

26

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

27

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

28

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

 

 

 

29

 

Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

30

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

00:44

 

 

31

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

32

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

00:47

 

 

33

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

34

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

35

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

36

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

37

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

38

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

39

 

Simon Carr (Gbr) Cofidis

 

 

 

 

40

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

00:53

 

 

41

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

42

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

01:03

 

 

43

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

01:12

 

 

44

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

01:20

 

 

45

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

01:22

 

 

46

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

01:24

 

 

47

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

48

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

49

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

50

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

 

 

 

51

 

Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

52

 

Chris Harper (Aus) Jayco AlUla

 

01:28

 

 

53

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

01:34

 

 

54

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

01:35

 

 

55

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

02:12

 

 

56

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

02:19

 

 

57

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

02:21

 

 

58

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

59

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

02:24

 

 

60

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

02:31

 

 

61

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

02:32

 

 

62

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

63

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

02:38

 

 

64

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

02:45

 

 

65

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

02:58

 

 

66

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

02:59

 

 

67

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

03:14

 

 

68

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

03:34

 

 

69

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

03:37

 

 

70

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

03:45

 

 

71

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

04:01

 

 

72

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

04:07

 

 

73

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

04:17

 

 

74

 

Paul Ourselin (Fra) Cofidis

 

04:20

 

 

75

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

04:55

 

 

76

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

05:09

 

 

77

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

05:40

 

 

78

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

05:51

 

 

79

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

05:57

 

 

80

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

06:05

 

 

81

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

06:18

 

 

82

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

06:19

 

 

83

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

06:21

 

 

84

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

06:29

 

 

85

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

06:36

 

 

86

 

Eric Fagundez (Uru) Burgos - Burpellet - BH

 

07:01

 

 

87

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

07:21

 

 

88

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

07:40

 

 

89

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

07:49

 

 

90

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

07:56

 

 

91

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

08:05

 

 

92

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

08:11

 

 

93

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

08:19

 

 

94

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

08:25

 

 

95

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

08:26

 

 

96

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

08:31

 

 

97

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

08:49

 

 

98

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

09:26

 

 

99

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

09:27

 

 

100

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

09:46

 

 

101

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

09:50

 

 

102

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

09:51

 

 

103

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

09:55

 

 

104

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

10:07

 

 

105

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

10:20

 

 

106

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

10:21

 

 

107

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

10:22

 

 

108

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

10:35

 

 

109

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

10:43

 

 

110

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

111

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

10:46

 

 

112

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

10:53

 

 

113

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

11:05

 

 

114

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

11:06

 

 

115

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

11:20

 

 

116

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

11:23

 

 

117

 

Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost

 

11:39

 

 

118

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

11:54

 

 

119

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

12:00

 

 

120

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

 

 

 

121

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

12:10

 

 

122

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

12:19

 

 

123

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

12:34

 

 

124

 

Arjen Livyns (Bel) Lotto

 

12:41

 

 

125

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

12:46

 

 

126

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

12:47

 

 

127

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

12:57

 

 

128

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

13:14

 

 

129

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

13:22

 

 

130

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

13:40

 

 

131

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

14:24

 

 

132

 

Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros

 

14:51

 

 

133

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

15:28

 

 

134

 

Oliver Knight (Gbr) Cofidis

 

15:40

 

 

135

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

15:48

 

 

136

 

George Bennett (Nzl) Israel - Premier Tech

 

15:58

 

 

137

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

16:01

 

 

138

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

16:08

 

 

139

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

16:21

 

 

140

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

16:24

 

 

141

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

16:32

 

 

142

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

16:55

 

 

143

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

17:21

 

 

144

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

17:43

 

 

145

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

17:50

 

 

146

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

17:53

 

 

147

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

18:17

 

 

148

 

Pepijn Reinderink (Ned) T-Rex Quick-Step

 

18:21

 

 

149

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

18:42

 

 

150

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

151

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

18:48

 

 

152

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

19:14

 

 

153

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

19:16

 

 

154

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

19:20

 

 

155

 

Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

156

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

19:25

 

 

157

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

20:17

 

 

158

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

20:19

 

 

159

 

Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla

 

20:39

 

 

160

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

21:08

 

 

161

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

21:12

 

 

162

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

21:17

 

 

163

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

21:23

 

 

164

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

22:03

 

 

165

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

 

 

 

166

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

22:10

 

 

167

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

22:15

 

 

168

 

Casper Van Uden (Ned) Picnic PostNL

 

 

 

 

169

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

22:19

 

 

170

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

23:04

 

 

171

 

Daniel Cavia (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

23:47

 

 

172

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

24:32

 

 

173

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

24:33

 

 

174

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

26:15

 

 

175

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

27:29

 

 

176

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

29:35

 

 

177

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

30:23

 

 

178

 

Xabier Azparren (Esp) Q36.5 Pro

 

34:36

 

 

179

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

38:09

 

 

 

Классификация по очкам после 4 этапа

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

78

 

 

2

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

76

 

 

3

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

75

 

 

4

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

67

 

 

5

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

65

 

 

6

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

62

 

 

7

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

46

 

 

8

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

35

 

 

9

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

30

 

 

10

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

29

 

 

11

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

20

 

 

12

 

Pepijn Reinderink (Ned) T-Rex Quick-Step

 

20

 

 

13

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

20

 

 

14

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

20

 

 

15

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

19

 

 

16

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

19

 

 

17

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

18

 

 

18

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

18

 

 

19

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

17

 

 

20

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

17

 

 

21

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

22

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

17

 

 

23

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

17

 

 

24

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

17

 

 

25

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

16

 

 

26

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

16

 

 

27

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

15

 

 

28

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

15

 

 

29

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

15

 

 

30

 

Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla

 

15

 

 

31

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15

 

 

32

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

13

 

 

33

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

13

 

 

34

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

13

 

 

35

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

13

 

 

36

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

11

 

 

37

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

10

 

 

38

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

9

 

 

39

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

9

 

 

40

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

7

 

 

41

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

6

 

 

42

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

6

 

 

43

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

5

 

 

44

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

5

 

 

45

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

5

 

 

46

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

4

 

 

47

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

3

 

 

48

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

2

 

 

49

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

2

 

 

50

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

2

 

 

51

 

Daniel Cavia (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

2

 

 

 

Горная классификация после 4 этапа

 

 

1

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

11

 

 

2

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

9

 

 

3

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

8

 

 

4

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

8

 

 

5

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

5

 

 

6

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

3

 

 

7

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

3

 

 

8

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

1

 

 

9

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

1

 

 

10

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

1

 

 

11

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

1

 

 

 

Молодежная классификация после 4 этапа

 

 

1

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

15:46:06

 

 

2

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

3

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

4

 

Matthew Riccitello (USA) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

5

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

6

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

 

 

 

7

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

00:19

 

 

8

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

9

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

10

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

00:28

 

 

11

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

00:31

 

 

12

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

13

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

14

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

15

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

16

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

00:47

 

 

17

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

00:56

 

 

18

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

01:06

 

 

19

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

01:56

 

 

20

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

02:16

 

 

21

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

02:22

 

 

22

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

02:42

 

 

23

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

03:29

 

 

24

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

03:45

 

 

25

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

04:53

 

 

26

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

05:24

 

 

27

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

05:41

 

 

28

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

06:03

 

 

29

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

06:20

 

 

30

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

07:49

 

 

31

 

Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers

 

07:55

 

 

32

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

08:09

 

 

33

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

08:15

 

 

34

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

09:10

 

 

35

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

09:11

 

 

36

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

09:34

 

 

37

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

09:35

 

 

38

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

09:39

 

 

39

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

10:05

 

 

40

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

10:27

 

 

41

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

10:37

 

 

42

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

11:38

 

 

43

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

11:44

 

 

44

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

12:30

 

 

45

 

Pablo Castrillo (Esp) Movistar Team

 

12:41

 

 

46

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

13:24

 

 

47

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

14:08

 

 

48

 

Oliver Knight (Gbr) Cofidis

 

15:24

 

 

49

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

15:32

 

 

50

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

15:45

 

 

51

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

16:39

 

 

52

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

17:05

 

 

53

 

Pepijn Reinderink (Ned) T-Rex Quick-Step

 

18:05

 

 

54

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

18:26

 

 

55

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

19:09

 

 

56

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

20:01

 

 

57

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

20:03

 

 

58

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

21:07

 

 

59

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

21:47

 

 

60

 

Casper Van Uden (Ned) Picnic PostNL

 

21:59

 

 

61

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

22:48

 

 

62

 

Daniel Cavia (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

23:31

 

 

63

 

Sinuhe Fernandez (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

24:17

 

 

64

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

27:13

 

 

65

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

29:19

 

 

 

Командная классификация после 4 этапа

 

 

1

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

47:18:16"

 

 

2

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

00:02

 

 

3

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

 

 

 

4

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

 

 

 

5

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

00:25

 

 

6

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

00:28

 

 

7

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

00:40

 

 

8

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

01:08

 

 

9

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

01:10

 

 

10

 

Movistar (Spa)

 

01:38

 

 

11

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

01:41

 

 

12

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

01:58

 

 

13

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

02:00

 

 

14

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

02:16

 

 

15

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

02:32

 

 

16

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

03:18

 

 

17

 

Lidl-Trek (USA)

 

03:21

 

 

18

 

Jayco AlUla (Aus)

 

03:29

 

 

19

 

Cofidis (Fra)

 

03:44

 

 

20

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

05:20

 

 

21

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

07:22

 

 

22

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

18:01

 

 

23

 

Lotto (Bel)

 

18:58

 

 

 

Вуэльта Испании-2025. Превью

Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

Вуэльта Испании-2024. Результаты 3 этапа 

  

  1. MVDP

    Сегодня, 17:47 | Регистрация: 3.10.2020

    Что-то перемудрили Апельсины. Но скорее всего, просто силенок у Филипсена не хватило.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:50 | Регистрация: 30.06.2017

    Годю, красная майка. Может он ее поносит до конца тура? Упрется и не отдаст. И че тогда Вини делать будет? Только вот маленький ньюанс портит всю картину Годю. Это командная разделка.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 17:58 | Регистрация: 31.05.2014

    А вот сегодня реально неожиданный победитель, за что ему и хвала, молодец просто.

    Все майки кроме молодой поменяли своих обладателей.

  4. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 18:03 | Регистрация: 12.04.2010

    Как же меня умиляют фамилии гонцов из таблицы, выделенные жирным шрифтом - которые EST и KAZ. Вот кого-то до сих пор прет не по детски))

  5. Имя: Алекс

    zalex567

    Сегодня, 18:29 | Регистрация: 13.03.2015

    Радостно за Давида Годю. Впервые, кажется, лидерскую майку грандтура примерил. Хороший парень, не избалованный фортуной, славой и вниманием. Наследник Тибо Пино.

    Когда вижу успехи Годю, вспоминаю Александра Власова за которого всегда "болею". Они ведь очень похожи по своим возможностям и по специализации. Да и по сложностям в жизни гонщицкой.

  6. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:39 | Регистрация: 15.04.2010

    Я писал, что этап под Филипсона, но его немного не хватило. Годю всё же перехватил майку лидера и думаю, что Вингегор не будет стремится у него её забрать, он поносит её немного.

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 18:51 | Регистрация: 31.05.2014

      Для этого Винегору завтра всей командой надо на разделке остановиться, а Висма по моему убеждению главный претендент на победу.

  7. Имя: Андрей

    Андрей А

    Сегодня, 21:24 | Регистрация: 26.11.2022

    Ясперсен второйbiggrin

  8. Гонщик

    Сегодня, 21:59 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: kwwk
    Для этого Винегору завтра всей командой надо на разделке остановиться, а Висма по моему убеждению главный претендент на победу.
    Всяко бывает на командной гонке , помнится как вся Висма ждала этого Виню , потеряв кучу времени.



    Цитата: Геродот
    Как же меня умиляют фамилии гонцов из таблицы, выделенные жирным шрифтом - которые EST и KAZ. Вот кого-то до сих пор прет не по детски))
    Точно так , вражеские образования.

  9. Имя: Денис

    DenisRodikov

    Сегодня, 22:38 | Регистрация: 16.05.2015

    Мне показалось, что Филлипсен проспал начало спринта, а когда проснулся, то ехать было некуда - с одной стороны Бен, с другой - барьер, впереди товарищ по команде.

    Последние 50 метров Яспер и разогнался нормально и скорость была. Но надо было начинать раньше, тогда была бы какая-то борьба.

    Тёрнер выдал длинный и довольно силовой спринт, заслуженная победа!

