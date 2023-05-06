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Джиро д'Италия-2023. Превью этапов

 

Джиро д'Италия (Giro d'Italia) - 2023

Джиро д'Италия-2023. Розовая майка. Фавориты

Джиро д'Италия-2021. Синяя майка. Превью

Джиро д'Италия - 2021. Цикламеновая майка. Превью

Джиро д'Италия-2021. Белая майка. Превью

Maglia

Rosa

Maglia

Azzurra

Maglia

Ciclamina

Maglia

Bianca

ФАВОРИТЫ

ФАВОРИТЫ

 ФАВОРИТЫ

ФАВОРИТЫ
Текущие результаты
Джиро д'Италия-2023: Альтиметрия этапов
Составы команд
 
6 мая. Пятница. Этап 1: Фоссачезия - Ортона (ITT), 19,6 км
7 мая. Суббота. Этап 2: Терамо - Сан-Сальво, 202 км
8 мая. Воскресенье. Этап 3: Васто - Мельфи, 213 км
9 мая. Вторник. Этап 4: Веноза - озеро Лачено, 175 км
10 мая. Среда. Этап 5: Атрипальда - Салерно, 171 км
11 мая. Четверг. Этап 6: Неаполь - Неаполь, 162 км
12 мая. Пятница. Этап 7: Капуа - Гран Сассо д'Италия, 218 км
13 мая. Суббота. Этап 8: Терни - Фоссомброне, 207 км
14 мая. Воскресенье. Этап 9: Савиньяно-суль-Рубиконе - Чезена (ITT), 35 км
Понедельник. День отдыха
16 мая. Вторник. Этап 10: Скандиано - Виареджо, 196 км
17 мая. Среда. Этап 11: Камайоре - Тортона, 219 км
18 мая. Четверг. Этап 12: Бра - Риволи, 179 км
19 мая. Пятница. Этап 13: Боргофранко-д’Ивреа - Кран-Монтана, 207 км
20 мая. Суббота. Этап 14: Сьер - Кассано-Маньяго, 194 км
21 мая. Воскресенье. Этап 15: Сереньо - Бергамо, 195 км
Понедельник. День отдыха
23 мая. Вторник. Этап 16: Саббьо-Кьезе - Монте Бондоне, 203 км
24 мая. Среда. Этап 17: Перджине-Вальсугана - Каорле, 197 км
25 мая. Четверг. Этап 18: Одерцо - Валь ди Зольдо, 161 км  
26 мая. Пятница. Этап 19: Лонгароне - Тре-Чиме-ди-Лаваредо, 183 км
27 мая. Суббота. Этап 20: Тарвизио - Монте-Луссари (ITT), 18,6 км
28 мая. Воскресенье. Этап 21: Рим - Рим, 126 км
 
Итоги Джиро д’Италия-2023 по очкам Мирового рейтинга
Джиро д'Италия-2023: Цифры и числа
Официальный сайт Джиро д'Италия-2023
Страницы истории Джиро д'Италия

 

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Джиро д’Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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