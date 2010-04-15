Джиро д’Италия-2023, превью этапов: 3 этап, Васто - Мельфи



Третий этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2023 стартует в городе Васто (Vasto), который расположен в провинции Кьети, в регионе Абруццо. По легенде Васто основал Диомед, герой древ афровелогонщик еческой мифологии. Диомед был одним из женихов Елены Прекрасной и принял участие в Троянской войне. Находчивый Диомед использовал камни со стен Трои как балласт для кораблей. Его очень почитали в греческих колониях Италии, что дало начало поздней версии об его изгнании по возвращении своей вероломной супругой Эгиалеей и переезде в Апулию, где он женился на дочери царя Давна Евиппе и основал несколько городов.

Джиро д’Италия-2023, превью этапов: 3 этап, Васто - Мельфи



Город Васто можно разделить на две части: Старый город пятнадцатого века, который находится на небольшом возвышении; и лежащий ниже, на море, в двух километрах от него популярный пляжный курорт Васто-Марина. Туристов привлекает чистейшая вода и мельчайший песок просторных пляжей, красивая природа и близость Апеннинских гор.



Пляжи Васто из года в год получают «голубой флаг» за чистоту своих вод, соблюдение требований экологического туризма и соответствие международным стандартам чистоты.



В Старом городе, на невысоком мысу, находится живописная крепость Кальдореско (Castello Caldoresco) датируемая серединой 15-го века. Крепость с двумя башнями окружена мощными стенами и производит грозное впечатление. В её стенах сегодня расположены музей и выставочный зал.



Один из самых замечательных видов на море открывается из Палаццо д'Авалос (Palazzo D'Avalos), дворца, построенного в 1427 году по приказу полководца и феодала Васто Джакомо Кальдора (Giacomo Caldora), который передал строение монахам Августинского ордена, но затем через некоторое время дворец перешёл в руки семьи Д'Авалос, они оставались владельцами палаццо вплоть до 1974 года, когда город выкупил у них здание. С тех пор там находится музей.



В интерьере дворца расположены лепные украшения и фрески шестнадцатого века, майолика девятнадцатого века, мраморные карнизы. Здесь же находится Археологический музей (Museo Civico Archaeologica) и пинакотека с богатой экспозицией.



Рядом с дворцом д'Авалос находится очаровательный собор Святого Джузеппе (San Giuseppe) тринадцатого века, возведённый в романском стиле с уникальными витражами, триптихом художника Микеле Греко ди Лавелона (Michele Greco da Lavelona) шестнадцатого века и статуей Мадонны начала восемнадцатого века.



Любители дикой природы обязательно должны побывать в близлежащем заповеднике Пунта Эрке (Punta d′Erce (Aderci), где созданы отличные условия для наблюдения за птицами. Заповедник Пунта Эрке - дикое скалистое побережье площадью более 280 гектар, славится как место обитания редких птиц и животных, а также редкой и очень живописной флорой. Заповедник располагает дикими участками берега, которые тянутся от пляжа Моттагросса (Mottagrossa) и далее на юг.



Город Васто пять раз становился стартовым городом и шесть раз принимал финиш этапов Джиро д’Италия. Для нас же особенно примечательно, что 6-й этап Джиро д'Италия-2000, завершавшийся в этом городе, выиграл Дмитрий Конышев (Dimitri Konyshev).



Альтиметрия 3-го этапа Джиро д’Италия-2023

Васто в последний раз принимал старт этапа Джиро д’Италия в 2019 году. Третий по протяжённости этап Джиро д’Италия-2023.

Со старта велогонщики отправятся на юго-восток по побережью Адриатического моря, достигнув северной части полуострова Гаргано ("шпоры итальянского сапога"), пелотон устремится вглубь Апеннинского полуострова.

После промежуточного спринта в Фодже (Foggia) начнётся тягун, который завершится на 173 км у подножия подъёма 3 категории Валико дей Лаги ди Монтиккио (Valico dei Laghi di Monticchio, 299 – 705 м, протяжённость 6,3 км, набор высоты 406 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%). Первый подъём 3 категории на Джиро д’Италия-2023.

После небольшого спуска ещё один подъём - 4-й категории Валико ла Кроче (Valico la Croce, 661 – 858 м, протяжённость 2,6 км, набор высоты 197 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 10%).

Достигнув наивысшей точки этапа, расположенной в Южных Апеннинах, пелотон отправится на спуск протяжённостью 20 км. Заключительные 10 км этапа до финиша в Мельфи (Melfi, провинция Потенца, регион Базиликата) в тягун.

На финише велогонщиков ждёт 5% градиент. Скорее всего, этап завершится спринтом из небольшого пелотона. Фаворитами можно назвать Ремко Эвенепула, Приможа Роглича, Мадса Педерсена, Магнуса Корта и других.

Мельфи в последний раз принимал финиш этапа Джиро д’Италия в 1994 году, победу тогда одержал Эндрио Леони (Endrio Leoni).

Мельфи в третий раз принимает финиш этапа Джиро д’Италия. Город Мельфи находится на самом севере Базиликаты, у подножия потухшего вулкана Монте-Вультуре (Monte Vulture), примерно в 45 км к северу от города Потенца, на высоте 531 м.



Мельфи город древний, точная дата его основания неизвестна, но большинство ученых считают, что он был заложен еще древними греками в V веке до нашей эры, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки этого периода. Первые письменные упоминания датируется XI веком. Именно Мельфи стал первой столицей норманнов в Южной Италии (потом столица была перенесена в Палермо на Сицилию).

Джиро д’Италия-2023, превью этапов: 3 этап, Васто - Мельфи

Норманны во главе с Гвискаром (четвёртый граф и первый герцог Апулии из дома Отвилей) отвоевали его у византийцев и сделали столицей графства Апулия.



Император Священной Римской империи Фридрих II Гогенштауфен выстроил здесь свой любимейший замок, в котором в 1231 году были изданы Мельфийские конституции — первый светский юридический кодекс Средневековья. Также в стенах замка в Мельфи, император Фридрих II, выбравший его в качестве своей летней резиденции, чтобы предаваться в его окрестностях своей страсти – соколиной охоте, написал знаменитую работу «Искусство птичьей охоты».



После династии Штауфенов город потерял былое политическое значение. Им владели семейство Караччоло (Caracciolo), Филибер де Шалон (принц Оранский, Philibert de Châlon-Arlay), генуэзцы Николо Дориа (Nicolò Doria) и Сицилийские Бурбоны.



Старая часть города в основном утрачена из-за частых землетрясений (особенно сильное пришлось на 1851 год). Сохранились замок Штауфенов и романский Собор Санта-Мария-Ассунта (Cattedrale di Santa Maria Assunta) с кампанилой XII—XIII веков.

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