Джиро д'Италия-2023. Синяя майка. Претенденты

Борьба за синую майку лучшего в горной классификации начнется со первого этапа и завершится на 20 этапе Джиро д’Италия-2023. Основная масса горных очков Джиро д’Италия-2023 будет разыграна на этапах в Альпах.

Пять этапов финишируют в подъем 1 категории. Шансы генеральщиков прихватить «малья адзурра» высоки. В последний раз такой майкой в придачу к розовой обзавелся Крис Фрум в 2018 году.

В прошлом году лучшим в горной классификации стал нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma Кун Бауман (Koen Bouwman), который стартует на Джиро и в этом году.

Организаторы на Джиро д'Италия-2023 приготовили 49 вершин различных категорий сложности. Остается надеяться, что погода и ковид не внесут коррективы в маршрут гонки.

На Джиро д'Италия-2023 будет 49 категорийных вершин:



- одна вершина Cima Coppi;

- 13 гор первой категории;

- 18 подъемов второй категории;

- 8 гор третьей категории;

- 9 горных финишей четвертой категории.



Самым урожайным на горные очки будет 19-й этап, включающий в себя три вершины первой категории Вальпарола (Passo Valparola), Джау (Passo Giau) и финиш на Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime Di Lavaredo). Максимально на этом этапе можно выиграть 156 очков.



Вторым по значимости будет 13-й этап, на котором можно заработать максимум 130 очков. Этап включает в себя прохождение вершины Cima Coppi - Гран-Сан-Бернардо (Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard), вершины первой категории Круа-де-Кёр (Croix de Coeur) и финиш на Кран-Монтана (Crans Montana).



Покорители вершин в зачет Maglia Azzurra получают очки:



- Cima Coppi – 50; 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1;

- гора 1-й категории – 40; 18, 12, 9, 6, 4, 2 и 1;

- гора 2-й категории – 18; 8, 6, 4, 2, 1;

- гора 3-й категории – 9; 4, 2, 1;

- гора 4-й категории – 3; 2, 1.





В борьбу за «малья адзурра», в первую очередь, могут включиться генеральщики, которые упустят шанс подняться высоко в общем зачёте, гонщики тех команд, у которых нет лидера на генеральную классификацию, горняки, умеющие выбирать верные отрывы.

Помимо генеральщиков в числе претендентов на победу в горной классификации 30-летний эквадорский гонщик Джонатан Кайседо (EF Education-EasyPost), 26-летний итальянский гонщик Лоренцо Фортунато (EOLO-Kometa), 40-летний итальянский гонщик Доменико Поццовиво (Israel - Premier Tech), 32-летний французский гонщик Тибо Пино (Groupama-FDJ), 25-летний колумбийский гонщик Эйнер Рубио (Movistar), а также 27-летний австралийский гонщик Джей Вайн (UAE Team Emirates), 36-летний нидерландский гонщик Бауке Моллема (Trek-Segafredo), 23-летний колумбийский гонщик Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), 31-летний французский гонщик Варран Баргиль (Arkea Samsic), 26-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Леннард Кемна и другие.

Джонатан Кайседо (EF Education EasyPost)

Лоренцо Фортунато (EOLO - Kometa)

Photo: Sprint Cycling Agency/EOLO-Kometa Team

Доменико Поццовиво (Israel-Premier Tech)

Photo (c) Israel-Premier Tech Team

Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious)

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Эйнер Рубио (Movistar)

Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency

Тибо Пино (Groupama-FDJ)

Джей Вайн (UAE Team Emirates),

Варран Баргиль (Arkea-Samsic),

Бауке Моллема (Trek-Segafredo),

Леннард Кемна (Bora-hansgrohe),

Кун Бауман (Jumbo-Visma)