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Джиро д'Италия-2023. Синяя майка. Претенденты

Джиро д'Италия-2023. Синяя майка. Претенденты

 

 

 

 

  Борьба за синую майку лучшего в горной классификации начнется со первого этапа и завершится на 20 этапе Джиро д’Италия-2023. Основная масса горных очков Джиро д’Италия-2023 будет разыграна на этапах в Альпах.

 

  Пять этапов финишируют в подъем 1 категории. Шансы генеральщиков прихватить «малья адзурра» высоки. В последний раз такой майкой в придачу к розовой обзавелся Крис Фрум в 2018 году. 

 

  В прошлом году лучшим в горной классификации стал нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma Кун Бауман (Koen Bouwman), который стартует на Джиро и в этом году.

 

 Организаторы на Джиро д'Италия-2023 приготовили 49 вершин различных категорий сложности. Остается надеяться, что погода и ковид не внесут коррективы в маршрут гонки.

 

 

На Джиро д'Италия-2023 будет 49 категорийных вершин:


- одна вершина Cima Coppi;
- 13 гор первой категории;
- 18 подъемов второй категории;
- 8 гор третьей категории;
- 9 горных финишей четвертой категории.

 


  Самым урожайным на горные очки будет 19-й этап, включающий в себя три вершины первой категории Вальпарола (Passo Valparola), Джау (Passo Giau) и финиш на Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime Di Lavaredo). Максимально на этом этапе можно выиграть 156 очков.

  Вторым по значимости будет 13-й этап, на котором можно заработать максимум 130 очков. Этап включает в себя прохождение вершины Cima Coppi - Гран-Сан-Бернардо (Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard), вершины первой категории Круа-де-Кёр (Croix de Coeur) и финиш на Кран-Монтана (Crans Montana).

Покорители вершин в зачет Maglia Azzurra получают очки:


- Cima Coppi – 50; 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1;
- гора 1-й категории – 40; 18, 12, 9, 6, 4, 2 и 1;
- гора 2-й категории – 18; 8, 6, 4, 2, 1;
- гора 3-й категории – 9; 4, 2, 1;
- гора 4-й категории – 3; 2, 1.

  В борьбу за «малья адзурра», в первую очередь, могут включиться генеральщики, которые упустят шанс подняться высоко в общем зачёте, гонщики тех команд, у которых нет лидера на генеральную классификацию, горняки, умеющие выбирать верные отрывы.

 

  Помимо генеральщиков в числе претендентов на победу в горной классификации 30-летний эквадорский гонщик Джонатан Кайседо (EF Education-EasyPost), 26-летний итальянский гонщик Лоренцо Фортунато (EOLO-Kometa), 40-летний итальянский гонщик Доменико Поццовиво (Israel - Premier Tech), 32-летний французский гонщик Тибо Пино (Groupama-FDJ), 25-летний колумбийский гонщик Эйнер Рубио (Movistar),  а также 27-летний австралийский гонщик Джей Вайн (UAE Team Emirates), 36-летний нидерландский гонщик Бауке Моллема (Trek-Segafredo), 23-летний колумбийский гонщик Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), 31-летний французский гонщик Варран Баргиль (Arkea Samsic), 26-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Леннард Кемна и другие.

 

 

 

Джонатан Кайседо (EF Education EasyPost)

Джиро д'Италия-2023. Синяя майка. Претенденты

 

 

 

 Лоренцо Фортунато (EOLO - Kometa)

 

Джиро д'Италия-2023. Синяя майка. Претенденты

 

Photo: Sprint Cycling Agency/EOLO-Kometa Team

 

 

Доменико Поццовиво (Israel-Premier Tech)

 

Photo (c) Israel-Premier Tech Team

 

Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious)

 

Джиро д'Италия-2023. Синяя майка. Претенденты

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

Эйнер Рубио (Movistar)

Джиро д'Италия-2023. Синяя майка. Претенденты

Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency

 

Тибо Пино (Groupama-FDJ)

Джиро д'Италия-2023. Синяя майка. Претенденты

Джей Вайн (UAE Team Emirates),

Варран Баргиль (Arkea-Samsic),

Бауке Моллема (Trek-Segafredo), 

Леннард Кемна (Bora-hansgrohe),

Кун Бауман (Jumbo-Visma)

 

Джиро д'Италия-2023. Синяя майка. Претенденты

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур горная классификация превью горная майка Джиро д'Италия-2023 Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • SVS
    Джиро д'Италия-2023. Цикламен ... (6)
    SVS-Фото
    Забавно, что только его фото нейтрально, снято не в момент триумфа :).
  • error
    Велокоманда Jumbo-Visma из-за ... (4)
    error-Фото
    Это ослабит состав на победу в разделке... но Деннис неплохая замена... он может помочь и вместо Гесинка в горах...и моторить равнине... в плане борьбы за генерал ничего не потеряли Джамбо....
  • M-07
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (23)
    M-07-Фото

    Так Роглич, кроме того, что пустил Погачара на том 8 этапе, не пытался увеличить разрыв от соперников, главным образом от Погачара. Фрум и Скай перед тем как спокойно ехать увеличивали разрыв обычно до комфортного, поэтому могли себе позволить кризисные этапы, Роглич и Джамбо же решили не увеличивать запас до более комфортного, вот и проиграли из-за такого кризиса, хотя Роглич был сильнее Погачара. Я писал об этой ошибке ещё по следам того Тура.

  • uran
    Джиро д'Италия-2023. Цикламен ... (6)
    uran-Фото
    Мэттьюс, Акерман, Педерсен. Когда реальных претендентов на цикламеновую больше, чем на розовую.
  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Цикламен ... (6)
    Astanaforever-Фото
    А я за Кэва. Уважим старика.
  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (23)
    BlAr-Фото
    Если честно - верится с трудом.
  • BlAr
    Жуан Алмейда возглавит команду ... (4)
    BlAr-Фото
    Вместо Тадея?
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (23)
    Sezar-Фото

    Главное, чтобы ковид не внес поправок в классифику.

  • Astanaforever
    Велокоманда Jumbo-Visma из-за ... (4)
    Astanaforever-Фото
    В Европе походу бушует ковид вовсю. Команды меняют ротацию составов.
  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (23)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Желаю победы Ремко, желаю не падать Рогличу, остальным - поймать свой шанс. :)
    Обломается этот Ремка , если ему и светит что-то , то только при падении Роглича .



    Цитата: BlAr
    Не знаю, насколько реально было уехать, а вот не пускать Тадея в сольную атаку на 8 этапе, где он отыграл порядка 35-40 секунд, ещё и после того, как вся команда JV выложилась и некому было тянуть - Примож был обязан. Вместо этого он играл в переглядки с Кинтаной, как с Нибали годом ранее. Полутора минут перед разделкой тоже по факту не хватало, но там хоть появлялись шансы разложиться с упором на гору, а не гнать плоскач, считая каждую секунду.
    В общем, я всё равно не уверен, что удалось бы.
    Ещё был маленький шанс атаковать на спуске после грунтовки на одном из последних этапов, но тоже без гарантий, что не доберут...
    Всё это случилось из-за недооценки Погача , его чудесное воскрешение на финальной разделке нужно было расследовать под лупой , возможно лет через десять узнаем , на чём он так попёр , хотя фактически был уже мёртв и вываливал в горах на ключевых этапах .

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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