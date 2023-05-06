Джиро д’Италия-2023, превью этапов: 2 этап, Терамо - Сан-Сальво



Второй этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2023 стартует в Терамо (Teramo). Этот город, расположенный в 150 км от Рима, разместился в низине между самым высоким горным массивом Апеннин – Гран Сассо (Gran Sasso) и Адриатическим побережьем. В Терамо соединяются реки Тордино (Tordino) и Вецзола (Vezzola), окружающие исторический центр города. Город и столица одноименной провинции Терамо славится своими великолепными пейзажами, ведь здесь можно любоваться как заснеженными вершинами гор, достигающими высоты 3000 метров, так солнечными пляжами Адриатического моря.



Самое первое дошедшее до нас имя город получил от финикийцев. Мореплаватели-первопроходцы назвали поселение древних италийцев Петрут – «возвышенное и окруженное водами место». Так как с вершин Апеннин стекает в этом месте много рек: Тордино, Веццола, Вомано (Vomano) и другие. Когда римляне подчинили эти земли (III век до н.э.), то назвали их на латинский манер: Агер Праетутианус, т.е. «земля петрутская». В средние века это стало звучать как Апрутиум (VI век), а затем превратилось в Абруццио (XII век) – название всего региона. Но сам город не остался без имени.

Интерамниа Урб (Interamnia Urbs) – так римляне назвали поселение между двух рек, что означает «город между рек». Город Интерамниа в источниках XII века именовался уже как Терамум (Teramum) и, наконец, превратился в Терамо.



На период Римской империи пришёлся расцвет Терамо: здесь появились театры, термы, языческие храмы. После падения Рима город страдал от военных нападений, от междоусобиц и землетрясений.



Во второй половине XIV — первой половине XV века Терамо стал свидетелем борьбы двух знатных семей Терамо – Мелатино (Melatino) и Де Валле (De Valle). Мелатино и де Валле. Однажды Анджело ди Кола Кролло, главе партии Мелатино, было отказано в аудиенции у местного сеньора Джозии Аквавивы, беседовавшего в это время с членами другой партии — де Валле. Раздраженный нобиль позволил себе высказать угрозу в адрес сеньора, которую услышали слуги правителя и рассказали обо всём своему господину.



Джозия Аквавива, пытавшийся изо всех сил держать в страхе противоборствующие стороны в Терамо, чтобы не допустить в городе очередной резни, решил примерно наказать одних и запугать на будущее других. Он по отдельности пригласил лидеров двух противоборствующих партий в свою резиденцию в Сан-Флавиано (ныне Джулианова) и поселил их в разных крыльях дворца.



Ночью сеньор приказал страже схватить Анджело ди Кола Кролло c его двенадцатью спутниками, сторонниками партии Мелатино, и велел повесить их за пределами Сан-Флавиано по обочинам Королевской дороги, ведущей в Терамо. Утром сеньор отослал членов другой партии — де Валле обратно в город, заверив, что по пути они узнают причину, по которой смогут быть приглашены к нему снова. Увидев своих врагов повешенными, члены партии де Валле поняли, что ожидает их, если и они будут столь не аккуратны в своих высказываниях. По возвращении в город, в память об этом событии ими был заказан известный барельеф «Злоречивые» (Male lingue) с не менее известным девизом: «Следи за словами», который они установили на стене дома главы своей партии.



Сторонники партии Мелатино после казни их лидеров не оказали никакого сопротивления, за что были прозваны «спеннати», то есть «ощипанные». А сторонники партии де Валле получили прозвище «маццаклокки», то есть «дубиновые», возможно из-за того, что в уличных драках пользовались главным образом булавами. Ныне названия Спеннати и Маццаклокки носят переулки в Терамо.



В 1806 году французские власти разделили регион Абруццо на две провинции: Л’Акуила и Терамо, с тех пор город стал провинциальным центром. Сейчас под управлением муниципалитета Терамо находится 48 коммун – городов и деревень провинции.



Главная достопримечательность Терамо – развалины римского театра (Teatro romano di Teramo), которые находятся рядом с амфитеатром и датируются II веком н.э. Зрительный зал с диаметром 80 м мог вмещать до 3 тысяч человек. В средние века театр стал карьером для добычи строительного материала. Постройки из камня античных руин выглядят очень элегантно, поэтому светлые оттенки некоторых сортов современного кирпича так и называются – терамо брик.



Одной из главных достопримечательностей Терамо является и собор Санта-Мария-Ассунта-е-ди-Сан-Берардо (Сattedrale di Santa Maria Assunta e di San Berardo — «собор успения Богородицы и святого Берарда»), построенный в 1158 году в романском стиле, готический фасад которого был закончен почти два века спустя. Рядом с собором возвышается 50-метровая колокольня. Неподалеку от Терамо находится обсерватория (Osservatorio Astronomico di Collurania-Teramo), начавшая работать ещё в конце XIX века.



Город Терамо – один из немногих городов Абруццо, где хорошо сохранились исторические памятники. Их не разрушили землетрясения, довольно частые в этих местах, пощадили военные действия.



По завершении этапа можно побаловать себя традиционным блюдом Терамо - «вирту» (virtu). Это овощной суп, который обычно готовят каждый год в мае из овощей, произрастающих в Абруццо, празднуя возрождение природы и щедрость земли. Главной составляющей супа является дикий укроп.



Город Терамо в истории Джиро д’Италия



Терамо - давний знакомый Джиро д’Италия, город будет принимать велогонку в 11-й раз. Впервые он появился на Corsa Rosa ещё в 1910. Последний раз в Терамо финишировали в 2000 году. В седьмой раз в истории Джиро д’Италия участники велогонки выйдут на старт этапа в Терамо. А финиш этапа Джиро д’Италия город Терамо принимал девять раз.

Альтиметрия 2-го этапа Джиро д’Италия-2023

Терамо принимает старт второго этапа Джиро д’Италия-2023. Спринтерский этап по побережью Адриатического моря проложен с северо-запада на юго-восток.

Из Терамо пелотон устремится по пересеченному рельефу до берега Адриатики и далее повернёт на юго-восток. По пути велогонщики преодолеют подъём 4 категории Сильви Паэзе (Silvi Paese, 3 – 203 м, протяжённость 3,5 км, набор высоты 200 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%).

После Пескары (Pescara), где пройдёт первый промежуточный спринт на Джиро д’Италия-2023 с розыгрышем очков в классификацию цикламеновой майки (Maglia Ciclamina), велогонщики начнут удаляться от побережья.

Следующий промежуточный спринт, 2-й на этапе и первый на Джиро д’Италия-2023 с розыгрышем бонификационных секунд в зачёт генеральной классификации. Его разыграют на вершине некатегорийного подъёма в Кьети (Chieti, 40 – 328 м, протяжённость 4,6 км, набор высоты 288 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 14%).

После спуска пойдёт следующий подъём 4 категории Рипа Театина (Ripa Teatina, 101 – 210 м, протяжённость 1,9 км, набор высоты 109 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 10%).

Вернувшись к побережью, велогонщики поедут на юго-восток до финиша этапа в Сан-Сальво (San Salvo, провинция Кьети, регион Абруццо). Первый финиш этапа на Джиро д’Италия-2023 с розыгрышем бонификационных секунд в зачёт генеральной классификации.

На заключительных 1,5 км расположены два неприятных поворота, заключительный километр - длинная прямая. Фаворитами в борьбе за победу на этапе можно назвать Фернандо Гавирию, Мадса Педерсена, Кейдена Гровса, Магнуса Корта, Майкла Мэттьюса и других.

Финишировать на втором этапе участникам Джиро д’Италия-2023 предстоит в очень маленьком провинциальном городке Сан-Сальво, который расположен в регионе Абруццо и занимает площадь всего 19 кв. км. В Сан-Сальво живет 17 348 человек. О городке можно лишь сказать, что он расположился на берегу Адриатического моря, а отдых в Италии немыслим без пляжей. По всему итальянскому побережью их сотни, если не тысячи. И каждый год пляжам, которые могут похвастаться качественной инфраструктурой, вручается «голубой флаг» - специальный стандарт Европейского Союза. В 2012 году пляж Сан-Сальво получил такой флаг.



Сан-Сальво расположился в регионе Абруццо, в самом центре Италии, на западе он граничит со столичной областью Лацио, на севере и юге – с Марке и Молизе, а на востоке его омывает Адриатическое море. Протяженность Адриатического побережья составляет около 150 км, из них 129 км приходится на великолепные песчаные пляжи. Абруццо располагается между высочайшими горными вершинами Апеннин и Адриатическим морем. Самые высокие точки Абруццо – Корно-Гранде (Corno Grande; 2914 м) и Монте-Амаро (Monte Amaro; 2795 м). 65% территории Абруццо занимают горы, 34% – холмы и только 1% приходится на равнину. Почти вдоль всей береговой линии тянется прекрасно оборудованная велосипедная дорожка, которая является частью тысячекилометрового «Зеленого Адриатического коридора».



Особенности рельефа наложили определенные особенности на жизнь местного населения. Местные обитатели селились на холмах, строя неприступные крепости. В селениях Абруццо хранят культуру и традиции. Красочные пасхальные шествия, локальные «сагры» и «фесты» в сезон «Феррагосты» (вторая половина августа) или рыцарские турниры происходят здесь на протяжении многих веков.

Абруццо славится не только своими великолепными пляжами, красивыми озёрами, шумными водопадами, разнообразными природными пейзажами и историческими достопримечательностями, но и лучшими сортами олив и винограда, экспортируемыми в разные страны мира. В этой области очень много природных заповедников, таких как Национальный парк Абруццо, Парк Гран Сассо и Монти делла Лага, парк Монти делла Майелла, где под надежной защитой находятся типичные представители местной флоры и фауны: например, королевский орел, марсиканский волк и медведь. Сельскому хозяйству, как и туризму, здесь придаётся огромное значение, благодаря чему данный регион на протяжении многих лет отличается завидной экономической стабильностью и высоким уровнем жизни. Горные районы области известны своими горнолыжными и альпинистскими базами, а побережье Адриатики исправно посещают любители яркого солнца и морских просторов.



Абруццо славится и богатыми кулинарными традициями. Главным блюдо региона можно назвать макароны а-ля китарра домашнего приготовления, нарезанные при помощи рамки, на которую натянуты стальные нити. Типичны также "скриппелле" - тонкие пластинки из теста в бульоне; а на побережье, бесспорно, лидируют первые блюда, приготовленные из рыбы. Среди вторых блюд типичный рецепт - "скапече", законсервированная в уксусе жареная рыба; повсеместно распространены блюда из ягненка, козленка, баранины, филе говядины, а также колбаса "вентричина". Традиционное застолье в Абруццо не обходится без подборки лучших вин области: Монтепульчано д’Абруццо, Санджовезе и Треббьяно д’Абруццо. Среди сладостей, основой для которых нередко служит миндаль, нельзя не упомянуть турон (косхалва), драже, типичные лакомства Сульмоны, "чичеркьяту" - тестяные жареные шарики в меду и миндальные пирожные.

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