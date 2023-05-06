Джиро д’Италия-2023, превью этапов: 1 этап, Фоссачезия - Ортона



Первый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2023 стартует в Фоссачезия (Fossacesia). Небольшой городок раскинулся на побережье Коста деи Трабокки (Costa dei Trabocchi) Адриатического моря в провинции Кьети (Абруццо). Побережье Коста деи Трабокки включает в себя семь муниципалитетов и является одним их самых красивых мест в регионе Абруццо.



Главная достопримечательность этих мест - море, и исключительная особенность побережья - знаменитые трабокки. Это деревянные платформы для рыбалки, которую поддерживают длинные столбы, глубоко уходящие в море, порой на десятки метров. Вся конструкция соединяется с сушей длинным узким мостом. Затейливое сооружение придумали рыбаки, которые не хотели выходить в открытое море на лодке. Такой способ рыбалки называется «баланс». Прямоугольная подъёмная сеть привязывается веревками к двум столбам, соединенными с лебедкой, которая, в свою очередь, позволяет поднимать или опускать сеть. Эти впечатляющие сооружения восхищают своей способностью противостоять штормам, несмотря на свой хрупкий и ненадёжный внешний вид.



Сегодня многие деревянные рыбацкие трабокки Коста деи Трабокки играют роль шикарных ресторанов с отличным меню и незабываемым волшебным видом. Даже итальянский писатель, поэт, драматург, военный и политический деятель Габриеле д'Аннуцио (Gabriele D'Annunzio) в своём романе «Триумф смерти» (Il trionfo della morte), написанном в 1894 году, описал эти края следующим образом: «Выйдя на балкон, он окинул очарованным взглядом расстилавшийся перед ним пейзаж и почувствовал, несмотря на свое сильное волнение, что в этот момент солнце действительно светило в его душе.



Море, волновавшееся с ровным и постоянным шумом, отражало яркий свет неба, разбивая его на миллионы неизгладимых улыбок. Сквозь хрустально-прозрачный воздух ясно виднелись отдаленные местности: направо - Пенна дель Васто, гора Гаргано, острова Тремити, налево - мыс Моро, Никкиола, мыс Ортоны.

Городок Ортона белел вдали на фоне лазури, подобно азиатскому городку на холме огненной Палестины, только без минаретов, а начерченный весь параллельными линиями. Эта цепь мысов и лукообразных заливов производила впечатление целого ряда богатых житниц, так как каждая ямка, каждое углубление заключали в себе хлебный клад. Цветущий дрок покрывал весь берег пестрой мантией. Из каждого куста поднималось густое облако благоухания, как из кадила. Вдыхаемый воздух освежал, как эликсир».



Старейшим трабокки более ста лет, судя по старинному рисунку в ресторанчике Трабокко дель Муккиола (Trabocco del Mucchiola), датированном 1880 годом; и знаменитому Трабокки дель Туркино (Trabocchi del Turchino), к которому относятся стихи, написанные Габриэле д'Аннунцио в 1871 году. Самые колоритные трабокки – в природном заповеднике Пунта-Адерчи (Punta Aderci) и недалеко от деревни Фоссачезия.



В период с октября по апрель вдоль побережья можно ловить кефаль, морского окуня и морморрорэ, а с апреля по май — каракатицу, мальков салаки или сардин и анчоусов.

Альтиметрия 1-го этапа Джиро д’Италия-2023

Фоссачезия впервые принимает старт всей Джиро д'Италия и этапа. 6 мая Джиро д’Италия-2023 начнётся с индивидуальной разделки с финишем в подъём 4-й категории, расположенным в Ортоне (Ortona, провинция Кьети, регион Абруццо), которая впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

Индивидуальная гонка с раздельным стартом проложена по побережью Адриатического моря с юго-востока на северо-запад по так называемому "Берегу трабокки" (Costa Dei Trabocchi) провинции Кьети.

На 9,8 км маршрута расположена первая промежуточная отсечка времени. Вторая промежуточная отсечка времени расположена на 16,8 км маршрута у подножия подъёма 4-й категории Ортона (Ortona, 6 – 69 м, протяжённость 2,85 км, набор высоты 80 м, средний градиент 3%, максимальный градиент 8%).

Это первый подъём 4-й категории на Джиро д’Италия-2023. Спуск и короткая "стенка" в середине подъёма, а ближе к финишу - выполаживание.

На результаты могут повлиять погодные условия и ветер с моря. Ориентировочное время на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит около 22 минут. 30% лимит времени. Первый участник стартует в 13:50 (CET).

Разрывы по времени могут достигать до одной минуты между генеральщиками. Победитель этапа наденет розовую майку лидера генеральной классификации, цикламеновую майку лидера классификации по очкам, возможно, синию майку лидера горной классификации и белую майку лидера молодёжной классификации.

Фаворитами можно назвать Ремко Эвенепула, Приможа Роглича, Филиппо Ганну, Роана Денниса, Штефана Кюнга, Жуана Алмейду, Эдоардо Аффини, Тимена Аренсмана и других.





Город Ортона — н ебольшой, но очень уютный и солнечный город-курорт, расположенный в области Абруццо, в провинции Кьети, на побережье Адриатического моря. Ортона - один из самых красивых морских курортов Абруццо, находится в самом центре 20-км курортной зоны. Город раскинулся на холме и с его набережной открывается завораживающая панорама.



В северной части Ортоны пляжи широкие и песчаные; южнее, берег становится разнообразнее: здесь без конца чередуются заливы, мысы, укромные бухты, нависающие над морем живописные скалы, покрытые буйными зарослями ароматного дрока и другими растениями. Самые красивые курортные места — это Аквабелла и Рипари-ди-Джоббе. Отсюда начинается «побережье трабокки», о которых мы рассказали в начале нашего превью.



История Ортоны уходит в глубокое прошлое, как минимум в III-й век до нашей эры. Первыми поселенцами стали италийские племена. Затем они входили в состав Римской империи, а после её падения перешли под власть лангобардов. С начала IX века город принадлежал династии франков. В XV веке Ортона сильно пострадала от венецианцев, которые полностью разрушили городской порт. В середине XIX века город вошёл в состав Италии. Город был сильно разрушен во время Второй мировой войны. Особенно пострадал его исторический центр. После войны Ортона был серьёзно перестроен.



Главной и самой заметной достопримечательность, а заодно и визитной карточкой Ортоны, являются массивные крепостные стены XV века возвышающегося над городом Арагонского замка (Castello Aragonese). Внутри крепости нет каких-либо памятников или экспонатов, зато с её стен можно полюбоваться видом на порт. Рядом располагается Старый город и набережная.



Сам замок на сегодняшний день считается не только священной местной достопримечательностью, но и популярной концертной площадкой под открытым небом. Также здесь часто проходят свадебные церемонии и другие празднества города.



Вторым по популярности местом посещения Ортоны является базилика святого Апостола Фомы (Basilica Concattedrale di San Tommaso Apostolo). Последний в своё время был одним из 12 Апостолов Иисуса Христа. Он же был послан Сыном Божьим проповедовать в Индию. Мощи данного святого были перенесены в Ортону из Греции в 1259 году и по сей день находятся в базилике. Истинно верующие считают это место особенно благодатным. Внутреннее убранство базилики сочетает в себе простоту и красоту.



Обязательно посетите палаццо Фарнезе, церкви Санта-Мария-делле-Грацие (Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Costantinopoli) и Сантиссима-Тринита (Chiesa della Santissima Trinità), музеи Битвы за Ортону (Museo della battaglia di Ortona), епархиальный (Museo Capitolare) и музыкальный Тостиано (Museo musicale d'Abruzzo e Archivio Francesco Paolo Tosti). Очень популярным туристическим направлением в этих местах считается также посещение национального природного парка Абруццо.



Сегодня Ортона – один из важнейших курортных центров Адриатики. Её пляжи, галечные и песчаные, протянулись более чем на 20 км. Пляжи соседствуют с крутыми утёсами, живописными бухтами и скалами, покрытыми буйными зарослями.



Современное украшение окрестностей Ортоны – вилла Кальдари, где сравнительно недавно, в 2017 году, открыли уникальный винный фонтан (Fontana del Vino). Красное вино от местных виноделов можно пить круглосуточно и абсолютно бесплатно.

Приглашаем вас обсуждать события этапа Джиро д’Италия в комментариях к превью дня.







