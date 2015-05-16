Джиро д'Италия-2023. Цифры и числа

106-ая по счету Джиро д'Италия начнётся 6 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом на побережье Адриатического моря. На старт Джиро д'Италия-2023 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первый день отдыха выпадает на понедельник 15 мая после индивидуальной разделки. Второй день отдыха понедельник 22 мая. Джиро д'Италия-2023 завершится 28 мая этапом дружбы в Риме (Roma, Италия). Общая протяженность Джиро д'Италия-2023 составит 3481,2 км.



А теперь сосредоточимся на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 6 по 28 мая 2023 года.





2 дня отдыха;

3 индивидуальных разделки;

4 спринтерских этапа;

6 горных этапов;

7 этапов протяженностью 200 км и более;

8 среднегорных этапов;

8 велогонщиков в команде;

18 этапов с бонификацией на финише;

21 этап на Джиро д'Италия-2023;

36 промежуточных спринтов;

176 велогонщиков стартуют на Джиро д'Италия-2023.



Общая протяженность Джиро д'Италия-2023 составит 3481,2 км, в том числе:

18,6 км – индивидуальная разделка на 20-м этапе;

19,6 км – индивидуальная разделка на 1 этапе;

35 км – индивидуальная разделка на 9-м этапе;

73,2 км – общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2023;

126 км – на этапе "дружбы" в Риме;

161 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2023, 25 мая, 18-й этап (Oderzo - Val Di Zoldo);

186,4 км проложены по территории Швейцарии на Джиро д’Италия-2023;

186 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета разделки и этапа "дружбы";

192,57 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе без учета разделок;

193,06 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2023 без учета разделок и этапа "дружбы";

198,33 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе;

213 км – третий по протяженности этап на Джиро д'Италия-2023, 8 мая, 3 этап (Vasto - Melfi);

218 км – второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2023, 12 мая, 7 этап (Capua - Gran Sasso D'Italia);

219 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2023, 17 мая, 11 этап (Camaiore - Tortona);

2304 м – самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2023, 26 мая, Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime Di Lavaredo) на 19 этапе;

2469 м – наивысшая точка Джиро д'Италия-2023 Cima Coppi - Гран-Сан-Бернардо (Gran San Bernardo) на 13 этапе;

3900 м – набор высоты на 7 этапе;

5100 м – набор высоты на 13 этапе;

5200 м – набор высоты на 16 этапе;

5400 м – набор высоты на 19 этапе.

Горы на Джиро д'Италия-2023:

3 этапа без категорийных подъемов;

1 финиш этапа в подъем 4-й категории;

1 финиш этапа в гору 2-й категории;

5 финишей этапов в гору 1-й категории;

6 горных этапов;

8 среднегорных этапов;

8,8% средний градиент на 15,4 км подъема Круа-де-Кёр (Croix de Coeur) на 13 этапе;

9,3% средний градиент на 9,9 км подъема Джау (Passo Giau) на 19 этапе;

9,7% средний градиент на 5,8 км подъема на Кой (Coi) на 18 этапе;

11,7% средний градиент на 4 км участка подъема Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime Di Lavaredo) на 19 этапе;

15,3% средний градиент на 4,75 км участка подъема Монте-Луссари (Monte Lussari) на 20 этапе;

1872 м набора высоты на 34 км подъема до вершины Гран-Сан-Бернардо (Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard) на 13 этапе.

Всего на Джиро д'Италия-2023 будет 49 категорийных вершин:

1 Чима Коппи (Cima Coppi);

13 гор первой категории;

18 гор второй категории;

8 гор третьей категории;

9 гор четвертой категории.

С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2023 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 12-й:

- 1 подъем первой категории:

7-й этап – финиш на Гран Сассо д'Италия (Кампо Императоре) (Gran Sasso D'Italia - Campo Imperatore);

- 9 подъемов второй категории:

- 7 подъемов третьей категории;

- 8 подъемов четвертой категории:

1-й этап – финиш в Ортоне (Ortona);

3500 м набор высоты на 4 этапе Venosa - Lago Laceno, 175 км;

2800 м набор высоты на 6 этапе Napoli - Napoli, 162 км;

3900 м набор высоты на 7 этапе Capua - Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore), 218 км;

и вторая часть Джиро д'Италия-2023 этапы с 13-го по 20-й этапы включительно:

- 1 Cima Coppi – Гран-Сан-Бернардо (Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard) на 13 этапе;

- 12 подъемов первой категории:

13 этап – Круа-де-Кёр (Croix de Coeur) и финиш на Кран-Монтана (Crans Montana);

14 этап – Пассо дель Семпьоне/Симплонпасс (Passo del Sempione / Simplonpass);

15 этап – Валико ди Валкава (Valico di Valcava);

16 этап – Пассо ди Санта Барбара (Passo di Santa Barbara) и финиш на Монте Бондоне (Monte Bondone);

18 этап – Кросетта (Passo della Crosetta) и Форчелла Чибиана (Forcella Cibiana);

19 этап – Вальпарола (Passo Valparola), Джау (Passo Giau) и финиш на Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime Di Lavaredo);

20 этап – финиш на Монте-Луссари (Monte Lussari);

- 9 подъемов второй категории:

18 этап – финиш на Валь ди Зольдо (Val Di Zoldo);

- 1 подъем третьей категории;

- 1 подъем четвертой категории;

5100 м набор высоты на 13 этапе Borgofranco D'Ivrea - Crans Montana, 207 км;

3600 м набор высоты на 15 этапе Seregno - Bergamo, 195 км;

5200 м набор высоты на 16 этапе Sabbio Chiese - Monte Bondone, 203 км;

3700 м набор высоты на 18 этапе Oderzo - Val Di Zoldo, 161 км;

5400 м набор высоты на 19 этапе Longarone - Tre Cime Di Lavaredo, 183 км;

1050 м набор высоты на 20 этапе Tarvisio - Monte Lussari (ITT), 18,6 км.

Очки Мирового рейтинга на Джиро д'Италия-2023

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2023 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

180 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-15 место: 180; 130; 95; 80; 60; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5; 2);

180 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 180; 130; 95);

1100 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

1-10 место: 1100; 885; 750; 600; 495; 415; 340; 285; 235; 180

11-19 место: 155; 130; 110; 90; 80; 75; 70; 60; 55

20-25 место: по 50 очков



26-30 место: по 30 очков

31-40 место: по 25 очков

41-50 место: по 20 очков

51-55 место: по 15 очков

56-60 место: по 10 очков

Список этапов на Джиро д'Италия-2023

6 мая. Суббота. Этап 1: Fossacesia Marina - Ortona - Costa Dei Trabocchi (ITT), 19,6 км

7 мая. Воскресенье. Этап 2: Teramo - San Salvo, 202 км

8 мая. Понедельник. Этап 3: Vasto - Melfi, 213 км

9 мая. Вторник. Этап 4: Venosa - Lago Laceno, 175 км

10 мая. Среда. Этап 5: Atripalda - Salerno, 171 км

11 мая. Четверг. Этап 6: Napoli - Napoli, 162 км

12 мая. Пятница. Этап 7: Capua - Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore), 218 км

13 мая. Суббота. Этап 8: Terni - Fossombrone, 207 км

14 мая. Воскресенье. Этап 9: Savignano Sul Rubicone - Cesena (Technogym Village) (ITT), 35 км

15 мая. Понедельник. День отдыха

16 мая. Вторник. Этап 10: Scandiano - Viareggio, 196 км

17 мая. Среда. Этап 11: Camaiore - Tortona, 219 км

18 мая. Четверг. Этап 12: Bra - Rivoli, 179 км

19 мая. Пятница. Этап 13: Borgofranco D'Ivrea - Crans Montana, 207 км

20 мая. Суббота. Этап 14: Sierre - Cassano Magnago, 194 км

21 мая. Воскресенье. Этап 15: Seregno - Bergamo, 195 км

22 мая. Понедельник. День отдыха

23 мая. Вторник. Этап 16: Sabbio Chiese - Monte Bondone, 203 км

24 мая. Среда. Этап 17: Pergine Valsugana - Caorle, 197 км

25 мая. Четверг. Этап 18: Oderzo - Val Di Zoldo, 161 км

26 мая. Пятница. Этап 19: Longarone - Tre Cime Di Lavaredo (Rif. Auronzo), 183 км

27 мая. Суббота. Этап 20: Tarvisio - Monte Lussari (ITT), 18,6 км

28 мая. Воскресенье. Этап 21: Roma - Roma, 126 км