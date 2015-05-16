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Джиро д'Италия-2023. Цифры и числа

Джиро д'Италия-2023. Цифры и числа

Джиро д’Италия-2023106-ая по счету Джиро д'Италия начнётся 6 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом на побережье Адриатического моря. На старт Джиро д'Италия-2023 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первый день отдыха выпадает на понедельник 15 мая после индивидуальной разделки. Второй день отдыха понедельник 22 мая. Джиро д'Италия-2023 завершится 28 мая этапом дружбы в Риме (Roma, Италия). Общая протяженность Джиро д'Италия-2023 составит 3481,2 км.

 

А теперь сосредоточимся на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 6 по 28 мая 2023 года.

2 дня отдыха;

3 индивидуальных разделки;

4 спринтерских этапа;

6 горных этапов;

7 этапов протяженностью 200 км и более;

8 среднегорных этапов;

 

8 велогонщиков в команде;

 

18 этапов с бонификацией на финише;

21 этап на Джиро д'Италия-2023;

36 промежуточных спринтов;

176 велогонщиков стартуют на Джиро д'Италия-2023.

Общая протяженность Джиро д'Италия-2023 составит 3481,2 км, в том числе:

18,6 км – индивидуальная разделка на 20-м этапе;

19,6 км – индивидуальная разделка на 1 этапе;

35 км – индивидуальная разделка на 9-м этапе;

73,2 км – общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2023;

 

126 км – на этапе "дружбы" в Риме;

161 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2023, 25 мая, 18-й этап (Oderzo - Val Di Zoldo);

186,4 км проложены по территории Швейцарии на Джиро д’Италия-2023;

 

186 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета разделки и этапа "дружбы";

192,57 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе без учета разделок;

193,06 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2023 без учета разделок и этапа "дружбы";

198,33 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе;

 

213 км – третий по протяженности этап на Джиро д'Италия-2023, 8 мая, 3 этап (Vasto - Melfi);

218 км – второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2023, 12 мая, 7 этап (Capua - Gran Sasso D'Italia);

219 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2023, 17 мая, 11 этап (Camaiore - Tortona);

 

2304 м – самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2023, 26 мая, Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime Di Lavaredo) на 19 этапе;

2469 м – наивысшая точка Джиро д'Италия-2023 Cima Coppi - Гран-Сан-Бернардо (Gran San Bernardo) на 13 этапе;

 

3900 м – набор высоты на 7 этапе;

5100 м – набор высоты на 13 этапе;

5200 м – набор высоты на 16 этапе;

5400 м – набор высоты на 19 этапе.

 

Горы на Джиро д'Италия-2023:

 

3 этапа без категорийных подъемов;

1 финиш этапа в подъем 4-й категории;

1 финиш этапа в гору 2-й категории;

 

5 финишей этапов в гору 1-й категории;

6 горных этапов;

8 среднегорных этапов;

 

8,8% средний градиент на 15,4 км подъема Круа-де-Кёр (Croix de Coeur) на 13 этапе;

9,3% средний градиент на 9,9 км подъема Джау (Passo Giau) на 19 этапе;

9,7% средний градиент на 5,8 км подъема на Кой (Coi) на 18 этапе;

 

11,7% средний градиент на 4 км участка подъема Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime Di Lavaredo) на 19 этапе;

15,3% средний градиент на 4,75 км участка подъема Монте-Луссари (Monte Lussari) на 20 этапе;

 

1872 м набора высоты на 34 км подъема до вершины Гран-Сан-Бернардо (Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard) на 13 этапе.

 

Всего на Джиро д'Италия-2023 будет 49 категорийных вершин:
1 Чима Коппи (Cima Coppi);
13 гор первой категории;
18 гор второй категории;
8 гор третьей категории;
9 гор четвертой категории.

 

С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2023 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 12-й:

 

- 1 подъем первой категории:

7-й этап – финиш на Гран Сассо д'Италия (Кампо Императоре) (Gran Sasso D'Italia - Campo Imperatore);

- 9 подъемов второй категории:

- 7 подъемов третьей категории;

- подъемов четвертой категории:

1-й этап – финиш в Ортоне (Ortona);

 

3500 м набор высоты на 4 этапе Venosa - Lago Laceno, 175 км;

2800 м набор высоты на 6 этапе Napoli - Napoli, 162 км;

3900 м набор высоты на 7 этапе Capua - Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore), 218 км;

 

и вторая часть Джиро д'Италия-2023 этапы с 13-го по 20-й этапы включительно:

 

- 1 Cima Coppi – Гран-Сан-Бернардо (Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard) на 13 этапе;
- 12 подъемов первой категории:

13 этап – Круа-де-Кёр (Croix de Coeur) и финиш на Кран-Монтана (Crans Montana);

14 этап – Пассо дель Семпьоне/Симплонпасс (Passo del Sempione / Simplonpass);

15 этап – Валико ди Валкава (Valico di Valcava);

16 этап – Пассо ди Санта Барбара (Passo di Santa Barbara) и финиш на Монте Бондоне (Monte Bondone);
18 этап – Кросетта (Passo della Crosetta) и Форчелла Чибиана (Forcella Cibiana);

19 этап – Вальпарола (Passo Valparola), Джау (Passo Giau) и финиш на Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime Di Lavaredo);

20 этап – финиш на Монте-Луссари (Monte Lussari);

- 9 подъемов второй категории:

18 этап – финиш на Валь ди Зольдо (Val Di Zoldo);

- 1 подъем третьей категории;

- 1 подъем четвертой категории;

 

5100 м набор высоты на 13 этапе Borgofranco D'Ivrea - Crans Montana, 207 км;

3600 м набор высоты на 15 этапе Seregno - Bergamo, 195 км;

5200 м набор высоты на 16 этапе Sabbio Chiese - Monte Bondone, 203 км;

3700 м набор высоты на 18 этапе Oderzo - Val Di Zoldo, 161 км;
5400 м набор высоты на 19 этапе Longarone - Tre Cime Di Lavaredo, 183 км;
1050 м набор высоты на 20 этапе Tarvisio - Monte Lussari (ITT), 18,6 км.

 

Очки Мирового рейтинга на Джиро д'Италия-2023

 

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2023 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

180 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-15 место: 180; 130; 95; 80; 60; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5; 2);

 

180 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 180; 130; 95);

 

1100 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

 

1-10 место: 1100; 885; 750; 600; 495; 415; 340; 285; 235; 180

11-19 место: 155; 130; 110; 90; 80; 75; 70; 60; 55
20-25 место: по 50 очков

26-30 место: по 30 очков

31-40 место: по 25 очков
41-50 место: по 20 очков
51-55 место: по 15 очков
56-60 место: по 10 очков

 

Список этапов на Джиро д'Италия-2023

6 мая. Суббота. Этап 1: Fossacesia Marina - Ortona - Costa Dei Trabocchi (ITT), 19,6 км
7 мая. Воскресенье. Этап 2: Teramo - San Salvo, 202 км
8 мая. Понедельник. Этап 3: Vasto - Melfi, 213 км
9 мая. Вторник. Этап 4: Venosa - Lago Laceno, 175 км
10 мая. Среда. Этап 5: Atripalda - Salerno, 171 км
11 мая. Четверг. Этап 6: Napoli - Napoli, 162 км
12 мая. Пятница. Этап 7: Capua - Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore), 218 км
13 мая. Суббота. Этап 8: Terni - Fossombrone, 207 км
14 мая. Воскресенье. Этап 9: Savignano Sul Rubicone - Cesena (Technogym Village) (ITT), 35 км
15 мая. Понедельник. День отдыха
16 мая. Вторник. Этап 10: Scandiano - Viareggio, 196 км
17 мая. Среда. Этап 11: Camaiore - Tortona, 219 км
18 мая. Четверг. Этап 12: Bra - Rivoli, 179 км
19 мая. Пятница. Этап 13: Borgofranco D'Ivrea - Crans Montana, 207 км
20 мая. Суббота. Этап 14: Sierre - Cassano Magnago, 194 км
21 мая. Воскресенье. Этап 15: Seregno - Bergamo, 195 км
22 мая. Понедельник. День отдыха
23 мая. Вторник. Этап 16: Sabbio Chiese - Monte Bondone, 203 км
24 мая. Среда. Этап 17: Pergine Valsugana - Caorle, 197 км
25 мая. Четверг. Этап 18: Oderzo - Val Di Zoldo, 161 км
26 мая. Пятница. Этап 19: Longarone - Tre Cime Di Lavaredo (Rif. Auronzo), 183 км
27 мая. Суббота. Этап 20: Tarvisio - Monte Lussari (ITT), 18,6 км
28 мая. Воскресенье. Этап 21: Roma - Roma, 126 км

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур превью Джиро д'Италия-2023 Мировой Тур UCI Италия Венгрия

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  1. Имя: Денис

    DenisRodikov

    Сегодня, 08:33 | Регистрация: 16.05.2015

    15,3% средний градиент на 4,75 км участка подъема Монте-Луссари (Monte Lussari) на 20 этапе;
    Вот это впечатляет! А ведь это ещё и разделка...

  2. vadi

    Сегодня, 08:46 | Регистрация: 9.08.2020

    Обалдеть маршрутец....

  3. Гонщик

    Сегодня, 09:47 | Регистрация: 28.05.2017

    С разделками переборщили , могли одну объединить в две и сделать 50км , чтобы раздельщики смогли в полной мере проявить себя , а эти 20-30км ни о чём.

  4. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 14:28 | Регистрация: 5.09.2020

    Последние годы Джиро стабильно была самым тухлым Грандтуром по зрелищности. Есть надежда, что в этом году что-то поменяется!

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:31 | Регистрация: 30.06.2017

    В предварительном составе заявлен Кэвендиш. А, что он тур не едет разве?

    Вся жизнь это гонка.
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Ближайшие старты

25-30 апреля 2023

Tour de Romandie

1 мая 2023

Eschborn-Frankfurt

6 - 28 мая 2023

Giro d'Italia

6 мая 2023

Grand Prix du Morbihan

7 мая 2023

Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

ОПРОС

Какой из Монументов-2023 понравился больше всего?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    _DeKKeR_-Фото

    Цитата: Гонщик
    Рогла выиграл три Вуэльты , не считая Олимпиады и остального , однако монстром его не обзывают , а рост один из важных показателей , поэтому когда пишут что якобы пиковый Ремко сильнее пикового Роглича , это всего лишь домыслы , всё покажет Джиро .

     

    Боже, драма на пустом месте. Субъективное мнение про потенциал гонщика, какие проблемы?) Никакой навязчивости, просто мнение, основанное на том, что Ремко моложе на 10 лет и еще не совсем понятно, на что он способен) Через 10 лет сравним их достижения)

    А про Монстра, ну да. Один выигрывает из соло отрывов за 30+ км, второй, классическим развозом за 500 м до финиша) Кто как умеет, главное ведь, результат) Никто не преуменьшает силу Роглича, но он совершенно другой. Кому-то это может нравиться, кому-то нет)

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    Astanaforever-Фото
    В предварительном составе заявлен Кэвендиш. А, что он тур не едет разве?
  • Grif
    Первый подиум Тома Пидкока на ... (8)
    Grif-Фото
    Пидкок - хоть одна радость за этот день.)
  • motte
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    motte-Фото

    Написал он из Монако, уже дома:

    Что ж, всякое дерьмо случается. Мне повезло, что я просто сломал запястье, учитывая произошедшую сумасшедшую аварию. Я действительно желаю наилучшего выздоровления @mikkelhonore, которому пришлось намного тяжелее, чем мне. 

    Трудно описать, как я счастлив, получать такую поддержку и помощь от всех фанатов, семьи, друзей, @uae_team_emirates и особенно от персонала больницы. Я действительно поражен и так благодарен за это♥?. 

    Я надеюсь увидеть вас всех очень скоро ???. Поздравляем @remco.ev с победой, наша битва подождет до следующего раза ?.

  • Геродот
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    Геродот-Фото

    Поэтому Армстронг и не катал классики перед Туром и вообще... А это децкий сад како-то.

    Множественный перелом запястья... это точно до Тур де Франс не заживет до нормы. И даже если для участия в рядовых гонках это будет нормально, то трехнедельные нагрузки на Туре это совсем другая вселенная.

    Все, граждане, кина не будет.Винго берет второй Тур и в следующем году они с Поги будут биться на равных 2:2) (если Погачар не наступит опять на те же грабли).

  • BlAr
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    BlAr-Фото

    Цитата: Freejazz
    Он ещё молодой - будет после пары выигрышей. Просто его атаки не прямо вот... Так - натянул и уехал. С другой стороны Евроспорт французоцентрированный канал. Тут надо быть или любимым (Алафилипп) или очень ярким. Роглич там обычно в разделочном шлеме на затылке при проигрыше ТДФ, Фрум - пешком бежит.

    Роглич там чаще вздрючивает Мадера на Париж-Ницце!

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    BlAr-Фото

    Последние годы Джиро стабильно была самым тухлым Грандтуром по зрелищности. Есть надежда, что в этом году что-то поменяется!

  • BlAr
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    BlAr-Фото

    Плавцы - это те, кто плавает, а пловцы - кто готовит плов?biggrin

  • svan
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    svan-Фото

    Интересно услышать мнение врача о данном переломе, скорости восстановления. А улыбка - это скорее всего маска, покер фейс.

  • SVS
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    SVS-Фото
    Кстати, я вот никогда не говорил, что он "серость" в смысле личности. Может быть он прекрасный человек, я с ним не знаком :).

    Просто его манера вести гонку, эмоции на лице и т.п. для меня лично не ассоциируются со спонтанностью, что ли. Скучновато, серо, одним словом.

    Я вижу его силу, его умения, его достижения, его желание пробовать даже если потом не сможет. И уважение есть, конечно.

    Понимаю, что всё написанное - взгляд просто зрителя. Но я он и есть :).

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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