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Джиро д'Италия-2023. Цифры и числа
106-ая по счету Джиро д'Италия начнётся 6 мая индивидуальной гонкой с раздельным стартом на побережье Адриатического моря. На старт Джиро д'Италия-2023 выйдут велогонщики, представляющие 22 команды. Первый день отдыха выпадает на понедельник 15 мая после индивидуальной разделки. Второй день отдыха понедельник 22 мая. Джиро д'Италия-2023 завершится 28 мая этапом дружбы в Риме (Roma, Италия). Общая протяженность Джиро д'Италия-2023 составит 3481,2 км.
А теперь сосредоточимся на цифрах и числах, которые предложили организаторы Джиро д'Италия участникам и любителям велоспорта с 6 по 28 мая 2023 года.
2 дня отдыха;
3 индивидуальных разделки;
4 спринтерских этапа;
6 горных этапов;
7 этапов протяженностью 200 км и более;
8 среднегорных этапов;
8 велогонщиков в команде;
18 этапов с бонификацией на финише;
21 этап на Джиро д'Италия-2023;
36 промежуточных спринтов;
176 велогонщиков стартуют на Джиро д'Италия-2023.
Общая протяженность Джиро д'Италия-2023 составит 3481,2 км, в том числе:
18,6 км – индивидуальная разделка на 20-м этапе;
19,6 км – индивидуальная разделка на 1 этапе;
35 км – индивидуальная разделка на 9-м этапе;
73,2 км – общая протяженность индивидуальных разделок Джиро д’Италия-2023;
126 км – на этапе "дружбы" в Риме;
161 км – наименее протяженный этап на Джиро д'Италия-2023, 25 мая, 18-й этап (Oderzo - Val Di Zoldo);
186,4 км проложены по территории Швейцарии на Джиро д’Италия-2023;
186 км – средняя протяженность этапов на 3 неделе без учета разделки и этапа "дружбы";
192,57 км – средняя протяженность этапов на 1 неделе без учета разделок;
193,06 км – средняя протяженность этапов на Джиро д'Италия-2023 без учета разделок и этапа "дружбы";
198,33 км – средняя протяженность этапов на 2 неделе;
213 км – третий по протяженности этап на Джиро д'Италия-2023, 8 мая, 3 этап (Vasto - Melfi);
218 км – второй по протяженности этап на Джиро д'Италия-2023, 12 мая, 7 этап (Capua - Gran Sasso D'Italia);
219 км – самый протяженный этап на Джиро д'Италия-2023, 17 мая, 11 этап (Camaiore - Tortona);
2304 м – самый высокогорный финиш этапа на Джиро д’Италия-2023, 26 мая, Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime Di Lavaredo) на 19 этапе;
2469 м – наивысшая точка Джиро д'Италия-2023 Cima Coppi - Гран-Сан-Бернардо (Gran San Bernardo) на 13 этапе;
3900 м – набор высоты на 7 этапе;
5100 м – набор высоты на 13 этапе;
5200 м – набор высоты на 16 этапе;
5400 м – набор высоты на 19 этапе.
Горы на Джиро д'Италия-2023:
3 этапа без категорийных подъемов;
1 финиш этапа в подъем 4-й категории;
1 финиш этапа в гору 2-й категории;
5 финишей этапов в гору 1-й категории;
6 горных этапов;
8 среднегорных этапов;
8,8% средний градиент на 15,4 км подъема Круа-де-Кёр (Croix de Coeur) на 13 этапе;
9,3% средний градиент на 9,9 км подъема Джау (Passo Giau) на 19 этапе;
9,7% средний градиент на 5,8 км подъема на Кой (Coi) на 18 этапе;
11,7% средний градиент на 4 км участка подъема Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime Di Lavaredo) на 19 этапе;
15,3% средний градиент на 4,75 км участка подъема Монте-Луссари (Monte Lussari) на 20 этапе;
1872 м набора высоты на 34 км подъема до вершины Гран-Сан-Бернардо (Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard) на 13 этапе.
Всего на Джиро д'Италия-2023 будет 49 категорийных вершин:
1 Чима Коппи (Cima Coppi);
13 гор первой категории;
18 гор второй категории;
8 гор третьей категории;
9 гор четвертой категории.
С точки зрения борьбы за генеральную и горную классификации Джиро д'Италия-2023 условно можно разделить на две части. Первая - этапы с 1-го по 12-й:
- 1 подъем первой категории:
7-й этап – финиш на Гран Сассо д'Италия (Кампо Императоре) (Gran Sasso D'Italia - Campo Imperatore);
- 9 подъемов второй категории:
- 7 подъемов третьей категории;
- 8 подъемов четвертой категории:
1-й этап – финиш в Ортоне (Ortona);
3500 м набор высоты на 4 этапе Venosa - Lago Laceno, 175 км;
2800 м набор высоты на 6 этапе Napoli - Napoli, 162 км;
3900 м набор высоты на 7 этапе Capua - Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore), 218 км;
и вторая часть Джиро д'Италия-2023 этапы с 13-го по 20-й этапы включительно:
- 1 Cima Coppi – Гран-Сан-Бернардо (Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard) на 13 этапе;
- 12 подъемов первой категории:
13 этап – Круа-де-Кёр (Croix de Coeur) и финиш на Кран-Монтана (Crans Montana);
14 этап – Пассо дель Семпьоне/Симплонпасс (Passo del Sempione / Simplonpass);
15 этап – Валико ди Валкава (Valico di Valcava);
16 этап – Пассо ди Санта Барбара (Passo di Santa Barbara) и финиш на Монте Бондоне (Monte Bondone);
18 этап – Кросетта (Passo della Crosetta) и Форчелла Чибиана (Forcella Cibiana);
19 этап – Вальпарола (Passo Valparola), Джау (Passo Giau) и финиш на Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Tre Cime Di Lavaredo);
20 этап – финиш на Монте-Луссари (Monte Lussari);
- 9 подъемов второй категории:
18 этап – финиш на Валь ди Зольдо (Val Di Zoldo);
- 1 подъем третьей категории;
- 1 подъем четвертой категории;
5100 м набор высоты на 13 этапе Borgofranco D'Ivrea - Crans Montana, 207 км;
3600 м набор высоты на 15 этапе Seregno - Bergamo, 195 км;
5200 м набор высоты на 16 этапе Sabbio Chiese - Monte Bondone, 203 км;
3700 м набор высоты на 18 этапе Oderzo - Val Di Zoldo, 161 км;
5400 м набор высоты на 19 этапе Longarone - Tre Cime Di Lavaredo, 183 км;
1050 м набор высоты на 20 этапе Tarvisio - Monte Lussari (ITT), 18,6 км.
Очки Мирового рейтинга на Джиро д'Италия-2023
20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2023 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);
180 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-15 место: 180; 130; 95; 80; 60; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5; 2);
180 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 180; 130; 95);
1100 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
1-10 место: 1100; 885; 750; 600; 495; 415; 340; 285; 235; 180
11-19 место: 155; 130; 110; 90; 80; 75; 70; 60; 55
20-25 место: по 50 очков
26-30 место: по 30 очков
31-40 место: по 25 очков
41-50 место: по 20 очков
51-55 место: по 15 очков
56-60 место: по 10 очков
Список этапов на Джиро д'Италия-2023
6 мая. Суббота. Этап 1: Fossacesia Marina - Ortona - Costa Dei Trabocchi (ITT), 19,6 км
7 мая. Воскресенье. Этап 2: Teramo - San Salvo, 202 км
8 мая. Понедельник. Этап 3: Vasto - Melfi, 213 км
9 мая. Вторник. Этап 4: Venosa - Lago Laceno, 175 км
10 мая. Среда. Этап 5: Atripalda - Salerno, 171 км
11 мая. Четверг. Этап 6: Napoli - Napoli, 162 км
12 мая. Пятница. Этап 7: Capua - Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore), 218 км
13 мая. Суббота. Этап 8: Terni - Fossombrone, 207 км
14 мая. Воскресенье. Этап 9: Savignano Sul Rubicone - Cesena (Technogym Village) (ITT), 35 км
15 мая. Понедельник. День отдыха
16 мая. Вторник. Этап 10: Scandiano - Viareggio, 196 км
17 мая. Среда. Этап 11: Camaiore - Tortona, 219 км
18 мая. Четверг. Этап 12: Bra - Rivoli, 179 км
19 мая. Пятница. Этап 13: Borgofranco D'Ivrea - Crans Montana, 207 км
20 мая. Суббота. Этап 14: Sierre - Cassano Magnago, 194 км
21 мая. Воскресенье. Этап 15: Seregno - Bergamo, 195 км
22 мая. Понедельник. День отдыха
23 мая. Вторник. Этап 16: Sabbio Chiese - Monte Bondone, 203 км
24 мая. Среда. Этап 17: Pergine Valsugana - Caorle, 197 км
25 мая. Четверг. Этап 18: Oderzo - Val Di Zoldo, 161 км
26 мая. Пятница. Этап 19: Longarone - Tre Cime Di Lavaredo (Rif. Auronzo), 183 км
27 мая. Суббота. Этап 20: Tarvisio - Monte Lussari (ITT), 18,6 км
28 мая. Воскресенье. Этап 21: Roma - Roma, 126 км
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