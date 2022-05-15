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Джиро д'Италия-2023. Розовая майка. Претенденты

Джиро д'Италия-2023. Розовая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Путь за розовой майкой Джиро д’Италия-2023 можно описать известной фразой - «Все дороги ведут в Рим». В "Вечном городе" 29 мая на «Трофео сенца фине – Бесконечной ленте», главном трофее итальянского Гранд-тура, появится имя 106-го победителя Джиро д’Италия. Но до этого велогонщикам предстоит за три недели преодолеть по дорогам Италии и Швейцарии три с половиной тысячи километров с набором высоты 51,5 км и коварными спусками.

 

  В этом году на Джиро д’Италия-2023 будут применятся новые правила начисления очков в зачет Мирового рейтинга, их стало больше как в генеральной классификации, так и за победу на этапах. 

 

  По предстартовым раскладам борьба за розовую майку Джиро д’Италия-2023 видится между двумя велогонщиками: действующим чемпионом мира, 23-летним бельгийским гонщиком Ремко Эвенепулом (Soudal Quick-Step) и 33-летним словенским гонщиком Приможем Рогличем (Jumbo - Visma).

 

  Но есть еще несколько команд, составы которых выглядят не менее сильными и даже сильнее - Ineos Grenadiers, где едет Тео Геоген Харт - победитель Джиро д’Италия-2020, Bahrain Victorious во главе с Дамиано Карузо, призером Джиро д’Италия-2021, UAE Team Emirates во главе с Жуаном Алмейдой.

 

  Пока можно только предполагать, кто из многочисленных претендентов покорит сердце «горной» Джиро д’Италия, обойдёт её опасные ловушки и выдержит все испытания, сложность которых будет увеличиваться с каждым пройденным километром на пути к Риму.

 

  В этом году на старт Джиро д’Италия выйдут и те, кто уже наслаждался моментом триумфа на других Гранд-турах, как победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас (INEOS Grenadiers), призёр Тур де Франс-2014 Тибо Пино (Groupama-FDJ). Их опыт может оказаться важынм преимуществом в борьбе за высокие места в генеральной классификации.

 

  Среди тех, кто претендует на топ-10 и может удивить - Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Хью Карти и Ригоберто Уран (EF Education-EasyPost), Таймен Аренсман и Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Брэндон Макналти и Джей Вайн (UAE Team Emirates) и другие.

  

 

Претенденты на победу и высокие места в генеральной классификации Джиро д'Италия-2023:

 

 

 

Примож Роглич (Jumbo-Visma)

 

Photo Credits: LaPresse

 

Возраст: 33 года

Количество участий на Джиро д'Италия:   2 (лучший результат - 3-е место в 2019 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2023: 14

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2023: победы на Тиррено-Адриатико и Вуэльте Каталонии, в общей сложности (с этапами) 7 побед в сезоне.

 

 

 

Тео Геоган Харт (INEOS Grenadiers)

 

Джиро д'Италия-2023. Розовая майка. Претенденты

 

Возраст: 28 лет

Количество участий на Джиро д'Италия:   2 (лучший результат - победа в 2020 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2023: 19

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2023: победа на Туре Альп

 

 

Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step)

 

Джиро д'Италия-2023. Розовая майка. Претенденты

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

Возраст: 23 года

Количество участий на Джиро д'Италия:  1 

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2023: 22

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2023: победа на Льеж-Бастонь-Льеж, победа на Туре ОАЭ, два этапа Вуэльты Каталонии и 2-е место в общем зачёте.

 

 

Жуан Алмейда (UAE Team Emirates)

 

Джиро д'Италия-2023. Розовая майка. Претенденты

 

 

Возраст: 24 года

Количество участий на Джиро д'Италия:   3 (лучший результат - 4-е место в 2020 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2023: 22

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2023: 2-е место на Тиррено-Адриатико, 3-е место на Вуэльте Каталонии

 

Дамиано Карузо (Bahrain Victorious)

 

Джиро д'Италия-2023. Розовая майка. Претенденты

 

 

Возраст: 35 лет

Количество участий на Джиро д'Италия:    (лучший результат - 2-е место в 2021 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2023: 28

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2023: 3-е место на Туре Романдии

 

 

Александр Власов (Bora-hansgrohe)

 

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling

 

 

Возраст: 27 лет

Количество участий на Джиро д'Италия: 2 (лучший результат - 4-е место в 2021 году)

Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2023: 17

Лучший результат перед Джиро д'Италия-2023: 5-е место на Вуэльте Валенсии

 

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2023 Гранд-тур розовая майка претеденты на победу на Джиро

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Кто выиграет Джиро д'Италия-2023?


  1. Имя: Борис

    Esperus2006

    Сегодня, 08:34 | Регистрация: 15.05.2022

    1-2 место понятно, если без форс мажоров. На 3 горстка претендентов есть, может кто из колумбийцев удивит, но скорее в Скай поверю, у них поезд мощный

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Ближайшие старты

6 - 28 мая 2023

Giro d'Italia

6 мая 2023

Grand Prix du Morbihan

7 мая 2023

Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

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Комментарии

  • Esperus2006
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (1)
    Esperus2006-Фото
    1-2 место понятно, если без форс мажоров. На 3 горстка претендентов есть, может кто из колумбийцев удивит, но скорее в Скай поверю, у них поезд мощный
  • motte
    Джиро д'Италия-2023. Альтимет ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Михаил, приветствую!
    Думаю, не видать ему Джиро как своих ушей.
    Тяжкая и Непредсказуемая гонка. Не сдюжит.
    Лучше бы на ТДФ заявили парня. Там шансов было бы, возможно, больше.

    Но, посмотрим. Во всяком случае, это будет точно Интересно! good

    Неистово приветствую!!!

    Ремкина бесшабашность и недюжая сила могут и возвысить его, а могут и погубить, не рассчитав здоровье, но посмотрим - :)

    Если его на тдф, то там всё вверх дном бы перевернулось, я тоже об этом думал, но для оргов джиро он очень нужен. Там свои баталии у них. 

  • uran
    Матье ван дер Пул и Ремко Эвен ... (5)
    uran-Фото
    Прикольный бар, могут себе в копилку добавить ещё две радужные майки. А ведь черноморское побережье могло бы стать отличной базой велосипедного отдыха и спорта.
  • uran
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (4)
    uran-Фото
    3 генеральщика, а кто будет лидером прояснится по ходу гонки. Вытянет ли Паша все 3 недели вопрос.
  • rude_rider
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (11)
    rude_rider-Фото

    Желаю астане поменьше псевдоболельщиков типа велофанатиков и все будет пучком..

     а по факту..выжидание после думаю закат..

  • Astanaforever
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    По Астане все вопросы давно уже отпали, больше удивляют люди которые продолжают чему-то удивляться.
    Конечно с составами прошлых лет не сравнить, ну что делать? Остаеться только ждать и надееться. Я верю что команда сможет выйти из кризиса (в будущем) и повторить победы своих лучших сезонов.
    Только через континентальную лигу. Может там их тряханет конкретно. Да и только без Вино и Джузеппе с сыночком и их подобных пртжэ .
  • M-07
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (4)
    M-07-Фото
    Сиваков может, но вот дадут ли, вопрос.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2023. Альтимет ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, приветствую!
    Думаю, не видать ему Джиро как своих ушей.
    Тяжкая и Непредсказуемая гонка. Не сдюжит.

    Лучше бы на ТДФ заявили парня. Там шансов было бы, возможно, больше.

    Но, посмотрим. Во всяком случае, это будет точно Интересно! good

  • Krakk
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (4)
    Krakk-Фото

    Вся надежда на Томаса. На подимум шансы есть, на победу - увы, сильнее с прошлого года он точно не стал. Гейгану Харту приблизиться к достижению 20-го года точно не светит, Второй раз так не сойдется, и маршрут в разы сложнее. Все таки, стоило взять еще одного крепкого генеральщика, что мешало прихватить Родригеса?

  • Krakk
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (11)
    Krakk-Фото
    Не шутка. Пронский точно входит в шестерку самых одаренных многодневщиков современности. И наконец едет для самого себя, ни Власов, ни Лопес, никто больше ему сверху не навязаны.

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Джиро д'Италия

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Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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