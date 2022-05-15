- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 07:00
Джиро д'Италия-2023. Розовая майка. Претенденты
Путь за розовой майкой Джиро д’Италия-2023 можно описать известной фразой - «Все дороги ведут в Рим». В "Вечном городе" 29 мая на «Трофео сенца фине – Бесконечной ленте», главном трофее итальянского Гранд-тура, появится имя 106-го победителя Джиро д’Италия. Но до этого велогонщикам предстоит за три недели преодолеть по дорогам Италии и Швейцарии три с половиной тысячи километров с набором высоты 51,5 км и коварными спусками.
В этом году на Джиро д’Италия-2023 будут применятся новые правила начисления очков в зачет Мирового рейтинга, их стало больше как в генеральной классификации, так и за победу на этапах.
По предстартовым раскладам борьба за розовую майку Джиро д’Италия-2023 видится между двумя велогонщиками: действующим чемпионом мира, 23-летним бельгийским гонщиком Ремко Эвенепулом (Soudal Quick-Step) и 33-летним словенским гонщиком Приможем Рогличем (Jumbo - Visma).
Но есть еще несколько команд, составы которых выглядят не менее сильными и даже сильнее - Ineos Grenadiers, где едет Тео Геоген Харт - победитель Джиро д’Италия-2020, Bahrain Victorious во главе с Дамиано Карузо, призером Джиро д’Италия-2021, UAE Team Emirates во главе с Жуаном Алмейдой.
Пока можно только предполагать, кто из многочисленных претендентов покорит сердце «горной» Джиро д’Италия, обойдёт её опасные ловушки и выдержит все испытания, сложность которых будет увеличиваться с каждым пройденным километром на пути к Риму.
В этом году на старт Джиро д’Италия выйдут и те, кто уже наслаждался моментом триумфа на других Гранд-турах, как победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас (INEOS Grenadiers), призёр Тур де Франс-2014 Тибо Пино (Groupama-FDJ). Их опыт может оказаться важынм преимуществом в борьбе за высокие места в генеральной классификации.
Среди тех, кто претендует на топ-10 и может удивить - Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Хью Карти и Ригоберто Уран (EF Education-EasyPost), Таймен Аренсман и Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Брэндон Макналти и Джей Вайн (UAE Team Emirates) и другие.
Претенденты на победу и высокие места в генеральной классификации Джиро д'Италия-2023:
Примож Роглич (Jumbo-Visma)
Photo Credits: LaPresse
Возраст: 33 года
Количество участий на Джиро д'Италия: 2 (лучший результат - 3-е место в 2019 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2023: 14
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2023: победы на Тиррено-Адриатико и Вуэльте Каталонии, в общей сложности (с этапами) 7 побед в сезоне.
Тео Геоган Харт (INEOS Grenadiers)
Возраст: 28 лет
Количество участий на Джиро д'Италия: 2 (лучший результат - победа в 2020 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2023: 19
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2023: победа на Туре Альп
Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step)
Photo ©Soudal Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images
Возраст: 23 года
Количество участий на Джиро д'Италия: 1
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2023: 22
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2023: победа на Льеж-Бастонь-Льеж, победа на Туре ОАЭ, два этапа Вуэльты Каталонии и 2-е место в общем зачёте.
Жуан Алмейда (UAE Team Emirates)
Возраст: 24 года
Количество участий на Джиро д'Италия: 3 (лучший результат - 4-е место в 2020 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2023: 22
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2023: 2-е место на Тиррено-Адриатико, 3-е место на Вуэльте Каталонии
Дамиано Карузо (Bahrain Victorious)
Возраст: 35 лет
Количество участий на Джиро д'Италия: 5 (лучший результат - 2-е место в 2021 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2023: 28
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2023: 3-е место на Туре Романдии
Александр Власов (Bora-hansgrohe)
Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling
Возраст: 27 лет
Количество участий на Джиро д'Италия: 2 (лучший результат - 4-е место в 2021 году)
Количество гоночных дней перед Джиро д'Италия-2023: 17
Лучший результат перед Джиро д'Италия-2023: 5-е место на Вуэльте Валенсии
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