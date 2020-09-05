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Джиро д'Италия-2023. Цикламеновая майка. Претенденты

Джиро д'Италия - 2023. Цикламеновая майка. Превью

 

Джиро д'Италия - 2023. Цикламеновая майка. Превью

 

  В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2023 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м этапе в Риме.

 

  Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации, можно будет в течение трёх недель гонки на 5 спринтерских, 7 среднегорных, 6 горных этапах, трех индивидуальных гонках на время, а также на 18 промежуточных спринтах. Немногие спринтеры отважатся преодолеть Альпы.

 

  Спринтерские этапы сосредоточены на первых двух неделях гонки, после 11-го этапа многие спринтеры могут сходить с Джиро д'Италия-2023 или попробовать доехать до Рима, преодолевая Альпы, между которыми организаторы приготовили для них подарок - спринтерский этап.

 

  Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2023 станет спринтер, который доедет до Рима. Победитель очковой классификации прошлого года Арно Демар будет защищать свой титул в этом году. 

 

Финиши этапов на Джиро д'Италия-2023 разделены на 3 уровня:


1-й уровень: категории a и b – этапы 25, 10, 11, 14, 17, 21 на которых очки получают первые 15 велогонщиков:
50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.


2-й уровень: категория c – этапы 3, 4, 6, 8, 12 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:
25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.


3-й уровень:  категория d и – этапы 1, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:
15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

 

Очки на промежуточных спринтах, только на первом (из двух) промежуточном спринте на каждом этапе, получают первые 8 гонщиков:
12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

Временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (на профиле этапа обозначен как S) и финише.

 

Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2023

180 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-15 место: 180; 130; 95; 80; 60; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5; 2);
180 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 180; 130; 95).

 

 

  Часть очков в зачёт цикламеновой майки у спринтеров могут отобрать любители побороться в спринтах на финишах этапов Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step) и Примож Роглич (Jumbo-Visma). 33-летний словенский гонщик в этом году выиграл пять этапов (на Тиррено-Адриатико и Вуэльте Каталонии), его 23-летний бельгийский соперник победил на двух этапах Вуэльты Каталонии и в классике-Монументе Льеж-Бастонь-Льеж. Но шансы на победу в очковой классификации у фаворитов в борьбе за розовую майку появятся лишь в том случае, если вообще никто из спринтеров не доберётся до Рима.

 

   Несмотря на горный маршрут Джиро д’Италия-2023, в стартовом составе достаточно звёзд спринта, что обещает интересную борьбу за цикламеновую майку.

 

  Самый опытный из спринтеров - 37-летний британский гонщик команды Astana Qazaqstan Марк Кэвендиш -  победитель 16 этапов Джиро д’Италия, в 2022 году он занял 3-е место в очковой классификации, выигрывал очковую классификацию в 2013 году.

 

  Конкуренцию ему составят 27-летний датский гонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен, который в третий раз стартует на Джиро, но ещё ни разу не выигрывал этапов на итальянском Гранд-туре, хотя победы на этапе Тур де Франс и Вуэльты Испании у него уже есть. В прошлом году Мадс Педерсен выиграл очковую классификацию на испанском Гранд-туре, и теперь может прибавить к своим достижениям цикламеновую майку Джиро.

 

  28-летний колумбийский гонщик команды Movistar Фернандо Гавирия - победитель 5 этапов Джиро д’Италия и цикламеновой майки, которую выиграл в 2017 году.

 

  29-летний немецкий гонщик команды UAE Team Emirates Паскаль Акерман также выигрывал цикламеновую майку - в 2019 году, когда стал победителем двух этапов итальянского Гранд-тура.  

 

  30-летний датский гонщик команды EF Education EasyPost Магнус Корт побеждал на этапах Тур де Франс и Вуэльты Испании, но на Джиро его лучшим результатом было 3-е место в прошлом году, что может придать дополнительной мотивации. Магнус Корт второй раз в карьере стартует на итальянском Гранд-туре, его, как универсала, не пугают этапы с подъёмами. В этом сезоне он уже одержал две победы и способен побороться за этапы Джиро д’Италия.

 

  Победитель двух этапов Джиро д’Италия 32-летний австралийский гонщик команды Jayco-AlUla Майкл Мэттьюс трижды стартовал на итальянском Гранд-туре, но ни разу не проехал его до конца.

 

  Среди спринтеров, которые также смогут побороться за победы на этапах дебютант Джиро д’Италия Кейден Гровс (Alpecin-Deceuninck), Симоне Консонни (Cofidis), Альберто Дайнезе (DSM), Джонатан Милан (Bahrain Victorious), Макс Кантер (Movistar) и другие.

  

Спринтеры Джиро д'Италия-2023:

 

Марк Кэвендиш (Astana Qazaqstan)

 

Photo  © Astana Qazaqstan Team / Getty Images

 

Возраст: 37

Количество стартов на Джиро д'Италия: 6

Лучший результат в очковой классификации Джиро д'Италия: 1-е место в 2013 году

Количество выигранных этапов Джиро д'Италия: 16

Количество побед в 2023 году: 0

 

  

 

Мадс Педерсен (Trek-Segafredo)

 

Photo © A.S.O/Aurelien Vialatte

 

Возраст: 27

Количество стартов на Джиро д'Италия: 2

Лучший результат в очковой классификации Джиро д'Италия: 44-й в 2018 году

Количество выигранных этапов Джиро д'Италия: 0

Количество побед в 2023 году: 2

 

 

Фернандо Гавирия (Movistar)

 

Цикламеновая майка Джиро д'Италия-2023. Претенденты 

 

Возраст: 28

Количество стартов на Джиро д'Италия: 5

Лучший результат в очковой классификации Джиро д'Италия: 1-е место в 2017 году, 2-е место в 2022 году.

Количество выигранных этапов Джиро д'Италия: 5

Количество побед в 2023 году: 2

 

Магнус Корт (EF Education EasyPost)

 

Джиро д'Италия-2023. Цикламеновая майка. Претенденты

 

 

Возраст: 30

Количество стартов на Джиро д'Италия: 1 

Лучший результат в очковой классификации Джиро д'Италия: 13-е место в 2022 году.

Количество выигранных этапов Джиро д'Италия: 0

Количество побед в 2023 году: 2

 

 

Паскаль Акерман (UAE Team Emirates)

 

 

Возраст: 29

Количество стартов на Джиро д'Италия: 1

Лучший результат в очковой классификации Джиро д'Италия: 1-е место в 2019 году

Количество выигранных этапов Джиро д'Италия: 2

Количество побед в 2023 году: 0

 

Майкл Мэттьюс (Jayco-AlUla)

 

Цикламеновая майка Джиро д'Италия-2023. Претенденты

© A.S.O. / Pauline Ballet

 

Возраст: 32

Количество стартов на Джиро д'Италия: 3

Лучший результат в очковой классификации Джиро д'Италия: -

Количество выигранных этапов Джиро д'Италия: 2

Количество побед в 2023 году: 0

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур цикламеновая майка превью очковая классификация Джиро д'Италия-2023

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Кто станет обладателем цикламеновой майки Джиро д'Италия-2023?


  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 08:10 | Регистрация: 5.09.2020

    Так Демар будет или не будет защищать? Ели будет, как сказано в статье, тогда почему о нем нет отдельной презентации?

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Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

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Комментарии

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Цикламен ... (1)
    BlAr-Фото

    Так Демар будет или не будет защищать? Ели будет, как сказано в статье, тогда почему о нем нет отдельной презентации?

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (12)
    BlAr-Фото

    Не знаю, насколько реально было уехать, а вот не пускать Тадея в сольную атаку на 8 этапе, где он отыграл порядка 35-40 секунд, ещё и после того, как вся команда JV выложилась и некому было тянуть - Примож был обязан. Вместо этого он играл в переглядки с Кинтаной, как с Нибали годом ранее. Полутора минут перед разделкой тоже по факту не хватало, но там хоть появлялись шансы разложиться с упором на гору, а не гнать плоскач, считая каждую секунду.
    В общем, я всё равно не уверен, что удалось бы.
    Ещё был маленький шанс атаковать на спуске после грунтовки на одном из последних этапов, но тоже без гарантий, что не доберут...

  • Dmitry5588
    Предварительные составы команд ... (42)
    Dmitry5588-Фото

    ждемс Джиро...готовим диванчик...)))

  • M-07
    Джиро д'Италия-2023. Розовая ... (12)
    M-07-Фото
    Так он мог выиграть Тур-2020, если бы не просто удерживал майку, но и пытался увеличивать разрыв. Слишком самоуверенно он вместе с командой ехали тогда
  • BlAr
    Велокоманда Jumbo-Visma из-за ... (3)
    BlAr-Фото

    Съездили, блин, на Романдию...

  • Виктор Сироткин
    Велокоманда Jumbo-Visma из-за ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    не американский Роан Деннис, а австралийский. Из американцев в Джамбо только Сепп Кусс

  • Pi-man
    Велокоманда Jumbo-Visma из-за ... (3)
    Pi-man-Фото

    Жаль. Кажется, это ослабило команду

  • velodoctor
    Чемпион мира Ремко Эвенепул - ... (2)
    velodoctor-Фото

    Команде еще возможно придется со второй недели возить розовую майку, что является дополнительной нагрузкой. Разумно было бы Ремко ехать расчетливо от обороны.

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2023. Альтимет ... (16)
    velodoctor-Фото

    Маршрут потрясный, особенно нравится разделка в стену 12 процентов 7 км. Немного странно почему 16-17 числа слабые этапы в выходные, но в целом уже в большом предвкушении. 

  • Sezar
    Чемпион мира Ремко Эвенепул - ... (2)
    Sezar-Фото

    Неплохая команда, учитывая прижимистость Лефера. Оптимально, хотя все равно в больших горах грегари не хватит. Но Ремко еще очень молод и как базовому раздельщику ему будет очень непросто на 3 неделе.

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5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
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