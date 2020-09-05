Джиро д'Италия-2023. Цикламеновая майка. Претенденты

Джиро д'Италия - 2023. Цикламеновая майка. Превью

В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2023 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м этапе в Риме.

Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации, можно будет в течение трёх недель гонки на 5 спринтерских, 7 среднегорных, 6 горных этапах, трех индивидуальных гонках на время, а также на 18 промежуточных спринтах. Немногие спринтеры отважатся преодолеть Альпы.

Спринтерские этапы сосредоточены на первых двух неделях гонки, после 11-го этапа многие спринтеры могут сходить с Джиро д'Италия-2023 или попробовать доехать до Рима, преодолевая Альпы, между которыми организаторы приготовили для них подарок - спринтерский этап.

Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2023 станет спринтер, который доедет до Рима. Победитель очковой классификации прошлого года Арно Демар будет защищать свой титул в этом году.

Финиши этапов на Джиро д'Италия-2023 разделены на 3 уровня:



1-й уровень: категории a и b – этапы 2, 5, 10, 11, 14, 17, 21 на которых очки получают первые 15 велогонщиков:

50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.



2-й уровень: категория c – этапы 3, 4, 6, 8, 12 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:

25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.



3-й уровень: категория d и e – этапы 1, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20 на которых очки получают первые 10 велогонщиков:

15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

Очки на промежуточных спринтах, только на первом (из двух) промежуточном спринте на каждом этапе, получают первые 8 гонщиков:

12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.





Временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (на профиле этапа обозначен как S) и финише.

Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2023

180 очков получает победитель этапа Джиро д'Италия-2023 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-15 место: 180; 130; 95; 80; 60; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5; 2);

180 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 180; 130; 95).

Часть очков в зачёт цикламеновой майки у спринтеров могут отобрать любители побороться в спринтах на финишах этапов Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step) и Примож Роглич (Jumbo-Visma). 33-летний словенский гонщик в этом году выиграл пять этапов (на Тиррено-Адриатико и Вуэльте Каталонии), его 23-летний бельгийский соперник победил на двух этапах Вуэльты Каталонии и в классике-Монументе Льеж-Бастонь-Льеж. Но шансы на победу в очковой классификации у фаворитов в борьбе за розовую майку появятся лишь в том случае, если вообще никто из спринтеров не доберётся до Рима.

Несмотря на горный маршрут Джиро д’Италия-2023, в стартовом составе достаточно звёзд спринта, что обещает интересную борьбу за цикламеновую майку.

Самый опытный из спринтеров - 37-летний британский гонщик команды Astana Qazaqstan Марк Кэвендиш - победитель 16 этапов Джиро д’Италия, в 2022 году он занял 3-е место в очковой классификации, выигрывал очковую классификацию в 2013 году.

Конкуренцию ему составят 27-летний датский гонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен, который в третий раз стартует на Джиро, но ещё ни разу не выигрывал этапов на итальянском Гранд-туре, хотя победы на этапе Тур де Франс и Вуэльты Испании у него уже есть. В прошлом году Мадс Педерсен выиграл очковую классификацию на испанском Гранд-туре, и теперь может прибавить к своим достижениям цикламеновую майку Джиро.

28-летний колумбийский гонщик команды Movistar Фернандо Гавирия - победитель 5 этапов Джиро д’Италия и цикламеновой майки, которую выиграл в 2017 году.

29-летний немецкий гонщик команды UAE Team Emirates Паскаль Акерман также выигрывал цикламеновую майку - в 2019 году, когда стал победителем двух этапов итальянского Гранд-тура.

30-летний датский гонщик команды EF Education EasyPost Магнус Корт побеждал на этапах Тур де Франс и Вуэльты Испании, но на Джиро его лучшим результатом было 3-е место в прошлом году, что может придать дополнительной мотивации. Магнус Корт второй раз в карьере стартует на итальянском Гранд-туре, его, как универсала, не пугают этапы с подъёмами. В этом сезоне он уже одержал две победы и способен побороться за этапы Джиро д’Италия.

Победитель двух этапов Джиро д’Италия 32-летний австралийский гонщик команды Jayco-AlUla Майкл Мэттьюс трижды стартовал на итальянском Гранд-туре, но ни разу не проехал его до конца.

Среди спринтеров, которые также смогут побороться за победы на этапах дебютант Джиро д’Италия Кейден Гровс (Alpecin-Deceuninck), Симоне Консонни (Cofidis), Альберто Дайнезе (DSM), Джонатан Милан (Bahrain Victorious), Макс Кантер (Movistar) и другие.

Спринтеры Джиро д'Италия-2023:

Марк Кэвендиш (Astana Qazaqstan)

Photo © Astana Qazaqstan Team / Getty Images

Возраст: 37

Количество стартов на Джиро д'Италия: 6

Лучший результат в очковой классификации Джиро д'Италия: 1-е место в 2013 году

Количество выигранных этапов Джиро д'Италия: 16

Количество побед в 2023 году: 0

Мадс Педерсен (Trek-Segafredo)

Photo © A.S.O/Aurelien Vialatte

Возраст: 27

Количество стартов на Джиро д'Италия: 2

Лучший результат в очковой классификации Джиро д'Италия: 44-й в 2018 году

Количество выигранных этапов Джиро д'Италия: 0

Количество побед в 2023 году: 2

Фернандо Гавирия (Movistar)

Возраст: 28

Количество стартов на Джиро д'Италия: 5

Лучший результат в очковой классификации Джиро д'Италия: 1-е место в 2017 году, 2-е место в 2022 году.

Количество выигранных этапов Джиро д'Италия: 5

Количество побед в 2023 году: 2

Магнус Корт (EF Education EasyPost)

Возраст: 30

Количество стартов на Джиро д'Италия: 1

Лучший результат в очковой классификации Джиро д'Италия: 13-е место в 2022 году.

Количество выигранных этапов Джиро д'Италия: 0

Количество побед в 2023 году: 2

Паскаль Акерман (UAE Team Emirates)

Возраст: 29

Количество стартов на Джиро д'Италия: 1

Лучший результат в очковой классификации Джиро д'Италия: 1-е место в 2019 году

Количество выигранных этапов Джиро д'Италия: 2

Количество побед в 2023 году: 0

Майкл Мэттьюс (Jayco-AlUla)

© A.S.O. / Pauline Ballet

Возраст: 32

Количество стартов на Джиро д'Италия: 3

Лучший результат в очковой классификации Джиро д'Италия: -

Количество выигранных этапов Джиро д'Италия: 2

Количество побед в 2023 году: 0