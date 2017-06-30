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Кристиан Прюдомм надеется на зрелищный финал Тур де Франс-2024

Директор Тур де Франс доволен, что слияние команд Jumbo-Visma и Quick Step не состоялось

 

 

Кристиан Прюдомм (Christian Prudhomme), директор Тур де Франс, надеется на зрелищную борьбу и яркий финал Тур де Франс-2024, так как среди участников будет, по меньшей мере, четыре основных претендента на победу - Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Примож Роглич (Bora-hansgrohe) и Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step).

 

 

 

В интервью AS Кристиан Прюдомм признался, что очень рад несостоявшемуся слиянию команд Jumbo-Visma и Soudal - Quick Step, так как в этом случае Йонас Вингегор и Ремко Эвенепул оказались бы товарищами по команде.

 

Также Кристиан Прюдомм надеется, что финальная индивидуальная гонка на время на 21-м этапе будет не менее зрелищной, чем в 1989 году, когда Грег Лемонд перехватил жёлтую майку лидера у Лорана Финьона в последний день гонки. С предположением журналистов, что Тур де Франс-2024 может решиться до финальной разделки, Прюдомм не согласился.

 

Кристиан Прюдомм: «Не думаю. Нам повезло, что сейчас выступают необыкновенные гонщики, которые атакуют и когда этого ждёшь, но также и когда никто не может себе представить их атаку. Тадей Погачар атаковал на Елисейских полях, хотя знал, что Тур де Франс этим не выиграет. Но он  продолжал прилагать усилия.

 

Мы предвкушаем зрелищную борьбу Погачара и Вингегора. Эвенепул сказал, что дебютирует на Туре в 2024 году. Его выступление на Вуэльте было великолепным - он не сдался, несмотря на всё случившееся.  

 

Мы мечтаем о сценарии 1989 года, но не знаем, что получится в реальности. В недавнем прошлом мы видели, как разделка в конце Тура можем всё перевернуть, как это случилось в 2020 года на Ла-Планш-де-Бель-Фий с Погачаром и Рогличем. В этом году разделка будет трудной, более 30 км протяжённостью, с 700 м подъёма. Это день для чемпионов, для чемпионов Тур де Франс.

 

Я немного забеспокоился, когда появились слухи о слиянии Jubmo и Soudal, тогда Йонас и Ремко оказались бы в одной команде. Но вместо этого у нас теперь будет четыре великих чемпиона в четырёх разных командах - Погачар, Вингегор, Роглич и Эвенепул, что может сделать Тур де Франс очень интересным».

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Теги к статье: Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:35 | Регистрация: 30.06.2017

    А выиграет тур индеец Кинтана..Вотъ )))

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 05:34 | Регистрация: 22.09.2020

    или Луценко ))))))))))))))))

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • ararat
    Давид де ла Крус подписал конт ... (3)
    ararat-Фото
    Цитата: Ернат
    еще бы Астане от Леона Санчеса избавится
    Санчес вроде бы завершил карьеру в этом году.
  • Ернат
    Кристиан Прюдомм надеется на з ... (2)
    Ернат-Фото

    или Луценко ))))))))))))))))

  • Ернат
    Давид де ла Крус подписал конт ... (3)
    Ернат-Фото

    еще бы Астане от Леона Санчеса избавится

  • Astanaforever
    Кристиан Прюдомм надеется на з ... (2)
    Astanaforever-Фото
    А выиграет тур индеец Кинтана..Вотъ )))
  • nightbuster33
    Давид де ла Крус подписал конт ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Многие завершили карьеру из-за последствий совида. Считаю, что Давид выбрал лучший путь начать восхождение с уровня состояния формы на сегоднешний день,соответствующей проконт.команде.Успехов в новом сезоне!.

  • SVS
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (11)
    SVS-Фото
    Какой смысл для "всех остальных" обгонять меньшого брата, когда с ним едут двое старших?
  • AlpenFlow
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (11)
    AlpenFlow-Фото
    Считаю, что Кусс победу заслужил и никто ему ее, эту победу, не подарил. Всё прочее-в пользу бедных!))
  • Геродот
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (11)
    Геродот-Фото

    Ясно одно. Не было бы Вини и Роглы на Вуэльте - не было бы никакаго Кусса. 

  • Velogonec
    Главный тренер INEOS Grenadier ... (11)
    Velogonec-Фото
    Цитата: Freejazz
    Цитата: Joe
    Когда пытаетесь принизить роль Кусса в победе на Гранд-туре, вспомните, что пелотон не состоит целиком из членов комады JV. Со своими товарищами он, понятно, не соревновался, а всех остальных уделал. Слабый состав генеральщиков на Вуэльте? Это проблемы ни Кусса, ни Джамбы. Как говорят в хоккее, счет на табло. И только это останется в истории.

    Ну при всем уважении к Куссу (на полном серьезе) тут не все так просто. Он мог ехать спокойнее, потому, что за ним было двое и атаковать такой состав было бессмысленно без сильной команды. Или одного или другого ты притащишь на финиш и вместо кусса ты будешь иметь Роглича или Вингегора. Возможно Погачар (потому что в нынешнем пелотоне других таких не наблюдается) мог попытаться сократить количество лидеров и отсеять пару, но это только предположение.
    По вашему соперники и отставали просто от безисходности, а не потому что Сепп был сильнее их?) Да вопрос кто каким бы был, в условия борьбы трех лидеров Джамбо останется открытым навсегда. Но думаю вопросов был ли Сепп реально одним из троих сильнейших на Вуельте возникать не должен, дорога все показала.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (117)
    s75-Фото

    Давид переходит из Астаны в проконти Q36,5

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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