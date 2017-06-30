Кристиан Прюдомм надеется на зрелищный финал Тур де Франс-2024

Директор Тур де Франс доволен, что слияние команд Jumbo-Visma и Quick Step не состоялось

Кристиан Прюдомм (Christian Prudhomme), директор Тур де Франс, надеется на зрелищную борьбу и яркий финал Тур де Франс-2024, так как среди участников будет, по меньшей мере, четыре основных претендента на победу - Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Примож Роглич (Bora-hansgrohe) и Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step).

В интервью AS Кристиан Прюдомм признался, что очень рад несостоявшемуся слиянию команд Jumbo-Visma и Soudal - Quick Step, так как в этом случае Йонас Вингегор и Ремко Эвенепул оказались бы товарищами по команде.

Также Кристиан Прюдомм надеется, что финальная индивидуальная гонка на время на 21-м этапе будет не менее зрелищной, чем в 1989 году, когда Грег Лемонд перехватил жёлтую майку лидера у Лорана Финьона в последний день гонки. С предположением журналистов, что Тур де Франс-2024 может решиться до финальной разделки, Прюдомм не согласился.

Кристиан Прюдомм: «Не думаю. Нам повезло, что сейчас выступают необыкновенные гонщики, которые атакуют и когда этого ждёшь, но также и когда никто не может себе представить их атаку. Тадей Погачар атаковал на Елисейских полях, хотя знал, что Тур де Франс этим не выиграет. Но он продолжал прилагать усилия.

Мы предвкушаем зрелищную борьбу Погачара и Вингегора. Эвенепул сказал, что дебютирует на Туре в 2024 году. Его выступление на Вуэльте было великолепным - он не сдался, несмотря на всё случившееся.

Мы мечтаем о сценарии 1989 года, но не знаем, что получится в реальности. В недавнем прошлом мы видели, как разделка в конце Тура можем всё перевернуть, как это случилось в 2020 года на Ла-Планш-де-Бель-Фий с Погачаром и Рогличем. В этом году разделка будет трудной, более 30 км протяжённостью, с 700 м подъёма. Это день для чемпионов, для чемпионов Тур де Франс.

Я немного забеспокоился, когда появились слухи о слиянии Jubmo и Soudal, тогда Йонас и Ремко оказались бы в одной команде. Но вместо этого у нас теперь будет четыре великих чемпиона в четырёх разных командах - Погачар, Вингегор, Роглич и Эвенепул, что может сделать Тур де Франс очень интересным».