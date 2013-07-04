Жуан Алмейда — победитель 8 этапа, Адам Йейтс — победитель общего зачёта Тура Швейцарии-2024

Триумф команды UAE Team Emirates, подиум Маттиаса Скельмосе на Туре Швейцарии-2024

Велокоманда UAE Team Emirates с триумфом завершила Тур Швейцарии-2024. Четвёртый этап подряд капитаны команды заняли первые два места на этапах, а также удержали первые два места в генеральной классификации. После 2-го места на 5-м и 7-м этапах и 1-го места на 6-м этапе 25-летний португальский велогонщик UAE Team Emirates Жуан Алмейда одержал победу на 8-м этапе Тура Швейцарии-2024, в индивидуальной гонке на время. 31-летний британский гонщик Адам Йетйс после победы на 5-м и 7-м этапах и 2-го места на 6-м этапе в индивидуальной гонке на время на 8-м этапе показал второй результат.

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

На 8-м этапе Жуан Алмейда одержал победу за счёт финального отрезка подъёма протяжённостью 10,4 км со средним градиентом в 7,8%. На первой отсечке через 5,2 км после старта Алмейда показал 10-й результат, на второй отсечке - 12,5 км был третьим, проигрывая 3 секунды Маттиасу Скельмосе (Lidl-Trek) и своему товарищу по команде Адаму Йейтсу. На финише Алмейда опередил Йейтса на 8 секунд и 25 сотых, а Маттиас Скельмосе проиграл Жуану Алмейде 20 секунд и 43 сотых. Подъём Алмейда прошёл со средней скоростью 22,812 км/ч, весь этап со средней скоростью 28,205 км/ч за 33 минуты 23 и 87 сотых секунды.

Адам Йейтс прибавил в свой список достижений после побед на Туре Турции, Туре Омана, Туре Германии, Туре UAE, Вуэльте Каталонии первую победу в генеральной классификации на Туре Швейцарии. Жуан Алмейда поднялся на вторую ступень подиума Тура Швейцарии-2024, уступив своему товарищу по команде 22 секунды.

Победитель Тура Швейцарии прошлого года, 23-летний датский велогонщик команды Lidl-Trek Маттиас Скельмосе благодаря 3-му месту в финальной горной разделке сумел занять в общем зачёте 3-е место, оттеснив Эгана Берналя (INEOS Grenadiers), который проиграл ему в итоге в генеральной классификации 10 секунд.

Жуан Алмейда: «Я очень рад победе в разделке, думаю, это моя первая победа в этой дисциплине, если не считать национальных чемпионатов. На старте этапа я понимал, что выиграть генеральную классификацию в борьбе с Адамом будет невозможно. Он довольно силён, а разделка не плоская. Поэтому очень счастлив, что выиграл, и что занял второе место за ним в общем зачёте. Мы провели идеальную командную работу, так что неделя была великолепной».

Адам Йейтс: «Это точно одна из моих самых больших побед. Ещё два дня назад не был в ней уверен. Конечно, мне говорили время, которое показывал Жуан впереди меня на отсечках. Я знал, что он собирается прибавить скорости в финале. Вообще-то, я просто не мог ускоряться, так как уже шёл на пределе. Просто постарался удержать высокую скорость, к счастью, этого оказалось достаточно.

На этом тяжёлом подъёме вспомнил, как на Тиррено-Адриатико-2019 в последний день проиграл разделку всего из-за одной секунды, и это много лет не давало мне покоя. Поэтому так приятно, наконец, выиграть гонку, и выиграть с такой индивидуальной гонкой на время. Победа в любой крупной велогонке - это большая честь, но не менее приятно разделять подиум с Жуаном, он прекрасный товарищ по команде».

Маттиас Скельмосе: «На старте гонки я ставил целью финишировать на подиуме Тура Швейцарии. Очень рад, что это удалось. Горжусь тем, как выступил. Финальный день получился великолепным, возможно, с наилучшим из возможных сценарием. Думаю, здесь, в Швейцарии, Йейтс и Алмейда н уровень превосходили весь пелотон. Поэтому стать лучшим среди остальных - это хороший результат.

Я доволен тем, как справился с тяжёлой гонкой, как реагировал, когда не получалось сделать так, как ожидал. Плохой день в гонке не означает, что ты плохой гонщик. Важно оставаться сильным психологически, сохранять настрой, чтобы правильно реагировать и на хорошее, и на плохое. Мне повезло, что в команде меня окружают такие хорошие люди, которые всегда верили в меня, что было для меня очень важно.

После гонки отдохну несколько дней и сосредоточусь на разделке национального чемпионата, на которую уже давно настраивался. Потом буду помогать Мадсу (Педерсену) на чемпионате мира в групповой гонке и на Олимпиаде. А после поеду Вуэльту».