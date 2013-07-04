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Жуан Алмейда — победитель 8 этапа, Адам Йейтс — победитель общего зачёта Тура Швейцарии-2024

Триумф команды UAE Team Emirates, подиум Маттиаса Скельмосе на Туре Швейцарии-2024

 

 

Велокоманда UAE Team Emirates с триумфом завершила Тур Швейцарии-2024. Четвёртый этап подряд капитаны команды заняли первые два места на этапах, а также удержали первые два места в генеральной классификации. После 2-го места на 5-м и 7-м этапах и 1-го места на 6-м этапе 25-летний португальский велогонщик UAE Team Emirates Жуан Алмейда одержал победу на 8-м этапе Тура Швейцарии-2024, в индивидуальной гонке на время. 31-летний британский гонщик Адам Йетйс после победы на 5-м и 7-м этапах и 2-го места на 6-м этапе в индивидуальной гонке на время на 8-м этапе показал второй результат.

 

Жуан Алмейда — победитель 8 этапа, Адам Йейтс — победитель общего зачёта Тура Швейцарии-2024

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

 

На 8-м этапе Жуан Алмейда одержал победу за счёт финального отрезка подъёма протяжённостью 10,4 км со средним градиентом в 7,8%. На первой отсечке через 5,2 км после старта Алмейда показал 10-й результат, на второй отсечке - 12,5 км был третьим, проигрывая 3 секунды Маттиасу Скельмосе (Lidl-Trek) и своему товарищу по команде Адаму Йейтсу. На финише Алмейда опередил Йейтса на 8 секунд и 25 сотых, а Маттиас Скельмосе проиграл Жуану Алмейде 20 секунд и 43 сотых. Подъём Алмейда прошёл со средней скоростью 22,812 км/ч, весь этап со средней скоростью 28,205 км/ч за 33 минуты 23 и 87 сотых секунды.

 

Адам Йейтс прибавил в свой список достижений после побед на Туре Турции, Туре Омана, Туре Германии, Туре UAE, Вуэльте Каталонии первую победу в генеральной классификации на Туре Швейцарии. Жуан Алмейда поднялся на вторую ступень подиума Тура Швейцарии-2024, уступив своему товарищу по команде 22 секунды.

 

Победитель Тура Швейцарии прошлого года, 23-летний датский велогонщик команды Lidl-Trek Маттиас Скельмосе благодаря 3-му месту в финальной горной разделке сумел занять в общем зачёте 3-е место, оттеснив Эгана Берналя (INEOS Grenadiers), который проиграл ему в итоге в генеральной классификации 10 секунд.

 

 

 

Жуан Алмейда — победитель 8 этапа, Адам Йейтс — победитель общего зачёта Тура Швейцарии-2024

 

Жуан Алмейда — победитель 8 этапа, Адам Йейтс — победитель общего зачёта Тура Швейцарии-2024

Жуан Алмейда — победитель 8 этапа, Адам Йейтс — победитель общего зачёта Тура Швейцарии-2024

 

Жуан Алмейда: «Я очень рад победе в разделке, думаю, это моя первая победа в этой дисциплине, если не считать национальных чемпионатов. На старте этапа я понимал, что выиграть генеральную классификацию в борьбе с Адамом будет невозможно. Он довольно силён, а разделка не плоская. Поэтому очень счастлив, что выиграл, и что занял второе место за ним в общем зачёте. Мы провели идеальную командную работу, так что неделя была великолепной».

 

Адам Йейтс: «Это точно одна из моих самых больших побед. Ещё два дня назад не был в ней уверен. Конечно, мне говорили время, которое показывал Жуан впереди меня на отсечках. Я знал, что он собирается прибавить скорости в финале. Вообще-то, я просто не мог ускоряться, так как уже шёл на пределе. Просто постарался удержать высокую скорость, к счастью, этого оказалось достаточно.

 

На этом тяжёлом подъёме вспомнил, как на Тиррено-Адриатико-2019 в последний день проиграл разделку всего из-за одной секунды, и это много лет не давало мне покоя. Поэтому так приятно, наконец, выиграть гонку, и выиграть с такой индивидуальной гонкой на время. Победа в любой крупной велогонке - это большая честь, но не менее приятно разделять подиум с Жуаном, он прекрасный товарищ по команде».

 

Маттиас Скельмосе: «На старте гонки я ставил целью финишировать на подиуме Тура Швейцарии. Очень рад, что это удалось. Горжусь тем, как выступил. Финальный день получился великолепным, возможно, с наилучшим из возможных сценарием. Думаю, здесь, в Швейцарии, Йейтс и Алмейда н уровень превосходили весь пелотон. Поэтому стать лучшим среди остальных - это хороший результат.

 

Я доволен тем, как справился с тяжёлой гонкой, как реагировал, когда не получалось сделать так, как ожидал. Плохой день в гонке не означает, что ты плохой гонщик. Важно оставаться сильным психологически, сохранять настрой, чтобы правильно реагировать и на хорошее, и на плохое. Мне повезло, что в команде меня окружают такие хорошие люди, которые всегда верили в меня, что было для меня очень важно.

 

После гонки отдохну несколько дней и сосредоточусь на разделке национального чемпионата, на которую уже давно настраивался. Потом буду помогать Мадсу (Педерсену) на чемпионате мира в групповой гонке и на Олимпиаде. А после поеду Вуэльту».

 

Результаты Тура Швейцарии-2024

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida Адам Йейтс Adam Yates UAE Team Emirates Тур Швейцарии-2024 Tour de Suisse-2024 велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:58 | Регистрация: 4.07.2013

    Мне вот еще Интересно, что сказал после гонки Берналь. Как он вообще?

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Комментарии

  • VeloVelo
    Жуан Алмейда — победитель 8 эт ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Мне вот еще Интересно, что сказал после гонки Берналь. Как он вообще?

  • nightbuster33
    Патрик Лефевр о нововведениях ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Без "кукловодов" научатся читать гонку, как во времена Анк.,Инд,Мерк.и др..И победы будут ценнее для них самих при сравнении с победами выше указанных лиц и интереснее для зрителей.

  • RVL
    Патрик Лефевр о нововведениях ... (4)
    RVL-Фото
    Будут записки передавать с бачками на пунктах питания
  • vitali
    Патрик Лефевр о нововведениях ... (4)
    vitali-Фото
    Без наушников будет по-другому: желание победить останется, а подсказок со стороны не будет, следовательно - изменится тактика по ходу гонки/этапа, и, думаю, будет больше открытой борьбы, что для нас интереснее
  • Bratybrat
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (4)
    Bratybrat-Фото
    Алмейда пролетел последние 3 км
  • vova-55
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (4)
    vova-55-Фото
    Это разделка.
    Каждый выдает то, на что способен в данный момент.

    Берналь в разделке никогда особо не отмечался.

    Обидно уступить призовое место недобрав всего 10 секунд...
  • Yuriy 17
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (4)
    Yuriy 17-Фото

    Э. Берналь - в очередной раз фу-фу-фу

  • Yuriy 17
    Тур Бельгии-2024. Этап 5 (1)
    Yuriy 17-Фото

    Раз за разом T. Мерлир опережает Я. Филипсена.

    Одна надежда у Филипсена, что Мерлир не поедет Тур де Франс.

     

    Но сезон у Филипсена уже почти удался - есть победа на Милан - Сан-Ремо 

  • kwwk
    Тур Швейцарии-2024. Этап 8 (4)
    kwwk-Фото

    Ну все по сценарию, как я и глаголил: Алмейде - этап, Йетцу - генерал. Но вот не ожидал, что Берналь так много Скелмозе отдаст.

    Ну все, ждемс ТДФ.

  • cmap_nep
    Второй двойной успех команды U ... (1)
    cmap_nep-Фото
    И на 2-ом этапе Tour de Suisse femme 2024, горной разделке кто выиграл? Деми, конечно, Деми. Умно, экономно, подчистую всю элиту женского велоспорта..

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7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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