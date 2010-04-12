Директор Visma Lease a Bike и тренер о шансах старта Йонаса Вингегора на Тур де Франс-2024

Тренер Йонас Вингегора: «Сильная сторона Йонаса — его выносливость»

В данный момент велокоманда Visma Lease a Bike, которая весь сезон 2024 года получает удары в виде падений и травм ведущих гонщиков, пока не подтверждает, но и не отрицает участия двукратного победителя французского Гранд-тура Йонаса Вингегора в Тур де Франс-2024. Однако, скорее всего, команда будет использовать новый подход к французскому Гранд-туру, учитывая, в какой физической форме подойдёт к старту 29 июня лидера команды Йонас Вингегор.

Спортивный директор команды Visma Lease a Bike Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) в недавнем подкасте Cycloo Wielercafe говорит, что пока шансы Йонаса Вингеоора стартовать на Тур де Франс-2024 50/50.

Мерейн Зееман: «Тур — не главная разделка, где всегда побеждает сильнейший. На Тур де Франс присутствует и тактический компонент, и то, сможешь ли ты уберечься от неприятностей. Поэтому пока находимся в процессе принятия решения.

Да, через две недели после тех падения я говорил, что лидер Visma Lease a Bike должен быть готов бороться за жёлтую майку. Но сейчас, когда прошло уже много времени, скажу, что, возможно, нам ещё надо всё доработать. Перед нами сложная головоломка. У нас много травмированных гонщиков. Нам ещё надо со всем разобраться.

Ваут ван Арт уже сильно продвинулся в работе, проехал Тур Норвегии, но Йонас, конечно, с Тура Страны Басков находится в трудной ситуации. Сейчас он тренируется. Но тренироваться - это одно, а быть конкурентоспособным на Туре - совсем другое.

Мы ещё не готовы сказать, что он выйдет на старт только в том случае, если сможет бороться за подиум. Но нам придётся решать, будет он участвовать в гонке или нет, в какой он сейчас форме, что от него можно ожидать?

У него был не просто перелом ключицы. Мы не должны забывать, что это было падение с очень серьёзными последствиями. Присутствует страх, что произойдёт ещё одно падение. После Критериума Дофине я приехал в Тинь (в тренировочный лагерь), мы долго с ним всё обсуждали. В некоторых ситуациях нельзя торопиться, особенно во время реабилитации после такого серьёзного падения. Требуется время, чтобы вернуться к лучшей форме. Они прилагают для этого все силы. Всё идёт в верном направлении».

Тур де Франс-2024 стартует во Флоренции 29 июня. Сейчас Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Маттео Йоргенсон, Ян Тратник, Кристоф Лапорт, Тиш Беноот тренируются на высоте в Альпах.

Тим Хеемскерк (Tim Heemskerk), тренер Йонаса Вингегора, в интервью датской газете BT сказал: «По моему мнению, шансы, что Йонас стартует на Туре, 50/50. Если он надеется подойти готовым к старту Тура, ему у надо следовать программе. На первой неделе в тренировочном лагере он адаптировался и восстанавливался, а теперь у него просто идёт тяжёлая неделя, а потом ещё одна. Самое важно, как он на них отреагирует, насколько справится».

В интервью Velo тренер Йонаса Вингегора отметил: «Будет ли он готов сразу на старте, улучшит ли он форму? А может, наоборот? Сейчас сказать не могу. Только после определённых тренировок смогу понять, как всё идёт. Сильная сторона Йонаса - его выносливость. Поэтому, если мы делаем всё, что необходимо, мне незачем беспокоиться, что он потеряет силы, как это случилось в прошлом году с Погачаром. У них разная физиология. Однако, травма Йонаса - это не перелом запястья. Всё было гораздо хуже. Хотя и люди тоже разные. Так что пока мы просто стараемся тренироваться изо всех сил, а там посмотрим».

Однако Хошеан Мачин (Joxean Matxin), руководитель UAE Team Emirates, главных соперников Visma Lease a Bike, в интервью Het Nieuwsblad сказал, что полностью уверен в том, что Йонас Вингегор выйдет на старт Тур де Франс-2024:

«Пока он тренируется на высоте, я отовсюду слышу, что уже несколько недель очень много работает. Я уверен, что Йонас будет на старте Тура, и в отличной форме. Даже если на старте он будет готов только на 95%, это ещё ни о чём не говорит. Йонас из тех, чья форма во время Тура только растёт. Особенно на этом Тур де Франс-2024, с тяжелейшей финальной неделей».