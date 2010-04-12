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Директор Visma Lease a Bike и тренер о шансах старта Йонаса Вингегора на Тур де Франс-2024

Тренер Йонас Вингегора: «Сильная сторона Йонаса — его выносливость»

 

В данный момент велокоманда Visma Lease a Bike, которая весь сезон 2024 года получает удары в виде падений и травм ведущих гонщиков, пока не подтверждает, но и не отрицает участия двукратного победителя французского Гранд-тура Йонаса Вингегора в Тур де Франс-2024. Однако, скорее всего, команда будет использовать новый подход к французскому Гранд-туру, учитывая, в какой  физической форме подойдёт к старту 29 июня лидера команды Йонас Вингегор. 

 

Спортивный директор команды Visma Lease a Bike Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) в недавнем подкасте Cycloo Wielercafe говорит, что пока шансы Йонаса Вингеоора стартовать на Тур де Франс-2024 50/50. 

 

 Тренер Йонас Вингегора: «Сильная сторона Йонаса — его выносливость»

 

 

Мерейн Зееман: «Тур — не главная разделка, где всегда побеждает сильнейший. На Тур де Франс присутствует и тактический компонент, и то, сможешь ли ты уберечься от неприятностей. Поэтому пока находимся в процессе принятия решения.

 

Да, через две недели после тех падения я говорил, что лидер Visma Lease a Bike должен быть готов бороться за жёлтую майку. Но сейчас, когда прошло уже много времени, скажу, что, возможно, нам ещё надо всё доработать. Перед нами сложная головоломка. У нас много травмированных гонщиков. Нам ещё надо со всем разобраться.

 

Ваут ван Арт уже сильно продвинулся в работе, проехал Тур Норвегии, но Йонас, конечно, с Тура Страны Басков находится в трудной ситуации.  Сейчас он тренируется. Но тренироваться - это одно, а быть конкурентоспособным на Туре - совсем другое.

 

Мы ещё не готовы сказать, что он выйдет на старт только в том случае, если сможет бороться за подиум. Но нам придётся решать, будет он участвовать в гонке или нет, в какой он сейчас форме, что от него можно ожидать?

 

У него был не просто перелом ключицы. Мы не должны забывать, что это было падение с очень серьёзными последствиями. Присутствует страх, что произойдёт ещё одно падение. После Критериума Дофине я приехал в Тинь (в тренировочный лагерь), мы долго с ним всё обсуждали. В некоторых ситуациях нельзя торопиться, особенно во время реабилитации после такого серьёзного падения. Требуется время, чтобы вернуться к лучшей форме. Они прилагают для этого все силы. Всё идёт в верном направлении».

 

Тур де Франс-2024 стартует во Флоренции 29 июня. Сейчас Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Маттео Йоргенсон, Ян Тратник, Кристоф Лапорт, Тиш Беноот тренируются на высоте в Альпах.

 

Тим Хеемскерк (Tim Heemskerk), тренер Йонаса Вингегора, в интервью датской газете BT сказал: «По моему мнению, шансы, что Йонас стартует на Туре, 50/50. Если он надеется подойти готовым к старту Тура, ему у надо следовать программе. На первой неделе в тренировочном лагере он адаптировался и восстанавливался, а теперь у него просто идёт тяжёлая неделя, а потом ещё одна. Самое важно, как он на них отреагирует, насколько справится».

 

В интервью Velo тренер Йонаса Вингегора отметил: «Будет ли он готов сразу на старте, улучшит ли он форму? А может, наоборот? Сейчас сказать не могу. Только после определённых тренировок смогу понять, как всё идёт. Сильная сторона Йонаса - его выносливость. Поэтому, если мы делаем всё, что необходимо, мне незачем беспокоиться, что он потеряет силы, как это случилось в прошлом году с Погачаром. У них разная физиология. Однако, травма Йонаса - это не перелом запястья. Всё было гораздо хуже. Хотя и люди тоже разные. Так что пока мы просто стараемся тренироваться изо всех сил, а там посмотрим».

 

Однако Хошеан Мачин (Joxean Matxin), руководитель UAE Team Emirates, главных соперников Visma Lease a Bike, в интервью Het Nieuwsblad сказал, что полностью уверен в том, что Йонас Вингегор выйдет на старт Тур де Франс-2024:

 

«Пока он тренируется на высоте, я отовсюду слышу, что уже несколько недель очень много работает. Я уверен, что Йонас будет на старте Тура, и в отличной форме. Даже если на старте он будет готов только на 95%, это ещё ни о чём не говорит. Йонас из тех, чья форма во время Тура только растёт. Особенно на этом Тур де Франс-2024, с тяжелейшей финальной неделей».

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 06:35 | Регистрация: 12.04.2010

    Заявление Мачина попахивает провокацией

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Комментарии

  • Гонщик
    Тур де Франс-2024: Цифры и чис ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: JetRevel
    Предполагаю, что первая неделя станет бенефисом Рэмко(потом сойдёт из за кОвида как обычно и да, если поедет ОИ то 100% сойдёт) Поги и Пошло должны выкатывается с 14 го -15 по идее (если Погги поедет раньше и выиграет,самое время звонить Ленсу и договариваться на шоу с Опрой) Винни не понятно как будет готов,в соцсетях конечно всё ок,но по факту не понятно.Остальные это гарнир к основному блюду, интересно Арабы смогут повторить прошлогодний успех Юмбы) Скучно не должно быть, главное чтобы целые все доехали
    На шоу с Опрой ему уже давно пора , только мужества не хватит .

  • Геродот
    Директор Visma Lease a Bike и ... (1)
    Геродот-Фото
    Заявление Мачина попахивает провокацией
  • vova-55
    Саймон Йейтс может перейти в в ... (2)
    vova-55-Фото
    Саймон будет катать Винегора,
    а братишка Адам будет катать Поги?
    Конфликт интересов получится.
    Невозможно одинаково хорошо служить одновременно двум господам, "будучи предан одному, станет пренебрегать другим".
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024: Цифры и чис ... (14)
    VeloVelo-Фото

    На русском писать сегодня трудно не только вам.
    Да и читать тоже. Да и не только на русском )
    Сегодня фоточки и видосики в тренде, Увы и Ах.



    Да, очень интересно, как Примож поедет первые этапы ТДФ.

  • VeloVelo
    Саймон Йейтс может перейти в в ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Jayco AlUla давно сдала свои позиции, в том числе, и по зарплате.
    Саймон ищет где лучше, это нормально в 31 год (скоро 32).

    Сам он уже врядли что-то серьезное выиграет.
    А хорошую зарплату лейтенанта в Висме никто пока не отменял.

    Всему своё время. Еще покатает Винегора. 
    Все когда-то начинают катать, это естественно.

    Ну или уходят гордыми в иные дали и пространства, такое тоже нередкость и это тоже нормально.


  • nightbuster33
    Национальные чемпионаты по шос ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Через 13 лет, после первой победы в индивидуальной гонке, Груздев вновь становится, в четвертый раз, Чемпионом Казахстана в данном виде гонки. Хоть и не громко,достойно прикрыл дверь перед завершением своей карьеры.А впереди еще ОИ,ЧМ и др. гонки, в которых он может показать резуьтаты или хотя бы повторить свой лучший резултат (6-ое место) на ЧМ 2012г. 

  • василий
    Предварительные составы команд ... (24)
    василий-Фото
    Да всего скорее Винегор не поедет тур
  • Геродот
    Предварительные составы команд ... (24)
    Геродот-Фото

    А откуда инфа про Вингегора? Утром на сайклингньюз написали что насчет его участия из команды пока никакой инфы нет.

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (24)
    RVL-Фото
    Я бы по скромнее высказавался...
    Так то оно почти так, но, рок звёзд по осени считают..
  • motte
    Предварительные составы команд ... (24)
    motte-Фото

    Цитата: dyneema
    Да ну нафиг... Если с таким составом Погги не возьмёт Тур, тогда уж не знаю, что ещё надо... Погачар, Роглич, Винегор -- подиум. Именно так. Всё таки у Роглича есть гоночные дни, а у Йонаса -- серьезная травма в сезоне.

    Генеральный арабов товарищ Матчин сегодня сказал:

     "НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО У НАС ЕСТЬ КОМАНДА РОК-ЗВЕЗД, ОЧЕВИДНО, ЧТО ВСЕ ОНИ ВЕРЯТ В ТАДЕЯ"

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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