Тадей Погачар и Йонас Вингегор о 12-м этапе Тур де Франс-2023

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 01:10
Тадей Погачар: “Старался беречь силы на этапе перед следующими днями”
Photo © A.S.O. / Charly Lopez
Группа лидеров общего зачёта Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и Тадея Погачара (UAE Team Emirates) на протяжении первой половины этапа ехала на полной скорости, но врасплох оказались застигнуты Саймон Йейтс (Jayco- AlUla), лидер горной классификации Нельсон Паулесс (EF Education EasyPost). В группе Вингегора и Погачара сбавили скорость только за 78 км до финиша, когда вперёд уехали 15 гонщиков, а примерно через 35 километров в группу жёлтой майки вернулись отставшие в начале этап.
В итоге просеявшийся до 37 гонщиков пелотон финишировал через 4 минуты после победителя этапа Йона Исагирре (Cofidis), и перестановок среди первых девяти мест не произошло. Тибо Пино (Groupama-FDJ), финишировавший в отрыве дня, поднялся на пять позиций и замыкает топ-10 генеральной классификации, потеснив Сеппа Кусса (Jumbo-Visma) и Романа Барде (DSM-Firmenich).
Два основных претендента в борьбе за жёлтую майку - Йонас Вингегор и Тадей Погачар - в предвкушении связки горных этапов были довольны тем, как прошёл 12-й этап.
Photo © A.S.O. / Charly Lopez
Йонас Вингегор: «Каждый день гонки требует массы сил, сегодняшний не исключение. С точки зрения зрителей, уверен, этот Тур де Франс великолепен. Сегодня получился очень тяжёлый этап. А последствия таких сложных этапов увидим на третьей неделе. Все были готовы к очень тяжёлому Тур де Франс. Я готов к завтрашней большой битве, надеюсь, нога пойдёт идеально. Гранд-Коломбье я уже ездил раньше. Жду, что гонка будет тяжёлой, как и сегодня, но предвкушаю этап».
Тадей Погачар: «Я доволен сегодняшним этапом. Нога шла хорошо, старался сберечь силы, чтобы использовать их в следующие несколько дней. Сегодня было очень тяжело, я знал, что реакция на каждую атаку означает трату энергии, которая будет необходима на ближайших этапах. Сегодня старался беречься, потому что опасных отрывов не было. Было бы хорошо отправить Адама в отрыв, чтобы команде не пришлось много работать. Завтрашний подъём я знаю. Надеюсь, нога пойдёт».
Результаты 12 этапа Тур де Франс-2023
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