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Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Тадея Погачара и Йонаса Вингегора на 6-м пиренейском этапе Тур де Франс-2023

 

 

6-й этап, королевский пиренейский горный этап Тур де Франс-2023 с набором высоты 3800 м, восхождением в легендарный подъем высшей категории Коль дю Турмале (Col du Tourmalet) и финишем в подъем 1-й категории завершился дуэлью двух победителей Тур де Франс - защищающего титул Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и двукратного победителя Большой Петли Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

 

Тадей Погачар компенсировал неудачу первого горного этапа, выиграв королевский пиренейский этап Тур де Франс-2023, 10-й этап французского Гранд-тура в карьере.

 

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Photo © A.S.O. / Charly Lopez 

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet 

 

Этап начался с атаки на первом же километре представителя Jumbo-Visma Ваута ван Арта. За ним поехал Жулиан Алафилипп (Soudal Quick-Step) и ещё восемь гонщиков.

 

Через несколько километров из пелотона атаковали Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel /Alpecin-Deceuninck) , Маттео Трентин (Matteo Trentin /UAE Team Emirates) и Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski /Ineos Grenadiers), а  к ним переложились ещё восемь гонщиков, желающих уехать в отрыв дня. В итоге образовался отрыв из 20 человек.

 

Помимо вышеназванных гонщиков в отрыв отобрались:

 

желающий вернуть гороховую майку лучшего в горной классификации Нельсо Паулесс (Neilson Powless) и его товарищ по команде EF Education-EasyPost Джеймс Шоу (James Shaw), продолживший борьбу за очки на промежуточных спринтах Бриан Кокар (Bryan Coquard) и его товарищ по команде Cofidis Антони Перес (Anthony Perez), Рубен Геррейро  (Ruben Guerreiro) и Горка Исагирре (Gorka Izagirre/Movistar), Каспер Асгрен (Kasper Asgreen/Soudal-Quick Step), Никиас Арндт (Nikias Arndt /Bahrain Victorious), Бенуа Коснефруа (Benoît Cosnefroy) и Оливер Насен (Oliver Naesen /Ag2r-Citröen), Кристс Нейландс (Krists Neilands /Israel-PremierTech), Крис Юл-Йенсен (Chris Juul-Jensen /Jayco-AlUla), Матис Лувель (Matîs Louvel /Arkéa-Samsic), а также гонщики команды Uno-X Тобиас Халланд Йоханнессен (Tobias Halland Johannessen) и Йонас Грегор (Jonas Gregaard).

 

31-летний французский велогонщик команды Cofidis Бриан Кокар забрал максимальные 20  очков на промежуточном спринте. Нельсон Паулесс первым прошёл вершины подъема 3-й категории Капверн-ле-Бэн и подъема 1-й категории Коль д’Аспен.

 

Но подъём Коль-дю-Турмале оказался для Паулесса слишком тяжёлым, и премию Жака Годде на вершине высшей категории разыграли 23-летний норвежский гонщик Тобиас Халланд Йоханнессен и 29-летний португальский гонщик Рубен Геррейро. Геррейро подрезал Тобиаса Халланда Йоханнессена, нарушив прямолинейность, но норвежский гонщик всё же первым пересёк вершину Турмале. Рубен Геррейро был наказал судьями и лишился 5 очков в горном зачёте и 500 швейцарских франков.

 

Однако Нельсону Паулессу по итогам 6 этапа удалось перехватить гороховую майку.

 

Ваут ван Арт возглавил отрыв на подъёме Аспен, продолжил держать высокий темп на Турмале, быстро закрыв атаку Жулиана Алафилиппа и Джеймса Шоу в начале восхождения на легендарную вершину.

 

 

Турмале перевернула генеральную классификацию Тур де Франс-2023.  За спиной отрыва, который с каждым километром подъёма терял преимущество, команда Jumbo-Visma сначала во главе с Диланом ван Барле, затем с Сеппом Куссом атаковала за 4 км до вершины Турмале.

 

Обладатель желтой майки лидера Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) выдерживал их темп всего километр, а затем выпал и начал терять время.

 

Вместе с Сеппом Куссом и Йонасом Вингегором уехал лишь Тадей Погачар.

 

За 2,5 км до вершины, за 50 км до финиша Джей Хиндли уже проигрывал Йонасу Вингегору и Тадею Погачару около 50 секунд.

 

За полтора километра до вершины Турмале Йонас Вингегор атаковал, но сбросить с колеса Тадея Погачара не смог. На спуске с Турмале, за 32 км до финиша Вингегор и Погачар добрали шестерых оставшихся впереди гонщиков отрыва - Ваута ван Арта, Михала Квятковски, Нельсона Паулесса, Джеймса Шоу, Рубена Геррейро и Тобиаса Халланда Йоханнессена.

 

Ваут ван Арт включился в работу на своего капитана, которую завершил лишь за 4,6 км до финальной вершины дня на подъеме 1-й категории Котерет-Камбаск (Cauterets-Cambasque), протяжённость 16 км, 492-1355 м, перепад 863 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 12%.

 

Йонас Вингегор задавал темп, который кроме Тадея Погачара ещё километр смог выдержать Михал Квятковски.

 

 За 3,7 км дуэт победителей Тур де Франс уехал от польского гонщика, а за 2,8 км до финиша Тадей Погачар атаковал. Йонас Вингегор не смог ответить на ускорение и старался минимизировать потери.

 

Тадей Погачар на финише опередил своего соперника на 24 секунды и забрал 10 секунд бонификации. Но в генеральной классификации словенскому гонщику команды UAE Team Emirates до жёлтой майки не хватило 25 секунд.

 

Йонас Вингегор финишировал 2-м на 6-м этапе и надел жёлтую майку лидера. Джей Хиндли, который финишировал через 2:39 после победителя этапа, в генеральной классификации спустился на третью позицию и уступает 1:34 Йонасу Вингегору и 1:09 Погачару.

 

Тадей Погачар остался лидером классификации лучшего молодого гонщика. Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) удерживает зелёную майку лучшего в очковой классификации с преимуществом в 46 очков над Брианом Кокаром (Cofidis). Нельсон Паулесс вернул гороховую майку лучшего в горной классификации, где опередил Феликса Галля (AG2R Citroen) на 8 очков.

 

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2023

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:47 | Регистрация: 4.07.2011

    Что ещё предпримет лучший доместик всех времён и народов в лице ваута? Пока , вся система Джамбо с их диким капиталом и научными выкладками даёт сбой . 

    А, если честно, ваут, это просто какой то киборг, в ум не вкладывается.

  2. RVL

    Вчера, 23:08 | Регистрация: 30.08.2012

    Вот по той игриво хищной  улыбочке тадея в камеру, я понял что он в порядке!

     

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World Championships. Road Race. Men Elite

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World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор: “К сожалению, ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Вот многие здесь пишут - якобы спортивные директора Jumbo-Visma и Йонас Вингегор Расмуссен ошиблись, везя на себе к победе Т. Погачара.

     

    Но ведь совершенно очевидно, что цель команды Йонаса Вингегора Расмуссена - первенство в генеральной классификации Тур де Франс.

    И главным соперником здесь являлся обладатель на тот момент жёлтой майки - Д. Хиндли.

    Вот от него то и старался уехать как можно дальше Йонас Вингегор Расмуссен. 

    Под это и была заточена вся абсолютно правильная и безупречно воплощённая в жизнь тактика Jumbo-Visma! 

     

    И как результат - Й. Вингегор Расмуссен - лидер Тур де Франс! 

     

    Такие победный действия Jumbo-Visma совершенно очевидны - для его высокопревосходительства Искусственного Интеллекта.

    Но это невдамёк - для затуманенных эмоциями полушарий мозга белковых существ

     

     

     

     

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Думаю, Юэн возьмет. 

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт о спринте на 3-м ... (19)
    VeloVelo-Фото

    Ну конечно не только поэтому.
    Ему ж еще ехать и ехать нужно, победы брать, деньги зарабатывать.

    Про то, что на этом этапе орги отменили прямолинейность, не знал.
    А почему отменили? 

  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    uran-Фото
    Цитата: error
    надо было Винни не план на этап выполнять.. а приехать к Вауту с Сепом и Погги.. Ваут бы по пологому потащил а Кусс вдарил на градиенте..
    к сожелению Винни это не Рогла... Роглич мудр в таких делах
    Мне кажется, что такие дела решают люди в техничке, а не на велосипеде гонец команды раздает.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    Astanaforever-Фото
    А мне нравится Генеральная таблица. Таких четыре красавца выстроились подряд, три пехотинца и их генерал в самом низу. Красота! Это же надо так уметь ушатать команду)))
  • Astanaforever
    Йонас Вингегор: “К сожалению, ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот будет заруба на третьей неделе.
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    Konstantin41-Фото

    Вау! Вот это да! Сам президент Франции! Никогда такого не было! Если конечно не считать любой прошлый ТДФ

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото
    Да уж, еще тот приз. Нет слов...
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Ух ты! Тадею и другим на подиуме аплодирует и поздравляет сам невероятный Эмманюэль Макрон!

    Это президент Франции...."

    Было бы удивительно, если бы Макрон не приехал на Тур.
    Ни один французский президент не пропустил ТДФ.

  • Coffe
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    Coffe-Фото
    Ну что, как всегда Филипсен.

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Johan Meens (Bingoal WB)

Abel Balderstone Roumens (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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