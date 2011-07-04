Победа Тадея Погачара, жёлтая майка у Йонаса Вингегора на 6-м королевском пиренейском этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Тадея Погачара и Йонаса Вингегора на 6-м пиренейском этапе Тур де Франс-2023

6-й этап, королевский пиренейский горный этап Тур де Франс-2023 с набором высоты 3800 м, восхождением в легендарный подъем высшей категории Коль дю Турмале (Col du Tourmalet) и финишем в подъем 1-й категории завершился дуэлью двух победителей Тур де Франс - защищающего титул Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и двукратного победителя Большой Петли Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

Тадей Погачар компенсировал неудачу первого горного этапа, выиграв королевский пиренейский этап Тур де Франс-2023, 10-й этап французского Гранд-тура в карьере.

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

Этап начался с атаки на первом же километре представителя Jumbo-Visma Ваута ван Арта. За ним поехал Жулиан Алафилипп (Soudal Quick-Step) и ещё восемь гонщиков.

Через несколько километров из пелотона атаковали Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel /Alpecin-Deceuninck) , Маттео Трентин (Matteo Trentin /UAE Team Emirates) и Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski /Ineos Grenadiers), а к ним переложились ещё восемь гонщиков, желающих уехать в отрыв дня. В итоге образовался отрыв из 20 человек.

Помимо вышеназванных гонщиков в отрыв отобрались:

желающий вернуть гороховую майку лучшего в горной классификации Нельсо Паулесс (Neilson Powless) и его товарищ по команде EF Education-EasyPost Джеймс Шоу (James Shaw), продолживший борьбу за очки на промежуточных спринтах Бриан Кокар (Bryan Coquard) и его товарищ по команде Cofidis Антони Перес (Anthony Perez), Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) и Горка Исагирре (Gorka Izagirre/Movistar), Каспер Асгрен (Kasper Asgreen/Soudal-Quick Step), Никиас Арндт (Nikias Arndt /Bahrain Victorious), Бенуа Коснефруа (Benoît Cosnefroy) и Оливер Насен (Oliver Naesen /Ag2r-Citröen), Кристс Нейландс (Krists Neilands /Israel-PremierTech), Крис Юл-Йенсен (Chris Juul-Jensen /Jayco-AlUla), Матис Лувель (Matîs Louvel /Arkéa-Samsic), а также гонщики команды Uno-X Тобиас Халланд Йоханнессен (Tobias Halland Johannessen) и Йонас Грегор (Jonas Gregaard).

31-летний французский велогонщик команды Cofidis Бриан Кокар забрал максимальные 20 очков на промежуточном спринте. Нельсон Паулесс первым прошёл вершины подъема 3-й категории Капверн-ле-Бэн и подъема 1-й категории Коль д’Аспен.

Но подъём Коль-дю-Турмале оказался для Паулесса слишком тяжёлым, и премию Жака Годде на вершине высшей категории разыграли 23-летний норвежский гонщик Тобиас Халланд Йоханнессен и 29-летний португальский гонщик Рубен Геррейро. Геррейро подрезал Тобиаса Халланда Йоханнессена, нарушив прямолинейность, но норвежский гонщик всё же первым пересёк вершину Турмале. Рубен Геррейро был наказал судьями и лишился 5 очков в горном зачёте и 500 швейцарских франков.

Однако Нельсону Паулессу по итогам 6 этапа удалось перехватить гороховую майку.

Ваут ван Арт возглавил отрыв на подъёме Аспен, продолжил держать высокий темп на Турмале, быстро закрыв атаку Жулиана Алафилиппа и Джеймса Шоу в начале восхождения на легендарную вершину.

Турмале перевернула генеральную классификацию Тур де Франс-2023. За спиной отрыва, который с каждым километром подъёма терял преимущество, команда Jumbo-Visma сначала во главе с Диланом ван Барле, затем с Сеппом Куссом атаковала за 4 км до вершины Турмале.

Обладатель желтой майки лидера Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) выдерживал их темп всего километр, а затем выпал и начал терять время.

Вместе с Сеппом Куссом и Йонасом Вингегором уехал лишь Тадей Погачар.

За 2,5 км до вершины, за 50 км до финиша Джей Хиндли уже проигрывал Йонасу Вингегору и Тадею Погачару около 50 секунд.

За полтора километра до вершины Турмале Йонас Вингегор атаковал, но сбросить с колеса Тадея Погачара не смог. На спуске с Турмале, за 32 км до финиша Вингегор и Погачар добрали шестерых оставшихся впереди гонщиков отрыва - Ваута ван Арта, Михала Квятковски, Нельсона Паулесса, Джеймса Шоу, Рубена Геррейро и Тобиаса Халланда Йоханнессена.

Ваут ван Арт включился в работу на своего капитана, которую завершил лишь за 4,6 км до финальной вершины дня на подъеме 1-й категории Котерет-Камбаск (Cauterets-Cambasque), протяжённость 16 км, 492-1355 м, перепад 863 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 12%.

Йонас Вингегор задавал темп, который кроме Тадея Погачара ещё километр смог выдержать Михал Квятковски.

За 3,7 км дуэт победителей Тур де Франс уехал от польского гонщика, а за 2,8 км до финиша Тадей Погачар атаковал. Йонас Вингегор не смог ответить на ускорение и старался минимизировать потери.

Тадей Погачар на финише опередил своего соперника на 24 секунды и забрал 10 секунд бонификации. Но в генеральной классификации словенскому гонщику команды UAE Team Emirates до жёлтой майки не хватило 25 секунд.

Йонас Вингегор финишировал 2-м на 6-м этапе и надел жёлтую майку лидера. Джей Хиндли, который финишировал через 2:39 после победителя этапа, в генеральной классификации спустился на третью позицию и уступает 1:34 Йонасу Вингегору и 1:09 Погачару.

Тадей Погачар остался лидером классификации лучшего молодого гонщика. Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) удерживает зелёную майку лучшего в очковой классификации с преимуществом в 46 очков над Брианом Кокаром (Cofidis). Нельсон Паулесс вернул гороховую майку лучшего в горной классификации, где опередил Феликса Галля (AG2R Citroen) на 8 очков.