Тур де Франс-2024. Альтиметрия маршрута

111-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) стартует 29 июня 2024 года во Флоренции в Тоскане в Италии. Маршрут Тур де Франс-2024 протяжённостью 3498 км проложен через Апеннинские горы, Альпы, Массив Централь, Пиренеи, снова Альпы и завершится на Лазурном берегу.

Таким образом, Большая Петля 2024 года пройдёт по территории Италии, Сан-Марино, Монако и Франции. Впервые в истории финиширует французский Гран-тур не в Париже, а в Ницце 21 июля 2024 года. И завершится Большая Петля не "этапом дружбы" как было последние 34 выпуска, а индивидуальной гонкой на время. На старт выйдут 176 велогонщиков.

29.06 Суббота. Этап 1: Флоренция - Римини, 206 км

Флоренция (Firenze, Италия, административный центр провинции Флоренция и региона Тоскана) впервые принимает старт этапа Тур де Франс, а также старт всего Тур де Франс. Впервые в истории Тур де Франс Большой старт (Grand Départ) в Италии.

Тур де Франс-2024 начнётся со среднегорного этапа с набором высоты 3600 м, с семью категорийными подъемами и спусками, через Апеннины к побережью Адриатического моря через Сан-Марино. Маршрут этапа проложен с запада на восток и напоминает Льеж-Бастонь-Льеж, победителем которой в этом году стал Тадей Погачар, а в прошлом году Ремко Эвенепул. А нам останется гадать, увидим ли мы 22-й этап Джиро д'Италия-2024 или 1-й этап Тур де Франс-2024.

Cо старта пелотон отправится на восток в сторону гор, дорога начнет плавно подниматься вверх и через 50 км со старта подъем завершится на вершине первого категорийный подъема Тур де Франс-2024 - подъема 2-й категории Коль-де-Валико-Тре-Фаджи (Col de Valico Tre Faggi), протяжённость 12,5 км, 292-930 м, перепад 638 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%.

Далее 25 км спуска до подножия подъема 3-й категории Кот-де-Форке (Cote des Forche), протяжённость 2,5 км, 275-430 м, перепад 155 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%. Первый подъем 3 категории на Тур де Франс-2024.

На 86,6 км расположен первый промежуточный спринт на Тур де Франс-2024, после которого начнется подъем 3-й категории Кот-де-Карнайо (Cote de Carnaio), протяжённость 10,5 км, 277-760 м, перепад 483 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 12%.

Последующие 30 км спуска приведут велогонщиков к подножию подъема 2-й категории Кот-де-Барботто (Cote de Barbotto), протяжённость 5,8 км, 143-584 м, перепад 441 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 14%.

После вершины подъема участников ждёт ещё один небольшой некатегорийный подъем протяженностью 5 км и скоростной спуск протяженностью 15 км до подножия подъема 2-й категории Кот-де-Сан-Лео (Cote de San Leo), протяжённость 4,6 км, 218-572 м, перепад 354 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%.

После скоростного спуска дорога снова пойдёт вверх до вершины подъема 2-й категории Кот-де-Монтемаджио (Cote de Montemaggio), протяжённость 4,2 км, 231-508 м, перепад 277 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%.

Преодолев вершину этого подъема, велогонщики отправятся на спуск, на котором Тур де Франс-2024 покинет Италию и переместится, впервые в истории Тур де Франс, в Сан-Марино, где будут преодолевать подъем 3-й категории Кот-де-Сан-Марино (Cote de San Marino), протяжённость 7,1 км, 307-648 м, перепад 341 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 10%. Вершина подъема расположена за 26 км до финиша этапа.

Покинут Сан-Марино и вернутся в Италию участники снова на спуске, устремившись к Адриатическому морю, чтобы финишировать на набережной в Римини (Rimini, Италия, административный центр провинции Римини, регион Эмилия-Романья), которая впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. На финише действует нейтрализация.

Фаворитами можно назвать - Тадея Погачара, Ремко Эвенпула, Матье ван дер Пула, Приможа Роглича, Йонаса Вингегора, Тома Пидкока, Адама Йейтса, чемпиона Италии Альберто Беттиоля и других.

Победитель этапа получает 30 очков в зачет зеленой майки. Победитель этапа получает 10 секунд бонификации в генеральной классификации.



30.06 Воскресенье. Этап 2: Чезенатико - Болонья, 199,2 км

Чезенатико (Cesenatico, Италия, провинция Форли-Чезена, регион Эмилия-Романья) впервые принимает старт этапа Тур де Франс.

Холмистый этап с набором высоты 1850 м, стартует на побережье Адриатического моря, поведёт пелотон далее по Паданской равнине на запад, усложнит гонку многочисленными категорийными подъемами и спусками, и завершится кругами по Болонье. Дорожная архитектура может внести свои коррективы в ход развития этапа, сам этап напоминает однодневку в Арденнах.

После 70 км по равнине велогонщики начнут преодолевать подъем 3-й категории Кот-де-Монтичино (Cote de Monticino), протяжённость 2 км, 100-250 м, перепад 150 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 12%. Далее спуск и снова вверх до вершины подъема 3-й категории Кот-де-Галлистерна (Cote de Gallisterna), протяжённость 1,2 км, 103-257 м, перепад 154 м, средний градиент 12,8%, максимальный градиент 18%.

После спуска и 40 км по Паданской равнине начнется преодоление подъема 4-й категории Кот-де-Боттегино-ди-Зокка (Cote de Botteghino di Zocca), протяжённость 1,9 км, 111-242 м, перепад 131 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%. Первый подъем 4 категории на Тур де Франс-2024.

После прохождения вершины еще немного вверх и снова спуск к подножию подъема 3-й категории Кот-де-Монтекальво (Cote de Montecalvo), протяжённость 2,7 км, 101-309 м, перепад 208 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12%.

Скоростной спуск с вершины приведет велогонщиков в Болонью (Bologne), где они впервые пересекут линию финиша этапа и далее отправятся покорять подъем 3-й категории Кот-де-Сан-Лука (Cote de San Luca), протяжённость 1,9 км, 63-265 м, перепад 202 м, средний градиент 10,6%, максимальный градиент 16%.

Преодолев вершину подъема велогонщики устремяться к линии финиша, которую пересекут во второй раз и далее снова вверх до вершины подъема 3-й категории Кот-де-Сан-Лука (Cote de San Luca), где на этот раз будет еще и разыграна "Бонусная премия" - 8, 5 и 2 секунды (первая на Тур де Франс-2024). Вершина подъема расположена за 12,6 км до финиша этапа. Заключительные километры под спуск.

Болонья (Bologne, Италия, административный центр провинции Болонья и региона Эмилия-Романья) впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. Победитель этапа получает 50 очков в зачет зеленой майки. Победитель этапа получает 10 секунд бонификации в генеральной классификации. На финише действует нейтрализация.

Фаворитами можно назвать Тадея Погачара, Ремко Эвенпула, Матье ван дер Пула, Приможа Роглича, Йонаса Вингегора, Тома Пидкока, Адама Йейтса, чемпиона Италии Альберто Беттиоля и других специалистов классических однодневных гонок.



1.07 Понедельник. Этап 3: Пьяченца - Турин, 230,8 км

Пьяченца (Plaisance, Италия, административный центр провинции Пьяченца, регион Эмилия-Романья) впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Самый протяженный этап Тур де Франс-2024. Спринтерский этап по Паданской равнине.

Со старта пелотон отправится на запад и по пути преодолеют:

подъем 4-й категории Кот-де-Тортоне-Фаусто Коппи (Cote de Tortone - Fausto Coppi), протяжённость 1,1 км, 121-190 м, перепад 69 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 8%.

подъем 4-й категории Кот-де-Барбареско (Cote de Barbaresco), протяжённость 1,5 км, 165-263 м, перепад 98 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%.

подъем 4-й категории Кот-де-Соммарива-Перно (Cote de Sommariva Perno), протяжённость 3,1 км, 225-368 м, перепад 143 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 8%.

Финишировать будут в Турине (Torino, Италия, административный центр провинции Турин и региона Пьемонт), который в четвертый раз принимает финиш этапа Тур де Франс, в последний раз в 1966 году, победу тогда одержал Франко Битосси (Franco Bitossi).

Фаворитами на финише этапа можно назвать: Яспера Филипсена, Тима Мерлира, Фабио Якобсена, Дилана Груневегена, Мадса Педерсена, Арно де Ли, Арно Демара, Джорджа Беннетта, Бриана Кокара и других.

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