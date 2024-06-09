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Примож Роглич — победитель Критериума Дофине-2024

Примож Роглич — двукратный победитель Критериума Дофине-2024

 

 

Примож Роглич второй раз в карьере поднялся на высшую ступень подиума Критериума Дофине. Впервые выиграв гонку в 2022 году, через два года 34-летний словенский велогонщик повторил успех как капитан команды Bora-hansgrohe.

 

На Критериуме Дофине-2024 Примож Роглич надел жёлтую майку лидера, выиграв 6-й, и первый из трёх горных этапов, на следующий день укрепил свою позицию, выиграв 7-й этап.

 

На финальном 8-м этапе с финишем на Плато де Глиер Примож Роглич не смог ответить на атаку соперников в общем зачёте Маттео Йоргенсона (Visma Lease a Bike), Дерека Джи (Israel Premier Tech) и Карлоса Родригеса (INEOS Grenadiers), которые уехали от него за 5 км до финиша. Но капитан команды Bora-hansgrohe сумел минимизировать потери и удержал жёлтую майку, финишировав через 48 секунд после победителя Карлоса Родригеса и Маттео Йоргенсона, занявшего на этапе 2-е место.

 

В итоге в генеральной классификации Примож Роглич опередил Йоргенсона на 8 секунд, а Дерек Джи проиграл 34-летнему словенскому гонщику 36 секунд.

 

 

Примож Роглич — победитель Критериума Дофине-2024

 

Примож Роглич — победитель Критериума Дофине-2024

 

Примож Роглич — победитель Критериума Дофине-2024

 

Примож Роглич — победитель Критериума Дофине-2024

 

Примож Роглич — победитель Критериума Дофине-2024

 

Примож Роглич — победитель Критериума Дофине-2024

 

Примож Роглич — победитель Критериума Дофине-2024

 

Примож Роглич — победитель Критериума Дофине-2024

 

Photo © SprintCycling/Bora-hansgrohe Team

 

Примож Роглич: «С ума сойти, я выиграл Дофине после всего, что случилось, после падений и остального. Начал этап с запасом, даже смог немного поиграть, но в финале пришлось ради победы приложить все силы. Да, я всё время слышал обо всех разрывах, рад, что остальные не смогли ехать быстрее. Я просто устал. Мне было тяжело после усилий последних трёх дней.

 

Чуть не потерял победу, но всё сложилось в мою пользу. Хочу во всей полноте насладиться этим моментом, потому что такие гонки выигрываешь не каждый день. Я очень доволен тем, как работала команда. Эта гонка была нужна нашей команде, мы работали над тем, чтобы быть на хорошей позиции, надо взаимосвязью, над многими вещами. У меня нет пятилетнего опыта выступления с этими ребятами.  Однако, Дофине - это одно, а Тур - совсем другое».

 

Джей Хиндли: «Для команды гонка прошла успешно. Хотя для меня лично она была не лучшей, но я доволен, что приехал сюда, что набрал гоночные километры перед большой целью - Тур де Франс. Если сравнивать мою форму с прошлым годом, возможно, она не так хороша, но до Тура ещё есть время».

 

Рольф Альдаг, спортивный директор Bora-hansgrohe, в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Этому составу было очень важно проехать вместе Дофине, хотя бы для того, чтобы отработать действия до автоматизма. Я увидел, что все гонщики растут вместе с лидером. Можно сказать, что все ребята себя превзошли».

 

Результаты 8 этапа Критериума Дофине-2024

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Bora-hansgrohe Критериум Дофине-2024 Criterium du Dauphine-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Ернат
    Евгений Федоров берет "золото ... (3)
    Ернат-Фото

    молодец земляк

  • VeloVelo
    Евгений Федоров берет "золото ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Ничего себе жара в Алматы в это время года.

    Федорова с Победой! Груздева с Серебром! Красавцы!
    Казахстан с Победой!!! kaz

  • Гонщик
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: kwwk
    К ТДФ остался один вопрос, а как там Вини? Роглич, к сожалению, не готов к победе без форс-мажора у соперников.

    Индурайн сказал сегодня, что кроме винегара никто не сможет противостоять поги и то, если восстановится и первые 2 недели вкатится чтобы потом взять подиум.
    Если бы он сказал , что пора уже разоблачить на чём там Пога газует ... Однако ворон ворону глаз ... Выиграет тот , у кого бенз забористей .



    Цитата: kwwk
    К ТДФ остался один вопрос, а как там Вини? Роглич, к сожалению, не готов к победе без форс-мажора у соперников.
    Показал что является человеком , а не биороботом , так и должно быть , борьба за победу между несколькими... не может кто-то один навозить минуты одной ногой с улыбочкой , иначе Тур превратится в такое-же жалкое зрелище , как и прошлое Джиро ...

  • JetRevel
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    JetRevel-Фото

    Сам в себя не поверил,а Власов не смог,еще раз повторюсь.многое будет завсить от формы и состояния Власова,Рогло похоже не готов эмоционально 

  • MVDP
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    MVDP-Фото

    Йоргенсон - практически единственное светлое пятно Висмы в этом сезоне.

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2024. Этап 1 (1)
    nightbuster33-Фото

    Астана,лучший 28-ой с резуьтатом+15сек. ,худший 158-ой с результатом+41сек.

  • kwwk
    Евгений Федоров берет "золото ... (3)
    kwwk-Фото

    Ну за Димоном значит групповая будет, долгая подготовка, вкатка в сезон - залог успеха.

  • motte
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    motte-Фото

    Цитата: kwwk
    К ТДФ остался один вопрос, а как там Вини? Роглич, к сожалению, не готов к победе без форс-мажора у соперников.

    Индурайн сказал сегодня, что кроме винегара никто не сможет противостоять поги и то, если восстановится и первые 2 недели вкатится чтобы потом взять подиум.

  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2024. Маршрут и ... (3)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется Скельмосе победит,он молодой прибавялет постоянно и команда в поддержку сильная. 

  • M-07
    Критериум Дофине-2024. Этап 8. ... (6)
    M-07-Фото

    Рогличу всё же надо набирать ещё к Туру. Хотя сегодня и Власов отстал, похоже, таки проблемы больше у команды были, чем у гонщиков. А Рогличу и плохие дни минимизировать надо, и горный ход нужен куда лучше даже того, что был позавчера, ибо от таких соперников надо хоть иногда уезжать куда раньше и с хорошим отрывом. Ибо уровень Погачара и Вингегора именно таков, даже если они не будут прям в идеальной форме, а только близко к ней.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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