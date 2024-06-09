Примож Роглич — победитель Критериума Дофине-2024

Примож Роглич — двукратный победитель Критериума Дофине-2024

Примож Роглич второй раз в карьере поднялся на высшую ступень подиума Критериума Дофине. Впервые выиграв гонку в 2022 году, через два года 34-летний словенский велогонщик повторил успех как капитан команды Bora-hansgrohe.

На Критериуме Дофине-2024 Примож Роглич надел жёлтую майку лидера, выиграв 6-й, и первый из трёх горных этапов, на следующий день укрепил свою позицию, выиграв 7-й этап.

На финальном 8-м этапе с финишем на Плато де Глиер Примож Роглич не смог ответить на атаку соперников в общем зачёте Маттео Йоргенсона (Visma Lease a Bike), Дерека Джи (Israel Premier Tech) и Карлоса Родригеса (INEOS Grenadiers), которые уехали от него за 5 км до финиша. Но капитан команды Bora-hansgrohe сумел минимизировать потери и удержал жёлтую майку, финишировав через 48 секунд после победителя Карлоса Родригеса и Маттео Йоргенсона, занявшего на этапе 2-е место.

В итоге в генеральной классификации Примож Роглич опередил Йоргенсона на 8 секунд, а Дерек Джи проиграл 34-летнему словенскому гонщику 36 секунд.

Photo © SprintCycling/Bora-hansgrohe Team

Примож Роглич: «С ума сойти, я выиграл Дофине после всего, что случилось, после падений и остального. Начал этап с запасом, даже смог немного поиграть, но в финале пришлось ради победы приложить все силы. Да, я всё время слышал обо всех разрывах, рад, что остальные не смогли ехать быстрее. Я просто устал. Мне было тяжело после усилий последних трёх дней.

Чуть не потерял победу, но всё сложилось в мою пользу. Хочу во всей полноте насладиться этим моментом, потому что такие гонки выигрываешь не каждый день. Я очень доволен тем, как работала команда. Эта гонка была нужна нашей команде, мы работали над тем, чтобы быть на хорошей позиции, надо взаимосвязью, над многими вещами. У меня нет пятилетнего опыта выступления с этими ребятами. Однако, Дофине - это одно, а Тур - совсем другое».

Джей Хиндли: «Для команды гонка прошла успешно. Хотя для меня лично она была не лучшей, но я доволен, что приехал сюда, что набрал гоночные километры перед большой целью - Тур де Франс. Если сравнивать мою форму с прошлым годом, возможно, она не так хороша, но до Тура ещё есть время».

Рольф Альдаг, спортивный директор Bora-hansgrohe, в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Этому составу было очень важно проехать вместе Дофине, хотя бы для того, чтобы отработать действия до автоматизма. Я увидел, что все гонщики растут вместе с лидером. Можно сказать, что все ребята себя превзошли».