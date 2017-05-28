Bora-hansgrohe: «К счастью, Примож Роглич избежал переломов»

Bora-hansgrohe о состоянии Приможа Роглича после падения на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024

Примож Роглич сошёл с Тура Страны Басков-2024 после падения на спуске 4 этапа, где пострадали многие гонщики. Команда Bora-hansgrohe сообщила, что осмотр в больнице, к счастью, не выявил у 34-летнего словенского гонщика никаких переломов.

Пачи Вила, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Обследования, проведённые в больнице, показали, что Примож Роглич не получил никаких переломов в результате падения. Мы также желаем здоровья всем остальным гонщикам, попавшим в аварию».

Утром 5 апреля Пачи Вила уточнил данные о состоянии здоровья Приможа Роглича, подтвердив, что в целом он в порядке:

«К счастью, все медицинские обследования Приможа не выявили никаких серьёзных проблем, так что с ним все в порядке, он чувствует себя хорошо. Надеюсь, он скоро поправится. Он вернётся домой сегодня днем, и если это возможно, то мы должны быть более чем рады».