VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Bora-hansgrohe: «К счастью, Примож Роглич избежал переломов»

Bora-hansgrohe о состоянии Приможа Роглича после падения на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024

 

 

Bora-hansgrohe: «К счастью, Примож Роглич избежал переломов»

 

 

 

Примож Роглич  сошёл с Тура Страны Басков-2024 после падения на спуске 4 этапа, где пострадали многие гонщики. Команда Bora-hansgrohe сообщила, что осмотр в больнице, к счастью, не выявил у 34-летнего словенского гонщика никаких переломов.

 

Пачи Вила, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Обследования, проведённые в больнице, показали, что Примож Роглич не получил никаких переломов в результате падения. Мы также желаем здоровья всем остальным гонщикам, попавшим в аварию».

 

Утром 5 апреля Пачи Вила уточнил данные о состоянии здоровья Приможа Роглича, подтвердив, что в целом он в порядке:

 

«К счастью, все медицинские обследования Приможа не выявили никаких серьёзных проблем, так что с ним все в порядке, он чувствует себя хорошо. Надеюсь, он скоро поправится. Он вернётся домой сегодня днем, и если это возможно, то мы должны быть более чем рады».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Bora-hansgrohe Тур Страны Басков-2024 Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. василий

    Вчера, 18:14 | Регистрация: 15.09.2019

    Ждем на Туре а то некому будет бороться с Погги

  2. Имя: Борис

    BlAr

    Вчера, 18:32 | Регистрация: 5.09.2020

    Интересно, что будет с его графиком? Вроде как в календарь для Приможа ранее включали Флеш Валлонь и ЛБЛ. Монумент через полмесяца. Успеет? Флеш Валлонь ему подходит больше, но, наверное, трудновато будет, времени меньше двух недель.

    Ну а если пропускать классики, то потом в календаре перерыв на Джиро, а дальше только Критериум дю Дофине. Совсем без практики тяжело, а с другой стороны, меньше шансов упасть...впрочем, тут соломку не подстелить, 21 этап ТдФ тоже весьма "падучие"!

  3. Гонщик

    Вчера, 18:36 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: василий
    Ждем на Туре а то некому будет бороться с Погги
    Пога теперь может передумать ехать Джиро , ибо шансы взять третий Тур  значительно выросли .

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Вчера, 18:42 | Регистрация: 5.09.2020

      Что характерно, они для него выросли, даже если он поедет Джиро!

  4. василий

    Вчера, 18:58 | Регистрация: 15.09.2019

    Тур Романдии можно поехать

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Вчера, 19:05 | Регистрация: 5.09.2020

      Да, наверное, если на классики не успеет - это вариант.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

1 - 6 апреля 2024

Itzulia Basque Country

7 апреля 2024

Paris-Roubaix

10 апреля 2024

De Brabantse Pijl

14 апреля 2024

Amstel Gold Race

15 - 19 апреля 2024

Tour of the Alps

17 апреля 2024

La Fleche Wallonne

21 апреля 2024

Liege-Bastogne-Liege

21 - 28 апреля 2024

Presidential Cycling Tour of Turkiye

23 - 28 апреля 2024

Tour de Romandie

1 мая 2024

Eschborn-Frankfurt

4 - 26 мая 2024

Giro d'Italia

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • error
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    error-Фото
    Неудачный маршрут. Как спецом заточено под колхозы. Я во всем винил бы оргов. За риски.
  • error
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (7)
    error-Фото

    Никто же не будет отрицать что что то меняют, только для безопасности. Маршрут Рубэ идеален изначально. Лучший и самый престижный монумент имхо. Простите коллеги за пафос. 

  • EL-Fenomeno
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Зачем !!!!! 

    Зачем этот поворот направо, а потом разворот на 180 градусов, прям АДская шпилька. И эту шикану сделали аккурат сразу же после ж/д переезда. 

    https://www.youtube.com/watch?v=g9CBY-oiJUM

    Цитата: M-07
    Непосредственно перед самым входом на сектор в маршрут будет включена шикана. Она снизит скорость, на которой гонщики начинают сектор, и уменьшит риск падений на брусчатке
    Бред. Будет куда опаснее, ибо на той же скорости толпой будут влетать в эту шикану.

    Полностью согласен. Завал в основной группе в этой шикане просто в разы возростает (затор(ы) будут 100%), та даже в отрыве могут произойти падения там, ведь все велогонцы перед въездом в Аренгберский лес стараются быть на первых позициях, а тут на те вам - ШИКАНА, тормозите, господа...если успеете(

  • Геродот
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    Геродот-Фото

    Победит кто останется в-живых)

  • motte
    Тур Страны Басков-2024. Этап 5 (6)
    motte-Фото

    Цитата: BlAr
    Веселый этап, никаких колхозов, сплошные атаки!
    P.S. Странно, что Отар не узнал Харта, его прямо очень близко показали.

    Ребята на равных теперь, без инопланетян, вот и пошёл движ и азарт.

  • Ернат
    Массовое падение на 4-м этапе ... (58)
    Ернат-Фото
    Скорейшего выздоровления
  • RVL
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    RVL-Фото

    От это выпад))

    Ты просто задумайся...

  • BlAr
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    BlAr-Фото
    ПНХ.
  • Astanaforever
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Глядишь так все топовые гонщики пропустят тур де Франс и Димка Груздев станет победителем в Парижу. Ахахааааааа! )))
  • RVL
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    RVL-Фото

    Может хватит чесать о чужой падучести?

    Или тебе / аля мвдп/ позвоночник сломать случилось бы, чтобы без последствий?

    Откуда такие..

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 апреля

Michel Hessmann (Visma - Lease a Bike)

Mika Heming (Tudor Pro Cycling Team)

Louis Barre (Arkea - BB Hotels)

7 апреля

George Bennett (Israel - Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2024 (38)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)