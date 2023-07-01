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Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор и Тадей Погачар о 14-м этапе Тур де Франс-2023

 

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

Йонас Вингегор и Тадей Погачар - главные соперники в борьбе за жёлтую майку Тур де Франс-2023 на14-м этапе, альпийском, с набором высоты 4200 м, вновь обменялись ударами, но в генеральной классификации просвет между ними изменился лишь на 1 секунду.

 

Лидеры общего зачёта не пострадали в массовом завале через 6 км после старта, но из команды Jumbo-Visma в него попали Вилко Келдерман и Натан Ван Хойдонк. Оба избежали травм и продолжили гонку.

 

 Когда прерванный на полчаса этап возобновился, команда Jumbo-Visma задавала скорость в пелотоне и не отпустила отрыв дня. На финальном подъёме высшей категории Коль де Жу План (Col de Joux Plane) с Йонасом Вингегором оставался один помощник - Сеп Кусс, так же, как и у Тадея Погачара остался только один помощник -  Адам Йейтс.

 

Когда от группы генеральщиков осталось семь гонщиков, Тадей Погачар дал знак    Адаму Йейтсу, и британский гонщик ускорился, готовя атаку своего капитана. После ускорения Адама Йейтса и сидящего у него на колесе Погачара за ними удержался только лидер общего зачёта, 26-летний датский гонщик Йонас Вингегор.

 

После километровой протяжки Адама Йейтса за 3,7 км до вершины Тадей Погачар атаковал и создал просвет. Йонас Вингегор закрыл просвет не сразу, а через два километра, за 1,7 км до вершины. Когда 24-летний словенский гонщик атаковал за 550 м до вершины, нацеливаясь и забрать максимальное количество бонусных секунд, ему пришлось сразу тормозить, так как операторский мотоцикл, не ожидавший рывка, не успел дать гонщикам пространство для атаки, мешала и плотная стена зрителей по обочинам дороги. (Мотоциклы с оператором France Télévisions и фотографом L'Équipe, помешавшие гонщикам, были сняты с гонки).

 

На рывок Йонаса Вингегора Тадей Погачар уже не смог ответить со всей силой, и датский гонщик первым прошёл вершину Жу-План. Соперники, следя друг за другом, не думали о преследователях. Этим воспользовался 22-летний испанский гонщик команды INEOS Grenadiers Карлос Родригес, который догнал дуэлянтов на спуске и проехал их. Пяти секунд в запасе испанского гонщика оказалось достаточно для победы.

 

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

 Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

 

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

 

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

 

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

 

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

 

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

 

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

 

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

 

 

 

На финише Тадей Погачар спринтовал и обошёл Йонаса Вингегора, финишировав 2-м, но в общем зачёте словенский гонщик потерял секунду преимущества, обладателю жёлтой майки 10 секунд.

 

Йонас Вингегор: «День прошёл хорошо, я рад, что ещё в жёлтой майке. Хочу поблагодарить товарищей по команде за их великолепную работу. Мы хотели осложнить гонку и выполнили это. В итоге я выиграл одну секунду у Погачара.

 

Он невероятно взрывной. Я не смог ответить на его атаку и поехал своей скоростью. К счастью, смог закрыть просвет. Тадей снова атаковал, но его заблокировал мотоцикл, и он остановился. Мотоциклы ехали очень близко, лучше бы их не было. Но что говорить о том, что могло бы произойти, никогда не узнаешь.

 

Мы невероятно близко по уровню, поэтому борьба до Парижа будет захватывающей. Мы оба выдаём больше ватт, чем в прошлом году, оба едем быстрее.

У нас есть планы на все случаи, что мы показали и в прошлом году, и в этом. Мы просто следуем нашему плану, надеюсь, на следующей неделе буду в Париже в жёлтой майке.

 

Я всё ещё считаю, что эту гонку решат не секунды. Где-то один из нас выиграет у другого чуть больше».

 

После финиша Тадей Погачар не стал акцентировать внимание на том, как ему помешал мотоцикл : «После таких больших подъёмов зря потратил силы на спринт, который в результате ничего не принёс. Досадно, но не думаю, что это влияет на итог. Я просто не смог спринтовать за бонусами. Немного напутал, вот и всё».

 

Итоги 14 этапа Тадей Погачар оценил как положительные: «Думаю, для нас был по-настоящему хороший день. Мы проехали очень мощно. Да, мы не выиграли, но сильно продавливали, с оптимизмом смотрим на следующие этапы.

 

Где может решиться Тур де Франс? Завтра предстоит очень трудный этап, потом разделка, и 17-й этап с Коль-де-ла-Лоз, которая близко к финишу, на 20-м этапе тоже могут быть решающие моменты. Будет очень тяжело, но я настроен бороться».

 

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Команда великолепно проехала этап. Мы хотели истощить соперников, и нам это удалось. Конечно, надеялись уехать от Погачара на финальном подъёме, но он и Йонас были равны по силам. Если гонка продолжится на таком же уровне, они будут бороться за секунды до Парижа. Положительный момент в том, что Йонас выиграл бонусные секунды. Сегодня преобладает удовлетворение этапом, но впереди этапы не менее сложные».

 

Результаты 14 этапа Тур де Франс-2023

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Буду только рад за Астану.
    Думаю, Астана еще скажет своё слово, но, на третьей неделе.

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    nightbuster33-Фото
    ...,а победит Техада.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Посмотрел составы, составил для себя (не претендую на лавры предсказателя, у меня это всегда плохо получается) расширенный список возможных победителей:

    Quentin Pacher
    Andrey Amador
    Alberto Bettiol
    Magnus Cort Nielsen
    Neilson Powless
    Rigoberto Uran
    Kasper Asgreen
    Remi Cavagna
    Mikel Landa
    Jack Haig
    Matej Mohoric
    Giulio Ciccone
    Mattias Skjelmose Jensen
    Juan Pedro Lopez
    Ben O'Connor
    Clément Berthet
    Benoit Cosnefroy
    Aurélien Paret-Peintre
    Silvan Dillier
    Søren Kragh Andersen
    Lilian Calmejane
    Georg Zimmermann
    Gorka Izagirre
    Matteo Jorgenson
    Michael Woods
    Guillaume Boivin
    Warren Barguil
    Tobias Halland Johannessen
    Pierre Latour
    Anthony Turgis

  • Velolife
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    Velolife-Фото

    Вчера Michal Kwiatkowski. Сегодня Carlos Rodriguez Cano. Сколько же можно?! ОбделятьTadej! Разрыв увеличился на секунду!

  • Kay82
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    Kay82-Фото
    тут уже есть один с аватаркой Контадор постоянно пишет что погги будет с майкой и в какой раз он после каждого этапа видит эту майку на Йонасе)
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Заколхозят до последней горы, мне кажется. На ней и устроят разборки.
    Опять будет тяжелый отбор в отрыв. Отрыв будет большой. Отрыв возьмет. 
    А вот кто конкретно возьмет этот супер-этап? - вот что интересно!




  • collega2011
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    collega2011-Фото

    Это все эмоции .Они оба спортсмены,но прежде всего,они люди.Что будет завтра никто не знает.Все любят прогнозировать,но опять же все прогнозы исходят от фактора личного боления и личного восприятия.Выиграет Датчанин--болельщики Погачара будут в унынии,выиграет Словенец-будет с точностью наоборот.Но опять же недолго.Хлеба и Зрелищ!! Я очень спокойно к этому отношусь.Редко вступаю в споры .Вы обратились ко мне на Вы.Вот это самое главное--мы должны и мы стараемся быть взаимовежливыми.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    Гонщик-Фото

    Цитата: collega2011
    Погачар--тугодум,Погачар неможет признаться..dashПогачар-это Погачарион не глупее нас с Вамиdiablo
    Это вы по себе судите ? В команде есть спец обученные люди, которые думают и умеют это делать , а Погач должен крутить педали и стараться не поймать кризис , от которого никто не застрахован, сегодня он был на грани и испуганные глазки судорожно умоляли датчанина о пощаде ...

  • RVL
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    RVL-Фото
    Конечно неизвестно
  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    uran-Фото
    Не смотрел этап, из обсуждения видится: Погачар надорвал кишечки и поплыл, к тому же ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***, Вингегор отыграл 1 сек, и умный. Прелестно.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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