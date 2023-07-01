 Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 14-м этапе Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор и Тадей Погачар о 14-м этапе Тур де Франс-2023

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Йонас Вингегор и Тадей Погачар - главные соперники в борьбе за жёлтую майку Тур де Франс-2023 на14-м этапе, альпийском, с набором высоты 4200 м, вновь обменялись ударами, но в генеральной классификации просвет между ними изменился лишь на 1 секунду.

Лидеры общего зачёта не пострадали в массовом завале через 6 км после старта, но из команды Jumbo-Visma в него попали Вилко Келдерман и Натан Ван Хойдонк. Оба избежали травм и продолжили гонку.

Когда прерванный на полчаса этап возобновился, команда Jumbo-Visma задавала скорость в пелотоне и не отпустила отрыв дня. На финальном подъёме высшей категории Коль де Жу План (Col de Joux Plane) с Йонасом Вингегором оставался один помощник - Сеп Кусс, так же, как и у Тадея Погачара остался только один помощник - Адам Йейтс.

Когда от группы генеральщиков осталось семь гонщиков, Тадей Погачар дал знак Адаму Йейтсу, и британский гонщик ускорился, готовя атаку своего капитана. После ускорения Адама Йейтса и сидящего у него на колесе Погачара за ними удержался только лидер общего зачёта, 26-летний датский гонщик Йонас Вингегор.

После километровой протяжки Адама Йейтса за 3,7 км до вершины Тадей Погачар атаковал и создал просвет. Йонас Вингегор закрыл просвет не сразу, а через два километра, за 1,7 км до вершины. Когда 24-летний словенский гонщик атаковал за 550 м до вершины, нацеливаясь и забрать максимальное количество бонусных секунд, ему пришлось сразу тормозить, так как операторский мотоцикл, не ожидавший рывка, не успел дать гонщикам пространство для атаки, мешала и плотная стена зрителей по обочинам дороги. (Мотоциклы с оператором France Télévisions и фотографом L'Équipe, помешавшие гонщикам, были сняты с гонки).

На рывок Йонаса Вингегора Тадей Погачар уже не смог ответить со всей силой, и датский гонщик первым прошёл вершину Жу-План. Соперники, следя друг за другом, не думали о преследователях. Этим воспользовался 22-летний испанский гонщик команды INEOS Grenadiers Карлос Родригес, который догнал дуэлянтов на спуске и проехал их. Пяти секунд в запасе испанского гонщика оказалось достаточно для победы.

На финише Тадей Погачар спринтовал и обошёл Йонаса Вингегора, финишировав 2-м, но в общем зачёте словенский гонщик потерял секунду преимущества, обладателю жёлтой майки 10 секунд.

Йонас Вингегор: «День прошёл хорошо, я рад, что ещё в жёлтой майке. Хочу поблагодарить товарищей по команде за их великолепную работу. Мы хотели осложнить гонку и выполнили это. В итоге я выиграл одну секунду у Погачара.

Он невероятно взрывной. Я не смог ответить на его атаку и поехал своей скоростью. К счастью, смог закрыть просвет. Тадей снова атаковал, но его заблокировал мотоцикл, и он остановился. Мотоциклы ехали очень близко, лучше бы их не было. Но что говорить о том, что могло бы произойти, никогда не узнаешь.

Мы невероятно близко по уровню, поэтому борьба до Парижа будет захватывающей. Мы оба выдаём больше ватт, чем в прошлом году, оба едем быстрее.

У нас есть планы на все случаи, что мы показали и в прошлом году, и в этом. Мы просто следуем нашему плану, надеюсь, на следующей неделе буду в Париже в жёлтой майке.

Я всё ещё считаю, что эту гонку решат не секунды. Где-то один из нас выиграет у другого чуть больше».

После финиша Тадей Погачар не стал акцентировать внимание на том, как ему помешал мотоцикл : «После таких больших подъёмов зря потратил силы на спринт, который в результате ничего не принёс. Досадно, но не думаю, что это влияет на итог. Я просто не смог спринтовать за бонусами. Немного напутал, вот и всё».

Итоги 14 этапа Тадей Погачар оценил как положительные: «Думаю, для нас был по-настоящему хороший день. Мы проехали очень мощно. Да, мы не выиграли, но сильно продавливали, с оптимизмом смотрим на следующие этапы.

Где может решиться Тур де Франс? Завтра предстоит очень трудный этап, потом разделка, и 17-й этап с Коль-де-ла-Лоз, которая близко к финишу, на 20-м этапе тоже могут быть решающие моменты. Будет очень тяжело, но я настроен бороться».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Команда великолепно проехала этап. Мы хотели истощить соперников, и нам это удалось. Конечно, надеялись уехать от Погачара на финальном подъёме, но он и Йонас были равны по силам. Если гонка продолжится на таком же уровне, они будут бороться за секунды до Парижа. Положительный момент в том, что Йонас выиграл бонусные секунды. Сегодня преобладает удовлетворение этапом, но впереди этапы не менее сложные».