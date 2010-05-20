Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2024

Двукратный победитель французского Гранд-тура, победитель Джиро д’Италия-2024 Тадей Погачар возглавит велокоманду UAE Team Emirates на Тур де Франс-2024.

Бороться за высшую ступень подиума 25-летнему словенскому велогонщику помогут: 31-летний британский велогонщик Адам Йейтс, 21-летний испанский велогонщик Хуан Аюсо, 26-летний французский велогонщик Павел Сиваков, 25-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда, 30-летний испанский велогонщик Марк Солер, 33-летний бельгийский велогонщик Тим Велленс и 30-летний немецкий велогонщик Нильс Политт.

Тадей Погачар впервые в карьере примет участие в двух подряд Гранд-турах. На дебютной Джиро д’Италия-2024 он одержал сокрушительную победу с преимуществом в 9 минут 56 секунд над ближайшим соперником Даниэлем Мартинесом (Bora-hansgrohe), выиграв также 6 этапов итальянского Гранд-тура.

На Тур де Франс Тадей Погачар впервые стартовал в 2020 году и выиграл гонку, повторил успех в 2021 году, а в 2022 и 2023 финишировал вторым.

Тадей Погачар: «Я уже пятый раз поеду Тур, жду старта с большой радостью. Наша команда много работала весь год, чтобы подготовиться к этому старту. Надеемся подарить всем три недели просмотра захватывающей гонки.

Будет приятно снова вернуться в Италию, где стартует Тур. Конечно, с Джиро у меня связаны прекрасные воспоминания. К счастью, могу сказать, что подготовка после Джиро прошла отлично. Я немного отдохнул, а в последние недели был полностью сфокусирован на Туре.

Мы провели много времени вместе с нашей группой, которая поедет Тур, провели в седле огромное количество часов, тренировались на высоте. Сейчас наша команда на хорошем уровне. Теперь мы просто не можем дождаться старта, надеемся бороться за победу и показать яркое шоу».

Адам Йейтс: «Думаю, наша команда очень сильна. Мы знаем, что должны делать, чтобы помочь Тадею. Мы нацелены на победу. Если всё сложится, как мы планировали, а это вполне возможно, то главным будет сохранять концентрацию и держаться вместе на протяжении всего пути до Ниццы».

Жуан Алмейда: «Я впервые в карьере поеду Тур. Очень этому рад, горжусь, что буду частью очень сильной команды, которая стартует на гонке с большими амбициями. Тур Швейцарии придал мне уверенности, подтвердил, что я в хорошей форме. Мы готовы начать действовать».

Хуан Аюсо: «Я с детства мечтал поехать Тур де Франс, поэтому так потрясающе, что впервые выйду на старт Тура. Быть частью такой команды - это привилегия. Я буду стараться, буду впитывать как можно больше опыта, но наша главная большая цель - выиграть. Мы приедем на Тур после очень хорошего блока тренировок в Изоле. Группа сплочённая и мотивированная, так что мы можем надеяться на хорошие результаты в течение следующих трёх недель».

Состав велокоманды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2024

Tadej Pogačar (Словения)

Juan Ayuso (Испания)

Pavel Sivakov (Франция)

Marc Soler (Испания)

Nils Politt (Германия)

Adam Yates (Великобритания)

Joao Almeida (Португалия)

Tim Wellens (Бельгия)