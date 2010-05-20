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Тадей Погачар возглавит велокоманду UAE Team Emirates на Тур де Франс-2024

Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2024

 

 

Двукратный победитель французского Гранд-тура, победитель Джиро д’Италия-2024 Тадей Погачар возглавит велокоманду UAE Team Emirates на Тур де Франс-2024.

 

Бороться за высшую ступень подиума 25-летнему словенскому велогонщику помогут: 31-летний британский велогонщик Адам Йейтс, 21-летний испанский велогонщик Хуан Аюсо,  26-летний французский велогонщик Павел Сиваков, 25-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда, 30-летний испанский велогонщик Марк Солер, 33-летний бельгийский велогонщик Тим Велленс и 30-летний немецкий велогонщик Нильс Политт.

 

Тадей Погачар возглавит велокоманду UAE Team Emirates на Тур де Франс-2024

 

 

Тадей Погачар впервые в карьере примет участие в двух подряд Гранд-турах. На дебютной Джиро д’Италия-2024 он одержал сокрушительную победу с преимуществом в 9 минут 56 секунд над ближайшим соперником Даниэлем Мартинесом (Bora-hansgrohe), выиграв также 6 этапов итальянского Гранд-тура.

 

На Тур де Франс Тадей Погачар впервые стартовал в 2020 году и выиграл гонку, повторил успех в 2021 году, а в 2022 и 2023 финишировал вторым

 

Тадей Погачар: «Я уже пятый раз поеду Тур, жду старта с большой радостью. Наша команда много работала весь год, чтобы подготовиться к этому старту. Надеемся подарить всем три недели просмотра захватывающей гонки.

 

Будет приятно снова вернуться в Италию, где стартует Тур. Конечно, с Джиро у меня связаны прекрасные воспоминания. К счастью, могу сказать, что подготовка после Джиро прошла отлично. Я немного отдохнул, а в последние недели был полностью сфокусирован на Туре.

 

Мы провели много времени вместе с нашей группой, которая поедет Тур, провели в седле огромное количество часов, тренировались на высоте. Сейчас наша команда на хорошем уровне. Теперь мы просто не можем дождаться старта, надеемся бороться за победу и показать яркое шоу».

 

Адам Йейтс: «Думаю, наша команда очень сильна. Мы знаем, что должны делать, чтобы помочь Тадею. Мы нацелены на победу. Если всё сложится, как мы планировали, а это вполне возможно, то главным будет сохранять концентрацию и держаться вместе на протяжении всего пути до Ниццы».

 

Жуан Алмейда: «Я впервые в карьере поеду Тур. Очень этому рад, горжусь, что буду частью очень сильной команды, которая стартует на гонке с большими амбициями. Тур Швейцарии придал мне уверенности, подтвердил, что я в хорошей форме. Мы готовы  начать действовать».

 

Хуан Аюсо: «Я с детства мечтал поехать Тур де Франс, поэтому так потрясающе, что впервые выйду на старт Тура. Быть частью такой команды - это привилегия. Я буду стараться, буду впитывать как можно больше опыта, но наша главная большая цель - выиграть. Мы приедем на Тур после очень хорошего блока тренировок в Изоле. Группа сплочённая и мотивированная, так что мы можем надеяться на хорошие результаты в течение следующих трёх недель».

 

 

Состав велокоманды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2024

 

Tadej Pogačar (Словения)

Juan Ayuso (Испания)

Pavel Sivakov (Франция)

Marc Soler (Испания)

Nils Politt (Германия)

Adam Yates (Великобритания)

Joao Almeida (Португалия)

Tim Wellens (Бельгия)

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:03 | Регистрация: 30.06.2017

    Состав убийственный канешна. Все как на подбор. Каждый может выиграть этап. Поезд в горах у Тадея будет длинный. Что еще нужно, чтобы завоевать этот тур? Только милость и благословение Всевышнего.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Светлин

      hipopotuk

      Сегодня, 19:23 | Регистрация: 23.07.2019

      и не забываем о точные витаминки и супер фаст востоновление у лидера.............

  2. vova-55

    Сегодня, 16:10 | Регистрация: 20.05.2018

    Желаю успеха и команде, и Поги. 

    Основной соперник Висма.

    Висма даже на бумаге вынлядит круто.

    Ни в чем не уступает, а в чем-то и превосходит

    команду из Эмиратов. 

    Но болею за вторых.



    Нравится человечность и позитивность лидера. 

    А Винегор механистичен, как робот.

  3. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 16:57 | Регистрация: 4.09.2010

    да, всё это выглядит очень сильно и у Тадея супершанс на трипл. только если не рояль в кустах у Висмы ))

  4. Имя: Александр

    Cahko

    Сегодня, 17:48 | Регистрация: 20.03.2022

    4-ро претендетов на 10-ку, если бы они были в отдельных командах, и еще 2-ое на топ 20 или даже топ15. нда

  5. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:13 | Регистрация: 31.05.2014

    Нильсу Политу по человечески сочувствую,в одиночку будет таскать пелотон (предположу, что Сиваков здесь будет ему главным помощником). А так состав горный просто зверский, славная наверно будет охота.

    1. drevgen

      Сегодня, 19:17 | Регистрация: 19.07.2016

      Но все таки Велленс тот еще мотор, да и Алмейда с Аюсой ведь мощные раздельщики. Думаю все продумано.

  6. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 18:19 | Регистрация: 20.05.2010

    надеемся бороться за победу и показать яркое шоу

     

    Так вот зачем он на Туре. А я думал это спорт.

    1. RVL

      Сегодня, 18:51 | Регистрация: 30.08.2012

      Ай, ну хорош нудить)))

      Шахматы это спорт.
      Хотя , и там бывает шоу!)

      Вообще спорт - это развлекуха...во все времена 

      1. Имя: Сергей

        error

        Сегодня, 19:42 | Регистрация: 20.05.2010

        я не считаю развлекухой для себя игру в одни ворота.. считаю скорее скучной пьесой.. которую почему то продают как шоу..

  7. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 20:04 | Регистрация: 20.05.2010

    Одна из любопытных интриг Тура... сможет ли такой звездный состав стать командой. Настолько сильный состав по именам я помню только у Ю.С. Постал Лэнса Армстронга... и может еще в Телекоме Ульриха и Фестине с Цулле..

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