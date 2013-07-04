Карлос Родригес и Эган Берналь возглавят велокоманду INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2024

Состав велокоманды INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2024

23-летний испанский велогонщик Карлос Родригес и 27-летний колумбийский велогонщик Эган Берналь возглавят команду INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2024.

На старт 111-го выпуска французского Гранд-тура британская команда выходит с опытным составом, в котором два победителя Тур де Франс (Герант Томас и Эган Берналь), четыре победителя этапов Тур де Франс (Герант Томас, Том Пидкок, Карлос Родригес, Михал Квятковски).

Вместе с Эганом Берналем и Карлосом Родригесом на старт Тур де Франс-2024 выйдут: 38-летний британский велогонщик Герант Томас, 37-летний испанский велогонщик Джонатан Кастровьехо, 28-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс, 34-летний польский гонщик Михал Квятковски, 24-летний британский гонщик Том Пидкок, 25-летний британский гонщик Бен Тёрнер.

Карлос Родригес поедет Тур де Франс второй раз в карьере. В прошлом году, дебютировав на Большой Петле, он выиграл этап и занял 5-е место в генеральной классификации. В этом сезоне испанский гонщик финишировал 2-м в общем зачёте Тура Страны Басков, выиграл Тур Романдии, финишировал 4-м на Критериуме Дофине-2024.

Эган Берналь, победитель Тур де Франс-2019, продолжает набирать форму после травмы. В этом году занял 3-е место на Вуэльте Каталонии, 4-е - на Туре Швейцарии, финишировал в топ-10 на Туре Романдии и Париж-Ницца.

Самый опытный гонщик команды - 38-летний Герант Томас стартует на Тур де Франс в 13-й раз в карьере. Победитель французского Гранд-тура 2018 года, Герант Томас является также двукратным призёром гонки, он поднимался на вторую ступень подиума в 2019 году, финишировал 3-м в 2022 году. В этом году он выходит на старт Тур де Франс, проехав Джиро д’Италия-2024, где занял 3-е место.

Скотт Дроэр (Scott Drawer), директор по выступлению INEOS Grenadiers: «Мы все готовы к старту во Флоренции и трём неделям тяжелейшей гонки велоспорта, за которой следят лучшие в мире болельщики.

Конкуренция сейчас как никогда высока, но на Гранд-турах нет ничего само собой разумеющегося. В этом сезоне мы выступаем как охотники, а не как преследуемые, что даёт свои преимущества. Джиро д’Италия стала лучшим примером того, как мы любим выступать и работать всей командой - оказывать давление, бороться за каждый шанс, рисковать. Именно так мы ипланируем выступать в ближайшие недели во Франции.

Карлос возглавит INEOS Grenadiers после сильного и стабильного выступления в этом сезоне. Он продолжает нас впечатлять профессионализмом, отношением к работе как в гонках, так и вне соревнований. Опыт и сила Эгана, Тома и Геранта обеспечат ему поддержку. Но при этом мы будем стремиться к гонке в атакующем стиле, заставим соперников потратить силы.

Способности Лауренса к прохождению подъёмов в высоких горах не подлежат сомнению. Кастро вносит вклад постоянной самоотверженностью и стабильностью. Он поможет задавать высокий темп. Защищать, давать советы, искать возможности на равнинах и боковых ветрах вместе с мощным Беном будет опытный, побеждавший на этапах Тур де Франс Квято.

Этот непревзойдённый состав обладает огромным опытом, широким спектром навыков, пониманием того, что необходимо для успеха на Тур де Франс. Эти качества будут невероятно важны на протяжении 21 изнурительного этапа с общим набором высоты 52 000 метров».

Карлос Родригес: «Моя подготовка проходила без сбоев, уверен, что смогу стартовать во Флоренции на пике формы. В конце прошлого года у меня был хороший тренировочный блок, в январе - великолепный тренировочный лагерь на высоте. Я начал сезон постепенно, медленнее, чем хотел, но нога пошла, сейчас тело отвечает как надо. Я думаю, что план подготовки сработал, мы всё делали правильно и последовательно.

Команда много помогала мне в этом году, изучала все аспекты моего выступления, каждую деталь, помогая мне совершенствоваться. Сейчас я с нетерпением жду Тура. От прошлого года у меня остались прекрасные воспоминания о Тур де Франс, где я пережил несколько особенных моментов. Надеюсь, этот год будет ещё лучше.

В велоспорте добиваешься индивидуальных результатов, однако, это командный вид спорта. Помощь товарищей и персонала - вот что будет самым главным при таком высоком уровне соревнований. Благодаря сильному составу наша команда собирается добиться наилучшего результата».

Эган Берналь: «Я очень рад снова попасть в состав на Тур де Франс. Для меня большая честь выступать на крупнейшей гонке мира. Как и каждый год, мы будем бороться за наивысший из возможных результат. Мои амбиции — быть по-настоящему конкурентоспособным, внести заметный вклад в гонку. Наша команда хочет побеждать, у нас есть гонщики, которые могут добиться высоких результатов. Важно подготовить разные варианты, особенно на второй и третьей неделе. Если ко второй или третьей неделе несколько наших гонщиков будут идти высоко в генеральной классификации, можно будет вести стратегическую игру, будет важно иметь несколько разных карт».

Герант Томас: «Не верится, что стартую на 13-м Тур де Франс! Будем надеяться, что он будет удачным.

Я не знал, как буду чувствовать себя после Джиро и возвращения к тренировкам. Ведь я никогда раньше не делал дубль Джиро + Тур. Но получился хороший блок, нога идёт отлично. Я думал, что мне будет тяжело удерживать форму, но на самом деле мне даже понравилось, я хорошо поработал.

Конечно, неизвестно, как отреагирует мой организм, учитывая, что никогда у меня не было подобного сезона. Но ментально чувствую себя довольно свежим. С нетерпением жду старта Тура.

Уровень соперников будет очень высоким, а гонка - тяжёлой. Но у нас очень сильная команда с огромным опытом. Карлос в этом сезоне явно на подъёме. Лично я предвкушаю гонку, где на мне будет меньше давления, где получу больше свободы, чтобы действовать и вносить свой вклад».

Том Пидкок: «В этом году подготовка к Туру прошла очень хорошо. Чувствую, что перед стартом нахожусь в той форме, в которой планировал быть. Мы собрали состав, с которым у нас будет возможность вести гонку в том стиле, который очень нравится как мне лично, так и всей команде.

Я уже выигрывал этап Тура, конечно, очень хотел бы повторить успех. Тот день стал для меня одним из лучших в карьере. В этом году на первых этапах будет реальный шанс, но, конечно, жёлтую майку захотят надеть многие гонщики.

После блока тренировок на высоте я принял участие в Туре Швейцарии, с каждым днём чувствовал себя всё лучше. Самый лучший день был во время разделки, что очень многообещающе. Это значит, что я двигаюсь в верном направлении».

Состав команды INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2024

Egan Bernal (Колумбия),

Jonathan Castroviejo (Испания),

Laurens De Plus (Бельгия),

Michal Kwiatkowski (Польша),

Tom Pidcock (Великобритания),

Carlos Rodriguez (Испания),

Geraint Thomas (Великобритания),

Ben Turner (Великобритания).