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Команда Movistar объявила состав на Тур де Франс-2020

Состав команды Movistar на Тур де Франс-2020

 

 

  Велокоманда Movistar объявила состав на Тур де Франс-2020. Команда Эусебио Унсуэ стартует на Большой Петле в 38-й раз. На прошлой неделе вся команда находилась в тренировочном лагере в Куршевеле, а в воскресенье, 23 августа, прибыла в Ниццу, где стартует 107-й выпуск Тур де Франс.

 

 

Команда Movistar объявила состав на Тур де Франс-2020Команда Movistar объявила состав на Тур де Франс-2020

 

  29 августа на старт в Ницце выйдут: 40-летний испанский гонщик Алехандро Вальверде, 35-летний итальянский гонщик Дарио Катальдо, 36-летний испанский гонщик Иманол Эрвити, 25-летний испанский гонщик Энрик Мас, 31-летний португальский гонщик Нельсон Оливейра, 35-летний испанский гонщик Хосе-Хоакин Рохас, 26-летний испанский гонщик Марк Солер и 27-летний испанский гонщик Карлос Верона.

 

  40-летний Алехандро Вальверде будет самым возрастным велогонщиком пелотона Тур де Франс-2020. На французском Гранд-туре он стартует в 13-й раз в карьере, и это будет его 27-й Гранд-тур. В прошлом году Вальверде занял на Тур де Франс 9-е место, а его лучшим результатом был подиум – 3-е место в 2015 году.

 

  Энрик Мас – самый молодой гонщик этого состава команды Movistar, поедет Тур де Франс во второй раз в карьере. В прошлом году на своём дебютном Туре он занял 22-е место в общем зачёте.

 

 

Состав команды Movistar на Тур де Франс-2020:

 

 

Alejandro Valverde, (Испания)

Dario Cataldo, (Италия)

Imanol Erviti, (Испания)

Enric Mas, (Испания)

Nelson Oliveira, (Португалия)

Jose Joaquin Rojas, (Испания)

Marc Soler, (Испания)

Carlos Verona, (Испания)

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Для товарищей прогнозистов здесь задачка будет попроще. Достаточно просто пойти от обратного и в конце останется одна фамилия.

  • alexmax42
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (5)
    alexmax42-Фото

    Главным претендентом является, конечно, Петер Саган (Bora-hansgrohe), но и остальные велогонщики отдадут зеленую майку без борьбы.

    Интересная фраза, прям все и отдадут? )) ("НЕ" - пропущено). 

  • patar
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (5)
    patar-Фото

    Кроме двоих названых, думаю, еще Юэн реальный претендент, на финише очень быстрый. Остальные - статисты. У Вивиани развоза нет (хотя у Боры амбиции на генерал, возможно, что и у Сагана нормального поезда не будет). Кристоф - очень маловероятно. Беннету в этом году что-то не спринтуется, он то падает, то теряет позицию.

    Но поставил бы на Сагана. Он хоть и не на подиуме, но в розыгрыше спринтов стабильно участвует.

    Мне какжется, здесь борьба даже интереснее будет, чем у генералов.

  • ЧОРНЫЙ
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (5)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Саган поборется ещё, конечно без звериного запала как у молодых, типа MVDP
  • Cyrill
    Предварительные составы команд ... (67)
    Cyrill-Фото

    Пожалуй первый на моей памяти ТДФ, в котором Movistar даже теоретически не претендуют на подиум ГК.

  • sixpack
    Команда Bora-hansgrohe ставит ... (7)
    sixpack-Фото
    в ПЦР ложноположительная реакция крайне маловероятна ввиду самой химии процесса, в отличие от ложноотрицательной. практически ложноположительная случается только при загрязнении образца материалом другого человека.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Ван Арт . Он на пике. И в горах терпит поболее Сагана.
  • wintermute
    Команда Bora-hansgrohe ставит ... (7)
    wintermute-Фото
    «Зато очень усердно навязывают странные прививки от этого якобы очень опасного вируса» — кто ж это Вам, бедному, прививки навязывает? В отсутствие хоть одной рабочей вакцины и данных о формировании сколько-либо стойкого иммунитета?
  • wintermute
    Команда Bora-hansgrohe ставит ... (7)
    wintermute-Фото
    Про ПЦР не очень уверен, но вот с иммуноглобулинами точно были совершенно необъяснимые ложноположительные срабатывания.

    Что, конечно, совершенно не отменяет Вашего постулата о том, что не стоит путать анализы разных людей.
  • sixpack
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (11)
    sixpack-Фото
    25 км всего, не очень уж холмисто

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