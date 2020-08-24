Состав команды Movistar на Тур де Франс-2020

Велокоманда Movistar объявила состав на Тур де Франс-2020. Команда Эусебио Унсуэ стартует на Большой Петле в 38-й раз. На прошлой неделе вся команда находилась в тренировочном лагере в Куршевеле, а в воскресенье, 23 августа, прибыла в Ниццу, где стартует 107-й выпуск Тур де Франс.

Команда Movistar объявила состав на Тур де Франс-2020

29 августа на старт в Ницце выйдут: 40-летний испанский гонщик Алехандро Вальверде, 35-летний итальянский гонщик Дарио Катальдо, 36-летний испанский гонщик Иманол Эрвити, 25-летний испанский гонщик Энрик Мас, 31-летний португальский гонщик Нельсон Оливейра, 35-летний испанский гонщик Хосе-Хоакин Рохас, 26-летний испанский гонщик Марк Солер и 27-летний испанский гонщик Карлос Верона.

40-летний Алехандро Вальверде будет самым возрастным велогонщиком пелотона Тур де Франс-2020. На французском Гранд-туре он стартует в 13-й раз в карьере, и это будет его 27-й Гранд-тур. В прошлом году Вальверде занял на Тур де Франс 9-е место, а его лучшим результатом был подиум – 3-е место в 2015 году.

Энрик Мас – самый молодой гонщик этого состава команды Movistar, поедет Тур де Франс во второй раз в карьере. В прошлом году на своём дебютном Туре он занял 22-е место в общем зачёте.

Состав команды Movistar на Тур де Франс-2020:

Alejandro Valverde, (Испания)

Dario Cataldo, (Италия)

Imanol Erviti, (Испания)

Enric Mas, (Испания)

Nelson Oliveira, (Португалия)

Jose Joaquin Rojas, (Испания)

Marc Soler, (Испания)

Carlos Verona, (Испания)