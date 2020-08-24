Команда Movistar объявила состав на Тур де Франс-2020

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 11:38
Состав команды Movistar на Тур де Франс-2020
Велокоманда Movistar объявила состав на Тур де Франс-2020. Команда Эусебио Унсуэ стартует на Большой Петле в 38-й раз. На прошлой неделе вся команда находилась в тренировочном лагере в Куршевеле, а в воскресенье, 23 августа, прибыла в Ниццу, где стартует 107-й выпуск Тур де Франс.
29 августа на старт в Ницце выйдут: 40-летний испанский гонщик Алехандро Вальверде, 35-летний итальянский гонщик Дарио Катальдо, 36-летний испанский гонщик Иманол Эрвити, 25-летний испанский гонщик Энрик Мас, 31-летний португальский гонщик Нельсон Оливейра, 35-летний испанский гонщик Хосе-Хоакин Рохас, 26-летний испанский гонщик Марк Солер и 27-летний испанский гонщик Карлос Верона.
40-летний Алехандро Вальверде будет самым возрастным велогонщиком пелотона Тур де Франс-2020. На французском Гранд-туре он стартует в 13-й раз в карьере, и это будет его 27-й Гранд-тур. В прошлом году Вальверде занял на Тур де Франс 9-е место, а его лучшим результатом был подиум – 3-е место в 2015 году.
Энрик Мас – самый молодой гонщик этого состава команды Movistar, поедет Тур де Франс во второй раз в карьере. В прошлом году на своём дебютном Туре он занял 22-е место в общем зачёте.
Состав команды Movistar на Тур де Франс-2020:
Alejandro Valverde, (Испания)
Dario Cataldo, (Италия)
Imanol Erviti, (Испания)
Enric Mas, (Испания)
Nelson Oliveira, (Португалия)
Jose Joaquin Rojas, (Испания)
Marc Soler, (Испания)
Carlos Verona, (Испания)
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