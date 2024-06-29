Тяжёлый день Марка Кэвендиша и Фабио Якобсена на 1-м этапе Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш: «Если у вас мой тип телосложения, не приходите в велоспорт»

111-й выпуск Тур де Франс открыл новую страницу в истории гонки, стартовав в Италии. Однако для спринтеров 1-й этап Тур де Франс-2024 1-й этап, наверняка, будет вписан в их личную страницу участия в Гранд-турах как один из самых тяжёлых в карьере. Помимо рельефа с набором высоты 3600 м первый день гонки осложнила жара - во время этапа температура поднималась до +37.

На первом категорийном подъёме дня, подъёме 2-й категории Коль-де-Валико-Тре-Фаджи (Col de Valico Tre Faggi), протяжённость 12,5 км, 292-930 м, перепад 638 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10% темп пелотона не выдержал Марк Кэвендиш.

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39-летний британский спринтер, победитель 34 этапов Тур де Франс, приложил все силы, чтобы уложиться в лимит времени. Ему помогали товарищи по команде Astana Qazaqstan Давиде Баллерини, Михаэль Мёркёв, Кейс Бол, Евгений Фёдоров и Микеле Гадзоли.

Но казахстанскую команду ждал неожиданный удар - 25-летний итальянский гонщик Микеле Гадзоли, впервые в карьере стартовавший на Тур де Франс, был вынужден сойти с гонки за 100 км до финиша. Как сообщается в итоговом коммюнике организаторов гонки, у Микеле Гадзоли случился тепловой удар и его доставили в больницу города Чезена.

В последний раз на Тур де Франс сход дебютанта в первый день Гранд-тура случался в 2008 году, тогда Эрве Дюкло-Лассаль (Hervé Duclos-Lassalle) покинул Тур де Франс из-за перелома запястья.

К группе Марка Кэвендиша присоединился также выпавший из пелотона 27-летний нидерландский спринтер команды dsm-firmenich PostNL Фабио Якобсен, которому помогал товарищ по команде Брам Велтен.

Они вписались в лимит времени, пересекли линию финиша через 39 минут 12 секунд после победителя, Романа Барде.

Марк Кэвендиш: «Мы знали, что нам делать. Я всё время говорил, что будет нелегко. Если у вас мой тип телосложения, не начинайте заниматься велоспортом, потому что эти дни прошли. Мы знали, как нам поступать. Это не означает, что мы ехали как на прогулке. Нет. Было очень тяжело. Очень. Но у нас был план, мы его придерживались. Мне хотелось бы удержаться в пелотоне на один подъём дольше, но было так жарко. Мы рады, что всё удалось. Мы в порядке.

Нам надо было знать, как проедут лидеры, чтобы успеть финишировать. Немного скучный расчёт. но так устроен велоспорт. Зато получается интересная история, когда едва вписываешься в лимит времени. Лимит времени задаётся не для того, чтобы выбросить участников из гонки. Он учитывает случаи болезни или травм».