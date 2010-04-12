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Тур де Франс-2024. Презентация маршрута

 Маршрут Тур де Франс-2024. Презентация

 

25 октября в Париже во Дворце конгрессов был представлен маршрут Тур де Франс-2024. Французский Гранд-тур пройдёт в 111-й раз, но этот выпуск будет особенным, потому что впервые в истории Большая Петля стартует в Италии, и впервые в истории завершится не в Париже, который будет принимать Олимпиаду, а в Ницце.

 

Участники отправятся в путь 29 июня из Флоренции, финишируют 21 июля в Ницце. Общая протяжённость маршрута составит 3492 км с набором высоты 52 320 м.

 

Из 21 этапа - 2 индивидуальных гонки на время общей протяжённостью 59 км, 4 этапа с высокогорным финишем (Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet, Plateau de Beille, Isola 2000, Col de la Couillole), 7 горных этапов, 8 равнинных спринтерских этапов, этап с 32-км гравийных дорог (9-й), 4 среднегорных этапа.

 

 

Самой высокой точкой Тур де Франс-2024 будет вершина перевала Бонетт (Bonette) 2802 м.

 

Призовой фонд Тур де Франс-2024 составит 2,3 миллиона евро, включая 500000 победителю генеральной классификации.

 

Стартом в Италии французский Гранд-тур отдаст дань уважения первому итальянскому победителю Тур де Франс, двукратному победителю Большой Петли Оттавио Боттекье (Ottavio Bottecchia), столетие первой победы которого будет отмечаться в 2024 году, и Марко Пантани, в родном городе которого, в Чезенатико, стартует 2-й этап. Маршрут 1-го этапа, стартующего во Флоренции, проложен через Понте-а-Эма (Ponte a Ema), где родился ещё один выдающийся итальянский велогонщик, двукратный победитель Тур де Франс (1938 и 1948) Джино Бартали.

 

 

 Тур де Франс-2024. Презентация маршрута

 

Первая неделя Тур де Франс-2024

 

Уже на 1-м этапе участников ждёт 3800 м набора высоты на 206-км дистанции от Флоренции до Римини, где финальный подъём будет расположен за 25 км до финиша.

 

2-й этап со стартом в Чезенатико, проложенный по холмам Эмилии-Романья, финиширует в Болонье двумя кругами с прохождением знаменитого по классике Джиро делл’Эмилия подъёма Сан-Лука.

 

3-й этап предоставит первый шанс чистым спринтерам - 225 равнинных километров от Пьяченцы до Турина.

 

Во Францию Большая Петля вернётся на 4-м этапе, первом горном этапе маршрута. Отправившись в путь из Пинероло, пелотон уже через несколько десятков километров начнёт восхождение на первый подъём - Сестриер - 39,9 км с 3,7%, после спуска с которого сразу начнётся Коль-де-Монтженевр - 8,3 км 5,9%, кульминация этапа - восхождение на Галибье через Коль-дю-Лотаре - 2642 м, 23 км с 5,1%. Финиш этапа в Валлуаре после спуска с Галибье.

 

5-й и 6-й этапы - равнинные.

 

7-й этап - 25-километровая индивидуальная гонка на время, проложенная среди виноградников в Бургони. Извилистая дорога включает подъём 1,6 км.

8-й этап - вновь шанс для спринтеров.

 

9-й этап включает 14 секторов гравийных дорог, которые начнутся через 47 км после старта. Финальные шесть секторов сосредоточены на последних 35 километрах этапа.

 

После 9-го этапа - первый день отдыха. 

 

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута

 

Вторая неделя Тур де Франс-2024

 

Вторая неделя начнётся со спринтерского равнинного 10-го этапа.

 

11-й этап - горный, где все 4 категорийных подъёма сосредоточены на финальных 70 километрах. Коль де Неронн - 3,8 км с 9,1%, перевал Пейроль - 5,4 км с 8,1%, Коль-де-Пертюс 4,4 км с 7,9% и Коль-де-Фон-де-Сер - 3,3 км с 5,8%.

 

12-й и 13-й этапы - равнинные.

 

14-й этап - горный с горным финишем на Сулан Пла д’Аде (10,6 км с 7,9%), прохождением Турмале (19 км с 7,4%) и Уркетт д’Ансизан (8,2 км с 5,1%).

 

15-й этап - второй подряд горный с пятью категорийными подъёмами, стартом в подъём в Пейресурд - 6,9 км с 7,8%, прохождением Коль-де-Манте - 9,3 км с 9,1%, Коль-де-Порте-д’Аспе - 4,3 км с 9,7%, Коль-д’Аньес - 10 км с 8,2%, и финишем на знаменитом Плато-де-Бей (15,8 км с 7,9%).

 

 Тур де Франс-2024. Презентация маршрута Тур де Франс-2024. Презентация маршрута

 

Третья неделя Тур де Франс-2024

 

Начнётся, как и вторая неделя, с равнинного этапа - 16-й этап до Нима.

 

17-й этап - горный, где три категорийных подъёма сосредоточены в финале - Коль-Байярд - 6,8 кмс 7,3%, Коль-дю-Нойер - 7,5 км с 8,4%, финальный подъём -  Кот-де-Сюпердеволюи - 3,8 км с 5,9%.

 

18-й этап - среднегорный.

 

Завершится Тур де Франс-2024 связкой двух горных этапов и 35-км разделкой с подъёмами.

 

19-й этап - горный с финишем в подъём Изола-2000 (16,1 км с 7,1%),  с прохождением Коль-де-Вар - 18,8 км с 5,7%, Бонетт - 22,9 км с 6,9%.

 

20-й этап - чередование подъёмов и спусков – уже через 24,5 км после старта участники преодолеют вершину первого подъёма – Коль-де-Бро (Col de Braus) – 10 км с 6,6%, спустившись с которого тут же начнут восхождение на известный Коль-де-Тюрини (Col de Turini) – 20,7 км с 5,7%, затем подъём на Коль-де-ла-Кольмиан (Col de La Colmiane) – 7,5 км с 7,1%, и финишем в подъём Коль-де-ла-Куйоль - 15,7 кмс 7,1%.

 

21-й этап - 35 км индивидуальной гонки на время от Монако до площади Массена в Ницце с прохождением связки двух подъёмов Ла-Тюрби (La Turbie) – 8.1 км с 5,6% и Коль д’Эз (Col d’Eze) – 1.6 км с 8,1% и технически сложным спуском к Ницце.  

 

 

29.06 Суббота. Этап 1: Florence - Rimini, 206 км

 

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута


30.06 Воскресенье. Этап 2: Cesenatico - Bologne, 200 км 

 

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута


1.07 Понедельник. Этап 3: Plaisance - Turin, 229 км

 

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута


2.07 Вторник. Этап 4: Pinerolo - Valloire, 138 км 

 

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута


3.07 Среда. Этап 5: Saint-Jean-De-Maurienne - Saint-Vulbas, 177 км
4.07 Четверг. Этап 6: Mâcon - Dijon, 163 км
5.07 Пятница. Этап 7: Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin (ITT), 25 км
6.07 Суббота. Этап 8: Semur-En-Auxois - Colombey-Les-Deux-Églises, 176 км
7.07 Воскресенье. Этап 9: Troyes - Troyes, 199 км 

 

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута


8.07 Понедельник. День отдыха: Orléans


9.07 Вторник. Этап 10: Orléans - Saint-Amand-Montrond, 187 км


10.07 Среда. Этап 11: Évaux-Les-Bains - Le Lioran, 211 км 

 

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута


11.07 Четверг. Этап 12: Aurillac - Villeneuve-Sur-Lot, 204 км


12.07 Пятница. Этап 13: Agen - Pau, 171 км


13.07 Суббота. Этап 14: Pau - Saint-Lary-Soulan Pla D'Adet, 152 км

 

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута


14.07 Воскресенье. Этап 15: Loudenvielle - Plateau De Beille, 198 км 

 

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута


15.07 Понедельник. День отдыха: Gruissan,


16.07 Вторник. Этап 16: Gruissan - Nimes, 187 км


17.07 Среда. Этап 17: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy, 178 км 

 

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута


18.07 Четверг. Этап 18: Gap - Barcelonnette, 179 км


19.07 Пятница. Этап 19: Embrun - Isola 2000, 145 км 

 

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута


20.07 Суббота. Этап 20: Nice - Col De La Couillole, 133 км 

 

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута


21.07 Воскресенье. Этап 21: Monaco - Nice (ITT), 34 км 

 

Тур де Франс-2024. Презентация маршрута

 

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Теги к статье: Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур Мировой Тур UCI

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  1. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    25 октября 2023 16:08 | Регистрация: 7.07.2021

    Желающие на подиум будут пахать держа в уме 21 этап, и очень вероятно, последний день станет решающим.

    1. Имя: Борис

      BlAr

      25 октября 2023 16:13 | Регистрация: 5.09.2020

      Роглич точно горы поедет от обороны.

  2. Имя: Борис

    BlAr

    25 октября 2023 16:09 | Регистрация: 5.09.2020

    Маршрут интересен в первую очередь развязкой. Но это означает возможную "шифровку" генеральщиков на первой половине гонки.

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    25 октября 2023 17:02 | Регистрация: 4.07.2013

    Концовочка убойная. 

  4. Имя: Сергей

    BaTman

    25 октября 2023 17:54 | Регистрация: 8.09.2017

    Маршрут идеален. Просто всё как надо.

  5. Имя: Александр

    kwwk

    25 октября 2023 18:00 | Регистрация: 31.05.2014

    Последняя неделя - Огонь, но что-то подсказывает, что ставка будет на последнюю разделку.

  6. Имя: Михаил

    motte

    25 октября 2023 19:53 | Регистрация: 4.07.2011

    Маршрут "Тур де Франс" 2024 года уже здесь! Старт в Италии, Галибье на 4-м этапе, гравийный этап, 2 финиша на вершине Пиренеев, еще два финиша на 19-м и 20-м этапах и 59 км испытаний на время, включая 34-километровый финал Nice TT.

    Хороши для Вингегаарда, Погачара, Эвенепола, Роглича? Что вы об этом думаете?

    Сдаётся мне, что тадей начнет стараться отщипнуть по секунде с самого начала, копеечка рупь бережёт, плюс тадей красиво идёт гравийку в отличие от винегара.

  7. Гонщик

    25 октября 2023 20:33 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: motte
    Маршрут "Тур де Франс" 2024 года уже здесь! Старт в Италии, Галибье на 4-м этапе, гравийный этап, 2 финиша на вершине Пиренеев, еще два финиша на 19-м и 20-м этапах и 59 км испытаний на время, включая 34-километровый финал Nice TT.
    Хороши для Вингегаарда, Погачара, Эвенепола, Роглича? Что вы об этом думаете?
    Сдаётся мне, что тадей начнет стараться отщипнуть по секунде с самого начала, копеечка рупь бережёт, плюс тадей красиво идёт гравийку в отличие от винегара.
    Галибье не финишная , разделки опять ни о чём, короткие , разве что поставили на последнем этапе , со сложным рельефом, давно пора было убрать этот этап "дружбы".

     

     

     



    Цитата: ЛехаСилос
    Желающие на подиум будут пахать держа в уме 21 этап, и очень вероятно, последний день станет решающим.
    Это смотря какое преимущество наберется у лидера , если как на прошлом Туре , то последние этапы уже ничего решать не будут .

  8. Имя: Виталий

    Геродот

    25 октября 2023 20:47 | Регистрация: 12.04.2010

    А как вам прошлогодний сценарий? На первом горном этапе сделать задел. Затем потихоньку отдавать. И на 21 этапе добить). Вроде логично.

  9. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    25 октября 2023 21:21 | Регистрация: 12.05.2023

    Цитата: VeloVelo
    Концовочка убойная. 
    Главное чтобы интрига сохранилась для неё)

    Цитата: Гонщик
    Цитата: motte
    Маршрут "Тур де Франс" 2024 года уже здесь! Старт в Италии, Галибье на 4-м этапе, гравийный этап, 2 финиша на вершине Пиренеев, еще два финиша на 19-м и 20-м этапах и 59 км испытаний на время, включая 34-километровый финал Nice TT.
    Хороши для Вингегаарда, Погачара, Эвенепола, Роглича? Что вы об этом думаете?
    Сдаётся мне, что тадей начнет стараться отщипнуть по секунде с самого начала, копеечка рупь бережёт, плюс тадей красиво идёт гравийку в отличие от винегара.
    Галибье не финишная , разделки опять ни о чём, короткие , разве что поставили на последнем этапе , со сложным рельефом, давно пора было убрать этот этап "дружбы".
     
     
     


    Цитата: ЛехаСилос
    Желающие на подиум будут пахать держа в уме 21 этап, и очень вероятно, последний день станет решающим.
    Это смотря какое преимущество наберется у лидера , если как на прошлом Туре , то последние этапы уже ничего решать не будут .
    Вы не астролог случайно ? Хотя скорее телепат

    Не под Роглича точно, не знаю может есть смысл ему ехать Джиро и Вуэльту,друга уже рядом не будет, якорь ? на ноги не повесят

  10. Гонщик

    25 октября 2023 21:23 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: BlAr
    Роглич точно горы поедет от обороны.
    Не знаю как поедет Роглич , а вот Пога , капнет на 14ом этапе .

    1. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      Вчера, 19:00 | Регистрация: 24.05.2021

      100%

      Зупиніть їх!
  11. Имя: Михаил

    motte

    25 октября 2023 22:43 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: kwwk
    Последняя неделя - Огонь, но что-то подсказывает, что ставка будет на последнюю разделку.

    Йонасу Вингегаарду нравится маршрут "Тур де Франс-2024"

    “Я действительно взволнован этим. Это кажется очень трудным, особенно на третьей неделе, это кажется очень трудным. Я думаю, это полезно для меня. Очевидно, я с нетерпением жду этого.

    Похоже, предпоследний этап трассы будет очень, очень трудным. к тому же на большой высоте. Возможно, там будет меньше высотометров, чем в целом, но я думаю, что те высотометры, которые есть, сложнее, чем в этом году.

    Если мы все четверо, Тадей Погачар (команда ОАЭ Emirates), Ремко Эвенепол (Soudal-QuickStep) и Примож Роглич (Bora-Hansgrohe), пойдем, это будет грандиозная битва. Я с нетерпением жду этого!” - сказал Йонас Вингегаард (Jumbo-Visma).

    1. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      Вчера, 21:40 | Регистрация: 24.05.2021

      Будущий 3-х кратный чемпион тура

      Зупиніть їх!
  12. Имя: Андрей

    Krakk

    25 октября 2023 23:04 | Регистрация: 22.06.2018

    Ничего необычного, маршрут средней степени дерьмовости. Но опять будет главной гонкой, так как годной альтернативы никто не предложит. И Джиро, и Вуэльта по своему потенциалу легко способны задвинуть Тур, но зачем этим пользоваться, правда?

  13. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 00:23 | Регистрация: 4.01.2015

    Как по мне Тур-2024 по маршруту намного луше чем Джиро-2024. Хоть сложнее и  тяжелее, но значит интересней. Горы/перевалы хорошие, я бы даже сказал отборные, ну и этап №9...не павэ, конечно, зато гравийка.., а что если дождь 7 июля в Труа ?) Пишут что ЮМБОвцы уже раскритиковали этот этап, а значит опасаются, что Вингегор не потянет (сомневаюсь) и что хуже может где то там на одной из секций упасть (жестко с последствиями). 

    IIT - тоже зачёт, особенно №2 (этап №21). Так что на бумаге почти лучший Тур за последние 10 лет, а вот как сложится летом на дорогах - посмотрим!

    P.S.

    Девушек жалко: в 2023-м испытание Турмале, а в 2024-м, ещё круче: Гландон + Альп дю Эс за один этап, но ведь проходимо), т.е. покоримо!

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
  14. Имя: Саша

    VeloVelo

    Вчера, 01:21 | Регистрация: 4.07.2013

    Глянул "одним глазом" маршрут.
    Мне он показался несбалансированным. 
    Чего стоит только эта жуткая концовка - три этапа в аду.
    А до этого ада надо еще и доехать как-то, сохранив какие-то силы.
    Кажется, этот ТДФ заставляет генералов уже сейчас плохо спать по ночам )

    Тут раскладов может быть огромное количество...
    То, что этот Тур будет непредсказуемым - однозначно.
    Кажется, для этого орги его таким и сверстали, ожидая эпический батл Йонаса, Тадея и Приможа.


    Кстати, Общая протяжённость маршрута составит 3492 км. 
    Если не ошибаюсь, это самый длинный Тур за много-много лет. Не намного, но, тем не менее.

    P. S.: Лишь бы не было колхоза "Светлый Путь".


  15. Имя: Александр

    Cahko

    Вчера, 02:29 | Регистрация: 20.03.2022

     Очевидно - Фрум, Кинтана, Вальверде.

    Эх, где ты старина Рефорг.....

     

    Нормальный рабочий машрут, в конце немного перекос, но в целом вполне достойно.

     

    2800м это высоко. Интересное какие самые высокие перевалы которые встречались на грандтурах да и в вообще в провелогонках

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Вчера, 19:05 | Регистрация: 4.08.2018

      2802 м. - это высота круговой дороги вокруг вершины, сам перевал пониже метров на 200, вроде бы. На Туре это самый высокий.
      Изеран чуть пониже, но немного.
      На первых Вуэльтах вроде проезжали перевал на Велету, там больше 3000 метров, но в современности я такого не знаю. Сейчас Вуэльта не стремится к большим высотам, заменяя их трудностью.

      1. Имя: Ольга

        Earl57

        Вчера, 19:25 | Регистрация: 7.12.2014

        Там вон Саймон Йейтс собрался в ноябре ехать подъем 3275 м. на Тайване. Протяженность подъема 87,5 км. Хочет побить рекорд Нибали, который тот установил в 2017 г.

        1. Имя: Серафим

          Серафим

          Вчера, 19:46 | Регистрация: 4.08.2018

          Да, высоко, но судя по протяженности градиент щадящий. По сравнению с колумбийскими и эквадорскими подъемами наверно педаляжный.

          1. Имя: Ольга

            Earl57

            Вчера, 20:02 | Регистрация: 7.12.2014

            Максимальный градиент там 27%. Есть участки с 11-12%. Парням из GCN прогулкой этот подъем не показался

            https://www.youtube.com/watch?v=Sxfd2xzlM6k

  16. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 07:51 | Регистрация: 20.05.2010

    Тактически сложный Тур.

    Здорово, что убрали "этап дружбы".

    Кажется ставить все на последнюю горную разделку тоже не вариант. Может хорошо проехать не только разделочник, но и хорошо восстановившийся горняк.

    Многое в этом Туре будет решать командная работа доместиков.

    Спортдирам придется здорово поломать голову и над составом.. и над дисциплиной командной работы амбициозных индивидуалов.

    Есть где погонять спринтерам..

    Такой маршрут Тура исключает появление бигов на Джиро.

    ИМХО шикарный маршрут.

     

  17. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 07:52 | Регистрация: 4.07.2011

    Посмотрел прогнозы погоды на июль, вроде как всё красиво, аномалий не предвидится (тадей не выносит жару), но, как говорят в народе: не ошибается только прогноз погоды -:)

    1. RVL

      Вчера, 16:43 | Регистрация: 30.08.2012

      В Римини в это время в этом году+ 30 было. Во флоренции + 32. Ощутил на себе. Не знаю, жарко ли это для тадея) а это там норма. По югу Франции будет примерно тоже.

      1. Имя: Damiano Vychcka

        JetRevel

        Сегодня, 11:07 | Регистрация: 12.05.2023

        Скорее + 40 чем,адская жара в Италии выше влажность,по этому сложнее всегда переносить

  18. s75

    Вчера, 18:54 | Регистрация: 9.06.2015

    Получается, гравийным этапом заменили "булыгу". Наверное, организаторы Тура в поисках новых решений уже тайком на пересеченку поглядывают.

    1. Имя: Николай

      Невозмутимый

      Сегодня, 19:06 | Регистрация: 21.05.2023

      Да, немного триатлона гранд-туру точно не помешает

  19. Имя: Олег

    Joe

    Сегодня, 15:32 | Регистрация: 14.05.2019

    Помимо эпичной финальной разделки разделка в Бургундии тоже вызывает интерес. Насколько я понимаю, это сложный маршрут по очень узким холмистым дорогам, которые предстоит хорошо отмыть от следов сельхозтехники.

  20. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 16:39 | Регистрация: 20.05.2010

    На суслингньюс пишут, что Ремко возбудился на связку Джиро + Тур в 2024.

    Причем Джиро выигрывать, а Тур "учиться".

    Патрик против.

    Ждем что скажет папа.

    Или опять пиар.

  21. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:32 | Регистрация: 30.06.2017

    Пишут, что Кэв присутствуя на презентации маршрута Тура, сидя в кресле увидев альтиметрию этапов, чуть не упал с него, охерев, понял, что ему ваще ловить нечего будет на туре. Он просто не доедет до финиша, не то, чтобы спринтовать. Да...лоханулась Астана по крупному....

    Вся жизнь это гонка.

  22. MVDP

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 3.10.2020

    С чего ему охеревать? На первой неделе достаточно спринтерских этапов. Елисейских полей нет и смысла доезжать Тур до конца тоже.

  23. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 21.05.2023

    Тур под Ремко

  24. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 19:12 | Регистрация: 21.05.2023

    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

  25. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 19:18 | Регистрация: 4.07.2011

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

    [url=https://postimg.cc/sBJgT6c4][/url

    ]

     

  26. Имя: Sasha

    sashaney

    Сегодня, 22:50 | Регистрация: 19.09.2014

    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.

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Комментарии

  • sashaney
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    sashaney-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.
  • Kay82
    Глава команды Jumbo-Visma и Йо ... (8)
    Kay82-Фото

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    motte-Фото

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

    [url=https://postimg.cc/sBJgT6c4][/url

    ]

     

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото
    Да, немного триатлона гранд-туру точно не помешает
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    Тур под Ремко

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    MVDP-Фото

    С чего ему охеревать? На первой неделе достаточно спринтерских этапов. Елисейских полей нет и смысла доезжать Тур до конца тоже.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    s75-Фото

    Аарон Гейт переходит в Бургос, и вместе с ним тот длинноволосый новозеландский спринтер, который навыигрывал гонок ближе к концу сезона. Их "Болтон" возвращается на континентальный уровень.

  • s75
    Оскар Родригес подписал трёхле ... (5)
    s75-Фото
    Речь о скамейке запасных, она заполнена, половину гонок в исполнении команды лучше не смотреть, "возят" Ниеве и Кастровьехо, возможно мог бы это делать и Верона, но он не стал ждать (наверное, правильно сделал). Уже брали Фрайле, теперь Родригес.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Astanaforever-Фото

    Пишут, что Кэв присутствуя на презентации маршрута Тура, сидя в кресле увидев альтиметрию этапов, чуть не упал с него, охерев, понял, что ему ваще ловить нечего будет на туре. Он просто не доедет до финиша, не то, чтобы спринтовать. Да...лоханулась Астана по крупному....

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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