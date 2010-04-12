 Тур де Франс-2024. Презентация маршрута

Маршрут Тур де Франс-2024. Презентация

25 октября в Париже во Дворце конгрессов был представлен маршрут Тур де Франс-2024. Французский Гранд-тур пройдёт в 111-й раз, но этот выпуск будет особенным, потому что впервые в истории Большая Петля стартует в Италии, и впервые в истории завершится не в Париже, который будет принимать Олимпиаду, а в Ницце.

Участники отправятся в путь 29 июня из Флоренции, финишируют 21 июля в Ницце. Общая протяжённость маршрута составит 3492 км с набором высоты 52 320 м.

Из 21 этапа - 2 индивидуальных гонки на время общей протяжённостью 59 км, 4 этапа с высокогорным финишем (Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet, Plateau de Beille, Isola 2000, Col de la Couillole), 7 горных этапов, 8 равнинных спринтерских этапов, этап с 32-км гравийных дорог (9-й), 4 среднегорных этапа.

Самой высокой точкой Тур де Франс-2024 будет вершина перевала Бонетт (Bonette) 2802 м.

Призовой фонд Тур де Франс-2024 составит 2,3 миллиона евро, включая 500000 победителю генеральной классификации.

Стартом в Италии французский Гранд-тур отдаст дань уважения первому итальянскому победителю Тур де Франс, двукратному победителю Большой Петли Оттавио Боттекье (Ottavio Bottecchia), столетие первой победы которого будет отмечаться в 2024 году, и Марко Пантани, в родном городе которого, в Чезенатико, стартует 2-й этап. Маршрут 1-го этапа, стартующего во Флоренции, проложен через Понте-а-Эма (Ponte a Ema), где родился ещё один выдающийся итальянский велогонщик, двукратный победитель Тур де Франс (1938 и 1948) Джино Бартали.

Первая неделя Тур де Франс-2024

Уже на 1-м этапе участников ждёт 3800 м набора высоты на 206-км дистанции от Флоренции до Римини, где финальный подъём будет расположен за 25 км до финиша.

2-й этап со стартом в Чезенатико, проложенный по холмам Эмилии-Романья, финиширует в Болонье двумя кругами с прохождением знаменитого по классике Джиро делл’Эмилия подъёма Сан-Лука.

3-й этап предоставит первый шанс чистым спринтерам - 225 равнинных километров от Пьяченцы до Турина.

Во Францию Большая Петля вернётся на 4-м этапе, первом горном этапе маршрута. Отправившись в путь из Пинероло, пелотон уже через несколько десятков километров начнёт восхождение на первый подъём - Сестриер - 39,9 км с 3,7%, после спуска с которого сразу начнётся Коль-де-Монтженевр - 8,3 км 5,9%, кульминация этапа - восхождение на Галибье через Коль-дю-Лотаре - 2642 м, 23 км с 5,1%. Финиш этапа в Валлуаре после спуска с Галибье.

5-й и 6-й этапы - равнинные.

7-й этап - 25-километровая индивидуальная гонка на время, проложенная среди виноградников в Бургони. Извилистая дорога включает подъём 1,6 км.

8-й этап - вновь шанс для спринтеров.

9-й этап включает 14 секторов гравийных дорог, которые начнутся через 47 км после старта. Финальные шесть секторов сосредоточены на последних 35 километрах этапа.

После 9-го этапа - первый день отдыха.

Вторая неделя Тур де Франс-2024

Вторая неделя начнётся со спринтерского равнинного 10-го этапа.

11-й этап - горный, где все 4 категорийных подъёма сосредоточены на финальных 70 километрах. Коль де Неронн - 3,8 км с 9,1%, перевал Пейроль - 5,4 км с 8,1%, Коль-де-Пертюс 4,4 км с 7,9% и Коль-де-Фон-де-Сер - 3,3 км с 5,8%.

12-й и 13-й этапы - равнинные.

14-й этап - горный с горным финишем на Сулан Пла д’Аде (10,6 км с 7,9%), прохождением Турмале (19 км с 7,4%) и Уркетт д’Ансизан (8,2 км с 5,1%).

15-й этап - второй подряд горный с пятью категорийными подъёмами, стартом в подъём в Пейресурд - 6,9 км с 7,8%, прохождением Коль-де-Манте - 9,3 км с 9,1%, Коль-де-Порте-д’Аспе - 4,3 км с 9,7%, Коль-д’Аньес - 10 км с 8,2%, и финишем на знаменитом Плато-де-Бей (15,8 км с 7,9%).

Третья неделя Тур де Франс-2024

Начнётся, как и вторая неделя, с равнинного этапа - 16-й этап до Нима.

17-й этап - горный, где три категорийных подъёма сосредоточены в финале - Коль-Байярд - 6,8 кмс 7,3%, Коль-дю-Нойер - 7,5 км с 8,4%, финальный подъём - Кот-де-Сюпердеволюи - 3,8 км с 5,9%.

18-й этап - среднегорный.

Завершится Тур де Франс-2024 связкой двух горных этапов и 35-км разделкой с подъёмами.

19-й этап - горный с финишем в подъём Изола-2000 (16,1 км с 7,1%), с прохождением Коль-де-Вар - 18,8 км с 5,7%, Бонетт - 22,9 км с 6,9%.

20-й этап - чередование подъёмов и спусков – уже через 24,5 км после старта участники преодолеют вершину первого подъёма – Коль-де-Бро (Col de Braus) – 10 км с 6,6%, спустившись с которого тут же начнут восхождение на известный Коль-де-Тюрини (Col de Turini) – 20,7 км с 5,7%, затем подъём на Коль-де-ла-Кольмиан (Col de La Colmiane) – 7,5 км с 7,1%, и финишем в подъём Коль-де-ла-Куйоль - 15,7 кмс 7,1%.

21-й этап - 35 км индивидуальной гонки на время от Монако до площади Массена в Ницце с прохождением связки двух подъёмов Ла-Тюрби (La Turbie) – 8.1 км с 5,6% и Коль д’Эз (Col d’Eze) – 1.6 км с 8,1% и технически сложным спуском к Ницце.

29.06 Суббота. Этап 1: Florence - Rimini, 206 км



30.06 Воскресенье. Этап 2: Cesenatico - Bologne, 200 км



1.07 Понедельник. Этап 3: Plaisance - Turin, 229 км



2.07 Вторник. Этап 4: Pinerolo - Valloire, 138 км



3.07 Среда. Этап 5: Saint-Jean-De-Maurienne - Saint-Vulbas, 177 км

4.07 Четверг. Этап 6: Mâcon - Dijon, 163 км

5.07 Пятница. Этап 7: Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin (ITT), 25 км

6.07 Суббота. Этап 8: Semur-En-Auxois - Colombey-Les-Deux-Églises, 176 км

7.07 Воскресенье. Этап 9: Troyes - Troyes, 199 км



8.07 Понедельник. День отдыха: Orléans



9.07 Вторник. Этап 10: Orléans - Saint-Amand-Montrond, 187 км



10.07 Среда. Этап 11: Évaux-Les-Bains - Le Lioran, 211 км



11.07 Четверг. Этап 12: Aurillac - Villeneuve-Sur-Lot, 204 км



12.07 Пятница. Этап 13: Agen - Pau, 171 км



13.07 Суббота. Этап 14: Pau - Saint-Lary-Soulan Pla D'Adet, 152 км



14.07 Воскресенье. Этап 15: Loudenvielle - Plateau De Beille, 198 км



15.07 Понедельник. День отдыха: Gruissan,



16.07 Вторник. Этап 16: Gruissan - Nimes, 187 км



17.07 Среда. Этап 17: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy, 178 км



18.07 Четверг. Этап 18: Gap - Barcelonnette, 179 км



19.07 Пятница. Этап 19: Embrun - Isola 2000, 145 км



20.07 Суббота. Этап 20: Nice - Col De La Couillole, 133 км



21.07 Воскресенье. Этап 21: Monaco - Nice (ITT), 34 км