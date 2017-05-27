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Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д’Юэз

Tour de France Femmes avec Zwift-2024. Презентация маршрута

Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д’Юэз

 

 

В Париже был представлен маршрут Женского Тур де Франс-2024 (Tour de France Femmes avec Zwift), который пройдёт с 12 по 18 августа. Необычные сроки проведения третьего выпуска женской версии Большой Петли связаны с Олимпийскими играми-2024, которые принимает Париж. Впервые Женский Тур де Франс стартует за пределами Франции - в Роттердаме. Нидерланды - родина победительниц первых выпусков Tour de France Femmes avec Zwift - Аннемик Ван Флётен и Деми Воллеринг.

 

Призовой фонд Tour de France Femmes avec Zwift-2024 составит 250 000 евро, включая 50 000 евро, которые получит победительница генеральной классификации.

 

8 этапов общей протяжённостью 946 км с набором высоты 10 700 м проложены  от Роттердама через Арденны, Вогезы, Юру в Альпы, где третий выпуск Женского Тур де Франс финиширует на вершине Альп д’Юэз.  В маршруте 3 равнинных этапа, 2 холмистых, 2 горных и одна индивидуальная гонка на время протяжённостью 6,3 км.

 

Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д’Юэз

 

Женский Тур де Франс возродит традицию полуэтапов - 2-й и 3-й этапы пройдут во второй день гонки. 2-й этап - 67 равнинных километров. 3-й этап - 6,3 км индивидуальная гонка на время по улицам Роттердама.

 

4-й этап включает отрезки классик Амстел Голд Рэйс и Льеж-Бастонь-Льеж - участницы штурмуют Кауберг, Кот-де-ла-Редут и Рош-о-Фокон.

 

После равнинного 5-го и среднегорного 6-го этапов Женский Тур де Франс-2024 завершится горным финалом. 7-й этап с прохождением четырёх категорийных подъёмов финиширует в подъём Ле-Гранд-Борнанд - 7 км с 5,1%.

 

8-й этап, королевский горный, с набором высоты 3900 м включает прохождение Коль-де-Тамье - 9,5 км с 4%, Коль-дю-Гландон - 19,7 км с 7,2% и решающий финальный подъём на Альп д’Юэз - 13,8 км с 8,1%, где 18 августа определится победительница третьего выпуска Женского Тур де Франс.

 

Этапы Женского Тур де Франс-2024

 

1-й этап. Rotterdam - La Haye, 124 км

Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д’Юэз

 

2-й этап. Dordrecht - Rotterdam, 67 км

3-й этап. Rotterdam - Rotterdam, 6,3 км, ITT

Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д’Юэз

 

4-й этап. Valkenburg - Liege, 122 км

Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д’Юэз

 

5-й этап. Bastogne - Amneville, 150 км

Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д’Юэз

 

6-й этап. Remiremont - Morteau, 160 км

Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д’Юэз

 

7-й этап. Champagnole - Le Grand-Bornand, 167 км

 

 

Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д’Юэз

8-й этап. Le Grand-Bornand - Alpe d’Huez, 150 км

 

Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д’Юэз

 

Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д&rsquo;ЮэзЖенский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д&rsquo;Юэз

 

Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д’Юэз

 

 

 

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Теги к статье: Женский Тур де Франс-2024 Tour de France Femmes avec Zwift-2024

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 10:45 | Регистрация: 27.05.2017

    Горы класс, а вот плоская разделка в 6,3 км это что?

    No war!
  2. Имя: Борис

    BlAr

    Вчера, 13:50 | Регистрация: 5.09.2020

    Тур де Бенифранс, в котором 4.5 из 8 этапов проходят вне Франции. Предлагаю в следующем году провести ТдФ в Китае или Колумбии.

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Комментарии

  • sashaney
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    sashaney-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.
  • Kay82
    Глава команды Jumbo-Visma и Йо ... (8)
    Kay82-Фото

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    motte-Фото

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

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    ]

     

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото
    Да, немного триатлона гранд-туру точно не помешает
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    Тур под Ремко

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    MVDP-Фото

    С чего ему охеревать? На первой неделе достаточно спринтерских этапов. Елисейских полей нет и смысла доезжать Тур до конца тоже.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    s75-Фото

    Аарон Гейт переходит в Бургос, и вместе с ним тот длинноволосый новозеландский спринтер, который навыигрывал гонок ближе к концу сезона. Их "Болтон" возвращается на континентальный уровень.

  • s75
    Оскар Родригес подписал трёхле ... (5)
    s75-Фото
    Речь о скамейке запасных, она заполнена, половину гонок в исполнении команды лучше не смотреть, "возят" Ниеве и Кастровьехо, возможно мог бы это делать и Верона, но он не стал ждать (наверное, правильно сделал). Уже брали Фрайле, теперь Родригес.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Astanaforever-Фото

    Пишут, что Кэв присутствуя на презентации маршрута Тура, сидя в кресле увидев альтиметрию этапов, чуть не упал с него, охерев, понял, что ему ваще ловить нечего будет на туре. Он просто не доедет до финиша, не то, чтобы спринтовать. Да...лоханулась Астана по крупному....

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