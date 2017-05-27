Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д’Юэз

Tour de France Femmes avec Zwift-2024. Презентация маршрута

В Париже был представлен маршрут Женского Тур де Франс-2024 (Tour de France Femmes avec Zwift), который пройдёт с 12 по 18 августа. Необычные сроки проведения третьего выпуска женской версии Большой Петли связаны с Олимпийскими играми-2024, которые принимает Париж. Впервые Женский Тур де Франс стартует за пределами Франции - в Роттердаме. Нидерланды - родина победительниц первых выпусков Tour de France Femmes avec Zwift - Аннемик Ван Флётен и Деми Воллеринг.

Призовой фонд Tour de France Femmes avec Zwift-2024 составит 250 000 евро, включая 50 000 евро, которые получит победительница генеральной классификации.

8 этапов общей протяжённостью 946 км с набором высоты 10 700 м проложены от Роттердама через Арденны, Вогезы, Юру в Альпы, где третий выпуск Женского Тур де Франс финиширует на вершине Альп д’Юэз. В маршруте 3 равнинных этапа, 2 холмистых, 2 горных и одна индивидуальная гонка на время протяжённостью 6,3 км.

Женский Тур де Франс возродит традицию полуэтапов - 2-й и 3-й этапы пройдут во второй день гонки. 2-й этап - 67 равнинных километров. 3-й этап - 6,3 км индивидуальная гонка на время по улицам Роттердама.

4-й этап включает отрезки классик Амстел Голд Рэйс и Льеж-Бастонь-Льеж - участницы штурмуют Кауберг, Кот-де-ла-Редут и Рош-о-Фокон.

После равнинного 5-го и среднегорного 6-го этапов Женский Тур де Франс-2024 завершится горным финалом. 7-й этап с прохождением четырёх категорийных подъёмов финиширует в подъём Ле-Гранд-Борнанд - 7 км с 5,1%.

8-й этап, королевский горный, с набором высоты 3900 м включает прохождение Коль-де-Тамье - 9,5 км с 4%, Коль-дю-Гландон - 19,7 км с 7,2% и решающий финальный подъём на Альп д’Юэз - 13,8 км с 8,1%, где 18 августа определится победительница третьего выпуска Женского Тур де Франс.

Этапы Женского Тур де Франс-2024

1-й этап. Rotterdam - La Haye, 124 км

2-й этап. Dordrecht - Rotterdam, 67 км

3-й этап. Rotterdam - Rotterdam, 6,3 км, ITT

4-й этап. Valkenburg - Liege, 122 км

5-й этап. Bastogne - Amneville, 150 км

6-й этап. Remiremont - Morteau, 160 км

7-й этап. Champagnole - Le Grand-Bornand, 167 км

8-й этап. Le Grand-Bornand - Alpe d’Huez, 150 км

Женский Тур де Франс-2024. От Роттердама до Альп д’Юэз