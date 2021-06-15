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Крис Фрум стартует на Тур де Франс-2021

Крис Фрум поедет Тур де Франс-2021 в качестве «дорожного» капитана команды Israel Start Up Nation

 

 

  Велокоманда Israel Start Up Nation объявила, что  36-летний британский велогонщик Крис Фрум стартует на Тур де Франс-2021. Четырёхкратный победитель французского Гранд-тура поедет гонку в качестве «дорожного» капитана команды. Победитель семи Гранд-туров и 14 этапов Гранд-туров, Крис Фрум возвращается на Тур де Франс впервые после травмы, полученной два года назад.

 

 

 

  Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe), спортивный директор команды Israel Start Up Nation: «В этом году на Тур де Франс Крис будет нашим дорожным капитаном. Как четырёхкратный победитель Тура, он обладает бесценным опытом, который нельзя недооценивать. Он будет очень важен для команды во время гонки. Что касается уровня выступления, думаю, после недавнего тренировочного лагеря в Альпах мы увидим улучшения от Критериума Дофине к Туру. Надеюсь, с каждым этапом Тур де Франс-2021 Крис будет прогрессировать».

 

  Крис Фрум: «Не могу дождаться возвращения после двух лет без Тур де Франс. С падения на Критериуме Дофине в 2019 у меня было тяжёлое время, но это больше всего меня мотивирует.

 

Я без устали работал, чтобы дойти до своего нынешнего уровня. И хотя в этом году у меня нет целей быть лидером команды, надеюсь, помогу команде своим опытом, приложу все силы как дорожный капитан. Майкл Вудс – наш сильный претендент. С удовольствием отдам все силы ради его выступления и ради команды в борьбе до Парижа».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel Start-Up Nation Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2021: Цифры и чис ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото

    60 км разделок для хорошего раздельщика это большой бонус, где-то минут 5-6. 

    Хотелось бы взглянуть на профили этих разделок.

    На презентации маршрута от VeloRACE / Tour de France |Дата:1-11-2020, как раз профилей разделок нет.

  • Gerasim
    Предварительные составы команд ... (35)
    Gerasim-Фото
    Вообще полный бред. Форума даже в топ20 не будет, Томас тоже вряд ли потянет на тройку, может в топ5, Кинтана дай бог чтоб в топ 10 заехал, Вальверде туда врятли попадет, борьба за этапы максимум и топ15, Порт з Ураном возможно борьба за тройку и то врятли.
    Короче Вы либо давно не смотрели гонки, либо иронизирует, Ваш прогноз не забудется точно, и хуже всех проедет Форум.
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2021: Цифры и чис ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото
    Ван Гардерен выступает за Едикейшен и уже лет 5 как мягко говоря, не перспективный, хоть и выступает стабильно хорошо.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021: Цифры и чис ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: reforg34
    Кстати, в стартовом протоколе что-то не вижу Тиджея Ван Гардерена из БМС. Почему перестал участвовать? Вроде считается перспективным многодневщиком, как-никак преемник Эванса в борьбе за генеральную классификацию.
    Ты откуда, с какого века? После спячки, да? ВМС уже три года как нет.
  • levonardo
    Тур де Франс-2021: Цифры и чис ... (11)
    levonardo-Фото
    Просто БМС не едет Тур в этом году.
  • reforg34
    Тур де Франс-2021: Цифры и чис ... (11)
    reforg34-Фото

    Кстати, в стартовом протоколе что-то не вижу Тиджея Ван Гардерена из БМС. Почему перестал участвовать? Вроде считается перспективным многодневщиком, как-никак преемник Эванса в борьбе за генеральную классификацию.

  • reforg34
    Предварительные составы команд ... (35)
    reforg34-Фото
    они как раз идут следом
    7. Роглич 6:40
    8. Погачар 7:09
  • motte
    Майкл Вудс возглавит команду I ... (3)
    motte-Фото

    Видимо,  последний тур великого Чемпиона,  как катил на него Ино , так , по всей вероятности,  получается,  судьба не дала 5й тдф…,  а ведь конкретно шел. 

  • Ice
    Марк Кэвендиш о победе на этап ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: sashaney
    Он самый. Автор WORST RETIREMENT EVER канала.
    Они там все друг на друга косятся. Попович про колесо Хешдала писал в днениках здесь. Бенетт про питание Фрума на фантастическом этапе Джиро в прямом эфире.

    Этот человек в погоне за хайпом способен на откровенную низость, как-то почитал какие-то его размышления и понял, что эксперт из него так себе, но внимание любит, особенно за чужой счет. А сто касается Квиков - хорошо, что Лефевру прикрыли лавочку с таланливой молодежью и плачется он только и-за того, что уже не может за бесценок подписывать перспективных однодневщиков и нужно им платить столько, сколько они заслуживают. Хоть заработают люди нормально.

  • M-07
    Предварительные составы команд ... (35)
    M-07-Фото
    Ну за новостями я сильно не слежу, а 3ж после завергения сезона и до цюконца февраоя вообще почти не слежу за велочюспортом. Поэтому, видать, пропустил эту новость.

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5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
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7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
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