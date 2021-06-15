Крис Фрум поедет Тур де Франс-2021 в качестве «дорожного» капитана команды Israel Start Up Nation

Велокоманда Israel Start Up Nation объявила, что 36-летний британский велогонщик Крис Фрум стартует на Тур де Франс-2021. Четырёхкратный победитель французского Гранд-тура поедет гонку в качестве «дорожного» капитана команды. Победитель семи Гранд-туров и 14 этапов Гранд-туров, Крис Фрум возвращается на Тур де Франс впервые после травмы, полученной два года назад.

Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe), спортивный директор команды Israel Start Up Nation: «В этом году на Тур де Франс Крис будет нашим дорожным капитаном. Как четырёхкратный победитель Тура, он обладает бесценным опытом, который нельзя недооценивать. Он будет очень важен для команды во время гонки. Что касается уровня выступления, думаю, после недавнего тренировочного лагеря в Альпах мы увидим улучшения от Критериума Дофине к Туру. Надеюсь, с каждым этапом Тур де Франс-2021 Крис будет прогрессировать».

Крис Фрум: «Не могу дождаться возвращения после двух лет без Тур де Франс. С падения на Критериуме Дофине в 2019 у меня было тяжёлое время, но это больше всего меня мотивирует.

Я без устали работал, чтобы дойти до своего нынешнего уровня. И хотя в этом году у меня нет целей быть лидером команды, надеюсь, помогу команде своим опытом, приложу все силы как дорожный капитан. Майкл Вудс – наш сильный претендент. С удовольствием отдам все силы ради его выступления и ради команды в борьбе до Парижа».