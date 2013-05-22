Мигель Анхель Лопес сошёл с Джиро д'Италия-2022 на 4-м этапе

Ноунейм из Трэка взял на горном этапе сразу две майки, вот такие дела...Чикконе наверное прослезился от зависти. Честно говоря да уж, на самой Этне хотелось увидеть поБольше зрелища, ну хоть ОТРЫВщики порадовали. Карапаз на финише решил видимо показать кто будет главным (или первым) атаканте среди генарльщиков на Блокхаусе и/или в Альпах.

Конец протокола сегодня: 4 квиковца во главе с Кэвом (опять "затаскивают" ветерана в лимит), а перед ними 3 Лоттовца во главе с Юэном, но Калэб, ради справедливости, колесит с травмой.

Цитата: kwwk

Впечатлил Бахрейн и Бора. Инеос прошел на воспоминаниях по старым поездам, но...

Вот тоже подметил, что до 25 места на финише Бора и Бахрейн представлены больше всех по спортсменах. Кямна (был) хорош + ещё один помощник для Бухмана, Хиндли и Келдермана в горах. Так что будут на Джиро ещё этапы, где эти две команды зададут темп для пелотона, а не только ИНЭОСцы, хотя те красиво разваливали основную группу.