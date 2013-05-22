Мигель Анхель Лопес сошёл с Джиро д'Италия-2022 на 4-м этапе

- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 14:35
Мигель Анхель Лопес сошёл с Джиро д'Италия-2022 в начале 4 этапа
Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 4-м этапе через 30 км после старта. 28-летний колумбийский гонщик был лидером команды Astana Qazaqstan в борьбе за общий зачёт Джиро д’Италия.
Это был его четвёртый старт на итальянском Гранд-туре в карьере. В 2018 году он поднимался на третью ступень подиума «Корса Роза».
Как сообщает команда Astana Qazaqstan, причиной схода Мигеля Анхеля Лопеса стала травма левого бедра, которое беспокоило гонщика последние несколько дней.
Photo (c) Giro d'Italia
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