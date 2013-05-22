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Мигель Анхель Лопес сошёл с Джиро д'Италия-2022 на 4-м этапе

Мигель Анхель Лопес сошёл с Джиро д'Италия-2022 в начале 4 этапа

 

 

 

  Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 4-м этапе через 30 км после старта. 28-летний колумбийский гонщик был лидером команды Astana Qazaqstan в борьбе за общий зачёт Джиро д’Италия.

 

Это  был его четвёртый старт на итальянском Гранд-туре в  карьере.  В 2018  году он поднимался на третью ступень подиума «Корса Роза».

 

  Как сообщает команда Astana Qazaqstan, причиной схода Мигеля Анхеля Лопеса стала травма левого бедра, которое беспокоило гонщика последние несколько дней.

 

Мигель Анхель Лопес сошёл с Джиро д'Италия-2022 на 4-м этапе

 

Мигель Анхель Лопес сошёл с Джиро д'Италия-2022 на 4-м этапе

 

Мигель Анхель Лопес сошёл с Джиро д'Италия-2022 на 4-м этапе

Photo (c) Giro d'Italia

 

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Astana Qazaqstan Team Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. drevgen

    Вчера, 15:06 | Регистрация: 19.07.2016

    привет астана !

  2. close2you

    Вчера, 15:53 | Регистрация: 22.07.2017

    Сказочный супермен ??

  3. Имя: Алексей

    litxaa

    Вчера, 16:10 | Регистрация: 27.05.2018

    Опять Унуэ во всем виноват и велел супермену сойти с гонки?

  4. Имя: Александр

    AlexanderS

    Вчера, 16:13 | Регистрация: 18.05.2017

    Капец, обидно :(

  5. Имя: Columbia

    Альоша Шац

    Вчера, 16:26 | Регистрация: 13.04.2016

    Каждый 4-й проголосовал за его победу...

  6. Имя: Adilet

    aru90

    Вчера, 16:33 | Регистрация: 2.08.2017

    Астана может досрочно сезон заканчивать

  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 16:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Ничо. На ТДФ будет усилен состав с Лопесом. Луц, Нибс, Батистелла.

    Вся жизнь это гонка.
  8. Имя: Adilet

    aru90

    Вчера, 16:46 | Регистрация: 2.08.2017

    Цитата: Astanaforever
    Ничо. На ТДФ будет усилен состав с Лопесом. Луц, Нибс, Батистелла.
    Лопес, Луц, Нибали, Батистелла, Москон, Энао, Веласко, Зейц идеально было бц

  9. Имя: Aton

    Fghk

    Вчера, 17:06 | Регистрация: 17.08.2021

    Цитата: aru90
    Цитата: Astanaforever
    Ничо. На ТДФ будет усилен состав с Лопесом. Луц, Нибс, Батистелла.
    Лопес, Луц, Нибали, Батистелла, Москон, Энао, Веласко, Зейц идеально было бц
    ещё Винокуров с сыновьями

  10. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 17:12 | Регистрация: 31.05.2014

    С козырей Мэн зашел, уже на 4 этапе)))

  11. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Вчера, 17:52 | Регистрация: 24.05.2021

    последний , уже не вернется

  12. SportSpirit

    Вчера, 17:52 | Регистрация: 4.05.2019

    Никогда не было и вот опять) 

  13. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 18:05 | Регистрация: 17.05.2015

    Сколько радости ! Такое впечатление, что некоторые просто жаждут неудачи Астаны, злорадства через край.  Ну сейчас то, конечно, лучше спать будете ? Ох и мелочный же народишко ...

    1. Имя: Алексей

      litxaa

      Вчера, 18:11 | Регистрация: 27.05.2018

      Ни капельки не злорадствую. Но вот в "карму" верю. И то что Лопес эту карму себе подмочил изрядно историей схода с Вуэльты и еще больше нелепыми отмазками, в это тоже верю.

  14. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 20:03 | Регистрация: 27.05.2017

    Жаль минус один претендент на генерал. Астане сейчас перестроится на этапы нужно, хоть как-то спасти Джиро.

    No war!
  15. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 20:14 | Регистрация: 22.05.2013

     Здоровья Лопесу, сложный у него период сейчас. 

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Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Arciv
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    Arciv-Фото
    Юмбо как всегда забивают на Джиро! Не понимаю такой стратегии от них! Бросать все силы на Тур и не брать его! Ну надеюсь хоть в ж ли году выиграют! Хотя Фосс и не плохо смотрелся в прошлом году,и молодой Оомен не плохой,но почему-то сразу же провалились
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ноунейм из Трэка взял на горном этапе сразу две майки, вот такие дела...Чикконе наверное прослезился от зависти. Честно говоря да уж, на самой Этне хотелось увидеть поБольше зрелища, ну хоть ОТРЫВщики порадовали. Карапаз на финише решил видимо показать кто будет главным (или первым) атаканте среди генарльщиков на Блокхаусе и/или в Альпах.

    Конец протокола сегодня: 4 квиковца во главе с Кэвом (опять "затаскивают" ветерана в лимит), а перед ними 3 Лоттовца во главе с Юэном, но Калэб, ради справедливости, колесит с травмой.

    Цитата: kwwk
    Впечатлил Бахрейн и Бора. Инеос прошел на воспоминаниях по старым поездам, но...

    Вот тоже подметил, что до 25 места на финише Бора и Бахрейн представлены больше всех по спортсменах. Кямна (был) хорош + ещё один помощник для Бухмана, Хиндли и Келдермана в горах. Так что будут на Джиро ещё этапы, где эти две команды зададут темп для пелотона, а не только ИНЭОСцы, хотя те красиво разваливали основную группу.

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    Sezar-Фото

    Спасибо, начал смотреть поздно. Надеюсь что с ним все хорошо.

     

  • velodoctor
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (16)
    velodoctor-Фото

     Здоровья Лопесу, сложный у него период сейчас. 

  • uran
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (16)
    uran-Фото
    Жаль минус один претендент на генерал. Астане сейчас перестроится на этапы нужно, хоть как-то спасти Джиро.
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Развоз таки укатывает Саймона. Вот, оказывается, как с ним надо бороться. Аренсман и Соса в порядке.

    У Саймона травмировано колено. Он попал в завал в начале этапе и обращался за медицинской помощью.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Этап спринтерский, но могут устроить эшелоны, если будет хороший ветер с моря.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    Николай Н.-Фото

    Бора продолжает собирать призы. А вот юный Лопес сегодня молодец и показал себя на что он способен в горах.

  • Remz
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    Remz-Фото
    Удивили Jumbo, даже не Дюмулен, а то как команда слаба и абсолютно без цели на Джиро... Зачем вообще занимать место, лучше б какую-то интересную команду позвали на их место. А вот Барде и Ланда могут пошуметь... Если Блокхаус выдержут))) это настоящая проверка будет! Ещё Хиндли и Аренсман удивили, хорошо отдержались на Этне.
  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    velodoctor-Фото

    Думаю то что это начало недели, впереди полукласические этапы, а в конце блокхаус, никто не захотел тратиться, учитывая что и инеос так сушил всё.

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