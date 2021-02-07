Джиро д’Италия-2021 стартует в Турине

Цитата: Ice

Цитата: Sezar Великолепные грегари и довольно слабые капитаны. Ну, тем интереснее как они будут бороться со словенцами.



Главное - чтобы была действительно борьба, с равной конкуренцией хотя бы двух команд. От этого в первую очередь выиграем мы, болельщики. А то период, который был с победами Ская вроде и интересный, но откровенно нудный.

Главное - чтобы была действительно борьба, с равной конкуренцией хотя бы двух команд. От этого в первую очередь выиграем мы, болельщики. А то период, который был с победами Ская вроде и интересный, но откровенно нудный.

Ну мне вот интересно как Инеос будет ловить атаки Поги и Роглича, усидят ли все эти капитаны на колесе у того же Де Плюса и Порта при развозе и попытках догнать словенцев? Думаю нет.

При этом поезд просто шикарный. Напоминает Скай 2012. А атаковать некому. А только одна защита их не спасет, словенцы накидают им и на разделках.