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Джиро д’Италия-2021 стартует в Турине

Джиро д’Италия-2021 стартует в регионе Пьемонт

 

Джиро д&rsquo;Италия-2021 стартует в Турине Джиро д&rsquo;Италия-2021 стартует в Турине

 

 

  8 мая 2021 года 104-й выпуск Джиро д’Италия отправится в путь из города Турин, столицы Пьемонта. В этом году отмечается 160-летие объединения Италии, а Турин в 1861 году стал первой столицей страны. В последний раз Турин принимал старт «Корса Роза» в 2011 году, в первый раз – в 1961 году. По Пьемонту пройдут первые три этапа Джиро д’Италия-2021, а затем на 19-м этапе гонка вернётся в регион на последнюю неделю –  Альпе ди Мера (Alpe di Mera) в коммуне Вальсезия (Valsesia) впервые в истории Джиро д’Италия примет горный финиш.

 

Джиро д’Италия-2021 стартует в Турине

 

Photo Credits: Regione Piemonte  

 

Джиро д’Италия-2021 стартует в Турине

Турин во время старта Джиро д'Италия в 2011 году

 

 

  

  Джиро д’Италия-2021 начнётся с 9-километровой индивидуальной гонки на время, проложенной по улицам Турина. Участники стартуют на Пьяцца Кастелло (Piazza Castello), поедут вдоль реки По, через туринский парк Valentino, пересекут По, продолжа путь по Корсо Казале (Corso Casale) и финишируют у церкви Гран-Мадре (Gran Madre) у подножия холма Суперг (Superga).

 

Джиро д&rsquo;Италия-2021 стартует в Турине Джиро д&rsquo;Италия-2021 стартует в Турине

 

2-й этап протяжённостью 173 км, в основном равнинный, скроенный под спринтеров, пройдёт от Ступиниджи (Stupinigi) до Новары (Novara).

 

Джиро д&rsquo;Италия-2021 стартует в Турине Джиро д&rsquo;Италия-2021 стартует в Турине

 

 

3-й этап от Бьеллы (Biella) до Канале (Canale) протяжённостью 187 км подходит финишёрам. После равнинной первой части этапа участники достигнут Апеннин и пройдут несколько категорийных подъёмов. А за 15 км до финиша гонищков встретят два некатегорийных «торчка», дающие возможность атаковать.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2021 стартует в Турине Джиро д&rsquo;Италия-2021 стартует в Турине

 

 

  Паоло Беллино (Paolo Bellino), исполнительный директор и генеральный менеджер RCS Sport: «В год 160-летия объединения Италии единственным вариантом для старта 104-го выпуска Джиро д’Италия был Пьемонт и Турин – первая столица Италии. Велогонка начнётся тремя этапами, которые покажут регион Пьемонт во всей его красе, даже те места, куда за всю историю итальянский Гранд-тур никогда не посещал. Джиро д’Италия – это не только фантастическое спортивное событие, но также прекрасный способ показать территории Италии».

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • Ернат
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (7)
    Ернат-Фото

    состав конечно чумовой, главное что бы пандемия не внесла корективы в составы и в сами гонки

  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Интересный финиш. Они там всех покалечить хотят?

    Пишут что Боссон-Хаген упал. Обвиняют фотографов.

    Трек сообщил что Педерсен после его кросса остался невредим. Вроде только руку поцарапал.

  • Freejazz
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    Freejazz-Фото

    Интересный финиш. Они там всех покалечить хотят?

  • ROSt
    Наиро Кинтана: «Хочу подняться ... (1)
    ROSt-Фото

    ДЖИРО - ЦЕ ДОБРЕ !!!

    Але треба брати ТУР !!!!!

    Все буде ДОБРЕ !!!!!!!!!!!!

    drinks

  • Sezar
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (19)
    Sezar-Фото

    На ЧМ 2019 на разделке Ганна проиграл немного. На Сан Хуане уже больше. Ремко моложе на 5 лет и должен сильнее прогрессировать (без учета травмы). Ганна тянет, конечно. Но и отпускают его тоже рано, а Ремко генеральщик, т.е. халявы никакой и должна быть хорошая горная форма ( в ущерб ITT ). И несмотря на это...

  • Sezar
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (7)
    Sezar-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Sezar
    Великолепные грегари и довольно слабые капитаны. Ну, тем интереснее как они будут бороться со словенцами.

    Главное - чтобы была действительно борьба, с равной конкуренцией хотя бы двух команд. От этого в первую очередь выиграем мы, болельщики. А то период, который был с победами Ская вроде и интересный, но откровенно нудный.

    Ну мне вот интересно как Инеос будет ловить атаки Поги и Роглича, усидят ли все эти капитаны на колесе у того же Де Плюса и Порта при развозе и попытках догнать словенцев? Думаю нет.

    При этом поезд просто шикарный. Напоминает Скай 2012. А атаковать некому. А только одна защита их не спасет, словенцы накидают им и на разделках.

  • RVL
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (12)
    RVL-Фото

    снукер недавно смотрел. там есть парсонаж Gilbert...

    если мы в нашем контексте..то Жильбер Жильбером

    а так Гирберт-он в милтон кинсе

  • Shalam s Urala
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    Буани молоток, жив курилка )

    ps

    у меня по французскому 5 и я б прочёл Жэрэн Тома (на полседний слог ударение)

  • RVL
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (7)
    RVL-Фото

    и еще..а грегари у них кто?

  • Freejazz
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (12)
    Freejazz-Фото
    Аналогично GCN при комментариях циклокросса. Я в этом не вижу проблемы - есть устоявшаяся в языке манера транскрибирования имен и не надо ничего придумывать. Вот некоторыые варианты СК меня больше терзают - Дарбридж (это как по простому) в его произношении - песнь.

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