Джиро д’Италия-2021 стартует в Турине

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- Дата:
- Сегодня, 14:09
Джиро д’Италия-2021 стартует в регионе Пьемонт
8 мая 2021 года 104-й выпуск Джиро д’Италия отправится в путь из города Турин, столицы Пьемонта. В этом году отмечается 160-летие объединения Италии, а Турин в 1861 году стал первой столицей страны. В последний раз Турин принимал старт «Корса Роза» в 2011 году, в первый раз – в 1961 году. По Пьемонту пройдут первые три этапа Джиро д’Италия-2021, а затем на 19-м этапе гонка вернётся в регион на последнюю неделю – Альпе ди Мера (Alpe di Mera) в коммуне Вальсезия (Valsesia) впервые в истории Джиро д’Италия примет горный финиш.
Photo Credits: Regione Piemonte
Турин во время старта Джиро д'Италия в 2011 году
Джиро д’Италия-2021 начнётся с 9-километровой индивидуальной гонки на время, проложенной по улицам Турина. Участники стартуют на Пьяцца Кастелло (Piazza Castello), поедут вдоль реки По, через туринский парк Valentino, пересекут По, продолжа путь по Корсо Казале (Corso Casale) и финишируют у церкви Гран-Мадре (Gran Madre) у подножия холма Суперг (Superga).
2-й этап протяжённостью 173 км, в основном равнинный, скроенный под спринтеров, пройдёт от Ступиниджи (Stupinigi) до Новары (Novara).
3-й этап от Бьеллы (Biella) до Канале (Canale) протяжённостью 187 км подходит финишёрам. После равнинной первой части этапа участники достигнут Апеннин и пройдут несколько категорийных подъёмов. А за 15 км до финиша гонищков встретят два некатегорийных «торчка», дающие возможность атаковать.
Паоло Беллино (Paolo Bellino), исполнительный директор и генеральный менеджер RCS Sport: «В год 160-летия объединения Италии единственным вариантом для старта 104-го выпуска Джиро д’Италия был Пьемонт и Турин – первая столица Италии. Велогонка начнётся тремя этапами, которые покажут регион Пьемонт во всей его красе, даже те места, куда за всю историю итальянский Гранд-тур никогда не посещал. Джиро д’Италия – это не только фантастическое спортивное событие, но также прекрасный способ показать территории Италии».
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